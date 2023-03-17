Россияне в последние недели «завалили» казахстанских партнёров просьбами помочь с импортом товаров — Reuters Статьи редакции
Часть из них связывает это с запретом на транзит товаров через Турцию.
- Российский бизнес просит казахстанских контрагентов помочь в налаживании поставок самых разных товаров, в том числе и подсанкционных — от подшипников и деталей самолётов до редкоземельных металлов, пишет Reuters со ссылкой на семь источников.
- Двое собеседников издания связали рост запросов с запретом на транзит санкционных товаров через Турцию (он, по данным VPost, уже возобновился). Другие источники считают причиной новые санкции.
- Источники говорят, что список товаров, которые нужно помочь перевезти, очень разнообразный: промышленное оборудование, железнодорожные подшипники, турбины и другие детали для самолётов, электроника и даже оборудование и пластик для банковских карт. Один из предпринимателей рассказал, что ему предложили $1 млн за помощь в перевозке грузовика с редкоземельными металлами из Австралии, — но он отказался.
- Кроме того, некоторые российские компании пытались договориться о долгосрочном сотрудничестве в поставке санкционных товаров. Как рассказывают источники Reuters, санкции иногда даже не нарушаются — хотя сложные товары могут включать попадающие под ограничения компоненты, сами они не запрещены.
- Объём экспорта из Казахстана в Россию за 2022 год вырос на четверть и достиг отметки в $8,8 млрд, отмечает Reuters. При этом страна увеличила импорт компьютеров из ЕС и Тайваня — но неизвестно, экспортировали ли их потом в Россию. Эксперт Euromonitor Вайдотас Землис-Балевичус также отмечал, что поставки из ЕС в страны СНГ, включая Казахстан, выросли на 95% за 2022-й.
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Ору с новостей сверхдержавы в последние дни. Тут ещё и глава этой сверхдержавы теперь официально признанный международный преступник.
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Комментарий удален модератором
Пропустил новость. Есть источник?
всего лишь подозреваемый
Что прямо осуждён?
это уже прорыв или еще нет?
Это рывок
Это разыв вашего мозга) вообще топчик юмора для таких как вы сейчас гойда кричать. Вы отстали, от времени
Это прорывной рывок
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А этих собеседников вы где встречали? В шаурмечных?
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Охуенный Ройтерс)) Ставлю класс!
Поверьте, не всё так однозначно 😄
Ага, я вот прямо ору в голос. Мы вам бабок дадим... Неее нам не надо)
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На RT напишут:Один из предпринимателей рассказал, что он предложил $1 млн за помощь в перевозке грузовика
Не пойму, это обама? Идет на работу в подъезды россии?
Сегодняшний день научил меня разбираться в сортах говна. И в современной журналистике.
Чо? Рейтерс уже пора вносить в недостоверные источники наверное.Один из предпринимателей рассказал, что ему предложили $1 млн за помощь в перевозке грузовика с редкоземельными металлами из Австралии, — но он отказался.
Рукалицо
Так в Турции же нет запрета. Или новость не новость?
Были проблемы и некоторые резко подсели на очко
памажите люди добрыя сами мы не местные
— Доктор, мне предлагают только десятку баксов за перевозку велосипеда да и то не каждый день.
— А кем вы работаете?
— Таксистом в Яндекс Go.
— А, ну так вы молодец, для такой профессии это отличный заработок.
— Дык мой сосед вообще работает курьером в Яндекс.Еде, а он рассказывает как ему предложили миллион баксов за помощь в перевозке грузовика и он отказался.
— Голубчик, ну так и вы тоже рассказывайте!
а если откажутся помогать - отключим газ
"Российский бизнес просит казахстанских контрагентов помочь в налаживании поставок самых разных товаров, в том числе и подсанкционных — от подшипников и деталей самолётов до редкоземельных металлов"-то пишут что проблемы нет и все заменяемо,то уже помощь ищут
А дядя Вова сказал, что европейцы нам завидовать будут, дескать, наша экономика всем показала, какая мощная!
Рейтерс же не врет никогда)
Надо репу предлагать, а не какую-то вонючую бумажку, которая скоро рухнет. Тогда бы он согласился.
1 млн в чемодане ,как в боевиках, на капоте кейс открывали, показывали)))
надо таджикистан просить - казахстану лень заниматься
"Просим помочь", кхе кхе
Санкции это инструмент наказания, а не предотвращения или давления. Это долготянущаяся жжвачка, эффект будет через 5-8 лет, когда начнется массовый износ электронных чипов и других высокотехнологичных побрякушек, в том числе связанных с добычей полезных ископаемых и авиации. Те кто это понимает - пакует чемоданы...
Сегодня новость и поинтереснее есть. Гойда!
Какая?
А ,так вы из Рейтерс,представляете,мне тут 1млн долларов россияне предлагали за грузовик с кобальтом, но я отказался!А в такси я так, для души.