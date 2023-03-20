В Татарстане построят город для продавцов маркетплейсов — со складами и жильём Статьи редакции
Первый этап строительства начнётся в 2023 году — сначала запустят промышленный корпус.
- В Татарстане планируют построить «Город электронной коммерции» — частный промышленный парк в Верхнеуслонском районе, рядом с Иннополисом, пишет «Интерфакс». Инвестиционный совет Татарстана уже одобрил проект — он рассчитан до 2030 года.
- Первый промышленный корпус планируют построить и запустить уже в 2023 году, инвестиции в его строительство составят 350 млн рублей, сообщает «Татар-информ». Инициатор идеи — сооснователь и гендиректор KazanExpress Линар Хуснуллин.
- Город рассчитан на 20 резидентов — производителей и продавцов товаров для маркетплейсов — и поначалу будет состоять из складских помещений. По мере загрузки будут строить и другие корпуса, а в июле 2023-го представят план жилой застройки — домов, школ, детских садов, магазинов и прочего.
- В первую очередь проект ориентирован на партнёров маркетплейсов с выручкой от 500 тысяч до 5 млн рублей, говорит Хуснуллин. По его словам, промпарк может привлечь предпринимателей налоговыми льготами и преимуществами в логистике.
- Впервые об идее города для интернет-продавцов Хуснуллин рассказал в январе 2023 года. По его словам, она появилась ещё в 2019-м, когда компания перевезла головной офис в Иннополис и начала искать жильё в нём для «неайтишников» — но столкнулась с трудностями.
- KazanExpress с октября 2021 года находится под контролем «AliExpress Россия» — тот владеет более 50% в маркетплейсе.
8484 просмотров
Так в Москве уже построили такой Иннополис Маркетплейсов - Садоводом кличут.
Но там то нарядненько будет. Будочки розовые, коробки синие))
мск параша, мама мия)
Это другое. Хорошо коррелирует с другой новостью об уже запущенном Дэн Сяопине за 20 ярдов:
https://elabuga-rt.ru/news/tema-dnya/oez-alabuga-nacala-stroitelstvo-krupneisego-logisticeskogo-centra-v-rf
Ну и визит Си как бы на погоны. Наше будущее.
город из складов и общежитий для сотрудников.
Мечта.
это слишком дорого - жить прямо на складе - дешево и на работу близко
И такая дорожка грунтовая для фур, где две разъехаться с трудом могут...
Да уж, чего это не рвутся то со всех уголков планеты туда
все же мечтают жить практически на работе
Какие редкие фамилии у чуваков..
Ну как бы Татарстан.
Эльмира Набиуллина башкирка.
Это однофамилец. Фамилия как Иванов, Петров, Сидоров
Да, рифмоватенько:)
почему нарушаем закон о русском языке не маркетплейс а рынокместо
Раз Татарстан, то Базар сарай.
Торжок
Уже представил, как продавец на каком-то забытом KazanExpress (сервис теряет популярность, так и не смогли составить конкуренцию Озону, WB и другим), бросает всё и с семьёй переезжает в город, где кроме одной детской площадки и складов нет ничего...
Мне не понятно, зачем жить рядом со складом? В чём смысл? Бросать всё ради чего? Деньги обычно зарабатывают, чтобы улучшить свои условия, а не ухудшить.
"сервис теряет популярность" - откуда вы такую информацию взяли? живу в Татарстане и сервис популярность совершенно не теряет, а скорее наоборот. Ни озон, ни wb не могут предложить доставку любых товаров за 1 день по Татарстану и некоторым городам в соседних регионах, а по Казани так вообще день в день, если заказывать до определенного времени
Вы просто не бывали на самом донном дне. Иногда выбора нет, к сожалению…
Там же рядом построят городок для покупателей с маркетплейсов со складами и жильем и наступит счастье.
Без детской площадки! И не возле а на складе!
