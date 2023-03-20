Ozon добавил автоматическую модерацию товаров, чтобы «быстрее проверять» карточки Статьи редакции
Сейчас её проходит около 20% новых карточек на платформе.
- ИТ-команда маркетплейса Ozon Tech разработала собственную систему премодерации карточек товаров, которая использует методы машинного обучения, сообщила компания. Алгоритм обучили на накопленном массиве уже принятых решений модераторов и карточках, которые заблокировали из-за нарушений.
- Система автоматически проверяет карточки при добавлении на платформу и анализирует на нарушения в описании и фотографиях. Если она их обнаружит, товар не пропустят на маркетплейс и отправят на доработку продавцу. Если нарушений нет — карточку опубликуют. В сложных случаях карточка может уйти на перепроверку на ручную модерацию.
- Технологию будут внедрять поэтапно — сейчас автоматизированную модерацию проходят 20% новых карточек, остальные проверяют вручную. Всего, по собственным данным Ozon, в день продавцы добавляют более 1 млн новых товарных наименований. В будущем маркетплейс хочет полностью перейти на автоматизированную модерацию, оставив ручную только для нестандартных случаев.
- В среднем карточка обрабатывается за три минуты. Это в десять раз быстрее ручной модерации, отмечают в Ozon.
- Кроме предварительной модерации на маркетплейсе также используют постмодерацию — тоже автоматизированную.
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Если не хочешь работать - автоматизируй. В поддержке тоже бот автоматом наваливает бесполезные ответы. Да чего там бот, если удалось через него пробиться, даже сотрудники отвечают шаблонно, как боты.
Терминалы и кассы самообслуживания лучше, чем вот эта машинная автоматизация, никакого индивидуального подхода, маркетплейсам плевать на тебя, плати и разбирайся сам.
Казалось бы, прогресс должен радовать, современные инструменты и все такое. Но только не в руках маркетплейсов, у которых ответственность ровно 0. Виноваты всегда продавец и покупатель.
Кстати ☝🏼
Новый бот в чате ozon абсолютно бесполезный, и пробиться через него нельзя, единственный вариант через [пожаловаться][другое] но да, сотрудник также отвечает даже не вникая в суть, по стандартному шаблону и сразу же закрывает чат.
Автоматизация, которую заслужили
Озон просто не внедрил ChatGPT. Подождите. Скоро всё будет
Я буду только ЗА ))
ChatGPT на порядок умнее их поддержки, факт
внедрят и ChatGPT закроет Озон)))
Не пользуйтесь, голосуйте рублем, в чем проблема.
Я хочу пользоваться, и мне нужна помощь сотрудника, в чём проблема?
Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус.
Умник умничал, но умным от этого не показался.
В наших реалиях сложно отказаться от маркетплейсов ввиду многих факторов, но это не предполагает безоговорочную доминацию сервиса над клиентом. Я проголосую рублем, а миллионам других клиентов, которые "пока что" не сталкивались в проблемами будет плевать. Выходит я своим рублем статистику не сделаю, так что совет у вас столь же паршивый, как и саппорт-сервис маркетплейсов.
Ну да, вы лучше будете ныть в комментах на стороннем ресурсе расписывая каждый шажочек который вам не понравился.
...выслушивая умников, которые считают свое мнение слишком важным, чтобы не прокомментировать чужое мнение. Договаривай, не стесняйся.
Вроде как комментарии для этого и созданы.
Вроде как комментарии созданы и для того, чтобы в целом - высказывать свое мнение по сабжу. А сабж - маркетплейс, который вводит очередную автоматизацию.
Но твоя позиция понятна, мы ноем, а ты высказываешь мнение. Приняли во внимание, но не долго, секунды 3.
добавят работы для менеджеров поддержки
А что-нибудь для "чтобы отзывы от одного товара к другому" и "на одной странице два товара разных и делят оценку и отзывы" они не придумали? Все так же советуют "самим написать продавцу" даже если продавец - Озон и ты им уже пишешь?
это лютая дичь - пихать в карточку все подряд, потому что у нее высокий рейтинг. ладно бы отзывы реально разделялись, а то читаешь эту кашу беспонтовую в поисках нужного
Автоматизация — всегда круто, лишь бы всё же не в ущерб качеству. И главное – чтобы карточками не завалило, которые будет пропускать автомодерация.
Ещё бы сделали категории единые для продавцов и покупателей. А то ищешь категорию для своего товара на сайте Озона, а у селлера категории не соответствуют сайту.
Может кто нибудь подсказать как парсить озон?
берёшь и парсишь
Эх, если бы ) там защита у них
Обходишь защиту и парсишь
Ну так, обходишь защиту.. берёшь и парсишь!
Кстати, в слитых сервисах яндекса у маркета были даже какие-то парсеры на всех более или менее крупных конкурентов, озон в том числе.
а что за защита? я вроде не видел (давно не юзал)
Все, что не понравилось AI будет улетать в "долгий ящик". И никто не будет знать почему не понравилось. Да, такие условия, надеемся на понимание (С)
ускорение данного процесса вызывает сомнения