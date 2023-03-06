АФК «Система» отказалась от покупки владельца брендов Zarina, befree и Sela за 15,8 млрд рублей Статьи редакции
Компания должна была стать крупнейшим инвестором Melon Fashion Group.
- О расторжении рассказала шведская Eastnine, совладелец Melon Fashion Group. АФК «Система» добавила «Интерфаксу», что соглашение расторгнуто по обоюдному решению сторон.
- Компании планировали завершить сделку к концу первого квартала 2023 года, но по оценке Eastnine и «Системы» её «оставшиеся условия не могут быть выполнены». Стороны не расшифровали, о чём речь. Теперь Eastnine будет искать нового покупателя.
- АФК «Система» в октябре 2022 года подписала обязывающее соглашение на покупку 47,7% во владельце брендов Zarina, befree, Love Republic и Sela. На конец 2021 года компания управляла 845 магазинами в 181 городе в России, Казахстане, Армении и Беларуси, её чистая прибыль составила 3,9 млрд рублей, выручка — 37,3 млрд рублей.
- В декабре ФАС и правкомиссия по контролю за иностранными инвестициями разрешили сделку.
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«От покупки владельца» - хорошо, что отказались, приобретение людей - не самое благодарное занятие 😂
Я посчитал если один миллион человек скинемся по 15.800₽ то получится 15 миллиардов 800 миллионов рублей. Скидывайтесь кто хочет долю в бизнесе мне на карту я Куплю для вас 845 магазинов тряпок😂😂😂
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миллион человек по 15800 это в 100 раз больше, чем покупателей в год и в 5 раз больше среднего чека. Точно ли верно оценена стоимость бизнеса?
Говно вопрос, кидай номер карты
На более скрепные покупки деньги решили оставить. Или шведы на €600 не согласились.
Что-то не очень понятно. Здесь есть специалисты по данным брендам? В чем заключается их стоимость? Есть какие-то прям активы? Или шьются, как и все в Азии на чузих фабриках и кроме букв в названии ценности там никакой? 😁
я специалист по брендам845 магазинами в 181 городе в России, Казахстане, Армении и Беларуси, её чистая прибыль составила 3,9 млрд рублей, выручка — 37,3 млрд рублей.
там аренда. ценность = 0
ясно
интересное умозаключение
Прям активы есть, это же не совкомфлот.
Тут только диванные эксперты.
миллион лет не натыкался на магазины Sela
Весна, сейчас снег растает, наткнешься)
интересны причины этого отказа
Зашквар
Типа: Да не доставайся ж ты никому?
Ну отказалась и отказалась.
заголовок охуительный
15,8 млрд рублей - какая-то неадекватная сумма за непонятно за что. Бренды нулевые, гигантские косты по аренде, херовое качество.
Это была попытка вывести деньги. Часть пошла бы на покупку, часть мимо и на счета на западе. Не прошла схема, партнеры подумали и не захотели влезать. Странно когда подобные схемы выдают за развитие
Даже ФАС одобрил, но все равно не пошло. Странно это конечно, но да бог с ним
отожмут и еще доплатят