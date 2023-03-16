Ритейлер Metro отменил в России вход в магазины по карточке Статьи редакции
Теперь она нужна только для скидок и доступа к спецпредложениям.
- Metro разрешил посещать свои магазины всем покупателям — карта гостя для входа больше не нужна. Теперь по ней предлагают скидки, специальные предложения, копить кешбэк. Оформить карточку можно в приложении ритейлера.
- Немецкий ритейлер работает в стране с 2000 года. По данным на март 2023 года, у компании 93 торговых центра в 51 регионе.
- По данным Infoline, в 2022 году Metro стал вторым крупнейшим игроком в области доставки продуктов питания на местном рынке. В первом квартале 2022-2023 финансового года (закончился 31 декабря), выручка ритейлера в России выросла на 11,3% год к году, до €888 млн.
1077 просмотров
Забыл, когда в метро последний раз ходил, последний год только доставку из сбермаркета или сбермегамаркета делаю
Это нативочка? Сбермегамаркет та еще залупа
У них последние 3-4 месяца хорошие промо акции, типа 500 от 1500, 1000 от 3000 и тп с бесплатной доставкой. Сам уже раз 10 заказывал.
ну может человек без ног остался, прикован к постели, опутан катетерами - а вы сразу ругать.
Смотри, у меня в феврале случился острый синусит, я на улицу 2 недели почти не выходил, доставку делал через них, проблем вообще никаких не было.
Сейчас восстановились?
Почти. Гайморит победил, но из-за хронического тонзилита у меня случился постназальный затек, сейчас с ним борюсь
А нафига на окраину ездить если можно доставку заказать?) это у тебя сарказм такой или настроение Лирическое ?)
Да нет, у меня с ними и правда проблем почти никогда не было, плюс с учетом их бонусов и бонусов сберспасибо очень выгодно получалось. Но справедливости ради, с начала марта с бонусами у них какие-то проблемы, долго начисляют. Люди в их группе вконтакте часто жалуются последние пару недель
Но СберМаркет то норм
У метро акции топ, типа 30% на вино и там скидка накладывается другую скидку
не знал
Ну слушай, когда пробки — вполне норм.
Блять, надо в сбер написать, чтобы мне за их рекламу платили((
Вчера только карточку порвал и выбросил, 2008 года выпуска, 1 раз там был
А тебя всё равно пустят 😅
Протест провалился, полностью.
Через час годик купит какая-нибудь лента и всё.
сегодня прям на всех озарение снизошло
🤡
Никогда и не знал, что там вход по карточкам 🤣
Видимо, продажи совсем упали! Конечно, зачем ехатьхз куда и покупать за дорого, если тупо можно заказать
Не до жиру, быть бы живу
Ну что получается привыкли кайфовать от отсутствия толп народа) вот там нате
Это спустя столько лет додумались? И всё ради того, чтобы разрушить стереотип о недоступности торговых центров Metro)
Метро ещё существует?
А раньше что прием у уролога надо было походить, чтобы карточку получить?
Пост доброты Метровской...
За предыдущие козни по недопуску покупателя к прилавку должны каждого в опу целовать и чек на 1500рэ. давать, а если покупатель приехал на таксе - оплачивать ему поездку.
Хотел раньше туда попасть отовариться - пшел вон сказали...