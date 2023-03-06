Торговля
Маша Цепелева

АФК «Система» отказалась от покупки владельца брендов Zarina, befree и Sela за 15,8 млрд рублей Статьи редакции

Компания должна была стать крупнейшим инвестором Melon Fashion Group.

  • О расторжении рассказала шведская Eastnine, совладелец Melon Fashion Group. АФК «Система» добавила «Интерфаксу», что соглашение расторгнуто по обоюдному решению сторон.
  • Компании планировали завершить сделку к концу первого квартала 2023 года, но по оценке Eastnine и «Системы» её «оставшиеся условия не могут быть выполнены». Стороны не расшифровали, о чём речь. Теперь Eastnine будет искать нового покупателя.
  • АФК «Система» в октябре 2022 года подписала обязывающее соглашение на покупку 47,7% во владельце брендов Zarina, befree, Love Republic и Sela. На конец 2021 года компания управляла 845 магазинами в 181 городе в России, Казахстане, Армении и Беларуси, её чистая прибыль составила 3,9 млрд рублей, выручка — 37,3 млрд рублей.
  • В декабре ФАС и правкомиссия по контролю за иностранными инвестициями разрешили сделку.

#новость #melonfashiongroup

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25 комментариев
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 Екатерина Колосова

«От покупки владельца» - хорошо, что отказались, приобретение людей - не самое благодарное занятие 😂

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Bahhoff S

Я посчитал если один миллион человек скинемся по 15.800₽ то получится 15 миллиардов 800 миллионов рублей. Скидывайтесь кто хочет долю в бизнесе мне на карту я Куплю для вас 845 магазинов тряпок😂😂😂

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Dmitry Voloshin

Пришли номер карты

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Pasha Z

Пришли номер карты

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Арчибальд

Пришли код из смс

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Денис

миллион человек по 15800 это в 100 раз больше, чем покупателей в год и в 5 раз больше среднего чека. Точно ли верно оценена стоимость бизнеса?

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Гоги Твардовски

Говно вопрос, кидай номер карты

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Вадим Д.
Стороны не расшифровали, о чём речь

На более скрепные покупки деньги решили оставить. Или шведы на €600 не согласились.

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Sam Esq

Что-то не очень понятно. Здесь есть специалисты по данным брендам? В чем заключается их стоимость? Есть какие-то прям активы? Или шьются, как и все в Азии на чузих фабриках и кроме букв в названии ценности там никакой? 😁

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Мистер Блондин

я специалист по брендам

845 магазинами в 181 городе в России, Казахстане, Армении и Беларуси, её чистая прибыль составила 3,9 млрд рублей, выручка — 37,3 млрд рублей.
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Guitar Effects

там аренда. ценность = 0

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Мистер Блондин

ясно
интересное умозаключение

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Дарья Смолякова

Прям активы есть, это же не совкомфлот.

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Grandzlo

Тут только диванные эксперты.

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Глеб Цапля

миллион лет не натыкался на магазины Sela

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Олег Павлов

Весна, сейчас снег растает, наткнешься)

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Hank Coffe

интересны причины этого отказа

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Dima Malinin

Зашквар

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Aleks Sch

Типа: Да не доставайся ж ты никому?

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Слегка Придурковатый

Ну отказалась и отказалась.

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kemir beni

заголовок охуительный

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Качан Водки

15,8 млрд рублей - какая-то неадекватная сумма за непонятно за что. Бренды нулевые, гигантские косты по аренде, херовое качество.

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Dark Soul

Это была попытка вывести деньги. Часть пошла бы на покупку, часть мимо и на счета на западе. Не прошла схема, партнеры подумали и не захотели влезать. Странно когда подобные схемы выдают за развитие

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Микростефан

Даже ФАС одобрил, но все равно не пошло. Странно это конечно, но да бог с ним

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Pasha Z

отожмут и еще доплатят

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