Wildberries начал тестировать чаты продавцов с покупателями Статьи редакции
С их помощью продавцы смогут самостоятельно проверять заявки на возврат бракованных товаров.
- Сейчас функция доступна 19,5 тысячи продавцов, рассказал «Ведомостям» представитель маркетплейса. В будущем чатами смогут пользоваться все предприниматели.
- Основная задача чатов — улучшить процесс возврата бракованных товаров. Продавцы смогут самостоятельно проверять такие заявки, а также определять размер и формат компенсации — например, довозить часть товара.
- Продавцы должны соблюдать ряд правил. Так, максимальный срок на ответ покупателю не должен превышать 10 дней. Также продавцу нельзя давать односложные ответы, негативно высказываться о самом маркетплейсе, его сотрудниках или других продавцах.
- Кроме того, запрещено собирать персональные данные пользователей, обмениваться с ними прямыми контактами или призывать к переходу на другую площадку, в соцсеть или мессенджер. За нарушение правил Wildberries может приостановить работу магазина или начислить штраф — 25 тысяч рублей.
- Чаты с покупателем есть у Ozon, но в конце 2022 года он отключил функцию для части пользователей из-за наплыва мошенников. Они остались доступны для тех случаев, когда продавец составляет уникальный заказ или доставляет его сам, пояснили «Ведомостям» в компании.
- На «Яндекс Маркете» чаты также появились в 2022 году, рассказали газете в сервисе. Они используются для заказов, которые магазин собирает и хранит самостоятельно.
- Последствием массового внедрения чатов на маркетплейсе может стать «покупательский терроризм», считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Клиент может намеренно повредить товар, отправить фото продавцу и потребовать частичного возмещения стоимости под угрозой негативных отзывов, пояснил он. Но подобные риски можно снизить с помощью модерации, аналитики и разрешения споров с привлечением третьей стороны.
- В январе 2023 года Wildberries рассказал о планах позволить продавцам самостоятельно проверять заявки на возврат бракованных товаров.
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То есть теперь мало того, что тебе пришлют говно, так еще и нахуй пошлют в чате?
Вот это сервис!
Ваш Тикет закрыт! пожалуйста оцените работу специалистов: удовлетворительно, хорошо, шакально.
Ну зачем сразу нахуй? Всего лишь вежливо поводят по губам и признают потребительским террористом.
Еще и 50-100 рублей заберут за возврат этого говна)
Лучше бы они исключили всю паль, которая там в открытую продается. Превратили вполне себе хороший маркетплейс в цифровой садовод. Хрен поймёшь что действительно норм, а что говно в оберточке.
Фигасе,квинтэссенция штампованного комента.Составной.Мастерски.Все заезженное в один собрал
с подключением
он всегда был цифровым садоводом
Так половина товаров покупается на Садоводе и продается на ВБ с наценкой от x2
Если этот комментарий наберёт 50 лайков и 10 скачиваний, я проведу расследование почему Wildberries такое говно
мне кажется, все, кто пользовался им, могут накатать реферат на эту тему 😂
Думаете это будет самое короткое расследование в истории?
Только если у вас не припрятан туз в рукаве))
О, у Андрея минимум 7 тузов и все трефовые (-:
Издревле так повелось, но прочесть расследование будет любопытно!
У меня 23.02 за возврат брака списали 200р. На мое bitch better have my money, отфутболивали друг к другу) продавец говорит, вообще не при делах, это ВБ списывает, а ВБ говорит, сидите ждите, тестируем возврат, когда запустим — не знаем. Где какие 10 дней? Пф, да плевать им. Точно так же будет отфутболивать и продавец
Вот да, вернула брак, а вб говорит, что после окончания тестирования я должна буду продавцу доказать, что там был брак, тогда вернут мои n рублей. Естественно, ничего не знала и фото не делала. Спасибо, вб! Ничего там больше не беру, озон и яндекс больше нравятся.
Продавец будет более лояльный, но сейчас у него действительно нет никаких инструментов вернуть вам 200 руб. Мало того, продавец так же платит 33 руб. за обратную логистику из-за того что вы не забрали товар.
Ну простите, что я не стала забирать сломанные вещи и хочу вернуть свои деньги
Фильтр мата есть? А то за максимальные 10 дней там изрядно будет набираться.
ⓀⓞⒽⓔчⒽⓞ ⓔⓒть
Так, максимальный срок на ответ покупателю не должен превышать 10 дней.
В Сбере 1 день :D
Будет прикольно, если ответы будут как на АлиЭкспресс )))
чат-робот будет отвечать,за прошаренных продавцов
А что там за ответы?
Мб и выйдет из этого что-то путное, главное изначально продавца выбирать хорошего, тогда и большая вероятность, что и списываться с ним не придется
Так и не угадаешь по продавцу, если нужен какой-то конкретный товар, то все равно возьмешь там, где он есть, а не аналог у проверенного продавца)
WB это уже не поможет. WB не нужен.
новая головная боль для продавцов
Пришел мне как-то бракованный товар с вб, вернее его часть(благо та, что в принципе была не нужна). Оставила отзыв на 3 звезды, написал магазин - свяжитесь в вотсап для компенсации взамен на удаление отзыва - два месяца не было никакой компенсации, два, Карл 😅
Проектировщики процессов WB - ответ через 10 дней это не чат, это переписка. Чат - ответ в течение минут. Хотя что это я ...
Бред. Рассмотрением споров должна заниматься 3 сторона. Также при такой системе сам Вайлдберриз говорит, что они как бы никогда ни при чём, хотя часто присылают товары в упаковке, из которой товар просто вываливается (явно проблема в доставке товара).
Так возможно и спора никакого не возникнет, для начала нужно уведомить вторую сторону и описать проблему
В идеальном мире с единорогами - да. А в реальности за каждые 100 руб. сражаются, на примере того же Али.
Но в реальности, на данный момент, 99% вопросов в этих чатах: а почему мне так долго везут товар? А когда будет возврат? И т.п. Т.е. такие вопросы на которые продавец в принципе не может ответить.
Причем, учитывая аудиторию ВБ, они могут обосраться, повесить 10 плашек с предупреждениями, о том, что это только для вопросов о браке, покупатели все равно продолжат писать всю эту дичь продавцу.
В целом, мне это видится как попытка в очередной раз "оптимизировать" затраты ВБ. В этот раз на саппорт. Типа, еб***есь сами, а мы в сторонке постоим.
На Озон общение с покупателем убрали и это правильно. Есть описание товара, есть раздел Вопросы. Сами то чат ботов подключили, либо отвечают набором фраз