«Самокат» начал набирать продавцов-кассиров для офлайн-точек в городах, «где ещё нет доставки сервиса» Статьи редакции
В компании говорят, что «пробуют разные форматы для привлечения покупателей».
- Сервис экспресс-доставки продуктов опубликовал несколько вакансий продавцов-кассиров в Егорьевске в Московской области, а также Всеволожске и Киришах Ленобласти. Внимание на это обратило Shopper’s.
- В описании одной из вакансий говорится, что «Самокат» запускает новый формат — «офлайн-точки в городах, где ещё нет доставки» сервиса. Внутри будут магазин, в том числе с товарами под брендами компании, пекарня с выпечкой и горячими напитками, пункт выдачи заказов и витрина «СберМегаМаркета».
- «Мы оцениваем эффективность развития различных направлений и пробуем разные форматы, которые привлекут новых пользователей и помогут им сэкономить ещё больше времени», — прокомментировали вакансии в «Самокате».
- В начале марта 2023 года ритейлер разместил вакансию архитектора-дизайнера, который разработает архитектурную концепцию «физических пространств» для «выхода в офлайн», писало издание. До этого юрлицо сервиса добавило в ЕГРЮЛ новые виды деятельности, среди которых — розничная торговля.
- Опрошенные Shopper’s аналитики предполагали, что в случае запуска офлайн-розницы магазины «Самоката» могут быть похожи на «Вкусвилл» — площадью 200-250 м² с ассортиментом до 7000 SKU (артикулов). Но чтобы окупить инвестиции, нужно открывать сразу несколько десятков магазинов. При этом самый простой способ выйти в офлайн — запустить ПВЗ или шоурум с минимальной витриной.
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Весь этот табор тоже на велосипедах будет колесить? Не хватает медведя с балалайкой (-:
что конкретно не нравится в этом всём?
Я не сказал, что мне это не нравится.
ору
Я так понимаю, что офлайн-точки будут работать на выдачу. Собирать заказы на складе, а ты их получаешь, как у Сбермаркета и много где ещё
Написано же — «офлайн-точка».
Вся прелесть дарксторов в минимальных затратах на них. Если ставить кассу, то вскоре это вырастет в конкуренцию с тем же ВВ, а это уже серьёзная заявка.
Ну не скажи, лично в нашем городе где арендует самокат дарксторы, аренды с «первой линией» отличается на 15-30%. При том, что у них расставлены такие же стеллажи как во всех магазинах (затраты на оборудование одинаковое), а тут еще + касса и продавец, но у самоката изначально ценник был выше чем в сетевых магазинах, так что конкуренция с ВкусВиллом будет на равных: у самоката прокачана доставка, у вв офлайн точки.
А так самокат развивается, прикольно.
Интересная статья про ритейл! А что же об этом думают ридакторы в ридакции?
Эх помню время запуска их, самокат открылся у меня на первом этаже дома и приносил товар за 3 минуты максимум, брал хоть шоколадку. Теперь минималка 350 и несут 30 мин. С первого этажа.
390 и ещё динамически меняется в зависимости от спроса. Набираешь ещё товар, чтобы набрать минималку. А за это время она опять повысилась. Издевательство.
Я вполне могу устроиться
вы вообще можете почти всё,главное захотеть
Главная фишка самоката - оперативная доставка. Зачет этого можно даже смириться в завышенными, на некоторые товары, ценами. Открывать просто магазин или пункт выдачи - не вижу смысла!