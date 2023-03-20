Торговля
Евгения Евсеева

В Татарстане построят город для продавцов маркетплейсов — со складами и жильём Статьи редакции

Первый этап строительства начнётся в 2023 году — сначала запустят промышленный корпус.

  • В Татарстане планируют построить «Город электронной коммерции» — частный промышленный парк в Верхнеуслонском районе, рядом с Иннополисом, пишет «Интерфакс». Инвестиционный совет Татарстана уже одобрил проект — он рассчитан до 2030 года.
  • Первый промышленный корпус планируют построить и запустить уже в 2023 году, инвестиции в его строительство составят 350 млн рублей, сообщает «Татар-информ». Инициатор идеи — сооснователь и гендиректор KazanExpress Линар Хуснуллин.
  • Город рассчитан на 20 резидентов — производителей и продавцов товаров для маркетплейсов — и поначалу будет состоять из складских помещений. По мере загрузки будут строить и другие корпуса, а в июле 2023-го представят план жилой застройки — домов, школ, детских садов, магазинов и прочего.
  • В первую очередь проект ориентирован на партнёров маркетплейсов с выручкой от 500 тысяч до 5 млн рублей, говорит Хуснуллин. По его словам, промпарк может привлечь предпринимателей налоговыми льготами и преимуществами в логистике.

Идея очень проста. Многие люди сейчас продают товары на маркетплейсах. И как Иннополис в свое время объединил разработчиков и программистов в одном месте, также есть идея собрать деятелей электронной коммерции, но не просто так, а чтобы у них были льготы, обучения и сообщества.

Линар Хуснуллин, сооснователь KazanExpress
  • Впервые об идее города для интернет-продавцов Хуснуллин рассказал в январе 2023 года. По его словам, она появилась ещё в 2019-м, когда компания перевезла головной офис в Иннополис и начала искать жильё в нём для «неайтишников» — но столкнулась с трудностями.
  • KazanExpress с октября 2021 года находится под контролем «AliExpress Россия» — тот владеет более 50% в маркетплейсе.
Проект города. Фото: «Бизнес Online»

#новость #kazanexpress

8484 просмотров
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155 комментариев
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 andreybelashoff .

Так в Москве уже построили такой Иннополис Маркетплейсов - Садоводом кличут.

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Elena

Но там то нарядненько будет. Будочки розовые, коробки синие))

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Aton

мск параша, мама мия)

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Ничтоже Сумняшеся

Это другое. Хорошо коррелирует с другой новостью об уже запущенном Дэн Сяопине за 20 ярдов:
https://elabuga-rt.ru/news/tema-dnya/oez-alabuga-nacala-stroitelstvo-krupneisego-logisticeskogo-centra-v-rf
Ну и визит Си как бы на погоны. Наше будущее.

ОЭЗ «Алабуга» начала строительство крупнейшего…
Центр станет крупнейшим в нашей стране.
elabuga-rt.ru
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lakoros

город из складов и общежитий для сотрудников.
Мечта.

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Dennis Prochko
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6 комментариев
erwr3435

это слишком дорого - жить прямо на складе - дешево и на работу близко

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Sergei Timofeyev

И такая дорожка грунтовая для фур, где две разъехаться с трудом могут...

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Роман Капустин

Да уж, чего это не рвутся то со всех уголков планеты туда

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Аргумент Молотова

все же мечтают жить практически на работе

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Вася Пражкин
Стартовый капитал – 10 млн руб. Их Хуснуллин выручил, продав 80%-ную долю в сети «Все по 99 рублей» партнеру по бизнесу Ильназу Набиуллину

Какие редкие фамилии у чуваков..

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Сергей Я

Ну как бы Татарстан.

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3 комментария
Леонид Бережной

Эльмира Набиуллина башкирка.

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2 комментария
Ri Kha

Это однофамилец. Фамилия как Иванов, Петров, Сидоров

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шатал устоев

Да, рифмоватенько:)

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erwr3435

почему нарушаем закон о русском языке не маркетплейс а рынокместо

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Labeling

Раз Татарстан, то Базар сарай.

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1 комментарий
Свежевыжатый Душ Нила

Торжок

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Илья Дёмин

Уже представил, как продавец на каком-то забытом KazanExpress (сервис теряет популярность, так и не смогли составить конкуренцию Озону, WB и другим), бросает всё и с семьёй переезжает в город, где кроме одной детской площадки и складов нет ничего...

Мне не понятно, зачем жить рядом со складом? В чём смысл? Бросать всё ради чего? Деньги обычно зарабатывают, чтобы улучшить свои условия, а не ухудшить.

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Илья Старков

"сервис теряет популярность" - откуда вы такую информацию взяли? живу в Татарстане и сервис популярность совершенно не теряет, а скорее наоборот. Ни озон, ни wb не могут предложить доставку любых товаров за 1 день по Татарстану и некоторым городам в соседних регионах, а по Казани так вообще день в день, если заказывать до определенного времени

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7 комментариев
Антон

Вы просто не бывали на самом донном дне. Иногда выбора нет, к сожалению…

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1 комментарий
Alexander Grigoryev

Там же рядом построят городок для покупателей с маркетплейсов со складами и жильем и наступит счастье.

