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Ozon запустил витрину с одеждой и аксессуарами от российских дизайнеров Статьи редакции

Они смогут привлечь новую аудиторию, а маркетплейс — расширить ассортимент.

  • На витрине «Гардероб» собраны одежда, обувь и аксессуары от более 100 «перспективных российский брендов», в том числе Aim Clo, TopTop, Belle you, Arny Praht и других, объявила компания. Бренды отбирает команда экспертов Ozon в сфере моды.
  • С помощью «Гардероба» дизайнеры получат бесплатное продвижение на маркетплейсе: витрина появится в разделе женской одежды, также на неё будут вести баннеры на главной странице и push-уведомления клиентам Ozon.
  • Так они смогут привлечь новую аудиторию и повысить узнаваемость своих брендов, а маркетплейс — расширить ассортимент, говорят в компании. По собственным данным, спрос в категории одежды в 2022 году вырос в 2,3 раза.
  • В апреле 2022-го «Яндекс Маркет» тоже предложил российским брендам одежды и обуви создавать фирменные витрины на маркетплейсе. Тогда же специальный раздел для поддержки локальных брендов запустил и Wildberries.
Сриншот с сайта Ozon

#новость #ozon

5505 просмотров
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137 комментариев
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 Alexey Dymov

В российских брендах всё хорошо, кроме того, что часть из них перепродает вещи Aliexpress по тройной цене

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just a.

Пруфы в студию.

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14 комментариев
Дмитрий

Обычная белая футболка за 3300. Это пиздец. А потом ноют что бизнес не зарабатывает. Тут с одной футболки маржа 2000%

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Дмитрий
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Сергей Старовойтов

У Guess 5к вообще. Но почему-то такие цены возмущают, только когда речь идет о российских брендах.

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3 комментария
JewelRunner

Ценник повесить != заработать.

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Алексей Климов

к трусам претензии тоже будут?

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thinkabout1t

ну пусть продают,долго продавать еще будут

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Ага Ага

За Базу конечно оверпрайс, согласен (хотя ваш пример ниже вообще из другой области), но надо иметь ввиду, что больше половины из этой цены заберет себе Озон, а еще часть - налоги, отчисления, сертификаты и прочие издержки.

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Gosoo Gosoo

Мужикам, я так понимаю, одеваться красиво не нужно? Одна бабская одежда.

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Black7

Мужиков оденет министерство обороны 🫡

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1 комментарий
Сергей Старовойтов

К сожалению, это и правда нужно меньшинству мужчин.

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1 комментарий
Malina Krasnaya

мужики мало покупают, у cocos moscow была мужская линейка но в итоге свернули из-за отсутствия спроса. Спрашивал у них в магазине на Хлебзаводе

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2 комментария
Дмитрий

Одна проблема. Объясните мне, почему российская вещь невъебаться какого питерского дизайнера ноунейма, сделанная из узбекского хлопка в подвалах Питера и продающаяся в Питере стоит 12к за кофту?

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Malina Krasnaya

расходы высокие, например у нас не получится поставитьв поле ангар из двп без отопления и посадить толпу рабочих как это делается в азии, у нас нужны метровые стены и хорошее отопление для комфортной работы а это дорого

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8 комментариев
Evgeny Voronkov

По твоей логике тогда надо покупать только китайские вещи и всё. Нахуй российское производство, только нефть и газ – только хардкор 🤟🏼

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8 комментариев
Алeкcандр Блoxин

Глобально ответили ниже. Накладные расходы делятся на небольшой объём продаж. Нет экономии на объёме.

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2 комментария
EHF

Запускаться на OZON со своей линейкой одежды/обуви , под своим брендом? Смешно... Если качество хорошее и пойдут продажи, то тут же появятся подделки, которые в OZON не контролируют. Им все равно. Поэтому ну не знаю, имеет ли смысл добросовестный производителям вкладываться в раскрутку на этом маркетплейсе.

