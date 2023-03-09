Торговля
Здоровый американец

Wildberries начал тестировать чаты продавцов с покупателями Статьи редакции

С их помощью продавцы смогут самостоятельно проверять заявки на возврат бракованных товаров.

  • Сейчас функция доступна 19,5 тысячи продавцов, рассказал «Ведомостям» представитель маркетплейса. В будущем чатами смогут пользоваться все предприниматели.
  • Основная задача чатов — улучшить процесс возврата бракованных товаров. Продавцы смогут самостоятельно проверять такие заявки, а также определять размер и формат компенсации — например, довозить часть товара.
  • Продавцы должны соблюдать ряд правил. Так, максимальный срок на ответ покупателю не должен превышать 10 дней. Также продавцу нельзя давать односложные ответы, негативно высказываться о самом маркетплейсе, его сотрудниках или других продавцах.
  • Кроме того, запрещено собирать персональные данные пользователей, обмениваться с ними прямыми контактами или призывать к переходу на другую площадку, в соцсеть или мессенджер. За нарушение правил Wildberries может приостановить работу магазина или начислить штраф — 25 тысяч рублей.
  • Чаты с покупателем есть у Ozon, но в конце 2022 года он отключил функцию для части пользователей из-за наплыва мошенников. Они остались доступны для тех случаев, когда продавец составляет уникальный заказ или доставляет его сам, пояснили «Ведомостям» в компании.
  • На «Яндекс Маркете» чаты также появились в 2022 году, рассказали газете в сервисе. Они используются для заказов, которые магазин собирает и хранит самостоятельно.
  • Последствием массового внедрения чатов на маркетплейсе может стать «покупательский терроризм», считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Клиент может намеренно повредить товар, отправить фото продавцу и потребовать частичного возмещения стоимости под угрозой негативных отзывов, пояснил он. Но подобные риски можно снизить с помощью модерации, аналитики и разрешения споров с привлечением третьей стороны.
  • В январе 2023 года Wildberries рассказал о планах позволить продавцам самостоятельно проверять заявки на возврат бракованных товаров.

#новость #wildberries

1823 просмотров
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35 комментариев
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 Leonid Bushuev

То есть теперь мало того, что тебе пришлют говно, так еще и нахуй пошлют в чате?
Вот это сервис!

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Hero

Ваш Тикет закрыт! пожалуйста оцените работу специалистов: удовлетворительно, хорошо, шакально.

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Слегка Придурковатый

Ну зачем сразу нахуй? Всего лишь вежливо поводят по губам и признают потребительским террористом.

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Peachylol

Еще и 50-100 рублей заберут за возврат этого говна)

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Тарас Маттенко

Лучше бы они исключили всю паль, которая там в открытую продается. Превратили вполне себе хороший маркетплейс в цифровой садовод. Хрен поймёшь что действительно норм, а что говно в оберточке.

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ЧятЖПТ

Фигасе,квинтэссенция штампованного комента.Составной.Мастерски.Все заезженное в один собрал

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Мистер Блондин

с подключением
он всегда был цифровым садоводом

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Alex R

Так половина товаров покупается на Садоводе и продается на ВБ с наценкой от x2

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Андрей Вечерний

Если этот комментарий наберёт 50 лайков и 10 скачиваний, я проведу расследование почему Wildberries такое говно

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Сергей Буров

мне кажется, все, кто пользовался им, могут накатать реферат на эту тему 😂

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Андрей Вечерний

Думаете это будет самое короткое расследование в истории?

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Сергей Буров

Только если у вас не припрятан туз в рукаве))

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Вадим Д.

О, у Андрея минимум 7 тузов и все трефовые (-:

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Вадим Д.

Издревле так повелось, но прочесть расследование будет любопытно!

