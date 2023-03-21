Wildberries начнёт продавать смартфоны, телевизоры и холодильники под собственной торговой маркой Статьи редакции
Тестовые поставки и продажи уже начались.
- Речь о технике «в среднем ценовом сегменте», рассказал «Ведомостям» представитель компании.
- По словам источника на рынке электронной торговли, развивать продажи бытовой техники и электроники маркетплейс будет под брендами Razz и Ruzz. По данным Роспатента, компания подала документы на регистрацию этих торговых знаков в конце 2022 года.
- В ближайшее время на маркетплейсе начнет продаваться около 100 наименований бытовой техники под собственной маркой, говорят в Wildberries. Через несколько месяцев — планшеты, ноутбуки и смартфоны. Большая часть бытовой техники будет собираться на китайских заводах, а телевизоры — в России и Беларуси.
- Сначала технику можно будет купить только в России, но маркетплейс планирует запустить продажи и в других странах присутствия, в том числе в Беларуси, Казахстане и Армении.
- Решение Wildberries создать собственный бренд техники связано с общим трендом на запуск СТМ на фоне ухода иностранных брендов, считают опрошенные газетой эксперты. Например, в 2022-м «Яндекс Маркет» начал продавать телевизоры под собственным брендом Tuvio, а Ozon выкупил марку телевизоров Hartens для продажи их на маркетплейсе.
- По данным аналитиков GfK, которые приводят «Ведомости», объём российского рынка СТМ-брендов в сегменте бытовой техники и электроники за 11 месяцев 2021 года вырос год к году на 42% до 60,3 млрд рублей. По оценке GS Group, доля бытовой техники и электроники, которая сейчас приходится на СТМ, в России составляет около 30-40%.
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Какой адекватный человек захочет купить технику wb. Днище какое-то
Какой адекватный человек захочет закупаться на ВБ. Но ведь находятся слабоумно-отважные кто это делает.
Кроме шуток на вб можно найти много чего полезного интересного, но вот техника и правда дело рисковое
Сейчас бы спонсировать узкоглазую бабку, которая пыхтит, что этот бизнес она «сама», и вообще она семьянин, а по сути обычная корейская мафия с бабками Роснефти.
Ага, обычный покупатель же об этом будет думать
Я обычный покупатель. Не покупаю там вообще ничего.
Держи в курсе
За озоном повторяют) шо за тупая идея вешать свои шилдики, днс, озон, вайлдберис. Китайский монитор стоит в Китае 120 баксов, на него вешают шилдик ardor gaming и продают здесь уже за 300
И - импортозамещение
Что же тут тупого? 180 долларов в кармане, все отлично
Виноделы осваивают безалкогольные напитки
Неплохо. Главное, чтобы цена соответствовала качеству и этот товар хотелось бы покупать 😏
Встроенный в холодильник механизм не позволит пользователям открывать его без оплаты штрафа. Телевизор тоже не будет включаться, если процент возврата в пункты вб превысит 5%
Осторожно!
Короче ничего нового , копируют идеи ) а дальше хуже , продавцы техники всегда будут ниже в выдаче, чем сами вб
У нас не такой большой выбор электроники в этих категориях, даже на 2 страницы не наберётся)
Оригинальные идеи закончились лет 50 назад.
Это они сами производят или Китай
Китай производит говно с любым заказным лейблом.
IPhone, например
Wildhone, Wildpad
Wildgeranium
Wileyfox
Логотип будет как у эпл? Откушенная ягода?
Купить китайское шило с биркой ВБ - считай, что повесить на лоб шильдочку "лох и нищеброд"
Телевизоры и холодильники Wildberries будут автоматически списывать со счетов своих хозяев штрафы за нарушение правил эксплуатации приборов.
Если кто-нибудь увидит, как я покупаю технику Wildberries - пожалуйста, пристрелите меня.
Ох не зарекайся ;)
Если у вас что-то сломалось, заплатите штраф
Wildhone, Wildpad