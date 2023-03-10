Ozon запустил витрину с одеждой и аксессуарами от российских дизайнеров Статьи редакции
Они смогут привлечь новую аудиторию, а маркетплейс — расширить ассортимент.
- На витрине «Гардероб» собраны одежда, обувь и аксессуары от более 100 «перспективных российский брендов», в том числе Aim Clo, TopTop, Belle you, Arny Praht и других, объявила компания. Бренды отбирает команда экспертов Ozon в сфере моды.
- С помощью «Гардероба» дизайнеры получат бесплатное продвижение на маркетплейсе: витрина появится в разделе женской одежды, также на неё будут вести баннеры на главной странице и push-уведомления клиентам Ozon.
- Так они смогут привлечь новую аудиторию и повысить узнаваемость своих брендов, а маркетплейс — расширить ассортимент, говорят в компании. По собственным данным, спрос в категории одежды в 2022 году вырос в 2,3 раза.
- В апреле 2022-го «Яндекс Маркет» тоже предложил российским брендам одежды и обуви создавать фирменные витрины на маркетплейсе. Тогда же специальный раздел для поддержки локальных брендов запустил и Wildberries.
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В российских брендах всё хорошо, кроме того, что часть из них перепродает вещи Aliexpress по тройной цене
Пруфы в студию.
Обычная белая футболка за 3300. Это пиздец. А потом ноют что бизнес не зарабатывает. Тут с одной футболки маржа 2000%
У Guess 5к вообще. Но почему-то такие цены возмущают, только когда речь идет о российских брендах.
Ценник повесить != заработать.
к трусам претензии тоже будут?
ну пусть продают,долго продавать еще будут
За Базу конечно оверпрайс, согласен (хотя ваш пример ниже вообще из другой области), но надо иметь ввиду, что больше половины из этой цены заберет себе Озон, а еще часть - налоги, отчисления, сертификаты и прочие издержки.
Мужикам, я так понимаю, одеваться красиво не нужно? Одна бабская одежда.
Мужиков оденет министерство обороны 🫡
К сожалению, это и правда нужно меньшинству мужчин.
мужики мало покупают, у cocos moscow была мужская линейка но в итоге свернули из-за отсутствия спроса. Спрашивал у них в магазине на Хлебзаводе
Одна проблема. Объясните мне, почему российская вещь невъебаться какого питерского дизайнера ноунейма, сделанная из узбекского хлопка в подвалах Питера и продающаяся в Питере стоит 12к за кофту?
расходы высокие, например у нас не получится поставитьв поле ангар из двп без отопления и посадить толпу рабочих как это делается в азии, у нас нужны метровые стены и хорошее отопление для комфортной работы а это дорого
По твоей логике тогда надо покупать только китайские вещи и всё. Нахуй российское производство, только нефть и газ – только хардкор 🤟🏼
Глобально ответили ниже. Накладные расходы делятся на небольшой объём продаж. Нет экономии на объёме.
Запускаться на OZON со своей линейкой одежды/обуви , под своим брендом? Смешно... Если качество хорошее и пойдут продажи, то тут же появятся подделки, которые в OZON не контролируют. Им все равно. Поэтому ну не знаю, имеет ли смысл добросовестный производителям вкладываться в раскрутку на этом маркетплейсе.
Не знаю что озон там поддерживает, уникальные российские бренды SHU, Krakatau, Sorry I am not, Питерский Щит, Codered в основном отсутствуют на маркетплейсах
Абсолютно непонятный фактор.
А если на Озоне не продаваться, то там подделки не появятся? Или озон иначе с ними бороться будет?
Нет, упуская возможность увеличить продажи, ты упускаешь возможность увеличить прибыль
по идее можно сделать защиту от подделок, как у производителей автомасел - вводишь на официальном сайте цифры, чтобы проверить оригинальный товар или нет.
если качество хорошее начнёт подделывать и алик
это все классно, но очень часто отечественные производители ставят конский ценник на свой товар
учебник по продажам из 90-х говорил что лучше продать 10 единиц по 1000, чем 100 единиц по 100)
многие верны его заветам
Для мужчин - 106 товаров в категории одежда. Для женщин - 9000. Обуви для мужчин вообще нет.
Уже можем за сексизм предъявлять или как?
вначале женщин одеть ,потом и до мужчин доберутся
Главная проблема российских брендов - продавать говно в шоколадной обертке. Оверпрайс лютый, особенно после 24.02.22
Это проблема любого бренда
"Aim Clo, TopTop, Belle you, Arny Praht"
Ну что это за названия? Один фиг не заменят условный H&M, так почему бы не назваться как-нибудь повеселее? Что-нибудь вроде "Надя, надевай!", "Кокошник возмездия", "Взяла да купила".
Создай-назови. У людей есть не только коммерческий интересы. Не все в стране жрут и делают гавно.
