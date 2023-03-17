Торговля
Таня Боброва

«Авито» начал тестировать «Авито Молл» — раздел с товарами в новом и отличном состоянии от продавцов с высоким рейтингом Статьи редакции

Пока экспериментальный раздел доступен 5% пользователей сервиса.

  • Тесты продлятся до первой недели апреля 2023 года, затем «Авито» решит вопрос о масштабировании и развитии проекта, рассказали в компании.
  • В раздел можно перейти с главной страницы приложения — от основной главной он отличается оформлением. Пользователи могут выбрать одежду, обувь, аксессуары, товары для детей, электронику, мебедь и товары для дома.
  • В «Авито Молле» собраны объявления только от опытных продавцов с рейтингом не ниже 4,5 звезды и положительными отзывами, а также подключённой «Авито Доставкой». Все товары — в новом или отличном состоянии.
Источник: «Авито»

#новость #авито

1351 просмотров
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21 комментарий
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 Лизи

Готовятся к конкуренции с WB 😁

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Павел Сергеевич

Нужно wb сделать скромнее)

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Andrew

Можно все магазины/ломбарды/перекупов в этот «Авито Молл» засунуть и очистить наконец прощадку для частных объявлений? Ну или хотя бы фильтр "показывать только частные объявления" наконец починить?

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Макс Приходченко

А это им нахрен не нужно

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Александр Пустовалов

Ты хоть новость то читал?! Новый товар, Молл. Новый!

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Макс Приходченко

А ты коммент читал? Ставишь фильтр на частных лиц, а там сплошняком продавцы и никак не отфильтровать.

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Александр Пустовалов

Да это я не Вам хотел отправить, извиняюсь.

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Александр Пустовалов

Молодцы. Честная конкуренция всегда хорошо, Вайлдберриз уж тем более не повредит с ее то отношением к работникам и пользователям

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Александр Котов

Авито - площадка для объявлений, а Вайлдберриз - маркетплейс. Какая нахрен конкуренция?

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Александр Пустовалов

Ты хоть новость то читал?! Новый товар, Молл. Новый!

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Александр Котов

Я то новость прочитал. А вот "тыкать" мне не нужно, мы не друзья. Такое ощущение что сам не читал и хрень сморозил.
2 абсолютно разные площадки. Их вообще никак нельзя сравнить.

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Александр Пустовалов

Если две интернет-площадки продают новый товар, по какой причине их нельзя сравнивать?

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Александр Котов

Господи..
Даже парировать не вижу смысла. Максимально бесполезная трата времени.

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Александр Пустовалов

Другого ответа я и не ожидал...

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Kirill Kulagin

Какая разница можете вы их сравнивать или нет, если я товар который хочу купить могу выбрать на авито или вб? Мне лично какая разница кто их как называет и в чем отличие ??

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LEGO DISCOUNTER

Почему я ещё не там!?😏

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Olga K

Вот кстати да. Какие критерии туда попасть?😁

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ЧятЖПТ

Там же написано

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Александр Колядин

Нелегкий путь от барахолки к садоводу

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Кирилл Карпенко

Маркетплейс маркетплейсу рознь.

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Andrew Sychev

Может авито наконец-то сделает нормальное приложение, вместо игры с шрифтами?

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