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1 комментарий
Makar Homenko

Без детской площадки! И не возле а на складе!

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3 комментария
Konstantin T.

Затем же, зачем жить рядом с работой. Чтобы тратить меньше времени на трансфер своего тела в пространстве

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- -

Надо построить просто огромный склад. Там сколотить деревянные кровати-коворкинги, 1 кровать на 10 человек. И продавцы чтобы сразу сортировали и паковали товар. И для пресечения воровства никого не выпускать со склада. Раз в год можно выехать на 3 дня. Окон тоже не надо, через них воровать будут. Можно повесить экраны и крутить по ним виды природы.

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Konstantin T.

Не подсказывайте!!!

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Labeling

Кстати, а куда делся предыдущий город стартапов в Татарстане, о нем уже давно не слышно было.

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Илья Дёмин

Иннополис? Город существует, никаких успехов нет, рост замедлился. Хвастаться нечем. По-моему, упёрлись в нежелания многих переезжать в Иннополис. Соответственно, нет постоянного потока трудовых ресурсов = нет роста и развития. Перспективы туманные.

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14 комментариев
erwr3435

он утонул

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Makar Homenko

Денег как всегда не хватило наверное...

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2 комментария
Илья Дёмин
И как Иннополис в свое время объединил разработчиков и программистов в одном месте

Да, да. Лично знаком с ситуацией, у меня много друзей жили как раз в Иннополисе. Что-то никакого "объединения" там нет. Технопарки так и не смогли заполнить, там целые этажи были пустыми.

Во-вторых, а почему недавно открыли новый Технопарк в центре Казани, а не в Иннополисе? Чтобы удержать айтишников в Татарстане хоть как-то, в Иннополис многие не хотели переезжать. Иннополис так и не смог стать магнитом притяжения айтишников.

И что-то успехов никаких не видно. Вы можете назвать хоть один успешный стартап из Иннополиса? На ум лишь приходит некоторые финансовые пирамиды...

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Ничтоже Сумняшеся

Казан Экспресс и есть тот единственный якорный бенефициар налогового потока. остальное просто мелочевка. Ради него родимого.
Там "весело". С одной стороны все построенное жилье заполнено и свободного нет, а с другой резидентов вообще 1/10 от планируемого видимо. Студены в общагах да обслуга приезжая. Вот поэтому 5к жителей при анонсированных десятках тыс. за этот период. Просто тематический жк с функционалом студ городка и мажорным образованием для айтишников на бюджете и жирными стипендиями. По сути - жирующее снобье проживающее в апартаментах построенных на бюджетные средства из общака. На отшибе, где нет типа плебса и суеты, им такое даже нравится. Такая фетиш и декорация демонстрирующая специализацию региона - лидера в айти в одном флаконе. По факту - жк и доильня.

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Дмитрий Казакуца

Новость прекрасна. Особенно, если учесть, что сегодня продавцам пришли выплаты за 10.01.23. Холд 70+ дней - норм.

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Rafa Ramazanoff

А тем временем ВБ ищут новые методы штрафа и как накуканить продавцов ещё больше и круче

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dixi

думаю они тоже скоро построят город для продавцов-где-то в райне Колымы,где продавцы смогут отработать свои штрафы лет за 10,инфраструктура там имееться,нужно только обновить

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1 комментарий
Невероятный Блондин

Соболезнования тем, кому придется там жить (((

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Слегка Придурковатый

А мне идея нравится. Нужно сделать подобный город для инфоцыган, желательно где-нибудь в Туве. Назвать пафосно "Инфоград". Там не будет никаких правил, в итоге из всех собранных инфоцыган должен остаться только один, который по итогам года забирает себе главный приз - все курсы. Его коронуют в барона Инфограда - и в следующем сезоне всё по-новой.

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21 комментарий
Johnny Smitty

Побольше таких проектов на бумаге! Давайте еще на марсе продавцам жилье и производство марсианских товаров сделаем!

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Крафтовый Душнила
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3 комментария
Владимир Петров

В Подмосковье девелоперы продавали бетонные коробки обещанием монорельсов и метро, тут пошли в другую презентацию, продадут кв метры жилья и свалят. Там уже ЖК появляются.

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Sergei Timofeyev

Они там сами себе продавать будут? :)
Главный вопрос тут: зачем? Какой от этого профит?

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erwr3435

жилье будет прямо в складах?

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- -

Да, строительный материал в виде картонных коробок будет предоставляться по льготной цене.

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Васисуалий Лоханкин

Работа в офисе выходит на новый уровень!

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Добрый Песец

БарыГрад однако.

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Станислав

Утопия ради попила бабла. Производства у нас как бы нет. Даже если кто то и надумает там производство открыть, так рабочий силы нет.
Продавать хлам на маркетплейсах удобно около Москвы, где основной поток покупателей как бы.