Затем же, зачем жить рядом с работой. Чтобы тратить меньше времени на трансфер своего тела в пространстве
Надо построить просто огромный склад. Там сколотить деревянные кровати-коворкинги, 1 кровать на 10 человек. И продавцы чтобы сразу сортировали и паковали товар. И для пресечения воровства никого не выпускать со склада. Раз в год можно выехать на 3 дня. Окон тоже не надо, через них воровать будут. Можно повесить экраны и крутить по ним виды природы.
Не подсказывайте!!!
Кстати, а куда делся предыдущий город стартапов в Татарстане, о нем уже давно не слышно было.
Иннополис? Город существует, никаких успехов нет, рост замедлился. Хвастаться нечем. По-моему, упёрлись в нежелания многих переезжать в Иннополис. Соответственно, нет постоянного потока трудовых ресурсов = нет роста и развития. Перспективы туманные.
он утонул
Денег как всегда не хватило наверное...
Да, да. Лично знаком с ситуацией, у меня много друзей жили как раз в Иннополисе. Что-то никакого "объединения" там нет. Технопарки так и не смогли заполнить, там целые этажи были пустыми.
Во-вторых, а почему недавно открыли новый Технопарк в центре Казани, а не в Иннополисе? Чтобы удержать айтишников в Татарстане хоть как-то, в Иннополис многие не хотели переезжать. Иннополис так и не смог стать магнитом притяжения айтишников.
И что-то успехов никаких не видно. Вы можете назвать хоть один успешный стартап из Иннополиса? На ум лишь приходит некоторые финансовые пирамиды...
Казан Экспресс и есть тот единственный якорный бенефициар налогового потока. остальное просто мелочевка. Ради него родимого.
Там "весело". С одной стороны все построенное жилье заполнено и свободного нет, а с другой резидентов вообще 1/10 от планируемого видимо. Студены в общагах да обслуга приезжая. Вот поэтому 5к жителей при анонсированных десятках тыс. за этот период. Просто тематический жк с функционалом студ городка и мажорным образованием для айтишников на бюджете и жирными стипендиями. По сути - жирующее снобье проживающее в апартаментах построенных на бюджетные средства из общака. На отшибе, где нет типа плебса и суеты, им такое даже нравится. Такая фетиш и декорация демонстрирующая специализацию региона - лидера в айти в одном флаконе. По факту - жк и доильня.
Новость прекрасна. Особенно, если учесть, что сегодня продавцам пришли выплаты за 10.01.23. Холд 70+ дней - норм.
А тем временем ВБ ищут новые методы штрафа и как накуканить продавцов ещё больше и круче
думаю они тоже скоро построят город для продавцов-где-то в райне Колымы,где продавцы смогут отработать свои штрафы лет за 10,инфраструктура там имееться,нужно только обновить
Соболезнования тем, кому придется там жить (((
А мне идея нравится. Нужно сделать подобный город для инфоцыган, желательно где-нибудь в Туве. Назвать пафосно "Инфоград". Там не будет никаких правил, в итоге из всех собранных инфоцыган должен остаться только один, который по итогам года забирает себе главный приз - все курсы. Его коронуют в барона Инфограда - и в следующем сезоне всё по-новой.
Побольше таких проектов на бумаге! Давайте еще на марсе продавцам жилье и производство марсианских товаров сделаем!
В Подмосковье девелоперы продавали бетонные коробки обещанием монорельсов и метро, тут пошли в другую презентацию, продадут кв метры жилья и свалят. Там уже ЖК появляются.
Они там сами себе продавать будут? :)
Главный вопрос тут: зачем? Какой от этого профит?
жилье будет прямо в складах?
Да, строительный материал в виде картонных коробок будет предоставляться по льготной цене.
Работа в офисе выходит на новый уровень!
БарыГрад однако.
Утопия ради попила бабла. Производства у нас как бы нет. Даже если кто то и надумает там производство открыть, так рабочий силы нет.
Продавать хлам на маркетплейсах удобно около Москвы, где основной поток покупателей как бы.
