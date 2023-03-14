Турция возобновила транзит санкционнных товаров в Россию — VPost Статьи редакции
Приостановка произошла, потому что в Турции используют совместную с ЕС таможенную систему, в которой обновились данные о попадающих под ограничения товарах.
- Проблемы с транзитом европейских товаров закончились, пишет VPost со ссылкой на сотрудников в логистистических компаниях. К 14 марта таможня выпускает грузы всеми видами транспорта, утверждают они.
- 9 марта «Коммерсантъ» написал о приостановке транзита санкционных грузов из Турции в Россию. Источник рассказывал Bloomberg, что остановить его попросило турецкое правительство — из-за ужесточения санкций ЕС.
- 10 марта VPost писал, что логистические компании стали получать от турецких партнёров уведомления о приостановке транзита по «техническим причинам». Через несколько дней его обещали возобновить. Издание BFM писало, что дело в технических неполадках, а транзит возобновят 13 марта. Гендиректор логистической компании «Оптималог» Георгий Властопуло рассказывал BFM, что некоторые таможенные пункты начали пропускать товары уже 10 марта.
- Как утверждает VPost, технические проблемы, о которых идёт речь, связаны с тем, что Турция входит с ЕС в единую таможенную зону. Из-за этого стране понадобилось время, чтобы внести в систему оформления транзита новые данные о санкционных товарах из февральского пакета ограничений. Сам процесс поставок товаров не изменится, уверяют собеседники издания. Товары не идут в Россию напрямую — их получает турецкая фирма.
- Президент «Опоры России» Александр Калинин также рассказал «АиФ», что регистрировать транзитные грузы в России перестали из-за обновления ПО для таможенной системы. По его словам, эта система — совместная с ЕС, поэтому после новых санкций из неё полностью пропала Россия.
Для оформления грузов в Россию турецкие таможенники начали использовать свою национальную систему — но перейти на неё быстро не получилось, потому что за годы использования европейского варианта на таможне «растеряли навыки работы» с этим ПО, говорит Калинин.
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А вот и зерновая сделка, а там ещё выборы Эрдогана.
Так понимаю не зря 60 дней было продление
Похоже, Турции уже пора делать совместную таможенную систему с Россией
Деньги Турции сейчас нужны как никогда, так что всё логично)
Да, поэтому они и пошли на обострение, чтобы продлили зерновую сделку. Зерновую сделку продлили несколькими часами ранее.
Выдыхаем пока что
на 60 дней
Ну вот и заработала новая схема. Обходить санкции выгодно всем, а способов вагон и маленькая тележка)
У Турции очень удобные таможенные схемы со всеми. Ай да Эрдоган Троестульный.
пытаются возместить падение лиры