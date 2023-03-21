Торговля
Таня Боброва

«Яндекс Маркет» создаст рабочую группу для разрешения споров между ПВЗ и маркетплейсом Статьи редакции

В марте похожую комиссию организовал и Wildberries — после споров с ПВЗ из-за штрафов.

  • Владельцы пунктов выдачи заказов (ПВЗ) «Яндекс Маркета» смогут участвовать в разборе споров между маркетплейсом и другими владельцами точек, сообщила компания. Например, при отключении пункта из-за нарушения правил или отказе в согласовании заявки на открытие новой точки.
  • Для этого компания соберёт «рабочую группу из экспертов, представителей отраслевых ассоциаций и опытных владельцев ПВЗ “Маркета”». Последние должны соответствовать нескольким критериям, среди которых работа с «Маркетом» не меньше года, управление минимум тремя ПВЗ и другие. Подать заявку предприниматели могут с помощью формы.
  • Группа будет «финальной инстанцией» для обжалования решений маркетплейса и сможет давать ему рекомендации — например, в случае отключения пункта из-за нарушений правил посоветовать установить испытательный срок для исправления замечаний.
  • Владельцы ПВЗ уже могут направлять вопросы рабочей группе, для этого нужно заполнить заявку.
  • В середине марта 2023 года комиссию по разрешению вопросов между ПВЗ и маркетплейсом организовал Wildberries. В неё войдут представители деловых сообществ, малого бизнеса и госорганов. Этот шаг последовал после жалоб ПВЗ на новую систему штрафов: по ней они должны были возместить полную стоимость бракованного или подменённого товара. Позже маркетплейс отменил «некорректные штрафы» и перестал начислять новые.

#новость #яндексмаркет

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22 комментария
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 Вадим Д.

Модная тенденция (флешмоб?) захватила маркетплейсы! Кому ЯМ передаёт эстафету?

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Загородный житель

Мля обычная бюрократия и популизм. Что делать лишь бы ничего не делать. Комитет по контролю за отделом по работе с группами, общественная палата.... Скатывание в помойную яму. Надо работать с лажей, а не жопой крутить

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Монументальный Утконос

Озон-зон-зон!

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Stas Sokolov

Лучше подстелить соломку заранее!

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Влад Дементьев

тебе бы к психологу обратиться

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Npc

Хитро! Создать группу из топ владельцев пвзшек, которые смогут лоббировать интересы и решения Яши на всю сетку и они же, если что, крайние) 10 Сунь Цзы из 10.

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Егор Рублев

А что здесь не логичного? Кого слушать если не топ ПВЗ?

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Npc

Так все логично, я же не написал обратное. Красивый маневр)

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Димон

Яндекс - он что-то продаёт?

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Irina

так яндекс маркет?

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Димон

Точно маркет?:)

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Irina

точно-точно

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erwr3435

почему нарушаем закон о русском языке не «Яндекс Маркет яндекс Рынок и не маркетплейс а рынокместо

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Наил

Тогда у каждой области-республики должно быть своё название.
У нас, например, должно быть Яндекс Базар и БазарУрын )))

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Ксения Евсюкова

Ждем когда и до Озона дойдет...восстание ПВЗ

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ЯжПрограммист

Пока только вайлдбериз ах..ел настолько что всё это вылилось уже через край, озон и яшка сейчас точно сделают выводы + валдбериз плевать, так как у них нет никакой открытости, а яшка и озон как никак торгуются на бирже и им очень не выгоден любой скандал подобного масштаба в медиа пространстве.

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Денис Волков

видимо решили заранее, до начала забастовок решать эти вопросы

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Сергей Я

А Яндекс.Маркет не хочет создать рабочую группу, чтобы доставка в регионы не стоила 100500 денег и сумма бесплатной была хотя бы от 500-1000? Не в отдаленные, при чем.

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Киприан Лейн

Ну и разумеется работа этой комиссии будет абсолютно непрозрачной. Ведь в современном мире, с повсеместным доступом в интернет, блокчейном, эцп итд. совершенно невозможно организовать прозрачную систему, верно, яндекс?

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SKY

Лучше бы сделали форму заказа подарков на другой аккаунт Яндекс Маркета (без необходимости указывать персональные данные получателя)

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Да-Это-Же-Арнольд-Шварценеггер Актёр-И-Просто-Хороший-Мужик

бля, а всего то нужно чуток приплатить работникам пвз, чтоб они проверяли все как надо. и запретить открывать на каждом углу эти пвз. когда у нас их было пару штук на районе, лица работников излучали счастье, отзывались исключительно позитивно о своей работе. конечно, мозги им тогда на тренингах подпромыли слегка, Бакальчук для них была богиней, а вб мегакорпорацией(яндексов никаких еще не было). а сейчас на каждом углу пвз какие хочешь, прибыль поделили на всех, зп упали у хозяев пвз, работникам платить нечем, потому всё и скатилось.
и вот теперь комиссия для разбора полетов, благодаря которой возвраты затянутся еще больше, и бабки на счету компании можно крутить посерьезней

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Руслан Амоев

на чужих ошибках учатся....

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