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Aliona Marketing

У меня 23.02 за возврат брака списали 200р. На мое bitch better have my money, отфутболивали друг к другу) продавец говорит, вообще не при делах, это ВБ списывает, а ВБ говорит, сидите ждите, тестируем возврат, когда запустим — не знаем. Где какие 10 дней? Пф, да плевать им. Точно так же будет отфутболивать и продавец

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Bravemoon

Вот да, вернула брак, а вб говорит, что после окончания тестирования я должна буду продавцу доказать, что там был брак, тогда вернут мои n рублей. Естественно, ничего не знала и фото не делала. Спасибо, вб! Ничего там больше не беру, озон и яндекс больше нравятся.

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Маркетплейсы

Продавец будет более лояльный, но сейчас у него действительно нет никаких инструментов вернуть вам 200 руб. Мало того, продавец так же платит 33 руб. за обратную логистику из-за того что вы не забрали товар.

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Aliona Marketing

Ну простите, что я не стала забирать сломанные вещи и хочу вернуть свои деньги

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Вадим Д.

Фильтр мата есть? А то за максимальные 10 дней там изрядно будет набираться.

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Александр Ненадо

ⓀⓞⒽⓔчⒽⓞ ⓔⓒть

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Bookercatch

Так, максимальный срок на ответ покупателю не должен превышать 10 дней.

В Сбере 1 день :D

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Антон Агальцов

Будет прикольно, если ответы будут как на АлиЭкспресс )))

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Владимир Бобков

чат-робот будет отвечать,за прошаренных продавцов

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Santiago

А что там за ответы?

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Алла Трошина

Мб и выйдет из этого что-то путное, главное изначально продавца выбирать хорошего, тогда и большая вероятность, что и списываться с ним не придется

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Екатерина Чернышева

Так и не угадаешь по продавцу, если нужен какой-то конкретный товар, то все равно возьмешь там, где он есть, а не аналог у проверенного продавца)

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M-S-R

WB это уже не поможет. WB не нужен.

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Юрий Буркин

новая головная боль для продавцов

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Екатерина Чернышева

Пришел мне как-то бракованный товар с вб, вернее его часть(благо та, что в принципе была не нужна). Оставила отзыв на 3 звезды, написал магазин - свяжитесь в вотсап для компенсации взамен на удаление отзыва - два месяца не было никакой компенсации, два, Карл 😅

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Сергей Леопольдович

Проектировщики процессов WB - ответ через 10 дней это не чат, это переписка. Чат - ответ в течение минут. Хотя что это я ...

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Scary

Бред. Рассмотрением споров должна заниматься 3 сторона. Также при такой системе сам Вайлдберриз говорит, что они как бы никогда ни при чём, хотя часто присылают товары в упаковке, из которой товар просто вываливается (явно проблема в доставке товара).

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Маркетплейсы

Так возможно и спора никакого не возникнет, для начала нужно уведомить вторую сторону и описать проблему

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Scary

В идеальном мире с единорогами - да. А в реальности за каждые 100 руб. сражаются, на примере того же Али.

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Ivan Pogoreloff
Основная задача чатов — улучшить процесс возврата бракованных товаров. Продавцы смогут самостоятельно проверять такие заявки, а также определять размер и формат компенсации — например, довозить часть товара.

Но в реальности, на данный момент, 99% вопросов в этих чатах: а почему мне так долго везут товар? А когда будет возврат? И т.п. Т.е. такие вопросы на которые продавец в принципе не может ответить.

Причем, учитывая аудиторию ВБ, они могут обосраться, повесить 10 плашек с предупреждениями, о том, что это только для вопросов о браке, покупатели все равно продолжат писать всю эту дичь продавцу.

В целом, мне это видится как попытка в очередной раз "оптимизировать" затраты ВБ. В этот раз на саппорт. Типа, еб***есь сами, а мы в сторонке постоим.

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Перламутрово-Мышиный

На Озон общение с покупателем убрали и это правильно. Есть описание товара, есть раздел Вопросы. Сами то чат ботов подключили, либо отвечают набором фраз

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