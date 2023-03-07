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Народный утюг

Сервис доставки продуктов «Самокат» начал продавать технику Apple Статьи редакции

Часы Apple Watch, AirPods и iPhone — с доставкой за 30 минут.

Обновлено в 16:20. В «Самокате» рассказали vc.ru, что сейчас сервис «исследует новые решения в области ритейла», связанные в том числе и с электроникой. Техника Apple доступна в дарксторах «некоторых городов».
  • В приложении появился раздел «Техника Apple», обратил внимание Shopper's. У редактора vc.ru он тоже отображается — но если выбрать московский адрес.
  • Товары обещают доставить за 30 минут. Среди них — iPhone, AirPods и Apple Watch. В продаже есть модели iPhone 11 на 128 ГБ по цене в 43 990 рублей, а также iPhone 14 на 128 ГБ за 63 990 рублей. Наушники AirPods Pro стоят 16 490 рублей, AirPods Pro 2 — 20 490 рублей. Apple Watch SE второго поколения — 25 490 рублей.
  • Среди стран-производителей техники — Индия, Китай и Вьетнам. Корреспондент Shopper’s заказал AirPods Pro второго поколения. Они оказались предназначены для Таиланда — внутри упаковки были инструкции на тайском, китайском и английском языках.
  • В «Самокате» на вопрос издания о том, как организованы поставки техники, не ответили. На запрос vc.ru в компании также не ответили. В техподдержке Shopper’s рассказали, что на устройства действует гарантия два года от Apple, а предназначены они для рынка Индии.
  • В апреле 2022 года «Самокат» зарегистрировал компанию «Умный импорт», которая, по словам источника Shopper’s, планировала заняться импортом товаров для сторонних компаний. В самом сервисе говорили, что рассматривают такую модель в будущем, но пока «Самокат» импортирует товары только для себя.
  • В ноябре «Коммерсантъ» писал, что «Самокат» ищет менеджеров, которые займутся развитием доставки женской одежды, бытовой техники и электроники. А источник газеты утверждал, что сервис может стать партнёром других платформ в экосистеме «Сбера», куда входит и «Самокат», — например, со «Сбермегамаркетом».

#новость #самокат #apple

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92 комментария
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 Константин Шахновский

Заказываешь себе обед, а на сдачу новенький iPhone.

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Hero

Заказываешь себе айфон, а курьер скрылся

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5 комментариев
Liza Vanifateva

скорее наоборот)

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Доктор Богомол Тобогган

Заказываешь Вкусно и точка, а на сдачу Тиффани

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Мики Маус

РосНефть начала продавать шаурму возле метро.

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Илья Попов

Какой прогресс, прямо завидую.🥴

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2 комментария
Кузьмич

Индия, Китай, Вьетнам, а шаурма откуда будет? Из ОАЭ?

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4 комментария
Sergei Timofeyev

Когда были праздники в парке Победы на Кутузовском, то запрещали продажу всей алкашки. Роснефть выручала! )))

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Айрат Заляев

Что-то мне подсказывает что некоторые курьеры перестанут доезжать до клиентов)

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Леонид Бережной

Заказы не будут массовыми и скорее всего курьеров рейтингуют и доставку доверят только самым надёжным.

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1 комментарий
Деда Миша

Я лучше ножками схожу до пункта выдачи, под камерами проверить оно надежнее, чем потом сраться в приёмной что-то кому-то пытаться доказать тратить время. Касается не конкретно самоката, а в целом получения дорогой техники, где есть риск наёба. Ну или как минимум заснять распаковку

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Mark Kats

Есть логика в ваших словах

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Тот самый чел

Ждем в приёмной с претензией в сторону озона

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Pavel Cree

Заказал Apple из Таиланда — приехали Apple из Краснодарского края

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Natural Phobia

Заказал Iphone 13 с Таиланда - приехал Nothing Phone 1

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7 комментариев
Дмитрий Алексеев

Раньше доставка была от 300 рублей, теперь будет от 63300

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Мики Маус

Только вместо еды могут повезти кирпич )

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Вадим Д.

Таки начали обносить офисы? Всегда подозревал их.

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Илья Попов

Раньше, если у тебя была предыдущая модель Айфона, ты считался лохом и неудачником. А теперь как?

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20 комментариев
Lisa Franceva

ну вдруг вам срочно, прямо сейчас понадобится новый айфон

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Кузьмич

Айфон и виагра)

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2 комментария
Суворцев Николай

О как, переквалифицировались быстренько)

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Mahovmm

Адаптировались к 8 марту.
Мне кажется тут только так...
А вот до этого айфоны вообще были а подарок 🥺
Зачем цветы, если можно купить айфон

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6 комментариев
Highest Smooth Operator

Ждемс пополнения в Приемной, что Самокат кидает на Эпол и подсовывает шлак.

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Robert Nelson

контрабанда ?

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Кузьмич

бери выше, параллельный импорт

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Andrey Yukin

Так вот кто все скупил на радостях, что сервисное обслуживание отзывают )))

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Гриша Граж

Смысл , если на горбуше дешевле

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Февраль Камшотов

Ну это уже совсем какая-то ебанина

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Дмитрий Зима

не ну че, прорыв однако. Раньше непонятный чел продавал непонятный телефон у метро, а теперь они его могут привезти тебе его домой. Ждем сообщений о том что айфон привезли на андройде. И где гарантия что теже айрподс будут оригинальными и их не подменит курьер по дороге?

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Дмитрий Зима

айфон с запахом ролов. ммм ехать это все скорее всего будет все в той же термо-сумке что и еда наверное. Не будет же курьер держать в руке на велосипеде

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vobla

Ну теперь легче будет наполнить корзину до минимальной суммы заказа

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compostirony

Нынче же вскрытые продают? Будет приезжать заляпанным сотней "еще посмотрю, потом перезакажу если что". Примерка на картонке на новом уровне.

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Robert Nelson

а разве его не импортозаместили ?

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Robert Nelson

а на него можно наклеить стикер банка чтобы закрыть надпись эпл?

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Вадим Чиняев

dark apple store

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Robert Nelson

где нибудь есть сервис чтобы перебить надпись эпл на надпись Эльбрус инсайд?

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fyp

Вообще умно - как раз к 8 марта анонсировали)

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Robert Nelson

разве он не внесен в список шпионского оборудования?

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Robert Nelson

всего 6000 р а не эти ваши тыща долларов

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Бублик static void

Кекосно конечно в Самокате выглядит раздел распродажа: пельмени, суррогат колы и айфоны)

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Robert Nelson

а пельмени из кого)

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Dennis Prochko

коммерческий киоск 2.0

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fyp

Он там в акциях, рядом с колбасой)

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Phung

Товары обещают доставить за 30 минут.
ну если действительно будет 30 мин тогда круто

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