KazanExpress запланировал построить в Татарстане город для продавцов маркетплейсов

Идея очень проста. Многие люди сейчас продают товары на маркетплейсах. И как Иннополис в свое время объединил разработчиков и программистов в одном месте, также есть идея собрать деятелей электронной коммерции, но не просто так, а чтобы у них были льготы, обучения и сообщества.