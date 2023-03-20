Торговля
Евгения Евсеева

Ozon добавил автоматическую модерацию товаров, чтобы «быстрее проверять» карточки Статьи редакции

Сейчас её проходит около 20% новых карточек на платформе.

  • ИТ-команда маркетплейса Ozon Tech разработала собственную систему премодерации карточек товаров, которая использует методы машинного обучения, сообщила компания. Алгоритм обучили на накопленном массиве уже принятых решений модераторов и карточках, которые заблокировали из-за нарушений.
  • Система автоматически проверяет карточки при добавлении на платформу и анализирует на нарушения в описании и фотографиях. Если она их обнаружит, товар не пропустят на маркетплейс и отправят на доработку продавцу. Если нарушений нет — карточку опубликуют. В сложных случаях карточка может уйти на перепроверку на ручную модерацию.
  • Технологию будут внедрять поэтапно — сейчас автоматизированную модерацию проходят 20% новых карточек, остальные проверяют вручную. Всего, по собственным данным Ozon, в день продавцы добавляют более 1 млн новых товарных наименований. В будущем маркетплейс хочет полностью перейти на автоматизированную модерацию, оставив ручную только для нестандартных случаев.
  • В среднем карточка обрабатывается за три минуты. Это в десять раз быстрее ручной модерации, отмечают в Ozon.
  • Кроме предварительной модерации на маркетплейсе также используют постмодерацию — тоже автоматизированную.

#новость #ozon

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27 комментариев
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 Sansper

Если не хочешь работать - автоматизируй. В поддержке тоже бот автоматом наваливает бесполезные ответы. Да чего там бот, если удалось через него пробиться, даже сотрудники отвечают шаблонно, как боты.
Терминалы и кассы самообслуживания лучше, чем вот эта машинная автоматизация, никакого индивидуального подхода, маркетплейсам плевать на тебя, плати и разбирайся сам.
Казалось бы, прогресс должен радовать, современные инструменты и все такое. Но только не в руках маркетплейсов, у которых ответственность ровно 0. Виноваты всегда продавец и покупатель.

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Невероятный Блондин

Кстати ☝🏼
Новый бот в чате ozon абсолютно бесполезный, и пробиться через него нельзя, единственный вариант через [пожаловаться][другое] но да, сотрудник также отвечает даже не вникая в суть, по стандартному шаблону и сразу же закрывает чат.

Автоматизация, которую заслужили

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Андрей

Озон просто не внедрил ChatGPT. Подождите. Скоро всё будет

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Невероятный Блондин

Я буду только ЗА ))

ChatGPT на порядок умнее их поддержки, факт

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Николай Белкин

внедрят и ChatGPT закроет Озон)))

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Иван Иванов

Не пользуйтесь, голосуйте рублем, в чем проблема.

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Невероятный Блондин

Я хочу пользоваться, и мне нужна помощь сотрудника, в чём проблема?

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Иван Иванов

Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус.

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Sansper

Умник умничал, но умным от этого не показался.

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Sansper

В наших реалиях сложно отказаться от маркетплейсов ввиду многих факторов, но это не предполагает безоговорочную доминацию сервиса над клиентом. Я проголосую рублем, а миллионам других клиентов, которые "пока что" не сталкивались в проблемами будет плевать. Выходит я своим рублем статистику не сделаю, так что совет у вас столь же паршивый, как и саппорт-сервис маркетплейсов.

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Иван Иванов

Ну да, вы лучше будете ныть в комментах на стороннем ресурсе расписывая каждый шажочек который вам не понравился.

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Sansper

...выслушивая умников, которые считают свое мнение слишком важным, чтобы не прокомментировать чужое мнение. Договаривай, не стесняйся.

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Иван Иванов

Вроде как комментарии для этого и созданы.

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Sansper

Вроде как комментарии созданы и для того, чтобы в целом - высказывать свое мнение по сабжу. А сабж - маркетплейс, который вводит очередную автоматизацию.
Но твоя позиция понятна, мы ноем, а ты высказываешь мнение. Приняли во внимание, но не долго, секунды 3.

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Andrey Norin

добавят работы для менеджеров поддержки

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ilia

А что-нибудь для "чтобы отзывы от одного товара к другому" и "на одной странице два товара разных и делят оценку и отзывы" они не придумали? Все так же советуют "самим написать продавцу" даже если продавец - Озон и ты им уже пишешь?

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Да-Это-Же-Арнольд-Шварценеггер Актёр-И-Просто-Хороший-Мужик

это лютая дичь - пихать в карточку все подряд, потому что у нее высокий рейтинг. ладно бы отзывы реально разделялись, а то читаешь эту кашу беспонтовую в поисках нужного

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Вадим Д.

Автоматизация — всегда круто, лишь бы всё же не в ущерб качеству. И главное – чтобы карточками не завалило, которые будет пропускать автомодерация.

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Вованыч

Ещё бы сделали категории единые для продавцов и покупателей. А то ищешь категорию для своего товара на сайте Озона, а у селлера категории не соответствуют сайту.

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alex-koval

Может кто нибудь подсказать как парсить озон?

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Boomashka

берёшь и парсишь

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alex-koval

Эх, если бы ) там защита у них

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Anton S

Обходишь защиту и парсишь

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ЯжПрограммист

Ну так, обходишь защиту.. берёшь и парсишь!
Кстати, в слитых сервисах яндекса у маркета были даже какие-то парсеры на всех более или менее крупных конкурентов, озон в том числе.

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Boomashka

а что за защита? я вроде не видел (давно не юзал)

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Konstantin T.

Все, что не понравилось AI будет улетать в "долгий ящик". И никто не будет знать почему не понравилось. Да, такие условия, надеемся на понимание (С)

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Mindful Reading Service

ускорение данного процесса вызывает сомнения

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