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Malina Krasnaya

Не знаю что озон там поддерживает, уникальные российские бренды SHU, Krakatau, Sorry I am not, Питерский Щит, Codered в основном отсутствуют на маркетплейсах

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9 комментариев
Alexey Dymov

Абсолютно непонятный фактор.
А если на Озоне не продаваться, то там подделки не появятся? Или озон иначе с ними бороться будет?

Нет, упуская возможность увеличить продажи, ты упускаешь возможность увеличить прибыль

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Siberian english

по идее можно сделать защиту от подделок, как у производителей автомасел - вводишь на официальном сайте цифры, чтобы проверить оригинальный товар или нет.

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2 комментария
Tric Gor

если качество хорошее начнёт подделывать и алик

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Timur Linarov

это все классно, но очень часто отечественные производители ставят конский ценник на свой товар

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Руслан Астафьев

учебник по продажам из 90-х говорил что лучше продать 10 единиц по 1000, чем 100 единиц по 100)
многие верны его заветам

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2 комментария
Maksim Kosterin

Для мужчин - 106 товаров в категории одежда. Для женщин - 9000. Обуви для мужчин вообще нет.

Уже можем за сексизм предъявлять или как?

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Автомат Томпсона

вначале женщин одеть ,потом и до мужчин доберутся

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Никита Климанов

Главная проблема российских брендов - продавать говно в шоколадной обертке. Оверпрайс лютый, особенно после 24.02.22

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Доктор Богомол Тобогган

Это проблема любого бренда

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Слегка Придурковатый

"Aim Clo, TopTop, Belle you, Arny Praht"

Ну что это за названия? Один фиг не заменят условный H&M, так почему бы не назваться как-нибудь повеселее? Что-нибудь вроде "Надя, надевай!", "Кокошник возмездия", "Взяла да купила".

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Барон Люберецкий

Создай-назови. У людей есть не только коммерческий интересы. Не все в стране жрут и делают гавно.

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3 комментария
SG

Ну будь у "Надя, надевай!" хоть лучшее качество в мире, я об этом не узнаю тк никогда не зайду в магазин с таким названием. Да и с таким названием ассоциируется сразу рынок одежды, примерка на картонке за шторкой, даже вспоминать не хочется это. Интерьер тоже вряд ли с таким названием будет стильный и лаконичный, а в цветастый недобазар тем более не зайду. На одном этаже ТРЦ есть десяток магазинов, обходить все нет никакого желания и тут красиво оформленная витрина + не отталкивающее название очень важны, чтобы зашли и дали шанс именно твоему магазину.

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1 комментарий
Тот Самый Сын Маминой Подруги

КрасивА и ТочкА

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Дарья Смолякова

Сколько живу, со всем уважением, не видела реально качественной российской одежды и обуви. Базовые вещи, может быть и научились делать, одежду типа H&M, но что более хорошее, подороже - нет. О спортивной одежде и говорить не нужно, это невозможно спроектировать и произвести. Не обманывайте себя.

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AprVal

Дарья, есть такой бренд GRI. Одевает топовых российских марафонцев и кучу любителей (и Искандера Ядгарова из обеих названных групп). Шьет, понятно, Китай, но изобретают ребята. Я относительный поклонник канадской Lululemon со штанами по $150. Так у ребят не хуже и в разы дешевле (если на сейле, которые каждый сезон).

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1 комментарий
ЧятЖПТ

А сколько ты живешь?

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Алексей Курилов

Посмотри на Ламоде бренд Lovertin, реально талантливые дизайнеры разрабатывают с нуля одежду и шьют из суперкачественных материалов мелкосерийные партии. Цены не задирают от слова совсем

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Михаил Барабаш

Например, спортивные куртки WKS.

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1 комментарий
Сергей Леопольдович

Для мужеского пола https://igandesigner.ru/men Вроде ок

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Иван

Ну...вот. Типа как замена конверс. Но я чет не готов столько платить, все равно.

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1 комментарий
Oleg Shirochenkov

Про спортивную одежду вы очень ошиблись.
Есть попсовый Red Fox, которые гордятся фоткой Путина в их куртке.
Есть супер-спортивная одежда «Сивера».

