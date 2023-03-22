«Яндекс Маркет» начал продавать мебель для пунктов выдачи заказов Статьи редакции
И изменил требования к ПВЗ — теперь для открытия нужно только три предмета, а не семь.
- Владельцы ПВЗ «Маркета» могут заказать на маркетплейсе уже готовую мебель для пунктов выдачи заказов, сообщили в компании. Она объединена в единую коллекцию и соответствует брендбуку сервиса.
- В коллекцию входят семь предметов: стол для распаковки, столик с зеркалом для примерки обуви, скамья, кассовая стойка, примерочная, пуф и дополнительная тумба.
- Заказать мебель можно на «Маркете для бизнеса» — её привезут с доставкой. Купить можно как всю коллекцию, так и часть её. Кроме того, «Маркет» упростил требования для открытия ПВЗ — теперь нужны только кассовая стойка, примерочная с пуфом и стол для распаковки, а не все семь предметов.
- В «Маркете» пояснили, что в брендбуке для ПВЗ описаны только требования для мебели, поэтому чаще всего предприниматели делали её на заказ. Теперь её можно купить уже готовую. Если каких-то товаров нет в наличии, можно оставить заявку — сервис сообщит, когда они появятся в продаже.
- При этом покупать мебель у «Маркета» не обязательно — владельцы ПВЗ могут выбрать удобный для себя вариант.
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Яндекс Маркет начал продавать Пункты ПВЗ для пунктов ПВЗ. Теперь чтобы открыть пункт ПВЗ, нужен всего 1 Пункт ПВЗ.
И один подпункт ПВЗ
И яндекс.браузер установленный анально
ахахаххахахахахаха
масло масляное намазанное на масло
Удобно, кстати, меньше гемора и быстрее открытие
и закрытие
На самом деле клево, потому что ближайший ко мне ПВЗ партнера Яндекса пока что больше похож на склад Почты России или помойку, в зависимости от сезонности)
Так и дешевле, скорее всего будет, чем на заказ 3-4 тумбы.
Естественно. И единообразнее. Вообще по-хорошему и ЯМ, и ВБ и Озону нужно давать опцию целиком продавать оборудование для ПВЗ: это очевидно и снизит косты для франчайзи, и стандартизирует внешний вид и ускорит открытие.
единообразную тумбочку дневального.
может все-таки Навального?
да пздц, лист дсп показать сколько стоит?
Скоро маркет вырастет по количеству ПВЗ, и начнет стричь своих "партнёров", как это всегда было. А владелецы ПВЗ будут спрашивать что случилось.
"Капитализм. Счастье. Заêбиcь"
7 косарей за фанерный ящик ))
Из клееных опилок он. Фанера поблагороднее будет:)
Тем более ))
жаль что не черный
Боюсь уточнять
ну жизнь ПВЗ упростили
У меня где живу в районе новостроек сейчас в каждом доме открывают озон,ВБ,Яндекс. Даже Пятёрочку столько нет,этих пвз миллионы
зачем ходить в пвз если можно заказать доставку домой
1. В ПВЗ можно забрать когда удобно тебе, а не курьеру. И даже не зная заранее, когда именно.
2. В ПВЗ проще проверить и вернуть товар.
3. В некоторых ПВЗ можно оплатить заказ, если не доверяешь онлайн-оплатам.
4. Доставка в ПВЗ дешевле (но это не всегда и не точно).
5. Прогуляться лишний раз, если работаешь на удаленке.
так себе
Рыночек уже порешал. У того же Вайлдбериз больше ПВЗ, чем у Сбера и 5ки.
Бывает, даже зная заранее, когда именно тебе будет удобно, ни один из предложенных интервалов не подходит
мне на дачу такая желтенькая мебель бы вписалась
хорошее подспорье
Правильно. Вб давно продает шторы примерочной, пуфы, пакеты для своих пвз на сайте 😁
Путь WB мы уже знаем.
Яндекс, видимо, ждёт та же участь.
Мебель.
Начало.
участь ждет партнеров яндекса
ни в одном пвз не замечала какую-то особенную мебель
Фанера стоимость которой 700₽ продают за 4к, бизнес он и на партнерах бизнес