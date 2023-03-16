Wildberries отменил 10 тысяч штрафов за подмену товара для ПВЗ и перестал начислять новые Статьи редакции
И улучшил процесс, по которому можно оспорить начисление.
- Wildberries улучшил сервис арбитража по оспариванию начислений за подмену товаров, сообщила компания. Кроме того, до доработки новой системы контроля маркетплейс приостановит все новые штрафы.
- Изменения решили внести по «результатам регулярных встреч» с инициативными группами по тестированию механизма контроля подмены товаров со стороны владельцев и сотрудников ПВЗ.
- Как пишет Baza, теперь владелец пункта выдачи, которого заподозрили в подмене товара, может в течение семи дней подать апелляцию и предоставить доказательства, что он не менял товар, — видео, где посылку принимают и выдают покупателю. Кроме того, маркетплейс начал возвращать уже удержанные средства.
- В Wildberries отметили, что подмена товара — «чувствительная тема» для продавцов. Также в компании подчеркнули, что усилили каналы обратной связи. Ежедневно маркетплейс рассматривает около 3000 обращений по проблемным ситуациям — в результате «благодаря диалогу» решили отменить около 10 тысяч «некорректных штрафов» за подмену. В ближайшее время деньги отразятся на балансе у ПВЗ.
- В начале марта 2023 года владельцы ПВЗ пожаловались на новую систему штрафов: по ней они должны были возместить полную стоимость бракованного или подменённого товара. При этом, пока у пункта выдачи отрицательный баланс, ему запрещено выводить деньги — это не давало выплачивать зарплаты.
- Из-за этого 14 марта владельцы ПВЗ пришли к московскому офису Wildberries, а 15 марта начали «забастовку» — часть пунктов не открылась, в ответ маркетплейс отключил некоторые ПВЗ и начал вывозить из них товары.
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Что ж ты фраер, сдал назад...
А если серьезно, владельцы ПВЗ молодцы, отстояли свои права
С одной стороны, да, молодцы. Вб явно натворила дичи со штрафами. С другой стороны на ПВЗ реально бардак лютый. Воровство, подмена товаров, приемка брака закрытыми глазами.
У нас покупают игрушки, наиграются, сломают и потом сдают все, брак типа. И это принимают!!! У нас такой ужас с возвратов приходит, аж удивляешься, как вообще так можно было изуродовать, и потом как это вообще можно было принять обратно.
Даже бывали случае когда вместо наших товаров клали низкокачественные подделки. Покупают 2 товара. Дешевый и наш дорогой. Наш вытаскивают из коробки, кладут туда дешевое говно и сдают сразу, типа это не подошло. И коробка дальше пошла другим клиентам, ибо это даже как брак не фиксируется. Узнавали мы об этом только потом по фоткам тех самых счастливых клиентов, которым пришла эта подмена.
И это не разовые случаи. Это постоянно!!! У нас большая часть единиц по вине ПВЗ и складов.
Это что получается, можно вот так?
Просто Игорю Сечину, куратору проекта позвонил Песков и сказал - убавьте громкость.
В WB говорили, что 0,1% бастовали и им пох. Молодцы 👏🏼
Когда этим вопросом заинтересовались в ГД, то жопа у них и подгорела.
Но именно эти "0,1%" и закрыли, типа показательной порки😄
Люди отстояли права и у них получилось, хороший пример того как не все у нас скрепно)
Revolution is solution 😎
На месте владельцев ПВЗ, рано радоваться. Гайки только начинают закручивать. Сейчас ВБ сделал шаг назад, через пару месяцев 5 вперёд. Пока есть возможность, от ПВЗ надо избавляться
Что-то неважное с ними творится.
А сразу нельзя было так сделать?)
С кем? С вайлдбериз? Так они начисто охренели и получили отпор, отличные новости
Ну у нас тоже не без косяков))
сразу можно только новые штрафы вводить
Это же русский менталитет. Сидит какой-нибудь суперэффективный менеджер в офисе и вместо того, чтобы все продумать тщательно вводит штрафы одним днём, а что дальше будет ему пох
Бакальчук уже перетёрла с прокурорскими, значит.
- Таня, ну не нагнетай. В стране и так пиздец.
- Ну ладно, ладно, (неразборчиво) ...ович, сейчас всё сделаем.
Оказывается, WB и так умеет, кто бы мог подумать ещё позавчера.
А если пойти дальше и выбить прям нормальные условия сотрудничества, а не полурабства?
Написать не значит отменить....
Бакальчук увидела свои перспективы при таком подходе?
новости о плахой работе вайлдбериз - уже обыденность
А я честно скажу, вб просто устроил показуху и все потом потихому все устроит а бастующих польют. К гадалке не ходи...
Спасибо за честность, неизвестный хрен с горы
Есть и покупательский возврат. Принёс домой, попользовал, подменил, отнёс обратно в ПВЗ. А штраф сотрудник выплатит. Удобно.
Всё время упаковки открытые, говорят такое пришло
Ну вот и все... Расходимся.
передумали банкротиться
А когда они начнут поставщиков слушать?!?
Зачем?
ВБ прогнулись, пошли на попятную, странно, обычно они всем плюют в лицо, а люди терпят их выходки.
"Не прокатило" - вычеркиваем.
А невозвратный взнос 30.000 рублей за регистрацию продавца как было, так и осталось. И в думе плевать хотели на права "этих барыг".
Отлично.
Чем больше такого будет. Тем больше рабочие будут понимать что они не бесправные скоты. И надеюсь не только рабочие.
Свобода это борьба, а не ожидание милости со стороны барина.
Хохой. По 100тыщ? Неплохо они сработали. 1млрд уже начислили?
Хах, а продавцу кто вернёт товар и еще комиссию ха логистику туда-сюда?
С ПВЗ теперь взятки гладки, а кто вернёт продавцу его товар, который подменили?
Продавцы разве бастовали?
Вб охренел. Выставляет штрафы за отсутствие КИЗ на товаре который не обязателен к маркировке.
а что это на них нашло
Мне как то пришли кроссовки которые были поношеные, оформил возврат. И мне кажется с одной стороны они правы, есть такие недобросовестные пвз
Проблема в том что....
Есть недобросовестные работники склада
Есть недобросовестные работники пвз
Есть недобросовестные поставщики
Есть недобросовестные покупатели
Слишком много точек, где схема идёт не так, и эти схемы стали общеизвестными и все недобросовестные спешат ими воспользоваться.
Ну и ВБ в данном случае так же оказался недобросовестным- переложил всю ответственность на ПВЗ...
ПВЗ всё таки добились своего, респект
"...по «результатам регулярных встреч» с инициативными группами"😂
Проверку товара от продавцов бы усиляли.