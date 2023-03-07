Сервис доставки продуктов «Самокат» начал продавать технику Apple Статьи редакции
Часы Apple Watch, AirPods и iPhone — с доставкой за 30 минут.
- В приложении появился раздел «Техника Apple», обратил внимание Shopper's. У редактора vc.ru он тоже отображается — но если выбрать московский адрес.
- Товары обещают доставить за 30 минут. Среди них — iPhone, AirPods и Apple Watch. В продаже есть модели iPhone 11 на 128 ГБ по цене в 43 990 рублей, а также iPhone 14 на 128 ГБ за 63 990 рублей. Наушники AirPods Pro стоят 16 490 рублей, AirPods Pro 2 — 20 490 рублей. Apple Watch SE второго поколения — 25 490 рублей.
- Среди стран-производителей техники — Индия, Китай и Вьетнам. Корреспондент Shopper’s заказал AirPods Pro второго поколения. Они оказались предназначены для Таиланда — внутри упаковки были инструкции на тайском, китайском и английском языках.
- В «Самокате» на вопрос издания о том, как организованы поставки техники, не ответили. На запрос vc.ru в компании также не ответили. В техподдержке Shopper’s рассказали, что на устройства действует гарантия два года от Apple, а предназначены они для рынка Индии.
- В апреле 2022 года «Самокат» зарегистрировал компанию «Умный импорт», которая, по словам источника Shopper’s, планировала заняться импортом товаров для сторонних компаний. В самом сервисе говорили, что рассматривают такую модель в будущем, но пока «Самокат» импортирует товары только для себя.
- В ноябре «Коммерсантъ» писал, что «Самокат» ищет менеджеров, которые займутся развитием доставки женской одежды, бытовой техники и электроники. А источник газеты утверждал, что сервис может стать партнёром других платформ в экосистеме «Сбера», куда входит и «Самокат», — например, со «Сбермегамаркетом».
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Заказываешь себе обед, а на сдачу новенький iPhone.
Заказываешь себе айфон, а курьер скрылся
скорее наоборот)
Заказываешь Вкусно и точка, а на сдачу Тиффани
РосНефть начала продавать шаурму возле метро.
Какой прогресс, прямо завидую.🥴
Индия, Китай, Вьетнам, а шаурма откуда будет? Из ОАЭ?
Когда были праздники в парке Победы на Кутузовском, то запрещали продажу всей алкашки. Роснефть выручала! )))
Что-то мне подсказывает что некоторые курьеры перестанут доезжать до клиентов)
Заказы не будут массовыми и скорее всего курьеров рейтингуют и доставку доверят только самым надёжным.
Я лучше ножками схожу до пункта выдачи, под камерами проверить оно надежнее, чем потом сраться в приёмной что-то кому-то пытаться доказать тратить время. Касается не конкретно самоката, а в целом получения дорогой техники, где есть риск наёба. Ну или как минимум заснять распаковку
Есть логика в ваших словах
Ждем в приёмной с претензией в сторону озона
Заказал Apple из Таиланда — приехали Apple из Краснодарского края
Заказал Iphone 13 с Таиланда - приехал Nothing Phone 1
Раньше доставка была от 300 рублей, теперь будет от 63300
Только вместо еды могут повезти кирпич )
Таки начали обносить офисы? Всегда подозревал их.
Раньше, если у тебя была предыдущая модель Айфона, ты считался лохом и неудачником. А теперь как?
ну вдруг вам срочно, прямо сейчас понадобится новый айфон
Айфон и виагра)
О как, переквалифицировались быстренько)
Адаптировались к 8 марту.
Мне кажется тут только так...
А вот до этого айфоны вообще были а подарок 🥺
Зачем цветы, если можно купить айфон
Ждемс пополнения в Приемной, что Самокат кидает на Эпол и подсовывает шлак.
контрабанда ?
бери выше, параллельный импорт
Так вот кто все скупил на радостях, что сервисное обслуживание отзывают )))
Смысл , если на горбуше дешевле
Ну это уже совсем какая-то ебанина
не ну че, прорыв однако. Раньше непонятный чел продавал непонятный телефон у метро, а теперь они его могут привезти тебе его домой. Ждем сообщений о том что айфон привезли на андройде. И где гарантия что теже айрподс будут оригинальными и их не подменит курьер по дороге?
айфон с запахом ролов. ммм ехать это все скорее всего будет все в той же термо-сумке что и еда наверное. Не будет же курьер держать в руке на велосипеде
Ну теперь легче будет наполнить корзину до минимальной суммы заказа
Нынче же вскрытые продают? Будет приезжать заляпанным сотней "еще посмотрю, потом перезакажу если что". Примерка на картонке на новом уровне.
а разве его не импортозаместили ?
а на него можно наклеить стикер банка чтобы закрыть надпись эпл?
dark apple store
где нибудь есть сервис чтобы перебить надпись эпл на надпись Эльбрус инсайд?
Вообще умно - как раз к 8 марта анонсировали)
разве он не внесен в список шпионского оборудования?
всего 6000 р а не эти ваши тыща долларов
Кекосно конечно в Самокате выглядит раздел распродажа: пельмени, суррогат колы и айфоны)
а пельмени из кого)
коммерческий киоск 2.0
Он там в акциях, рядом с колбасой)
Товары обещают доставить за 30 минут.
ну если действительно будет 30 мин тогда круто