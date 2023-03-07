Как новатор российской индустрии food-tech, Фёдор привнёс богатый опыт в развитии цифровых технологий в продовольственной рознице в то время, когда X5 фокусировалась на расширении своего цифрового бизнеса. Мы благодарны Фёдору за его вклад в развитие X5 в течение девяти месяцев работы и желаем ему успехов в дальнейшем.