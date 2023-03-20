Торговля
Евгения Евсеева

KazanExpress запланировал построить в Татарстане город для продавцов маркетплейсов — со складами и жильём Статьи редакции

Первый этап строительства начнётся в 2023 году — сначала запустят промышленный корпус.

  • KazanExpress планирует построить «город электронной коммерции» — частный промышленный парк в Верхнеуслонском районе Татарстана, рядом с Иннополисом, пишет «Интерфакс». Инвестиционный совет Татарстана уже одобрил проект — он рассчитан до 2030 года.
  • Первый промышленный корпус планируют построить и запустить уже в 2023 году, инвестиции в его строительство составят 350 млн рублей, сообщает «Татар-информ».
  • Город рассчитан на 20 резидентов — производителей и продавцов товаров для маркетплейсов — и поначалу будет состоять из складских помещений. По мере загрузки будут строить и другие корпуса, а в июле 2023-го представят план жилой застройки — домов, школ, детских садов, магазинов и прочего.
  • В первую очередь проект ориентирован на партнёров маркетплейсов с выручкой от 500 тысяч до 5 млн рублей, говорит сооснователь KazanExpress и автор идеи Линар Хуснуллин. По его словам, промпарк может привлечь предпринимателей налоговыми льготами и преимуществами в логистике.

Идея очень проста. Многие люди сейчас продают товары на маркетплейсах. И как Иннополис в свое время объединил разработчиков и программистов в одном месте, также есть идея собрать деятелей электронной коммерции, но не просто так, а чтобы у них были льготы, обучения и сообщества.

Линар Хуснуллин, сооснователь KazanExpress
  • Впервые об идее города для интернет-продавцов Хуснуллин рассказал в январе 2023 года. По его словам, она появилась ещё в 2019-м, когда компания перевезла головной офис в Иннополис и начала искать жильё в нём для «неайтишников» — но столкнулась с трудностями.
  • KazanExpress принадлежит «AliExpress Россия» — тот получил контроль над маркетплейсом в октябре 2021 года.
Проект города. Фото: «Бизнес Online»

#новость #kazanexpress

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45 комментариев
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 andreybelashoff .

Так в Москве уже построили такой Иннополис Маркетплейсов - Садоводом кличут.

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Вася Пражкин
Стартовый капитал – 10 млн руб. Их Хуснуллин выручил, продав 80%-ную долю в сети «Все по 99 рублей» партнеру по бизнесу Ильназу Набиуллину

Какие редкие фамилии у чуваков..

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Сергей Я

Ну как бы Татарстан.

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Evgeny Voronkov

Дело не в этом

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lakoros

город из складов и общежитий для сотрудников.
Мечта.

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Dennis Prochko
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erwr3435

это слишком дорого - жить прямо на складе - дешево и на работу близко

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Sergei Timofeyev

И такая дорожка грунтовая для фур, где две разъехаться с трудом могут...

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Labeling

Кстати, а куда делся предыдущий город стартапов в Татарстане, о нем уже давно не слышно было.

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Илья Дёмин

Иннополис? Город существует, никаких успехов нет, рост замедлился. Хвастаться нечем. По-моему, упёрлись в нежелания многих переезжать в Иннополис. Соответственно, нет постоянного потока трудовых ресурсов = нет роста и развития. Перспективы туманные.

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Labeling

Вот-вот, о нем же давно не слышно, идея явно не взлетела и теперь они хотят такой же, но для продавцов. В чем смысл?

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Бублик static void

Тут палка о двух концах на самом деле. Никто не переезжает, потому что глушь, и глушь, потому что никто не переезжает. Хотя и ОЭЗ есть, и университет, но не взлетает. Чего там точно не хватает, так это качественного урбанизма.

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Ildarkin Ildarkin

Тут большой вопрос, зачем вообще поместили его в такую глушь - из Казани добираться полтора часа. Видимо, чтобы на стоимости земли сэкономить. Проект, тем не менее, с самого начала был распильным - местный олигарх занимался строительством, с согласия администрации. Типичное ведение дел в Татарстане.

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erwr3435

он утонул

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Makar Homenko

Денег как всегда не хватило наверное...

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Илья Дёмин

Уже представил, как продавец на каком-то забытом KazanExpress (сервис теряет популярность, так и не смогли составить конкуренцию Озону, WB и другим), бросает всё и с семьёй переезжает в город, где кроме одной детской площадки и складов нет ничего...

Мне не понятно, зачем жить рядом со складом? В чём смысл? Бросать всё ради чего? Деньги обычно зарабатывают, чтобы улучшить свои условия, а не ухудшить.

