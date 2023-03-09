«Яндекс Маркет» начал тестировать программу поддержки блогеров Статьи редакции
Маркетплейс хочет создать сообщество, которое поможет ему создавать качественный контент.
- «Маркет» планирует с помощью этой программы научить начинающих блогеров создавать интересный и полезный контент, сообщили в компании. Например — обзоры товаров, интеграции брендов в публикациях для соцсетей и другое. Проект маркетплейс запустил вместе с рекламным агентством WildJam.
- В первую тестовую группу войдёт несколько десятков блогеров, которые начнут обучение уже в марте. Им расскажут о форматах блогерского контента, организации съёмок и выборе темы, которая заинтересует большое количество пользователей.
- Для участников проекта создадут закрытое сообщество — в нём можно будет обмениваться опытом друг с другом, задавать вопросы про контент и получать советы. Во время обучения «Маркет» будет выплачивать блогерам вознаграждение за создание контента (его размер в сервисе не раскрывают), а после может предложить постоянное сотрудничество.
- В «Маркете» отмечают, что эта программа — очередной шаг в развитии социальной коммерции на маркетплейсе. Сервис развивает это направление с конца 2022 года, когда представил «шоты» — короткие видео с обзорами товаров, которые можно сразу купить.
- «Маркет» планирует создать сообщество авторов, которые будут помогать маркетплейсу создавать качественный контент — в том числе и «шоты». А в будущем программу поддержки сделают регулярной и будут набирать в неё новых участников.
- Направление социальной коммерции развивал и Ozon: в апреле 2022 года он запустил «Моменты» — раздел с фотографиями и видео от продавцов и пользователей. Но уже в январе 2023-го его решили закрыть.
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Маркет изначально концептуально выстрелил себе в ногу с точки зрения контента, когда сделал ставку на собственные карточки товаров против карточек продавца (как это у Озона, WB и Алиэкпресс), продавцам теперь нет смысла развивать маркетовскую карточку оригинальным фото и видеоконтентом, ответами на вопросы клиентов.
Им бы перестать писать против ветра и все сделать как у лидеров екомммерса, а не пытаться симптомы лечить свистелками/перделками.
Это тренд международный. Первым Китай наплодил миллиарды блогеров-селлеров (цифра примерная, взятая из головы). Теперь подобное у себя развивают
Amazon → https://www.cnbc.com/2023/02/14/us-livestream-shopping-a-target-of-tiktok-amazon-live-and-youtube.html
нечто похожее собирается сделать Inst. Ну и тикток не отстаёт → https://habr.com/ru/news/t/717240/
А ещё можно почитать про инкубатор инфлюенсеров «Ruhan»
Всё по фактам. Держи 🧡
Ну еще сервис доставки говно можно добавить ))
Например — обзоры товаров, интеграции брендов в публикациях для соцсетей
Классная профессия — статист у стирального порошка
Ну, как, молодежь, хотите еще стать блоггерами?
Я думаю, деньги химией не пахнут.
Наука и услуги для людей, блоггерство,как отдельный вид вымрет, уже вымирает
Ну это просто как тип рекламы. Если брать именно рекламу.
Если брать другие сферы, то людям многое интересно. Можно сравнить это как с обычными книгами, только в видео формате.
Думаю это никуда не уйдёт.
Покупаем отзывы, обзоры и публикации. С уважением, ваш Яндекс Маркет.
«Блогеры за бабки маму родную продадут» О.Т.
Звучит красиво. Щас еще социально коммерческих волонтеров наберут и в путь
Глядишь, когда-нибудь доберутся и до работы с мерчантами, а не только их нагибанию регулярному)
Скоро блогерам будут дипломы выдавать за обучение
Яндекс готовит армию блогеров которые будут восхвалять яндекс?)
У них уже есть эта армия восторженная
Ну да) Даешь Даню Милохина и смерть имиджу)т
обзоры товаров, интеграции брендов в публикациях для соцсетей и другое