Ну будь у "Надя, надевай!" хоть лучшее качество в мире, я об этом не узнаю тк никогда не зайду в магазин с таким названием. Да и с таким названием ассоциируется сразу рынок одежды, примерка на картонке за шторкой, даже вспоминать не хочется это. Интерьер тоже вряд ли с таким названием будет стильный и лаконичный, а в цветастый недобазар тем более не зайду. На одном этаже ТРЦ есть десяток магазинов, обходить все нет никакого желания и тут красиво оформленная витрина + не отталкивающее название очень важны, чтобы зашли и дали шанс именно твоему магазину.
КрасивА и ТочкА
Сколько живу, со всем уважением, не видела реально качественной российской одежды и обуви. Базовые вещи, может быть и научились делать, одежду типа H&M, но что более хорошее, подороже - нет. О спортивной одежде и говорить не нужно, это невозможно спроектировать и произвести. Не обманывайте себя.
Дарья, есть такой бренд GRI. Одевает топовых российских марафонцев и кучу любителей (и Искандера Ядгарова из обеих названных групп). Шьет, понятно, Китай, но изобретают ребята. Я относительный поклонник канадской Lululemon со штанами по $150. Так у ребят не хуже и в разы дешевле (если на сейле, которые каждый сезон).
А сколько ты живешь?
Посмотри на Ламоде бренд Lovertin, реально талантливые дизайнеры разрабатывают с нуля одежду и шьют из суперкачественных материалов мелкосерийные партии. Цены не задирают от слова совсем
Например, спортивные куртки WKS.
Для мужеского пола https://igandesigner.ru/men Вроде ок
Ну...вот. Типа как замена конверс. Но я чет не готов столько платить, все равно.
Про спортивную одежду вы очень ошиблись.
Есть попсовый Red Fox, которые гордятся фоткой Путина в их куртке.
Есть супер-спортивная одежда «Сивера».
Bosco sport
Бесплатное продвижение? У Озона?! Ну через пару месяцев-то уравняют дизайнеров со всеми остальными, правда ведь?
https://www.ozon.ru/product/dzhemper-aim-clo-553094489/?avtc=1&avte=2&avts=1678441078&sh=D8Yyv8tqrA
Да пошел нахуй отечественный стритвир с такими ценами
Ваще пиздец. 50% акрила за 5к.
Такая же из 100% шерсти юникло на ламоде за 3к.
"На витрине «Гардероб» собраны одежда, обувь и аксессуары от более 100 «перспективных российский брендов»-скажем хороший толчок для развития и продвижения русских дизайнеров и платформа соберет на себе больше взгляда и вовлеченности
Только все озон, ягодки, сберы да всякие маркетплейсы. Больше бизнеса в рф нет
Все знают что надо успеть заработать пока на вас не обратили внимание компетентные органы
Толи дело черкизон, лужники и горбуха, вот где свобода предпринимательства была
Не, ребят.
Да,девчат
А как там шмотки от Озона поживают? Вроде был анонс какой-то
Озон, верните баллы за отзывы!
Ксения, добрый день. Мы не завершали акцию, если среди покупок есть товары, за которые можно получить баллы при написании отзыва, вы их увидите на странице "Акция Баллы за отзывы". Подробнее пишем тут: https://docs.ozon.ru/common/aktsii-bally-i-bonusy/bally-za-otzyvy/.
узнаваемость,ага...хорошая идея пересмотреть ценовую политику, потому что ценники у большей части русских брендов выше заграничных аналогов
Да будет так же, как и каталогом автомобилей. Инфоповоды создавать нужно.
Отечественная одежда была и будет нереально дорогой, просто за счет себестоимости производства.
Ну, или бренд отечественный, а производство - Китай.
Даже любопытно стало: что там за бренды такие...
Вот и все что надо знать о российских брендах на российских торговых площадках.
Надеюсь эти витрины не будут слишком навязчивы. Иногда подвешивает, когда этого много
ниразу на озоне одежду не заказывал, вайлдбериз в этом плане по удобней
озон вырос из книжного магазина, ВБ - из одежного. Поэтому да, ВБ удобнее
Главное, в этой витрине цены не указывать, а то особо и заходить не будут
так у них же все с алиэкспресс, просто очень сильно дороже...зачем это все?
Из перечисленных брендов мне не знаком ни один...хз пойдут ли у них продажи
Делать свою одежду это хорошо, а делать ткань из которой её делают ещё лучше, а спец синтетические материалы вообще восхитительно!
Ну и пуговки, молнии, нано напыления, нити, вообще ох*ительно!
А добывать углеводороды из которых делают синтетику круче крутого
Так они это еще в прошлом году запускали.. в чем разница?
А ткани откуда везут?
Еще один признак того, что импортозамещение работает, а нытики могут ныть и дальше
Для мужского кто то спрашивал : www.pizhon-store.RU
Пизюн #Москоув, правильно прочел? :D
Вроде неплохая новость