«Вкусвилл» запустил продажу продуктов под собственным брендом в Дубае Статьи редакции
Ритейлер уже тестировал продажи в Китае, Казахстане, Армении и других странах.
- «Вкусвилл» запустил продажи через сервис экспресс-доставки YallaMarket, который в декабре 2022 года открыл доступ к своей инфраструктуре другим компаниям — для выхода их в ОАЭ, сообщила компания.
- Сотрудничать «Вкусвилл» и YallaMarket начали в 2022 году, а в конце декабря запустили тестовые продажи. По их результатам выбрали продукты, которые востребованы у покупателей. Среди них — детское питание, напитки, консервы, варенье, сладости.
Продукты можно найти в приложении YallaMarket на полке со специальными предложениями — среди них будет подборка VkusVill. Оплатить заказ можно в том числе российскими банковскими картами.
- «Вкусвилл» будет продавать продукты и через другие платформы: в марте они появятся в местных агрегаторах и маркетплейсах — Noon, Deliveroo, NowNow, Careem, Talabat.
- В 2022 году «Вкусвилл» уже запустил в тестовом режиме продажи за пределами России: в ноябре — в Китае, в декабре — в Казахстане, Армении, Беларуси, Киргизии и Таджикистане.
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О, поздравляем!!! Сотрудничество с Леонидом из Яллы- это высший пилотаж!! Наш русский в Дубаи со своим агрегатором по доставкам за 15 мин помогает выйти русским на этот рынок’ большое уважение👍🏼👍🏼
Читал, и подумалось, чего бы ВкусВиллу не посотрудничать с Леонидом Аркадьевичем. Массовые регулярные поставки домашней еды в центре Москвы
Всё, местные жители в продуктовой безопасности, можно расслабиться.
Вадику все никак не угодить, очередной пук-среньк, не несущий смысла.
Вкусвилл, го в Грузию
Те самые творожки есть ?
Положительные результаты санкций - наши компании начали расширяться за пределы СНГ
Ну запустил и запустил
Там настолько много русских, что даже для них доставку открыли?
Да что там ,даже в Сеуле видел русский район с вывесками у магазинов - беляши и переводом в Сбер
Там уже всю недвижку русичи скупили
что то на богатом
Ну вкусвилл и не для пролетариев
Что-то на молочку оттуда хватало, а на недвижку в Дубае все никак не накопится 🌝
ну в Дубае это будут обычные продукты,а не премиум
Оплатить заказ можно в том числе российскими банковскими картами.
Неужели и подсанкционными тоже?