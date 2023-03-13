«Яндекс Маркет» обновил «буст продаж» для продавцов — он может помочь попасть на первое место в карточке товара Статьи редакции
Размещение на главном месте в карточке приносит продавцам в среднем до 80% заказов, говорят в компании.
- Инструмент «буст продаж», который позволяет поднять товары в выдаче маркетплейса, теперь может помочь магазину показывать его предложение на первом месте в карточке благодаря снижению цены, рассказала компания. Речь о карточке справа от товара.
- На первое место в карточке сервис автоматически ставит наиболее выгодное для покупателя предложение, объяснили в «Маркете». Учитываются скорость доставки, размер скидки, цена товара и другие факторы. Если у предложения магазина есть шанс попасть на первое место, алгоритм автоматически уменьшит цену.
- При этом общие расходы продавца на продвижение останутся прежними: алгоритм сам определит, сколько денег из его ставки потратить на продвижение, а сколько — на корректировку цены.
- Если шанса попасть на первое место нет, стоимость не поменяется. Также продавцы могут отключить опцию в настройках кампании, если не хотят снижать цену за счёт ставки.
- Распределение бюджета на продвижение автоматически заработало в некоторых кампаниях, которые магазины запустили на «Маркете», уточнил маркетплейс. При создании новой кампании можно будет выбрать — подключать его или нет.
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Умный и быстрый алгоритм попилит бюджет продавца на продвижение быстрее, чем депутаты и цыгане. Ай да алгоритм!
Но если покупателям будет действительно выгоднее – дайте дорогу этому алгоритму.
Это либо охуенно, либо полный пиздец
"буст продаж" - звучит то как!
забыли добавить - "буст продаж рекламы яндекс"
когда же до мамонтов дойдет, что яндекс маркет зарабатывает только для яндекса...буст у них, ага...
Написано же. Расходы не увеличатся. Всем главное быстрее ебучий комментарий оставить.