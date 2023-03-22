Торговля
Евгения Евсеева

«Яндекс Маркет» начал продавать мебель для пунктов выдачи заказов Статьи редакции

И изменил требования к ПВЗ — теперь для открытия нужно только три предмета, а не семь.

  • Владельцы ПВЗ «Маркета» могут заказать на маркетплейсе уже готовую мебель для пунктов выдачи заказов, сообщили в компании. Она объединена в единую коллекцию и соответствует брендбуку сервиса.
  • В коллекцию входят семь предметов: стол для распаковки, столик с зеркалом для примерки обуви, скамья, кассовая стойка, примерочная, пуф и дополнительная тумба.
  • Заказать мебель можно на «Маркете для бизнеса» — её привезут с доставкой. Купить можно как всю коллекцию, так и часть её. Кроме того, «Маркет» упростил требования для открытия ПВЗ — теперь нужны только кассовая стойка, примерочная с пуфом и стол для распаковки, а не все семь предметов.
  • В «Маркете» пояснили, что в брендбуке для ПВЗ описаны только требования для мебели, поэтому чаще всего предприниматели делали её на заказ. Теперь её можно купить уже готовую. Если каких-то товаров нет в наличии, можно оставить заявку — сервис сообщит, когда они появятся в продаже.
  • При этом покупать мебель у «Маркета» не обязательно — владельцы ПВЗ могут выбрать удобный для себя вариант.

#новость #яндексмаркет

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35 комментариев
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 just a.

Яндекс Маркет начал продавать Пункты ПВЗ для пунктов ПВЗ. Теперь чтобы открыть пункт ПВЗ, нужен всего 1 Пункт ПВЗ.

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Евгений Кондратьев

И один подпункт ПВЗ

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Евгений Широков

И яндекс.браузер установленный анально

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Алексей Соколов

ахахаххахахахахаха

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Евгения Маленкова

масло масляное намазанное на масло

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Андрей

Удобно, кстати, меньше гемора и быстрее открытие

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Bo.G

и закрытие

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Алекс Петров

На самом деле клево, потому что ближайший ко мне ПВЗ партнера Яндекса пока что больше похож на склад Почты России или помойку, в зависимости от сезонности)

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Вадим Д.

Так и дешевле, скорее всего будет, чем на заказ 3-4 тумбы.

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ЯД

Естественно. И единообразнее. Вообще по-хорошему и ЯМ, и ВБ и Озону нужно давать опцию целиком продавать оборудование для ПВЗ: это очевидно и снизит косты для франчайзи, и стандартизирует внешний вид и ускорит открытие.

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Bo.G

единообразную тумбочку дневального.

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Леонид Бережной

может все-таки Навального?

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Тимофей Чекулаев

да пздц, лист дсп показать сколько стоит?

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Мурад Муртазалиев

Скоро маркет вырастет по количеству ПВЗ, и начнет стричь своих "партнёров", как это всегда было. А владелецы ПВЗ будут спрашивать что случилось.

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just a.

"Капитализм. Счастье. Заêбиcь"

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Невероятный Блондин

7 косарей за фанерный ящик ))

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шатал устоев

Из клееных опилок он. Фанера поблагороднее будет:)

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Невероятный Блондин

Тем более ))

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Aleks B

жаль что не черный

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Невероятный Блондин

Боюсь уточнять

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Aleks B
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Old Papay

ну жизнь ПВЗ упростили

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Зелёный Крокодил

У меня где живу в районе новостроек сейчас в каждом доме открывают озон,ВБ,Яндекс. Даже Пятёрочку столько нет,этих пвз миллионы

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Aleks B

зачем ходить в пвз если можно заказать доставку домой

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Дмитрий Кузнецов

1. В ПВЗ можно забрать когда удобно тебе, а не курьеру. И даже не зная заранее, когда именно.
2. В ПВЗ проще проверить и вернуть товар.
3. В некоторых ПВЗ можно оплатить заказ, если не доверяешь онлайн-оплатам.
4. Доставка в ПВЗ дешевле (но это не всегда и не точно).
5. Прогуляться лишний раз, если работаешь на удаленке.

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Aleks B

так себе

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Дмитрий Кузнецов

Рыночек уже порешал. У того же Вайлдбериз больше ПВЗ, чем у Сбера и 5ки.

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Yet Yet

Бывает, даже зная заранее, когда именно тебе будет удобно, ни один из предложенных интервалов не подходит

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Тот самый чел

мне на дачу такая желтенькая мебель бы вписалась

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Aleks B

хорошее подспорье

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Кристина Соколова

Правильно. Вб давно продает шторы примерочной, пуфы, пакеты для своих пвз на сайте 😁

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Александр Рюмин

Путь WB мы уже знаем.
Яндекс, видимо, ждёт та же участь.
Мебель.
Начало.

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Aleks B

участь ждет партнеров яндекса

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Ксения Евсюкова

ни в одном пвз не замечала какую-то особенную мебель

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Alchakov Developer

Фанера стоимость которой 700₽ продают за 4к, бизнес он и на партнерах бизнес

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