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Антон

Вы просто не бывали на самом донном дне. Иногда выбора нет, к сожалению…

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- -

Вы не путаете случаем складских работников и продавцов маркетплейсов.

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Илья Старков

"сервис теряет популярность" - откуда вы такую информацию взяли? живу в Татарстане и сервис популярность совершенно не теряет, а скорее наоборот. Ни озон, ни wb не могут предложить доставку любых товаров за 1 день по Татарстану и некоторым городам в соседних регионах, а по Казани так вообще день в день, если заказывать до определенного времени

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Makar Homenko

Без детской площадки! И не возле а на складе!

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Ildarkin Ildarkin
И не возле а на складе

Странно, что не WB первые к этому пришли

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Makar Homenko

Да...

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Johnny Smitty

Побольше таких проектов на бумаге! Давайте еще на марсе продавцам жилье и производство марсианских товаров сделаем!

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Владимир Петров

В Подмосковье девелоперы продавали бетонные коробки обещанием монорельсов и метро, тут пошли в другую презентацию, продадут кв метры жилья и свалят. Там уже ЖК появляются.

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Дмитрий Казакуца

Новость прекрасна. Особенно, если учесть, что сегодня продавцам пришли выплаты за 10.01.23. Холд 70+ дней - норм.

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erwr3435

почему нарушаем закон о русском языке не маркетплейс а рынокместо

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Свежевыжатый Душ Нила

Торжок

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Илья Дёмин
И как Иннополис в свое время объединил разработчиков и программистов в одном месте

Да, да. Лично знаком с ситуацией, у меня много друзей жили как раз в Иннополисе. Что-то никакого "объединения" там нет. Технопарки так и не смогли заполнить, там целые этажи были пустыми.

Во-вторых, а почему недавно открыли новый Технопарк в центре Казани, а не в Иннополисе? Чтобы удержать айтишников в Татарстане хоть как-то, в Иннополис многие не хотели переезжать. Иннополис так и не смог стать магнитом притяжения айтишников.

И что-то успехов никаких не видно. Вы можете назвать хоть один успешный стартап из Иннополиса? На ум лишь приходит некоторые финансовые пирамиды...

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Добрый Песец

БарыГрад однако.

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Rafa Ramazanoff

А тем временем ВБ ищут новые методы штрафа и как накуканить продавцов ещё больше и круче

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dixi

думаю они тоже скоро построят город для продавцов-где-то в райне Колымы,где продавцы смогут отработать свои штрафы лет за 10,инфраструктура там имееться,нужно только обновить

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Васисуалий Лоханкин

Работа в офисе выходит на новый уровень!

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Artur Kuramshin

1) Али больше не поддерживает Казаньэкспресс финансово
2) Для сотрудников интернет магазинов поселок будущего без уже имеющейся инфраструктуры не актуален - опыт попытки использования уже имеющегося района в городе Yiwu может быть показателен в плане темпов развития

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Sergei Timofeyev

Они там сами себе продавать будут? :)
Главный вопрос тут: зачем? Какой от этого профит?

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erwr3435

город для продавцов - выходишь в город а там одни продавцы продавцы продавцы)

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erwr3435

а что они будут продавать если все под санкциями)

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erwr3435

жилье будет прямо в складах?

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- -

Да, строительный материал в виде картонных коробок будет предоставляться по льготной цене.

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Сергей
KazanExpress запланировал построить в Татарстане город для продавцов маркетплейсов

И чтобы они сами себе продавали и покупали.

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Виолетта

Жить с семьей на складе непонятно зачем? А кто покупать все это будет и на что?

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Makar Homenko

Ой...

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Makar Homenko

Торгаштаун? Барыгасити?

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Влад Светлый

Я люблю свою работу,
Я приду сюда в субботу,
И конечно в воскресенье,
Здесь я встречу день рожденье,
Новый год, 8 марта,
Ночевать здесь буду завтра,
Если я не заболею,
Не сорвусь, не озверею,
Здесь я встречу все рассветы,
Все закаты и приветы,
От работы дохнут кони,
Ну а я… бессмертный пони!

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- -

Надо построить просто огромный склад. Там сколотить деревянные кровати-коворкинги, 1 кровать на 10 человек. И продавцы чтобы сразу сортировали и паковали товар. И для пресечения воровства никого не выпускать со склада. Раз в год можно выехать на 3 дня. Окон тоже не надо, через них воровать будут. Можно повесить экраны и крутить по ним виды природы.

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Невероятный Блондин

Соболезнования тем, кому придется там жить (((

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