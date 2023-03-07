Торговля
Маша Цепелева

Фёдор Овчинников вышел из наблюдательного совета X5 Group «по личным причинам» Статьи редакции

Он проработал там девять месяцев.

  • Основатель «Додо пиццы» решил покинуть наблюдательный совет X5 Group с 8 марта 2023 года, рассказали в компании. Совет ищет нового кандидата «для укрепления экспертного потенциала и сохранения высокого уровня профессионализма».

Как новатор российской индустрии food-tech, Фёдор привнёс богатый опыт в развитии цифровых технологий в продовольственной рознице в то время, когда X5 фокусировалась на расширении своего цифрового бизнеса. Мы благодарны Фёдору за его вклад в развитие X5 в течение девяти месяцев работы и желаем ему успехов в дальнейшем.

Петр Демченков, Председатель Наблюдательного Совета X5 Group
  • Фёдор Овчинников вошёл в наблюдательный совет компании в июне 2022 года. Накануне из него вышли Джеффри Кинг, Ричард Брашер, Стефан Дюшарм, Михаил Кучмент и Михаил Фридман, который попал под персональные санкции ЕС и Великобритании.
  • Овчинников также объявил, что уйдёт с поста гендиректора Dodo Brands в конце 2023 года, чтобы написать книгу.
Фёдор Овчинников, фото «Интерпресс»

#новость #x5group #dodopizza

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9 комментариев
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 Вадим Д.

9 месяцев, символично, как новое рождение.

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Yaroslava Markova

Надеюсь, что роды пройдут успешно)

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UT19

Которые оканчиваются 8 марта

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Aleks Sch

Умный человек. Книгу буду ждать.

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Виталий Маслов

Хм, интересное решение, уволится, чтобы написать книгу)

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Tony Joke

книгу про то как Федор начинал свой бизнес я бы почитал

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Alex R

Так он же написал уже. В Додо продается

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UT19

Название: И ботаники делают бизнес

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Dmitriy Filippov

Мне в Додо нравится все кроме их пиццы)

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