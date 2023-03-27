«Сбер Еаптека» запустила онлайн-продажи и доставку рецептурных лекарств — сначала в Белгороде Статьи редакции
Регион — один из трёх в эксперименте по доставке таких препаратов.
- Сервис начал доставлять рецептурные лекарства из перечня Минздрава России в Белгороде и пригородных районах, сообщила компания.
Для оформления онлайн-заказа пользователю нужно заранее получить электронный рецепт у лечащего врача, а затем найти нужное лекарство в приложении или на сайте «Сбер Еаптеки» и добавить в корзину.
- После этого сервис предложит пройти авторизацию или дать согласие на автоматическую сверку личных данных с реестром рецептов в региональной ЕГИСЗ. Если наличие электронного рецепта подтвердится, пользователь сможет оформить курьерскую доставку.
- Когда курьер привезёт лекарство, пользователь должен будет предъявить ему документ, подтверждающий личность, для сверки данных по электронному рецепту. Получить заказ может и другой человек по доверенности того, на чьё имя выписан рецепт.
- Рецептурные лекарства также можно заказать с самовывозом, добавили в компании. В Белгородской области работают 74 аптеки для получения таких заказов. Теперь «Сбер Еаптека» готовится к запуску онлайн-продаж рецептурных лекарств в Москве и области, но конкретные сроки не называет.
- Госдума разрешила онлайн-продажу рецептурных лекарств в октябре 2022 года. Эксперимент проходит с 1 марта 2023-го до марта 2026-го в Москве, Белгородской и Московской областях. О желании участвовать в эксперименте говорили Ozon, «Яндекс Маркет» и «Сбер». В «Яндексе» в начале марта говорили, что завершают тесты оформления и доставки заказов и готовятся к запуску — на первом этапе доставка рецептурных лекарств появится в Подмосковье.
- Дистанционная торговля безрецептурными лекарствами разрешена в России с 2020 года.
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да неужели?! Наконец то дождались. Быстрей бы эксперимент закончился и внедрили эту схему на всю нашу необъятную страну. Люди уже реально замучались искать льготные лекарства по всему городу.
Здесь ключевая фраза "пользователю нужно найти лекарство в приложении"
так главное начать. У нас ведь в случае какой то жопы, чиновники говорят: а мы не знали об этом. Теперь они будут знать. Ведь не так уж и трудно, сделать в приложении функцию: "пожелания", где можно просить в список то, чего нет.
Нормальое приложение должно само находить нужное лекарство, класть его в корзинку для последубщего заказа и оплаты
конечно так и должно быть. Речь шла о том, что бы если вдруг какого то лекарства в списке нету, то его можно было бы попросить добавить. В частности это касается льготников.
Ага, как книга жалоб и предложений в любой организации. Ты пишешь, а по вечерам администрация читает и ржёт. А вообще в приложении искать лекарства, это приключение похлеще чем в реале. Могут вообще не указывать есть в наличии или нет. А если в наличии указано, могут тебе перезвонить, извините нет в наличии, ждать будете? Обновление ассортимента интернет-магазина часто идёт через жопу. Под заказ понятие тоже растяжимое. Могут как и один день доставлять тебе лекарство, так и целый месяц. За это время, гуляя или идя по делам, можно заскочить в аптеку и отыскать уже нужное лекарство, да ещё и дешевле, учитывая какие цены в сбере.
Хуже только мебель. Вчера купил тумбочку за 5 тысяч. А в интернете магазин предлагал с доставкой из Москвы за 3 тысячи. Только доставка стоит больше чем тумбочка и ждать ее сука две недели минимум. Дешевле и быстрее выходило за 5 тысяч.
А лекарства штука жизненно необходимая, пока дождешься лекарство, можно и откинуться
И все равно экономия времени есть, не ходишь по городу весь день
Что мешает искать лекарство онлайн, потом просто съездил в нужную аптеку и забрал. Более того, у всех аптек есть услуга доставки лекарства в удобную для клиента аптеку.
Неужели у вас нет никаких агрегаторов аптек?
Надеюсь, что никогда не заработает. Лекарства, любые, человек должен иметь возможность пойти и сразу же купить, без записи на посещение врача и т. д. Сколько времени пройдет, чтобы пилюлю выписали? Месяц? Дебильный закон.
