Торговля
Таня Боброва

ФАС потребовала от Wildberries доработать оферту и сделать её «максимально ясной и подробной» Статьи редакции

И предложила создать внутренний арбитраж для рассмотрения споров продавцов.

  • ФАС провела повторную встречу с маркетплейсом, на которой обсуждала проблемы продавцов и их возможные решения, в том числе разбирала отдельные пункты оферты. Регулятор потребовал, чтобы документ был «максимально ясным, подробным и не допускал двойственного толкования во избежание спорных ситуаций».
  • В ближайшее время компания «усовершенствуют его в соответствии с требованием службы». На вопрос vc.ru о том, что конкретно попросила изменить ФАС в оферте, в Wildberries ответили, что «смогут сообщить о конкретных результатах в апреле».
  • Также ФАС рекомендовала маркетплейсу создать внутренний арбитраж для рассмотрения споров продавцов, когда их не получается решить с помощью системы обратной связи. Регулятор готов сам участвовать в обсуждении «наиболее спорных вопросов».
  • Глава юридической компании Fox Legal Consulting Александр Ефимов в разговоре с Forbes отметил, что внесудебным арбитражом должен быть неаффилированный орган с экспертами в области права и электронной коммерции и рассматривать споры всех маркетплейсов. Он поможет разгрузить суды — сейчас, по его словам, в Арбитражном суде Подмосковья находятся 1450 дел в отношении Wildberries.
  • Первая встреча ФАС и ритейлера прошла в конце 2022 года на фоне жалоб продавцов на «штрафы за неверные габариты». Теперь маркетплейс отчитался, что ввёл фотофиксацию процесса замеров товаров на складах, а продавцы могут вести переписку с поддержкой до тех пор, пока вопрос не будет решён.
  • Новая встреча ФАС и Wildberries прошла на фоне конфликта площадки с владельцами ПВЗ, которые пожаловались на новую систему штрафов. По ней они должны были возместить полную стоимость бракованного или подменённого товара.
  • Позже маркетплейс отменил «некорректные штрафы» и перестал начислять новые. Также он организовал комиссию по разрешению вопросов между ПВЗ и ритейлером на базе «Опоры России».
  • В Госдуме также прошли встречи Wildberries, инициативной группы владельцев ПВЗ и представителей «Справедливой России». Тогда в компании говорили Forbes, что представят «точную информацию» о достигнутых договорённостях в апреле.

#новость #wildberries #фас

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28 комментариев
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 Domorost

ФАС - красавичики. Были бы еще большими красавчиками, если бы реагировали не только на резонансные дела быстро, а вели бы планомерную работу по восстанавлению конкуренции на наших рынках.

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Михаил Барабаш

Если бы бабушка была дедушкой

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Vasili Kubarev
планомерную работу по восстанавлению конкуренции на наших рынках

ФАС:

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Вадим Демидов

Ссаной тряпкой WB надо лупить. Прозрачная оферта — это не про них.
Если хитрожадная гражданка будет играть по правилам — не быть ей владычицей морскою.

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Слегка Придурковатый

Я, кстати, так и не понял, что случилось с теми ПВЗ, которые бастовали. Их же вроде ВБ через хуй опрокинул и выпиздил на мороз. После всего этого их восстановили, так сказать, в правах, или нет?

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Таня Боброва
Автор

Если вы про тех, кого отключали, — восстановили. Тут писали https://vc.ru/trade/637437

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Слегка Придурковатый

Апдейт тогда не видел.

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Мурад Муртазалиев
всего разблокировали 15 пунктов

А разговоров то было, бастует вся страна. Бакальчук в шоке. А там всего 15 ПВЗ.

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cmpstrn

Это те, кто приезжал непосредственно в офис.

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Михаил Барабаш

Ну, шумиха раскручивалась очень усиленно.

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Денис Ананьев

Вроде восстановили.

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Николай Краснов

предложения от ФАС вполне разумные,но сомневаюсь что ВБ сделает так,им это просто невыгодно

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Антон

Им просто похую

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Paul Brezcuu

С учётом того что реальные бенефициары чекисты. Весь этот цирк с фас для тушения пожара, проблема никуда не уйдет) а иначе бы до такого не доводилось. Если рабы хотят работать в таких условиях, то пусть работают, зачем им мешать

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Захар Жиляков

Наконец-то принципы понятности и основы юридического дизайна дошли до наших гос.органов.
Кому вообще нужны многокилометровые положения в тексте документов? Для кого это делается? Неудобно всем!

Даешь ясность в документах)

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Beket

Пока только госорганы требуют прозрачности от бизнеса, до них самих ничего еще не дошло (и не дойдет).

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Мистер Блондин
Кому вообще нужны многокилометровые положения в тексте документов? Для кого это делается? Неудобно всем!

Юристам и нужны, они еще гордо называют это «умением читать документы и законы». Сами создали сложную структуру документации, сами научились ее читать

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Олег Матвеенко

И предложила создать внутренний арбитраж для рассмотрения споров продавцов.

За каждое обращение 50к. Если проиграл плоти 250к.
Выиграл - вот тебе 500р.

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Слегка Придурковатый

Добро пожаловать в юридический отдел Вайлдберрис!

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Neutron

надо делать так чтобы ВБ жидко какался при одной мысли свалить что-то в чем виновата их же непродуманность...

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Михаил Барабаш

Лучше сразу "Счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженным"

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Neutron

достаточно чтобы регуляторы делали именно то что заявляют

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Дарья Волкова

Даже любопытно, чем это закончится

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Андрей Кайгородов

Хорошая новость

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Антон

Вот вам и ХИ-ХИ-ХА-ХА, девочки

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Art007

А ФАС случаем не заметила, что там нельзя товары сдавать обратно? Это кому бастовать надо?

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Dmitry

Почему нельзя?

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Louise Carr

значит будут закрывать магазин челночницы

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