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Сергей
KazanExpress запланировал построить в Татарстане город для продавцов маркетплейсов

И чтобы они сами себе продавали и покупали.

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Влад Светлый

Я люблю свою работу,
Я приду сюда в субботу,
И конечно в воскресенье,
Здесь я встречу день рожденье,
Новый год, 8 марта,
Ночевать здесь буду завтра,
Если я не заболею,
Не сорвусь, не озверею,
Здесь я встречу все рассветы,
Все закаты и приветы,
От работы дохнут кони,
Ну а я… бессмертный пони!

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Artur Kuramshin

1) Али больше не поддерживает Казаньэкспресс финансово
2) Для сотрудников интернет магазинов поселок будущего без уже имеющейся инфраструктуры не актуален - опыт попытки использования уже имеющегося района в городе Yiwu может быть показателен в плане темпов развития

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Чудак человек

Надеюсь построят по всем канонам?

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erwr3435

город для продавцов - выходишь в город а там одни продавцы продавцы продавцы)

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erwr3435

а что они будут продавать если все под санкциями)

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Nikolay Kenig

Они еще живые?????

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Denis Novikov

Каждый день почти заказываю. Если ты не знаешь это не значит что все остальные тоже

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2 комментария
Makar Homenko

Торгаштаун? Барыгасити?

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Пилюль

Торгашполис

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ЧятЖПТ

Майданск!

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Виолетта

Жить с семьей на складе непонятно зачем? А кто покупать все это будет и на что?

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Чудак человек

Ну бывают такие мото фанаты - что живут вместе со своим моциком (в гараже или даже вкатывают его в илье) - а чем продаваны хуже?

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Слегка Придурковатый

«KazanExpress принадлежит «AliExpress Россия»

И снова непонятно, кто кому принадлежит.

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Eli
KazanExpress запланировал построить в Татарстане город для продавцов маркетплейсов

Лучше бы всех инфоциган в одном городе поселили и запечатали.

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ГГ ВП

Наконец-то этих менеджеров по маркетплейсам и «обучу как зарабатывать сиксилярд рублей на Маркетплейсе» соберут в одно место.

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BaiGuiKa

Превосходное начало, нужно такие кластеры в каждом регионе запланировать, получится как в китайском Иву с готовыми пакетами услуг для бизнеса:офис+жильё+склад+компания+логистика от 100т.р и дальше по нарастающей🏆

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Дмитрий Леонов

вдохновились идеей Илона Маска

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Максим Дмитриев

Очередной проект для отмыва денег, как тот же Иннополис

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Makar Homenko

Ой...

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GoodBuyer

Даже не знал что у нас есть Иннополис ))

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шатал устоев

Вот про налоговые льготы па-па-дробнее пожалуйста! Гуанчжоу-казань-москва с ндс 0%? И всего 20 мест? Это ж великий шелковый путь россии в современную современность! Как в двадцатку попасть?

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Melissa Mata

Не помню, чтобы в фантастических романах что-то писали про подобные города.

Будем интересно посмотреть, сколько он протянет по времени.

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Konstantin T.

Да, Анклавы. Все только начинается:)

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dss

Изобрели рынок

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Vasili Kubarev

Нет, ну ты посмотри. Проклятые лаоваи всё пытаются затащить Россию в свою развитую цивилизацию. Хрен им, русские не сдаются!

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Сергей Степанов

Там должно быть два склада. Товара и капсул с продаванаии...или шатер.. да не пещеры аще ЭКО будут, и за вход бабла брать

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Фиолетовый Штурм

Зачем город, ведь можно дворец

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Aton

cool

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Алeкcандр Блoxин

Город на 20 человек?

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Павел Шкутко

Халупы - это правильно. Продавцам надо где-то жить

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Александр Лукьянов

Промышленный парк, промышленные корпуса. Не до конца ясно, это только склады, или производственные помещения то же? Не понятен главный смысл затеи - зачем электронных коммерсантов цеплять к складам? Разве смысл электронной торговли не в свободе выбора места проживания и выбора маркетплейсов на основе конкуренции? Если это AliExpress нынче, то как вариант, просто привезти кучу китайцев на работу на складах.

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ЧятЖПТ

Логистика м.б.Туда трасса новая дойдет в 2024 с МСК,река есть

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ЧятЖПТ

Ну а чо,когда то в Казани была ярмарка туда купцы с Персии добирались.Потом в НН переехала.

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Mista

Хуснуллин - Маск курильщика.

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Black7

Город Алиекспресс

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Mike Amir

респект, молодцы

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Константин Афанасьев

работать не выходя из дома, класс

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Мики Маус

Дичь какая-то ….

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Владимир Воробьев

Очередная утопия. Поселок программистов уже был. Город солнца днс был. Теперь вот это это. Начинаются всяких атлантов, потом выдумывают такое.

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Анна Матвеева

если поменяешь работу, то и жилье придется менять...все отдает какой-то антиутопией

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Вячеслав Ковалев

зачем им жилье ,пусть на складах живут

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