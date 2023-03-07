Фёдор Овчинников вышел из наблюдательного совета X5 Group «по личным причинам» Статьи редакции
Он проработал там девять месяцев.
- Основатель «Додо пиццы» решил покинуть наблюдательный совет X5 Group с 8 марта 2023 года, рассказали в компании. Совет ищет нового кандидата «для укрепления экспертного потенциала и сохранения высокого уровня профессионализма».
- Фёдор Овчинников вошёл в наблюдательный совет компании в июне 2022 года. Накануне из него вышли Джеффри Кинг, Ричард Брашер, Стефан Дюшарм, Михаил Кучмент и Михаил Фридман, который попал под персональные санкции ЕС и Великобритании.
- Овчинников также объявил, что уйдёт с поста гендиректора Dodo Brands в конце 2023 года, чтобы написать книгу.
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9 месяцев, символично, как новое рождение.
Надеюсь, что роды пройдут успешно)
Которые оканчиваются 8 марта
Умный человек. Книгу буду ждать.
Хм, интересное решение, уволится, чтобы написать книгу)
книгу про то как Федор начинал свой бизнес я бы почитал
Так он же написал уже. В Додо продается
Название: И ботаники делают бизнес
Мне в Додо нравится все кроме их пиццы)