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Доктор Богомол Тобогган

Bosco sport

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Вадим Д.

Бесплатное продвижение? У Озона?! Ну через пару месяцев-то уравняют дизайнеров со всеми остальными, правда ведь?

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Natural Phobia

https://www.ozon.ru/product/dzhemper-aim-clo-553094489/?avtc=1&avte=2&avts=1678441078&sh=D8Yyv8tqrA
Да пошел нахуй отечественный стритвир с такими ценами

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Maksim Kosterin

Ваще пиздец. 50% акрила за 5к.
Такая же из 100% шерсти юникло на ламоде за 3к.

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Пишущий незнакомцам

"На витрине «Гардероб» собраны одежда, обувь и аксессуары от более 100 «перспективных российский брендов»-скажем хороший толчок для развития и продвижения русских дизайнеров и платформа соберет на себе больше взгляда и вовлеченности

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Pav 89989

Только все озон, ягодки, сберы да всякие маркетплейсы. Больше бизнеса в рф нет

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Malina Krasnaya

Все знают что надо успеть заработать пока на вас не обратили внимание компетентные органы

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Доктор Богомол Тобогган

Толи дело черкизон, лужники и горбуха, вот где свобода предпринимательства была

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Энтони Лавджой

Не, ребят.

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ЧятЖПТ

Да,девчат

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Давид Муравьёв
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Инло Макс

А как там шмотки от Озона поживают? Вроде был анонс какой-то

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Ксения Евсюкова

Озон, верните баллы за отзывы!

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Ozon

Ксения, добрый день. Мы не завершали акцию, если среди покупок есть товары, за которые можно получить баллы при написании отзыва, вы их увидите на странице "Акция Баллы за отзывы". Подробнее пишем тут: https://docs.ozon.ru/common/aktsii-bally-i-bonusy/bally-za-otzyvy/.

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Артур Мороз

узнаваемость,ага...хорошая идея пересмотреть ценовую политику, потому что ценники у большей части русских брендов выше заграничных аналогов

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bright pixel

Да будет так же, как и каталогом автомобилей. Инфоповоды создавать нужно.
Отечественная одежда была и будет нереально дорогой, просто за счет себестоимости производства.

Ну, или бренд отечественный, а производство - Китай.

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Александр Пушкин

Даже любопытно стало: что там за бренды такие...

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Сергей Леопольдович

Вот и все что надо знать о российских брендах на российских торговых площадках.

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Тот самый чел

Надеюсь эти витрины не будут слишком навязчивы. Иногда подвешивает, когда этого много

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Глеб Цапля

ниразу на озоне одежду не заказывал, вайлдбериз в этом плане по удобней

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Михаил Барабаш

озон вырос из книжного магазина, ВБ - из одежного. Поэтому да, ВБ удобнее

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4 комментария
Олег Воронов

Главное, в этой витрине цены не указывать, а то особо и заходить не будут

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Edward

так у них же все с алиэкспресс, просто очень сильно дороже...зачем это все?

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Григорий Ефремов

Из перечисленных брендов мне не знаком ни один...хз пойдут ли у них продажи

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Genio Genio

Делать свою одежду это хорошо, а делать ткань из которой её делают ещё лучше, а спец синтетические материалы вообще восхитительно!

Ну и пуговки, молнии, нано напыления, нити, вообще ох*ительно!

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Доктор Богомол Тобогган

А добывать углеводороды из которых делают синтетику круче крутого

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2 комментария
Перечитатель

Так они это еще в прошлом году запускали.. в чем разница?

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Paul Brezcuu

А ткани откуда везут?

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Доктор Богомол Тобогган

Еще один признак того, что импортозамещение работает, а нытики могут ныть и дальше

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Дмитрий Сачковский

Для мужского кто то спрашивал : www.pizhon-store.RU

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Ага Ага

Пизюн #Москоув, правильно прочел? :D

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Аркадий Емельяненко

Вроде неплохая новость

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