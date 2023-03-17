Торговля
Евгения Евсеева

Россияне в последние недели «завалили» казахстанских партнёров просьбами помочь с импортом товаров — Reuters Статьи редакции

Часть из них связывает это с запретом на транзит товаров через Турцию.

  • Российский бизнес просит казахстанских контрагентов помочь в налаживании поставок самых разных товаров, в том числе и подсанкционных — от подшипников и деталей самолётов до редкоземельных металлов, пишет Reuters со ссылкой на семь источников.
  • Двое собеседников издания связали рост запросов с запретом на транзит санкционных товаров через Турцию (он, по данным VPost, уже возобновился). Другие источники считают причиной новые санкции.
  • Источники говорят, что список товаров, которые нужно помочь перевезти, очень разнообразный: промышленное оборудование, железнодорожные подшипники, турбины и другие детали для самолётов, электроника и даже оборудование и пластик для банковских карт. Один из предпринимателей рассказал, что ему предложили $1 млн за помощь в перевозке грузовика с редкоземельными металлами из Австралии, — но он отказался.
  • Кроме того, некоторые российские компании пытались договориться о долгосрочном сотрудничестве в поставке санкционных товаров. Как рассказывают источники Reuters, санкции иногда даже не нарушаются — хотя сложные товары могут включать попадающие под ограничения компоненты, сами они не запрещены.
  • Объём экспорта из Казахстана в Россию за 2022 год вырос на четверть и достиг отметки в $8,8 млрд, отмечает Reuters. При этом страна увеличила импорт компьютеров из ЕС и Тайваня — но неизвестно, экспортировали ли их потом в Россию. Эксперт Euromonitor Вайдотас Землис-Балевичус также отмечал, что поставки из ЕС в страны СНГ, включая Казахстан, выросли на 95% за 2022-й.

#новость #казахстан

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55 комментариев
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 Андрей Иванов

Ору с новостей сверхдержавы в последние дни. Тут ещё и глава этой сверхдержавы теперь официально признанный международный преступник.

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Сергей

Пропустил новость. Есть источник?

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7 комментариев
Leo Uvarov

всего лишь подозреваемый

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Александр 55555

Что прямо осуждён?

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1 комментарий
erwr3435

это уже прорыв или еще нет?

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Николай К.

Это рывок

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2 комментария
Muvandr

Это разыв вашего мозга) вообще топчик юмора для таких как вы сейчас гойда кричать. Вы отстали, от времени

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3 комментария
Vova Zhevnov

Это прорывной рывок

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VladMr

А этих собеседников вы где встречали? В шаурмечных?

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ЯД
Один из предпринимателей рассказал, что ему предложили $1 млн за помощь в перевозке грузовика с редкоземельными металлами из Австралии, — но он отказался.

Охуенный Ройтерс)) Ставлю класс!
Поверьте, не всё так однозначно 😄

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Muvandr

Ага, я вот прямо ору в голос. Мы вам бабок дадим... Неее нам не надо)

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7 комментариев

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2 комментария
Alexander Weber

На RT напишут:

Один из предпринимателей рассказал, что он предложил $1 млн за помощь в перевозке грузовика
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Вася Пражкин
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Имя и фамилия

Не пойму, это обама? Идет на работу в подъезды россии?

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1 комментарий
ЯД

Сегодняшний день научил меня разбираться в сортах говна. И в современной журналистике.

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Копчик
в последние недели

Чо? Рейтерс уже пора вносить в недостоверные источники наверное.

Один из предпринимателей рассказал, что ему предложили $1 млн за помощь в перевозке грузовика с редкоземельными металлами из Австралии, — но он отказался.

Рукалицо

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Алеоп

Так в Турции же нет запрета. Или новость не новость?

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Михаил Зеленин

Были проблемы и некоторые резко подсели на очко

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erwr3435

памажите люди добрыя сами мы не местные

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C. Steel

— Доктор, мне предлагают только десятку баксов за перевозку велосипеда да и то не каждый день.
— А кем вы работаете?
— Таксистом в Яндекс Go.
— А, ну так вы молодец, для такой профессии это отличный заработок.
— Дык мой сосед вообще работает курьером в Яндекс.Еде, а он рассказывает как ему предложили миллион баксов за помощь в перевозке грузовика и он отказался.
— Голубчик, ну так и вы тоже рассказывайте!

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erwr3435

а если откажутся помогать - отключим газ

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Андрей Епифанов

"Российский бизнес просит казахстанских контрагентов помочь в налаживании поставок самых разных товаров, в том числе и подсанкционных — от подшипников и деталей самолётов до редкоземельных металлов"-то пишут что проблемы нет и все заменяемо,то уже помощь ищут

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EarlGrey

А дядя Вова сказал, что европейцы нам завидовать будут, дескать, наша экономика всем показала, какая мощная!

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ЧятЖПТ

Рейтерс же не врет никогда)

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Мурад Муртазалиев
ему предложили $1 млн за помощь в перевозке грузовика с редкоземельными металлами из Австралии, — но он отказался

Надо репу предлагать, а не какую-то вонючую бумажку, которая скоро рухнет. Тогда бы он согласился.

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ЧятЖПТ

1 млн в чемодане ,как в боевиках, на капоте кейс открывали, показывали)))

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1 комментарий
erwr3435

надо таджикистан просить - казахстану лень заниматься

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Александр Александров

"Просим помочь", кхе кхе

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Paul Brezcuu

Санкции это инструмент наказания, а не предотвращения или давления. Это долготянущаяся жжвачка, эффект будет через 5-8 лет, когда начнется массовый износ электронных чипов и других высокотехнологичных побрякушек, в том числе связанных с добычей полезных ископаемых и авиации. Те кто это понимает - пакует чемоданы...

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Николай Куликов

Сегодня новость и поинтереснее есть. Гойда!

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ЯД

Какая?

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ЧятЖПТ

А ,так вы из Рейтерс,представляете,мне тут 1млн долларов россияне предлагали за грузовик с кобальтом, но я отказался!А в такси я так, для души.

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