Торговля
Таня Боброва

Wildberries начнёт продавать смартфоны, телевизоры и холодильники под собственной торговой маркой Статьи редакции

Тестовые поставки и продажи уже начались.

  • Речь о технике «в среднем ценовом сегменте», рассказал «Ведомостям» представитель компании.
  • По словам источника на рынке электронной торговли, развивать продажи бытовой техники и электроники маркетплейс будет под брендами Razz и Ruzz. По данным Роспатента, компания подала документы на регистрацию этих торговых знаков в конце 2022 года.
  • В ближайшее время на маркетплейсе начнет продаваться около 100 наименований бытовой техники под собственной маркой, говорят в Wildberries. Через несколько месяцев — планшеты, ноутбуки и смартфоны. Большая часть бытовой техники будет собираться на китайских заводах, а телевизоры — в России и Беларуси.
  • Сначала технику можно будет купить только в России, но маркетплейс планирует запустить продажи и в других странах присутствия, в том числе в Беларуси, Казахстане и Армении.
  • Решение Wildberries создать собственный бренд техники связано с общим трендом на запуск СТМ на фоне ухода иностранных брендов, считают опрошенные газетой эксперты. Например, в 2022-м «Яндекс Маркет» начал продавать телевизоры под собственным брендом Tuvio, а Ozon выкупил марку телевизоров Hartens для продажи их на маркетплейсе.
  • По данным аналитиков GfK, которые приводят «Ведомости», объём российского рынка СТМ-брендов в сегменте бытовой техники и электроники за 11 месяцев 2021 года вырос год к году на 42% до 60,3 млрд рублей. По оценке GS Group, доля бытовой техники и электроники, которая сейчас приходится на СТМ, в России составляет около 30-40%.

#новость #wildberries

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30 комментариев
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 M-S-R

Какой адекватный человек захочет купить технику wb. Днище какое-то

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Милфхантер

Какой адекватный человек захочет закупаться на ВБ. Но ведь находятся слабоумно-отважные кто это делает.

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kit

Кроме шуток на вб можно найти много чего полезного интересного, но вот техника и правда дело рисковое

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Милфхантер

Сейчас бы спонсировать узкоглазую бабку, которая пыхтит, что этот бизнес она «сама», и вообще она семьянин, а по сути обычная корейская мафия с бабками Роснефти.

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Андрей Деревянко

Ага, обычный покупатель же об этом будет думать

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Милфхантер

Я обычный покупатель. Не покупаю там вообще ничего.

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abubas

Держи в курсе

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Paul Brezcuu

За озоном повторяют) шо за тупая идея вешать свои шилдики, днс, озон, вайлдберис. Китайский монитор стоит в Китае 120 баксов, на него вешают шилдик ardor gaming и продают здесь уже за 300

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kit

И - импортозамещение

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Dmitrii Alekseevich

Что же тут тупого? 180 долларов в кармане, все отлично

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Юрий Б.

Виноделы осваивают безалкогольные напитки

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Konstantin Gubaev

Неплохо. Главное, чтобы цена соответствовала качеству и этот товар хотелось бы покупать 😏

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Александр Платонов

Встроенный в холодильник механизм не позволит пользователям открывать его без оплаты штрафа. Телевизор тоже не будет включаться, если процент возврата в пункты вб превысит 5%

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Вадим Д.

Осторожно!

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Костя Жажиев

Короче ничего нового , копируют идеи ) а дальше хуже , продавцы техники всегда будут ниже в выдаче, чем сами вб

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Paul Brezcuu

У нас не такой большой выбор электроники в этих категориях, даже на 2 страницы не наберётся)

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Alexander Golubev

Оригинальные идеи закончились лет 50 назад.

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дибиров гаджи

Это они сами производят или Китай

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Alex R

Китай производит говно с любым заказным лейблом.

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Alexander Golubev

IPhone, например

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DefeAlm

Wildhone, Wildpad

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Alexander Golubev

Wildgeranium

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Dmitrii Alekseevich

Wileyfox

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kit

Логотип будет как у эпл? Откушенная ягода?

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Генерал Ермолов

Купить китайское шило с биркой ВБ - считай, что повесить на лоб шильдочку "лох и нищеброд"

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Шалтай Болтай

Телевизоры и холодильники Wildberries будут автоматически списывать со счетов своих хозяев штрафы за нарушение правил эксплуатации приборов.

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Слегка Придурковатый

Если кто-нибудь увидит, как я покупаю технику Wildberries - пожалуйста, пристрелите меня.

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Сергей Коновалов

Ох не зарекайся ;)

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Властьнароду

Если у вас что-то сломалось, заплатите штраф

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Ирина Конакова

Wildhone, Wildpad

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