С одной стороны, мы уже в течение нескольких дней усиливаем наш контроль для предотвращения возможных мошеннических действий. С другой — временно замораживаем механизм списаний за подмены с владельцев партнёрских точек выдачи заказов и менеджеров ПВЗ, чтобы разобраться во всех спорных ситуациях.