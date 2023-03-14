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Турция возобновила транзит санкционных товаров в Россию — VPost Статьи редакции

Приостановка произошла, потому что в Турции используют совместную с ЕС таможенную систему, в которой обновились данные о попадающих под ограничения товарах.

  • Проблемы с транзитом европейских товаров закончились, пишет VPost со ссылкой на сотрудников в логистистических компаниях. К 14 марта таможня выпускает грузы всеми видами транспорта, утверждают они.
  • 9 марта «Коммерсантъ» написал о приостановке транзита санкционных грузов из Турции в Россию. Источник рассказывал Bloomberg, что остановить его попросило турецкое правительство — из-за ужесточения санкций ЕС.
  • 10 марта VPost писал, что логистические компании стали получать от турецких партнёров уведомления о приостановке транзита по «техническим причинам». Через несколько дней его обещали возобновить. Издание BFM писало, что дело в технических неполадках, а транзит возобновят 13 марта. Гендиректор логистической компании «Оптималог» Георгий Властопуло рассказывал BFM, что некоторые таможенные пункты начали пропускать товары уже 10 марта.
  • Как утверждает VPost, технические проблемы, о которых идёт речь, связаны с тем, что Турция входит с ЕС в единую таможенную зону. Из-за этого стране понадобилось время, чтобы внести в систему оформления транзита новые данные о санкционных товарах из февральского пакета ограничений. Сам процесс поставок товаров не изменится, уверяют собеседники издания. Товары не идут в Россию напрямую — их получает турецкая фирма.
  • Президент «Опоры России» Александр Калинин также рассказал «АиФ», что регистрировать транзитные грузы в России перестали из-за обновления ПО для таможенной системы. По его словам, эта система — совместная с ЕС, поэтому после новых санкций из неё полностью пропала Россия.

  • Для оформления грузов в Россию турецкие таможенники начали использовать свою национальную систему — но перейти на неё быстро не получилось, потому что за годы использования европейского варианта на таможне «растеряли навыки работы» с этим ПО, говорит Калинин.

#новость #турция

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89 комментариев
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 Леопольд

А вот и зерновая сделка, а там ещё выборы Эрдогана.
Так понимаю не зря 60 дней было продление

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Pedro Gurin

В Турции выборы 14 мая - как раз примерно 60 дней 😊 Чисто партнёрские отношения

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13 комментариев
Дмитрий Зима

к политике Турции можно относиться как угодно, но есть одно неоспоримое но: "Все что не делается, делается исключительно в интересах Турции"

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Soulis

Ага, внутри страны только народ что-то обалдевает уже слегка от "интересов" Турции. Правда, по сравнению с нами это, конечно, небо и земля.

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11 комментариев
Невкусно и грустно

Эти интересы Турции сейчас с нами в комнате?

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1 комментарий
GPT-Либерал-смузихлёб

Лол

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1 комментарий
Alexander

Это как раз понятно. Странно когда политика что-то делает не в интересах своей страны

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Саша Антипов

Это большой турецкий базар виноват во всём. Они торгаши до костного мозга...

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1 комментарий
Милая Мила

ну а какая страна будет работать чтоб чужому государству было хорошо, а своему нет... хотя можете не отвечать

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Агент К
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Вадим Д.

У Турции очень удобные таможенные схемы со всеми. Ай да Эрдоган Троестульный.

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Леопольд

Да там по больше 3 стулов будет, и попытка не усидеть на них, а найти ещё...

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Alexey Dymov

Похоже, Турции уже пора делать совместную таможенную систему с Россией

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Андрей Комягин

Ну вот и заработала новая схема. Обходить санкции выгодно всем, а способов вагон и маленькая тележка)

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Дмитрий Р.

Деньги Турции сейчас нужны как никогда, так что всё логично)

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Михаил Барабаш

Да, поэтому они и пошли на обострение, чтобы продлили зерновую сделку. Зерновую сделку продлили несколькими часами ранее.

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5 комментариев
MMT

Выдыхаем пока что

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Михаил Барабаш

на 60 дней

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1 комментарий
Mikhail Che

инфовойна в разгаре, то Турция на предала, то Сербия оружие поставляет, то Индия присоединяется к потолку на нефть
очень похоже, что все это разгоняется по инфополю из одного источника, с понятными целями

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Andy Lenty

Саечка за испуг!

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Nitreed1

Как-будто больше всего всё-таки не хватает икеевской продукции, по всем остальным категориям секционных товаров как-то и незаметно их отсутствие (все равно привозят в серую или ещё как-либо)

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Paul Brezcuu

Какой смысл с таким подходом к санкциям, если Кремль получает столько же и тратит на производство оружия, а оверпрайс оплачивают жители периметра? Запад действует не последовательно, здесь либо под вторичные санкции Азию, Китай, Турцию и Индию загонять, либо вообще зачем это нужно было делать? Логики никакой

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Garmonbon

в смысле кремль получает столько же? а с чего у нас вдруг бюджет дифицитный?

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nobodyreally

Давать заднюю уже нельзя, тк не поймут свои же, а ввозить вторичные - копать новую яму себе же, но уже в двойном масштабе

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Адам Ньюман
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Денис Царёв

Политика Турции описывается одним словом - "Проститурция"

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erwr3435

до выборов . шансов у него ноль

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Дмитрий Зима

ну тут я бы так уверен не был. В Турции реальная борьба на выборах присутствует. Этож не Зюганов на выборах в РФ

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9 комментариев
Доктор Богомол Тобогган

Когда позвонили по красному телефону

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Дмитрий Зима

смотря кто кому позвонил

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4 комментария
Fabiola Gentle

пытаются возместить падение лиры

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Rus Lan

Оп оп санкционочка

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Андрей Деревянко

Опора России

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Kayleigh Marie

у них выбора особо то и нет, нужно пополнять бюджет страны как то

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Трудящийся якорь

а, ну т.е айфоны дороже 300баксов уже не отменяются?

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Bahhoff S

Турция заработает бешеные деньги как посредник но и для России без товаров не нельзя, цены вырастут народ заплатить

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Inna Moon

Жду айфончики за 50к))

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Зелёный Крокодил

В Турции не вариант. Там на вывоз телефонов налог

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Denis Azarenko

Туз в рукаве у Эрдогана

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Сексорцист Милфхантерович

Зеровая сделка, привет.

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Алеоп

Вот это скорость европейская, только обновили списки товаров в системе. Это как бы не в сторону клятого запада, а про то что у них так и банковская система работает и еще поди чего не так быстро, как могло. Может и санкции из первого пакета не все внедрили

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Sophia Kononova

когда уже эти все проблемы закончатся

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Taras Kostyk

еще вчера вышла новость ,что ищутся обходные пути,а сегодня уже вот найден ,как быстро все происходит ,новости наступают друг другу на пятки

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