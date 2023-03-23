Торговля
Таня Боброва

Модели изменят, создадут отдельный бренд: новый владелец двух заводов IKEA в России — о планах и сделке с ритейлером Статьи редакции

Главное из разговора РБК с председателем совета директоров «Лузалес» Русланом Семенюком.

  • Новый владелец двух заводов IKEA в России, лесопереработчик «Лузалес» планирует продолжать выпускать стеллажи, столы, кровати, комоды, тумбочки и другую мебель на предприятиях. Также компания рассматривает производство школьной и детской мебели.
  • При этом модели поменяют, поскольку права на дизайн старых остались за IKEA. Для разработки новых линеек компания планирует привлечь архитектурные бюро, но какие — не уточняет. Для товаров, которые по плану должны появиться через два-три месяца, создадут отдельный бренд.
  • По словам Семенюка, одним из основных каналов продаж станут российские маркетплейсы. Он также рассчитывает, что спрос на товары будет и за границей — в частности, на Ближнем Востоке, в странах Африки и Латинской Америки.
«Лузалес» купила два предприятия IKEA, специализирующихся на выпуске мебели и пиломатериалов, в начале 2023-го: в Ленинградской и Кировской областях. Ещё две площадки в Новгородской области объединили в одну, этот актив купила «Слотекс», которая выпускает столешницы, мебельные плиты и панели.
  • Семенюк рассказал, что сделка с IKEA длилась более полугода — саму «Лузалес» долго проверала шведская компания. Её интересовало происхождение и легальность денег, принадлежность покупателя к отрасли и желание сохранить сотрудников. Затем сделку одобрили правкомиссия и шведское правительство.
  • Также в неё вошли договоры аренды лесов предприятия в Ленобласти с более чем 150 тысячами м³ годовой расчётной лесосеки (участка леса для вырубки). «Лузалес» планирует заниматься там в том числе лесовосстановлением: на участки завезут саженцы из собственного питомника компании.
  • Точную сумму сделки топ-менеджер не привёл, но отметил, что речь шла о нескольких миллиардах рублей. Деньги возьмут из бюджета компании. При этом «Икеа Индастрис» полностью вышла из обоих активов и не предполагала опциона на обратный выкуп.
  • С предприятием в Кировской области «Лузалес» работала последние десять лет, поставляя свою продукцию. Но, по словам Семенюка, оба завода «в отличном состоянии». При этом одной из главных задач он называет увеличение мощностей и штата.

#новость #ikea #лузалес

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26 комментариев
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 Dmitry Lenc

Да уж, лучше им обратиться в какое-то архитектурное бюро. А то ассортимент будет состоять из продуктов типа "угловой компьютерный стол с полкой для клавиатуры венге".

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Март Свитшотов

Это все фигня.
Что там с фрикадельками?

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Николай Бойко
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Никита Лукьянов

ну судя потому что «Лузалес» это лесопереработчик не будет фрикаделек

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Максим

Стеллаж и точка

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Николай Бойко

Крова точка

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Maxim Z

ЗАЧЕМ?МЕНЯТЬ?МОДЕЛИ?

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Новорег-Разоблачитель

Свой путь!

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Вадим Демидов

AEKI?

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Николай Бойко

Ты лучше расскажи, где доллар по 100 рублей, ты к концу февраля обещал https://vc.ru/finance/565749-kurs-evro-na-birzhe-vyros-do-71-rublya-vpervye-s-maya-dollara-do-67-rubley?comment=5285541&from=copylink&type=quick

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vc.ru
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Вадим Демидов

Где я там обещаю бакс по 100? Ты всё дождаться не можешь, страдалец?

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Николай Бойко

Соевый, ну так а что ты имел ввиду, если не это?

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Leonid Bushuev

Ну ты что, это троллинг был :) Ты просто не понимаешь юмора.
Ну и да, не по 200 и то хорошо. Были ведь и такие отбитые.

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Новорег-Разоблачитель

Ты лучше расскажи, где доказательства "Ожидание: россияне останутся без любимого напитка и будут страдать"?
https://vc.ru/migrate/643320-chehiya-prodlila-zapret-na-vydachu-viz-rossiyanam-do-marta-2024-go?comment=5695065&from=copylink

Чехия продлила запрет на выдачу виз россиянам до…
Выдачу виз и ВНЖ страна приостановила ещё в феврале 2022-го.
vc.ru
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Николай Бойко

Так я же тебе там ответил:
Сначала приведи пример хоть одного пропагандона или чувака из правительства, который заявлял, что

Да не нужна нам эта ваша американская сладкая водичка, уйдет, мы быстро забудем её, своих кучу полезных напитков сделаем!

Я первым задал вопрос, ты слился и отказался на него отвечать, стал применять демагогические приемы, зеркалить. Если бы ты ответил, я бы сразу же привел пример https://vc.ru/migrate/643320-chehiya-prodlila-zapret-na-vydachu-viz-rossiyanam-do-marta-2024-go?comment=5695813

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ivan sobakin

Будет бренд ЛУЗЕР вместо IKEA.

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Герман Манвелов

Рукея

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Andy Kolo

I`KEA

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Domorost

Красавчики. Буду надеяться что затащат

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Анечка Чабарова

Если они смогут выпускать стеллажи Билли под другим названием.. Как вообще можно запатентовать обычный стеллаж? По идее, у леруа точно точно такие же стеллажи есть, просто качество чуть хуже

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Инженер-душнила
Как вообще можно запатентовать обычный стеллаж?

легко. но никто не мешает его повторить слегка поменяв технологию сборки скажем. или габарит. смотря что в патенте на имеющийся стеллаж

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Раджаб Сафаев

Для внутреннего рынка можно что угодно выпускать. Не фига мозг напрягать. А качество смогут сохранить? Икея надо поменять на другое название, только не Лузалес, а то как лузер звучит. Надеюсь никого не обидел. Мля, все равно сорвутся и будут воровать

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