Минпромторг добавил в список параллельного импорта товары Hasbro, Logitech и Nintendo Статьи редакции
Некоторые бренды исключили — но какие, в ведомстве не уточняют.
- О том, что Минпромторг расширил список параллельного импорта и включил в него товары IKEA, бытовую технику Zanussi и Wahl и игрушки Hasbro и Mattel изначально сообщили «Известия» со ссылкой на приказ ведомства. Официально он пока не опубликован.
- Кроме того, по данным издания, в перечень попали, бренды одежды Tommy Hilfiger и Giorgio Armani, моторных масел Shell Helix и Rimula, косметики Kerastase и Yves Saint Laurent, запчастей для сельхоз и судовой техники Caterpillar и Bauer Kompressoren, а также Logitech и Nintendo/
- В Минпромторге подтвердили «РИА Новости», что в список попали Shell Helix, Rimula, Zanussi, Wahl, Kerastase, Yves Saint Laurent, Caterpillar, Bauer Kompressoren, а также игрушки и детские товары от Hasbro, Logitech, Nintendo. При этом Yves Saint Laurent и Kerastase, например, есть в списке с августа 2022 года.
- Ведомство добавило, что список не только расширили — из него убрали товары брендов, которые возобновили поставки в Россию. Но какие именно, в Минпромторге не уточнили.
- Правительство России легализовало ввоз товаров без разрешения правообладателя в конце марта 2022 года. Параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, речь идёт о ввозе оригинальных товаров по «альтернативным» каналам, объясняли в Минпромторге.
- В начале мая ведомство утвердило список товаров для параллельного импорта — в нём есть автомобили Volkswagen, Skoda, электроника Apple, Samsung, Sony, игровые приставки Xbox и PlayStation и другое. В июле Минпромторг внёс в список Lego, Siemens, BMW и исключило Duracell, в августе — убрал Renault и добавил Giorgio Armani, Yves Saint Laurent и Lancome. В ноябре — разрешил импорт алкоголя и продукции Marvel, Disney Pixar и DC Comics (речь об игрушках и других товаров, не фильмах).
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Год назад: нам нужно импортозамещение! Сейчас поднимем всю промышленность!
Сейчас: Минпромторг добавил в список параллельного импорта всё
Чтобы поднять промышленность без репрессий в духе совка, жри, что дают, нужен масштаб, чтобы одна штука не была слишком дорогой.
Для этого надо быть китайцем, т.е. вас должно быть много и вы должны уметь дружить со всеми странами, а не воевать.
Нам чтобы тупо не развалиться от нищеты (Россия исключительно из-за экономики распадается) надо пользоваться международным разделением труда, параллельный импорт это как раз такая возможность, лучше так, чем закукливаться в духе КНДР...
Импортозамещение как явление это корм для совсем глупых, если воплощать его всерьез, то оно только навредит стране.
С какими странами мы воюем? Штаты дружат со всеми?
По телевизору говорят,что у нас гибридная война с загнивающим западом. Как раз тем, что Икею и Занусси делают.
Сравнивать себя со сверхдержавой это, конечно, "модно, стильно, молодежно", но как-то бесполезно.
Национальная идея при Путине: жить в говне и других в говно с помощью ракет....
Но сначала ведь потужились догнать Португалию, а потом горит сарай, гори и хата!
https://www.interfax.ru/russia/887950
А Семоньян утверждает даже больше, что мы неизбежно запад победим!
США со всеми экономически значимыми странами сохраняет отношения, даже с Китаем.
Подожди, где про Россия с кем-то воюет?
Про США не рассказывай, а. США всю Европу под себя нагнули, Латинскую Америку и Ближний Восток. Про войны, которые устроили США, только в 21 веке, я вообще молчу
Как тогда Симоньян собралась все западные страны побеждать, если она с ними не воюет?
https://www.ntv.ru/video/2185864/
Так это официальное лицо власти или просто журналист, которая ходит по шоу?
Ну и херли России с пол миром то воевать? Можно и «нагнули» считать конечно, но западные страны дружат друг с другом и с США точно исходя из общих интересов и идеологии. Там все взаимовыгодно всем.
Комментарий выше был о паритете союзников. Россия по факту одна против всех. Из союзников - Беларусь. Все остальные открестились. И нахрена такую войну вести? Это умно?
Вот нахрена эти дополнения перечня, в котором, собственно должно быть вообще всё? Публиковать в алфавитном порядке страны, а не компании, продукция из которых параллельно ввоз и внос идёт.
То есть все, кроме шибко "дружественных" СНГ, Гондураса и кого там ещё.
В смысле - всё? Далеко не все решили прекратить поставки, их и не трогают.
это "всё" увозило деньги из страны, потому особо наглых и ограничили
А что, деньги должны оставаться в стране?
