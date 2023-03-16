Торговля
Маша Цепелева

Ритейлер Metro отменил в России вход в магазины по карточке Статьи редакции

Теперь она нужна только для скидок и доступа к спецпредложениям.

  • Metro разрешил посещать свои магазины всем покупателям — карта гостя для входа больше не нужна. Теперь по ней предлагают скидки, специальные предложения, копить кешбэк. Оформить карточку можно в приложении ритейлера.

Наша цель — разрушить стереотип о недоступности торговых центров Metro, ведь мы предлагаем уникальный ассортимент, собственные торговые марки, эксклюзивные позиции в алкоголе, которые доставляются напрямую из зарубежных стран, а также выгодное оптовое предложение.

Йоханнес Толай, гендиректор «Metro Россия»

  • Немецкий ритейлер работает в стране с 2000 года. По данным на март 2023 года, у компании 93 торговых центра в 51 регионе.
  • По данным Infoline, в 2022 году Metro стал вторым крупнейшим игроком в области доставки продуктов питания на местном рынке. В первом квартале 2022-2023 финансового года (закончился 31 декабря), выручка ритейлера в России выросла на 11,3% год к году, до €888 млн.
Фото ТАСС

#новость #metro

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28 комментариев
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 Николай Бойко

Забыл, когда в метро последний раз ходил, последний год только доставку из сбермаркета или сбермегамаркета делаю

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Александр Кабешов

Это нативочка? Сбермегамаркет та еще залупа

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Dmitriy

У них последние 3-4 месяца хорошие промо акции, типа 500 от 1500, 1000 от 3000 и тп с бесплатной доставкой. Сам уже раз 10 заказывал.

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Максим Горький

ну может человек без ног остался, прикован к постели, опутан катетерами - а вы сразу ругать.

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Николай Бойко

Смотри, у меня в феврале случился острый синусит, я на улицу 2 недели почти не выходил, доставку делал через них, проблем вообще никаких не было.

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Ян Войт

Сейчас восстановились?

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Николай Бойко

Почти. Гайморит победил, но из-за хронического тонзилита у меня случился постназальный затек, сейчас с ним борюсь

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Борис Интеграторов

А нафига на окраину ездить если можно доставку заказать?) это у тебя сарказм такой или настроение Лирическое ?)

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Николай Бойко

Да нет, у меня с ними и правда проблем почти никогда не было, плюс с учетом их бонусов и бонусов сберспасибо очень выгодно получалось. Но справедливости ради, с начала марта с бонусами у них какие-то проблемы, долго начисляют. Люди в их группе вконтакте часто жалуются последние пару недель

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Андрей Деревянко

Но СберМаркет то норм

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Степан Степан

У метро акции топ, типа 30% на вино и там скидка накладывается другую скидку

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Николай Бойко

не знал

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Pavel Cree

Ну слушай, когда пробки — вполне норм.

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Илья Дёмин
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Николай Бойко

Блять, надо в сбер написать, чтобы мне за их рекламу платили((

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Дар Ветер

Вчера только карточку порвал и выбросил, 2008 года выпуска, 1 раз там был

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Невероятный Блондин

А тебя всё равно пустят 😅

Протест провалился, полностью.

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Dima Tsurkan

Через час годик купит какая-нибудь лента и всё.

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Amanda

сегодня прям на всех озарение снизошло

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Vania Ivanov

🤡

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Ziyech

Никогда и не знал, что там вход по карточкам 🤣

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Настя Савельева

Видимо, продажи совсем упали! Конечно, зачем ехатьхз куда и покупать за дорого, если тупо можно заказать

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Невероятный Блондин

Не до жиру, быть бы живу

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SS SS

Ну что получается привыкли кайфовать от отсутствия толп народа) вот там нате

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Вова Меньков

Это спустя столько лет додумались? И всё ради того, чтобы разрушить стереотип о недоступности торговых центров Metro)

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shopmeonline.ru

Метро ещё существует?

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Ed R

А раньше что прием у уролога надо было походить, чтобы карточку получить?

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vodkomotornik

Пост доброты Метровской...
За предыдущие козни по недопуску покупателя к прилавку должны каждого в опу целовать и чек на 1500рэ. давать, а если покупатель приехал на таксе - оплачивать ему поездку.

Хотел раньше туда попасть отовариться - пшел вон сказали...

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