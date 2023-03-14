Турция возобновила транзит санкционных товаров в Россию — VPost Статьи редакции
Приостановка произошла, потому что в Турции используют совместную с ЕС таможенную систему, в которой обновились данные о попадающих под ограничения товарах.
- Проблемы с транзитом европейских товаров закончились, пишет VPost со ссылкой на сотрудников в логистистических компаниях. К 14 марта таможня выпускает грузы всеми видами транспорта, утверждают они.
- 9 марта «Коммерсантъ» написал о приостановке транзита санкционных грузов из Турции в Россию. Источник рассказывал Bloomberg, что остановить его попросило турецкое правительство — из-за ужесточения санкций ЕС.
- 10 марта VPost писал, что логистические компании стали получать от турецких партнёров уведомления о приостановке транзита по «техническим причинам». Через несколько дней его обещали возобновить. Издание BFM писало, что дело в технических неполадках, а транзит возобновят 13 марта. Гендиректор логистической компании «Оптималог» Георгий Властопуло рассказывал BFM, что некоторые таможенные пункты начали пропускать товары уже 10 марта.
- Как утверждает VPost, технические проблемы, о которых идёт речь, связаны с тем, что Турция входит с ЕС в единую таможенную зону. Из-за этого стране понадобилось время, чтобы внести в систему оформления транзита новые данные о санкционных товарах из февральского пакета ограничений. Сам процесс поставок товаров не изменится, уверяют собеседники издания. Товары не идут в Россию напрямую — их получает турецкая фирма.
- Президент «Опоры России» Александр Калинин также рассказал «АиФ», что регистрировать транзитные грузы в России перестали из-за обновления ПО для таможенной системы. По его словам, эта система — совместная с ЕС, поэтому после новых санкций из неё полностью пропала Россия.
Для оформления грузов в Россию турецкие таможенники начали использовать свою национальную систему — но перейти на неё быстро не получилось, потому что за годы использования европейского варианта на таможне «растеряли навыки работы» с этим ПО, говорит Калинин.
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А вот и зерновая сделка, а там ещё выборы Эрдогана.
Так понимаю не зря 60 дней было продление
В Турции выборы 14 мая - как раз примерно 60 дней 😊 Чисто партнёрские отношения
к политике Турции можно относиться как угодно, но есть одно неоспоримое но: "Все что не делается, делается исключительно в интересах Турции"
Ага, внутри страны только народ что-то обалдевает уже слегка от "интересов" Турции. Правда, по сравнению с нами это, конечно, небо и земля.
Эти интересы Турции сейчас с нами в комнате?
Лол
Это как раз понятно. Странно когда политика что-то делает не в интересах своей страны
Это большой турецкий базар виноват во всём. Они торгаши до костного мозга...
ну а какая страна будет работать чтоб чужому государству было хорошо, а своему нет... хотя можете не отвечать
У Турции очень удобные таможенные схемы со всеми. Ай да Эрдоган Троестульный.
Да там по больше 3 стулов будет, и попытка не усидеть на них, а найти ещё...
Похоже, Турции уже пора делать совместную таможенную систему с Россией
Ну вот и заработала новая схема. Обходить санкции выгодно всем, а способов вагон и маленькая тележка)
Деньги Турции сейчас нужны как никогда, так что всё логично)
Да, поэтому они и пошли на обострение, чтобы продлили зерновую сделку. Зерновую сделку продлили несколькими часами ранее.
Выдыхаем пока что
на 60 дней
инфовойна в разгаре, то Турция на предала, то Сербия оружие поставляет, то Индия присоединяется к потолку на нефть
очень похоже, что все это разгоняется по инфополю из одного источника, с понятными целями
Саечка за испуг!
Как-будто больше всего всё-таки не хватает икеевской продукции, по всем остальным категориям секционных товаров как-то и незаметно их отсутствие (все равно привозят в серую или ещё как-либо)
Какой смысл с таким подходом к санкциям, если Кремль получает столько же и тратит на производство оружия, а оверпрайс оплачивают жители периметра? Запад действует не последовательно, здесь либо под вторичные санкции Азию, Китай, Турцию и Индию загонять, либо вообще зачем это нужно было делать? Логики никакой
в смысле кремль получает столько же? а с чего у нас вдруг бюджет дифицитный?
Давать заднюю уже нельзя, тк не поймут свои же, а ввозить вторичные - копать новую яму себе же, но уже в двойном масштабе
Политика Турции описывается одним словом - "Проститурция"
до выборов . шансов у него ноль
ну тут я бы так уверен не был. В Турции реальная борьба на выборах присутствует. Этож не Зюганов на выборах в РФ
Когда позвонили по красному телефону
смотря кто кому позвонил
пытаются возместить падение лиры
Оп оп санкционочка
Опора России
у них выбора особо то и нет, нужно пополнять бюджет страны как то
а, ну т.е айфоны дороже 300баксов уже не отменяются?
Турция заработает бешеные деньги как посредник но и для России без товаров не нельзя, цены вырастут народ заплатить
Жду айфончики за 50к))
В Турции не вариант. Там на вывоз телефонов налог
Туз в рукаве у Эрдогана
Зеровая сделка, привет.
Вот это скорость европейская, только обновили списки товаров в системе. Это как бы не в сторону клятого запада, а про то что у них так и банковская система работает и еще поди чего не так быстро, как могло. Может и санкции из первого пакета не все внедрили
когда уже эти все проблемы закончатся
еще вчера вышла новость ,что ищутся обходные пути,а сегодня уже вот найден ,как быстро все происходит ,новости наступают друг другу на пятки