Протекционизм своей промышленности
Что-то я не улавливаю смысл. Это чтобы соблюсти видимость законности действий?
Незаконно украсть. Купить товар легально где-то - это законно.
Перепродать там, где запрещено вполне себе не законно.
Если страна-экспортёр и импортёр напрямую не запрещает это делать — это законно. Только если наложен запрет (как в случае с таможенными ограничениями США и ЕС) — то да, незаконно, но это решается опять же, государствами в пределах собственных юрисдикций.
Мнение производителя в любом случае не имеет обратную юридическую силу, точно так же, как условный производитель чемоданов не может через какое-то время законно запретить владельцу уехать с сумочкой, которую он ему продал.
Компания зарегистрирована в стране A, произвела товар в стране B и отправила его на продажу в страну C, где он был выкуплен для параллельного импорта, в последствии продан. По законодательству чьей страны будет считаться "незаконно"?
Отбросим какие-то действительно потенциально важные вещи вроде оборудования, ракетостроения, телекома и т.д., а возьмём, скажем, Лего. Как с точки зрения здравого смысла выглядит запрет на экспорт детских игрушек?
Я очень давно перестал пиратить компьютерные игры и стал покупать их в стиме, достаточно много. Потом издатели решили ограничить регионально, и теперь многие игры нельзя купить напрямую. Окей, я пошёл к перекупам и стал покупать ключи у них. Сейчас некоторые особо одарённые (вроде бы издатели хогвартса) пошли дальше и не просто убрали игру из магазина, но и запретили активацию ключей для аккаунтов РФ и РБ. У меня теперь стоит логичный выбор - заморачиваться и менять регион в стиме на КЗ, либо скачать пиратку. Я очень не хочу этого делать, но вот мои деньги - дайте мне товар, либо идите со своими принципами куда подальше.
Незаконно - это понятие уже ничего не значит в РФ. Наши суды могут и по закону посадить невиновного.
Правообладатель и создатель не хочет продавать в РФ свои товары и имеет на это полное право.
Понятие параллельного импорта ещё до санкций было, его ФАС одобрял в случаях, когда единственный дистрибьютор товара в России злоупотреблял положением и необоснованно завышал цены/организовывал искусственный дефицит. У всего этого как раз ноги растут из механизма защиты рынка от картельного сговора, если что.
Как притянули картельный сговор?)) Единственный дистрибьютер чего и почему вдруг ФАС решает, что эксклюзив больше не эксклюзив?
https://tppa.ru/FAS-Distribution.php
А именно:Ограничение эксклюзивности на отдельной территории. В соответствии с пп.3 п.4 ст. 11 Федерального закона "О защите конкуренции…" запрещается заключение соглашений о создании другим хозяйствующим субъектам препятствий доступу на товарный рынок или выходу из товарного рынка.
Под это правило подпадает:
Условие об исключительной дистрибьюции, согласно которому поставщик обязуется поставлять товары (продукцию) только одному дистрибьютору в пределах одной территории или в пределах одной группы потребителей;
Условие об исключительной покупке, которое обязывает дистрибьютора покупать товары в пределах определенного рынка только у определенного поставщика.
чтобы сделать незаконное законным
Интересно параллельный импорт на авто что даёт? Там же растаможка все равно убивает весь смысл.
Даёт возможность тем, кто себе может позволить, приобрести хорошее авто. Альтернатива этому - скудный выбор или отсутствие такового вообще.
Вы давно видели цены на китайцев и жигули?
Недолго музыка играла, недолго фраер импортозамещал
Частники все равно найдут как возить, через много стран в обход, но привезут
Великие импортозаместители расписались в собственном бессилии. Ясно-понятно.
Как у вас в голове совмещаются слова "импортозамещение" и "параллельный импорт"?
Так уже ж свое все должно быть! Не нужон он, импорт этот!
Сделали видимость, что они работали в сторону импортозамещения)
самое главное что Nintendo добавили
А как они проверяют, паленые вещи или оригинал? По какой бумажке?
Параллельный импорт - ввоз товаров без разрешения правообладателя.
Импортозамещение - процесс замены импорта иностранных товаров производством товаров внутри страны. Это процесс, не единомоментное действие.
В 90х и начале 2000х не нужно было разрешение правообладателя на ввоз товаров в Россию. Товар покупался на складах в Финляндии и дистрибьюторами вводился в страну. Производители сами боролись за то, чтобы только они имели право официально ввозить товар.
А теперь они ушли, и те, кто ушёл, потерял это право эксклюзивного ввоза. А кто не ушёл, не потерял. И их продукция будет замещена в последнюю очередь, они заработают больше.
Хотите импортозамещение!? Получите его по параллельному импорту:)