Торговля
Народный утюг

«Вкусвилл» запустил продажу продуктов под собственным брендом в Дубае Статьи редакции

Ритейлер уже тестировал продажи в Китае, Казахстане, Армении и других странах.

  • «Вкусвилл» запустил продажи через сервис экспресс-доставки YallaMarket, который в декабре 2022 года открыл доступ к своей инфраструктуре другим компаниям — для выхода их в ОАЭ, сообщила компания.
  • Сотрудничать «Вкусвилл» и YallaMarket начали в 2022 году, а в конце декабря запустили тестовые продажи. По их результатам выбрали продукты, которые востребованы у покупателей. Среди них — детское питание, напитки, консервы, варенье, сладости.

  • Продукты можно найти в приложении YallaMarket на полке со специальными предложениями — среди них будет подборка VkusVill. Оплатить заказ можно в том числе российскими банковскими картами.

  • «Вкусвилл» будет продавать продукты и через другие платформы: в марте они появятся в местных агрегаторах и маркетплейсах — Noon, Deliveroo, NowNow, Careem, Talabat.
  • В 2022 году «Вкусвилл» уже запустил в тестовом режиме продажи за пределами России: в ноябре — в Китае, в декабре — в Казахстане, Армении, Беларуси, Киргизии и Таджикистане.

#новость #вкусвилл #yallamarket

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16 комментариев
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 Анна Fox

О, поздравляем!!! Сотрудничество с Леонидом из Яллы- это высший пилотаж!! Наш русский в Дубаи со своим агрегатором по доставкам за 15 мин помогает выйти русским на этот рынок’ большое уважение👍🏼👍🏼

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Andvart

Читал, и подумалось, чего бы ВкусВиллу не посотрудничать с Леонидом Аркадьевичем. Массовые регулярные поставки домашней еды в центре Москвы

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Вадим Д.

Всё, местные жители в продуктовой безопасности, можно расслабиться.

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Igor Chimbur

Вадику все никак не угодить, очередной пук-среньк, не несущий смысла.

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Victor Axonoff

Вкусвилл, го в Грузию

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Максим Горький

Те самые творожки есть ?

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Malina Krasnaya

Положительные результаты санкций - наши компании начали расширяться за пределы СНГ

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Adren Ilare

Ну запустил и запустил

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Владислав Зайцев

Там настолько много русских, что даже для них доставку открыли?

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Гриша Граж

Да что там ,даже в Сеуле видел русский район с вывесками у магазинов - беляши и переводом в Сбер

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Владимир Соколовский

Там уже всю недвижку русичи скупили

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Владислав Зайцев

что то на богатом

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Владимир Соколовский

Ну вкусвилл и не для пролетариев

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Бублик static void

Что-то на молочку оттуда хватало, а на недвижку в Дубае все никак не накопится 🌝

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Алексей Жданов

ну в Дубае это будут обычные продукты,а не премиум

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Андрей Мельник

Оплатить заказ можно в том числе российскими банковскими картами.

Неужели и подсанкционными тоже?

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