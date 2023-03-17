«Авито» начал тестировать «Авито Молл» — раздел с товарами в новом и отличном состоянии от продавцов с высоким рейтингом Статьи редакции
Пока экспериментальный раздел доступен 5% пользователей сервиса.
- Тесты продлятся до первой недели апреля 2023 года, затем «Авито» решит вопрос о масштабировании и развитии проекта, рассказали в компании.
- В раздел можно перейти с главной страницы приложения — от основной главной он отличается оформлением. Пользователи могут выбрать одежду, обувь, аксессуары, товары для детей, электронику, мебедь и товары для дома.
- В «Авито Молле» собраны объявления только от опытных продавцов с рейтингом не ниже 4,5 звезды и положительными отзывами, а также подключённой «Авито Доставкой». Все товары — в новом или отличном состоянии.
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Готовятся к конкуренции с WB 😁
Нужно wb сделать скромнее)
Можно все магазины/ломбарды/перекупов в этот «Авито Молл» засунуть и очистить наконец прощадку для частных объявлений? Ну или хотя бы фильтр "показывать только частные объявления" наконец починить?
А это им нахрен не нужно
Ты хоть новость то читал?! Новый товар, Молл. Новый!
А ты коммент читал? Ставишь фильтр на частных лиц, а там сплошняком продавцы и никак не отфильтровать.
Да это я не Вам хотел отправить, извиняюсь.
Молодцы. Честная конкуренция всегда хорошо, Вайлдберриз уж тем более не повредит с ее то отношением к работникам и пользователям
Авито - площадка для объявлений, а Вайлдберриз - маркетплейс. Какая нахрен конкуренция?
Ты хоть новость то читал?! Новый товар, Молл. Новый!
Я то новость прочитал. А вот "тыкать" мне не нужно, мы не друзья. Такое ощущение что сам не читал и хрень сморозил.
2 абсолютно разные площадки. Их вообще никак нельзя сравнить.
Если две интернет-площадки продают новый товар, по какой причине их нельзя сравнивать?
Господи..
Даже парировать не вижу смысла. Максимально бесполезная трата времени.
Другого ответа я и не ожидал...
Какая разница можете вы их сравнивать или нет, если я товар который хочу купить могу выбрать на авито или вб? Мне лично какая разница кто их как называет и в чем отличие ??
Почему я ещё не там!?😏
Вот кстати да. Какие критерии туда попасть?😁
Там же написано
Нелегкий путь от барахолки к садоводу
Маркетплейс маркетплейсу рознь.
Может авито наконец-то сделает нормальное приложение, вместо игры с шрифтами?