И чтобы они сами себе продавали и покупали.
Я люблю свою работу,
Я приду сюда в субботу,
И конечно в воскресенье,
Здесь я встречу день рожденье,
Новый год, 8 марта,
Ночевать здесь буду завтра,
Если я не заболею,
Не сорвусь, не озверею,
Здесь я встречу все рассветы,
Все закаты и приветы,
От работы дохнут кони,
Ну а я… бессмертный пони!
1) Али больше не поддерживает Казаньэкспресс финансово
2) Для сотрудников интернет магазинов поселок будущего без уже имеющейся инфраструктуры не актуален - опыт попытки использования уже имеющегося района в городе Yiwu может быть показателен в плане темпов развития
Надеюсь построят по всем канонам?
город для продавцов - выходишь в город а там одни продавцы продавцы продавцы)
а что они будут продавать если все под санкциями)
Они еще живые?????
Каждый день почти заказываю. Если ты не знаешь это не значит что все остальные тоже
Торгаштаун? Барыгасити?
Торгашполис
Майданск!
Жить с семьей на складе непонятно зачем? А кто покупать все это будет и на что?
Ну бывают такие мото фанаты - что живут вместе со своим моциком (в гараже или даже вкатывают его в илье) - а чем продаваны хуже?
«KazanExpress принадлежит «AliExpress Россия»
И снова непонятно, кто кому принадлежит.
Лучше бы всех инфоциган в одном городе поселили и запечатали.
Наконец-то этих менеджеров по маркетплейсам и «обучу как зарабатывать сиксилярд рублей на Маркетплейсе» соберут в одно место.
Превосходное начало, нужно такие кластеры в каждом регионе запланировать, получится как в китайском Иву с готовыми пакетами услуг для бизнеса:офис+жильё+склад+компания+логистика от 100т.р и дальше по нарастающей🏆
вдохновились идеей Илона Маска
Очередной проект для отмыва денег, как тот же Иннополис
Ой...
Даже не знал что у нас есть Иннополис ))
Вот про налоговые льготы па-па-дробнее пожалуйста! Гуанчжоу-казань-москва с ндс 0%? И всего 20 мест? Это ж великий шелковый путь россии в современную современность! Как в двадцатку попасть?
Не помню, чтобы в фантастических романах что-то писали про подобные города.
Будем интересно посмотреть, сколько он протянет по времени.
Да, Анклавы. Все только начинается:)
Изобрели рынок
Нет, ну ты посмотри. Проклятые лаоваи всё пытаются затащить Россию в свою развитую цивилизацию. Хрен им, русские не сдаются!
Там должно быть два склада. Товара и капсул с продаванаии...или шатер.. да не пещеры аще ЭКО будут, и за вход бабла брать
Зачем город, ведь можно дворец
cool
Город на 20 человек?
Халупы - это правильно. Продавцам надо где-то жить
Промышленный парк, промышленные корпуса. Не до конца ясно, это только склады, или производственные помещения то же? Не понятен главный смысл затеи - зачем электронных коммерсантов цеплять к складам? Разве смысл электронной торговли не в свободе выбора места проживания и выбора маркетплейсов на основе конкуренции? Если это AliExpress нынче, то как вариант, просто привезти кучу китайцев на работу на складах.
Логистика м.б.Туда трасса новая дойдет в 2024 с МСК,река есть
Ну а чо,когда то в Казани была ярмарка туда купцы с Персии добирались.Потом в НН переехала.
Хуснуллин - Маск курильщика.
Город Алиекспресс
респект, молодцы
работать не выходя из дома, класс
Дичь какая-то ….
Очередная утопия. Поселок программистов уже был. Город солнца днс был. Теперь вот это это. Начинаются всяких атлантов, потом выдумывают такое.
если поменяешь работу, то и жилье придется менять...все отдает какой-то антиутопией
зачем им жилье ,пусть на складах живут