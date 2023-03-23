Модели изменят, создадут отдельный бренд: новый владелец двух заводов IKEA в России — о планах и сделке с ритейлером Статьи редакции
Главное из разговора РБК с председателем совета директоров «Лузалес» Русланом Семенюком.
- Новый владелец двух заводов IKEA в России, лесопереработчик «Лузалес» планирует продолжать выпускать стеллажи, столы, кровати, комоды, тумбочки и другую мебель на предприятиях. Также компания рассматривает производство школьной и детской мебели.
- При этом модели поменяют, поскольку права на дизайн старых остались за IKEA. Для разработки новых линеек компания планирует привлечь архитектурные бюро, но какие — не уточняет. Для товаров, которые по плану должны появиться через два-три месяца, создадут отдельный бренд.
- По словам Семенюка, одним из основных каналов продаж станут российские маркетплейсы. Он также рассчитывает, что спрос на товары будет и за границей — в частности, на Ближнем Востоке, в странах Африки и Латинской Америки.
- Семенюк рассказал, что сделка с IKEA длилась более полугода — саму «Лузалес» долго проверала шведская компания. Её интересовало происхождение и легальность денег, принадлежность покупателя к отрасли и желание сохранить сотрудников. Затем сделку одобрили правкомиссия и шведское правительство.
- Также в неё вошли договоры аренды лесов предприятия в Ленобласти с более чем 150 тысячами м³ годовой расчётной лесосеки (участка леса для вырубки). «Лузалес» планирует заниматься там в том числе лесовосстановлением: на участки завезут саженцы из собственного питомника компании.
- Точную сумму сделки топ-менеджер не привёл, но отметил, что речь шла о нескольких миллиардах рублей. Деньги возьмут из бюджета компании. При этом «Икеа Индастрис» полностью вышла из обоих активов и не предполагала опциона на обратный выкуп.
- С предприятием в Кировской области «Лузалес» работала последние десять лет, поставляя свою продукцию. Но, по словам Семенюка, оба завода «в отличном состоянии». При этом одной из главных задач он называет увеличение мощностей и штата.
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Да уж, лучше им обратиться в какое-то архитектурное бюро. А то ассортимент будет состоять из продуктов типа "угловой компьютерный стол с полкой для клавиатуры венге".
Это все фигня.
Что там с фрикадельками?
ну судя потому что «Лузалес» это лесопереработчик не будет фрикаделек
Стеллаж и точка
Крова точка
ЗАЧЕМ?МЕНЯТЬ?МОДЕЛИ?
Свой путь!
AEKI?
Ты лучше расскажи, где доллар по 100 рублей, ты к концу февраля обещал https://vc.ru/finance/565749-kurs-evro-na-birzhe-vyros-do-71-rublya-vpervye-s-maya-dollara-do-67-rubley?comment=5285541&from=copylink&type=quick
Где я там обещаю бакс по 100? Ты всё дождаться не можешь, страдалец?
Соевый, ну так а что ты имел ввиду, если не это?
Ну ты что, это троллинг был :) Ты просто не понимаешь юмора.
Ну и да, не по 200 и то хорошо. Были ведь и такие отбитые.
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Ты лучше расскажи, где доказательства "Ожидание: россияне останутся без любимого напитка и будут страдать"?
https://vc.ru/migrate/643320-chehiya-prodlila-zapret-na-vydachu-viz-rossiyanam-do-marta-2024-go?comment=5695065&from=copylink
Так я же тебе там ответил:Да не нужна нам эта ваша американская сладкая водичка, уйдет, мы быстро забудем её, своих кучу полезных напитков сделаем!
Сначала приведи пример хоть одного пропагандона или чувака из правительства, который заявлял, что
Я первым задал вопрос, ты слился и отказался на него отвечать, стал применять демагогические приемы, зеркалить. Если бы ты ответил, я бы сразу же привел пример https://vc.ru/migrate/643320-chehiya-prodlila-zapret-na-vydachu-viz-rossiyanam-do-marta-2024-go?comment=5695813
Будет бренд ЛУЗЕР вместо IKEA.
Рукея
I`KEA
Красавчики. Буду надеяться что затащат
Если они смогут выпускать стеллажи Билли под другим названием.. Как вообще можно запатентовать обычный стеллаж? По идее, у леруа точно точно такие же стеллажи есть, просто качество чуть хуже
легко. но никто не мешает его повторить слегка поменяв технологию сборки скажем. или габарит. смотря что в патенте на имеющийся стеллаж
Для внутреннего рынка можно что угодно выпускать. Не фига мозг напрягать. А качество смогут сохранить? Икея надо поменять на другое название, только не Лузалес, а то как лузер звучит. Надеюсь никого не обидел. Мля, все равно сорвутся и будут воровать