KazanExpress запланировал построить в Татарстане город для продавцов маркетплейсов — со складами и жильём Статьи редакции
Первый этап строительства начнётся в 2023 году — сначала запустят промышленный корпус.
- KazanExpress планирует построить «город электронной коммерции» — частный промышленный парк в Верхнеуслонском районе Татарстана, рядом с Иннополисом, пишет «Интерфакс». Инвестиционный совет Татарстана уже одобрил проект — он рассчитан до 2030 года.
- Первый промышленный корпус планируют построить и запустить уже в 2023 году, инвестиции в его строительство составят 350 млн рублей, сообщает «Татар-информ».
- Город рассчитан на 20 резидентов — производителей и продавцов товаров для маркетплейсов — и поначалу будет состоять из складских помещений. По мере загрузки будут строить и другие корпуса, а в июле 2023-го представят план жилой застройки — домов, школ, детских садов, магазинов и прочего.
- В первую очередь проект ориентирован на партнёров маркетплейсов с выручкой от 500 тысяч до 5 млн рублей, говорит сооснователь KazanExpress и автор идеи Линар Хуснуллин. По его словам, промпарк может привлечь предпринимателей налоговыми льготами и преимуществами в логистике.
- Впервые об идее города для интернет-продавцов Хуснуллин рассказал в январе 2023 года. По его словам, она появилась ещё в 2019-м, когда компания перевезла головной офис в Иннополис и начала искать жильё в нём для «неайтишников» — но столкнулась с трудностями.
- KazanExpress принадлежит «AliExpress Россия» — тот получил контроль над маркетплейсом в октябре 2021 года.
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Так в Москве уже построили такой Иннополис Маркетплейсов - Садоводом кличут.
Какие редкие фамилии у чуваков..
Ну как бы Татарстан.
Дело не в этом
город из складов и общежитий для сотрудников.
Мечта.
это слишком дорого - жить прямо на складе - дешево и на работу близко
И такая дорожка грунтовая для фур, где две разъехаться с трудом могут...
Кстати, а куда делся предыдущий город стартапов в Татарстане, о нем уже давно не слышно было.
Иннополис? Город существует, никаких успехов нет, рост замедлился. Хвастаться нечем. По-моему, упёрлись в нежелания многих переезжать в Иннополис. Соответственно, нет постоянного потока трудовых ресурсов = нет роста и развития. Перспективы туманные.
Вот-вот, о нем же давно не слышно, идея явно не взлетела и теперь они хотят такой же, но для продавцов. В чем смысл?
Тут палка о двух концах на самом деле. Никто не переезжает, потому что глушь, и глушь, потому что никто не переезжает. Хотя и ОЭЗ есть, и университет, но не взлетает. Чего там точно не хватает, так это качественного урбанизма.
Тут большой вопрос, зачем вообще поместили его в такую глушь - из Казани добираться полтора часа. Видимо, чтобы на стоимости земли сэкономить. Проект, тем не менее, с самого начала был распильным - местный олигарх занимался строительством, с согласия администрации. Типичное ведение дел в Татарстане.
он утонул
Денег как всегда не хватило наверное...
Уже представил, как продавец на каком-то забытом KazanExpress (сервис теряет популярность, так и не смогли составить конкуренцию Озону, WB и другим), бросает всё и с семьёй переезжает в город, где кроме одной детской площадки и складов нет ничего...
Мне не понятно, зачем жить рядом со складом? В чём смысл? Бросать всё ради чего? Деньги обычно зарабатывают, чтобы улучшить свои условия, а не ухудшить.
Вы просто не бывали на самом донном дне. Иногда выбора нет, к сожалению…
Вы не путаете случаем складских работников и продавцов маркетплейсов.
"сервис теряет популярность" - откуда вы такую информацию взяли? живу в Татарстане и сервис популярность совершенно не теряет, а скорее наоборот. Ни озон, ни wb не могут предложить доставку любых товаров за 1 день по Татарстану и некоторым городам в соседних регионах, а по Казани так вообще день в день, если заказывать до определенного времени
Без детской площадки! И не возле а на складе!
Странно, что не WB первые к этому пришли
Да...
Побольше таких проектов на бумаге! Давайте еще на марсе продавцам жилье и производство марсианских товаров сделаем!
В Подмосковье девелоперы продавали бетонные коробки обещанием монорельсов и метро, тут пошли в другую презентацию, продадут кв метры жилья и свалят. Там уже ЖК появляются.
Новость прекрасна. Особенно, если учесть, что сегодня продавцам пришли выплаты за 10.01.23. Холд 70+ дней - норм.
почему нарушаем закон о русском языке не маркетплейс а рынокместо
Торжок
Да, да. Лично знаком с ситуацией, у меня много друзей жили как раз в Иннополисе. Что-то никакого "объединения" там нет. Технопарки так и не смогли заполнить, там целые этажи были пустыми.
Во-вторых, а почему недавно открыли новый Технопарк в центре Казани, а не в Иннополисе? Чтобы удержать айтишников в Татарстане хоть как-то, в Иннополис многие не хотели переезжать. Иннополис так и не смог стать магнитом притяжения айтишников.
И что-то успехов никаких не видно. Вы можете назвать хоть один успешный стартап из Иннополиса? На ум лишь приходит некоторые финансовые пирамиды...
БарыГрад однако.
А тем временем ВБ ищут новые методы штрафа и как накуканить продавцов ещё больше и круче
думаю они тоже скоро построят город для продавцов-где-то в райне Колымы,где продавцы смогут отработать свои штрафы лет за 10,инфраструктура там имееться,нужно только обновить
Работа в офисе выходит на новый уровень!
1) Али больше не поддерживает Казаньэкспресс финансово
2) Для сотрудников интернет магазинов поселок будущего без уже имеющейся инфраструктуры не актуален - опыт попытки использования уже имеющегося района в городе Yiwu может быть показателен в плане темпов развития
Они там сами себе продавать будут? :)
Главный вопрос тут: зачем? Какой от этого профит?
город для продавцов - выходишь в город а там одни продавцы продавцы продавцы)
а что они будут продавать если все под санкциями)
жилье будет прямо в складах?
Да, строительный материал в виде картонных коробок будет предоставляться по льготной цене.
И чтобы они сами себе продавали и покупали.
Жить с семьей на складе непонятно зачем? А кто покупать все это будет и на что?
Ой...
Торгаштаун? Барыгасити?
Я люблю свою работу,
Я приду сюда в субботу,
И конечно в воскресенье,
Здесь я встречу день рожденье,
Новый год, 8 марта,
Ночевать здесь буду завтра,
Если я не заболею,
Не сорвусь, не озверею,
Здесь я встречу все рассветы,
Все закаты и приветы,
От работы дохнут кони,
Ну а я… бессмертный пони!
Надо построить просто огромный склад. Там сколотить деревянные кровати-коворкинги, 1 кровать на 10 человек. И продавцы чтобы сразу сортировали и паковали товар. И для пресечения воровства никого не выпускать со склада. Раз в год можно выехать на 3 дня. Окон тоже не надо, через них воровать будут. Можно повесить экраны и крутить по ним виды природы.
Соболезнования тем, кому придется там жить (((