Коротко рассказало издание The Markup — на примере американской сети Kroger.

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Расплачиваясь на кассе и используя карту лояльности, покупатель передаёт магазину ценные данные о себе, которые компания использует для своих собственных целей, сравнивает их с информацией из других источников и продаёт третьим лицам.

Обычно магазины говорят, что так они смогут улучшить пользовательский опыт, но монетизация данных — это прежде всего ещё один источник дохода. Один из наиболее заметных таких ритейлеров — американская сеть супермаркетов Kroger с отдельным ИТ-подразделением по науке о данных.

Какие данные собирает Kroger в онлайне и офлайне

Если приложения Kroger установлено на телефоне, Bluetooth-маячки фиксируют вход покупателя в магазин и знают, в каком отделе он находится. Сеть говорит, что получает информацию только о тех клиентах, кто дал согласие, и перестаёт отслеживать их, как только они покидают территорию магазина.

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Участники программы лояльности автоматически соглашаются передавать Kroger данные о покупках по скидочной карте. А подробности о действиях онлайн-покупателей — это просмотр страниц, поисковые запросы, добавление товаров в корзину — могут заполучить компании вроде Meta*, Google, Bing, Pinterest и Snapchat.

В политике конфиденциальности Kroger заявляет, что собирает информацию «только когда это необходимо для достижения определённой цели». Какими могут быть эти цели, клиент никогда не знает наверняка. Но вот категории данных, которые сеть может агрегировать и хранить:

Персональная информация . Это имя, электронная почта, почтовый адрес и номер телефона, указанные при регистрации в программе лояльности.

. Это имя, электронная почта, почтовый адрес и номер телефона, указанные при регистрации в программе лояльности. История покупок в офлайне и онлайне . Хранить «чеки» компания может на протяжении всего срока участия клиента в программе.



. Хранить «чеки» компания может на протяжении всего срока участия клиента в программе. Местоположение . Где покупатель находится в розничном магазине (с его согласия), а также когда он пришёл и ушёл.



. Где покупатель находится в розничном магазине (с его согласия), а также когда он пришёл и ушёл. Платежи . Номера кредитных, дебетовых и других карт, банковские счета.



. Номера кредитных, дебетовых и других карт, банковские счета. Физическое состояние . В штатах, где позволяет закон, компания может «делать выводы о клиенте на основе покупок, связанных со здоровьем».

Мобильное устройство . Рекламные идентификаторы, IP-адрес, история поисковых запросов и информация, полученная благодаря пикселям отслеживания и файлам cookie.

. Рекламные идентификаторы, IP-адрес, история поисковых запросов и информация, полученная благодаря пикселям отслеживания и файлам cookie. Демография . Это возраст и пол, этническая принадлежность и раса, образование и занятость, язык, на котором клиент говорит, семейное положение, а также наличие детей и даже их возраст (подсказка — размер покупаемых подгузников).



. Это возраст и пол, этническая принадлежность и раса, образование и занятость, язык, на котором клиент говорит, семейное положение, а также наличие детей и даже их возраст (подсказка — размер покупаемых подгузников). Биометрия. В некоторых розничных точках компания разместила камеры с технологией распознавания лиц — на них есть предупреждение.



В некоторых розничных точках компания разместила камеры с технологией распознавания лиц — на них есть предупреждение. Поведение и привычки. На основе разных данных Kroger «делает предположения» о том, что может понравиться покупателю, чтобы персонализировать продуктовые и рекламные предложения.



Kroger и другие компании утверждают, что если и передают данные третьим лицам, то только в обезличенном и обобщённом виде. Но аналитики давно выяснили: «комбинации» данных о приобретённых товарах, а также месте и времени покупки вполне позволяют идентифицировать покупателя, пишет The Markup.

Согласно исследованию Массачусетского технологического института от 2015 года, 90% клиентов можно «раскрыть» в среднем по четырём чекам с ценами, датами и расположением магазина. При этом способов защитить данные не так много, считает основатель платформы о торговле Supermarket Guru Фил Лемперт.

Скажу честно: если переживаете о конфиденциальности данных и боитесь, что магазин может их кому-то продать, не оформляйте карту постоянного покупателя — и платите только наличными. Фил Лемперт

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