Прям любые? Большинство лекарств человек без медицинского образования не знает когда и в каких ситуациях применять. Разрешать их покупать всем - это дебилизм. Чего только стоит свободная продажа антибиотиков, от которой вскоре лечить будет нечем из-за резистентности.
Выписать лекарства в экстренной ситуации может дежурный врач в любой поликлинике. Прием в тот же день.
Там проблема гораздо глубже и вообще не связана с контролей продажи. Дело в том, что периоды лечения заболеваний в инструкции к АТБ неверные, 5-10-14 дней, а это in vitro (т. е. в лаборатории), когда заболевания у людей in vivo (в реальной жизни), такими короткими курсами не лечатся, но 1) Фармы бояться указывать более длительные периоды, чтобы обезопасить себя, врачи действуют по такой же системе; 2) фармы вполне себе заинтресованы в повторных курсах (покупках лекарств). На выходе мы имеем систему, которая выводит человека из тяжелого состояния в состояние ремиссии, в котором человек на пожизненное подсаживается на лекарственные препараты. А когда вы почитаете исследования применения АТБ in vivo, то будет очевидно, что такие короткие курсы АТБ (5-10-14 дней) не эффективны.
А теперь фокус, вам нужно лечиться, а врач пишет 10 дней АТБ, и все, больше, чем 10 дней курса вы АТБ не купите.
Теории заговора мне не интересны. Для разных заболеваний и разных возбудителей определены эффективные сроки лечения.
А вот ситуация с бесконтрольным приемом очень серьезная. До того как аптеки прижали, многие покупали антибиотики при любой простуде "на всякий случай". Также самолечение всего на свете от акне до зппп антибиотиками по статьям из интернета. К счастью, во многих городах отпуск таких препаратов взят под контроль и без рецепта их уже не купить.
У вас это какой-то фетишь, сразу говорить о теориях заговора? То, что фармы продают через врачей анальные свечи с ромашкой для профилактики за 1500 рублей это не теория заговора? ))
Для вас, видимо, исследования применения АТБ тоже теория заговора? Понимаю, читать и разбираться могут не только лишь все)
Чего стоит свободная продажа опиатов.
Эти антибиотики сами врачи и выписывают от всего подряд с классической формулировкой "на всякий случай". Ковидная пандемия тому пример.
Не могу согласиться. Не помню, чтобы выписывали без оснований. Другое дело, что люди приходят как бы с ОРВИ, но на самом деле, когда уже есть бактериальное осложнение.
Есть не особо грамотные врачи. Но это ведь не повод делать ситуацию ещё хуже.
Yandex.Drug
Где Вадим Д. ?
Где-то рядом (-:
И в чем ты неправ?
Прикольно, правда заголовок вводит в заблуждение.
Рецептурку и сейчас (года 2 где-то как заметил это) можно заказать онлайн, просто с самовывозом.
Если пункт выдачи недалеко, то это почти также удобно.
А главное - рецепт там никто не спрашивает.
Не знаю, с чем это связано, но почему-то на некоторых лекарствах действительно написано, что они рецептурные, хотя по факту нет. Так с моими таблетками. Врач говорит, что на них рецепт не дают. И в аптеке его никогда не спрашивали.
Вашему врачу лень оформлять рецепт. По законам нашим, везде где на коробке написано отпускается по рецепту - именно так и должно быть. Другой вопрос, что это не соблюдается.
Добавила ещё доставку в заг
Рецептурные лекарства при онлайн заказе и самовывозе итак выдавали, без рецепта, во всяком случае у нас в городе)
Вот, а теперь фичу с рецептами докручивают)
Чтож, реально надеюсь, что все заработает. Почти все лекарства заказываю себе дистанционно и прихожу забирать - уже забыл что такое бегать по аптекам в поисках чего-то конкретного
Доставлять дронами будут?
Отлично, будущее наступило!
Интересно, антидепрессанты, нейролептики и прочие психотропные лекарства тоже можно будет заказать?
Нет, учётные препараты только лично забирать из аптеки
Сбер молодцы, делают полезные вещи
А потом нечаянно данные попадут в открытые источники и люди будут знать не только где вы живете, но и чем болеете
Отличная новость) Мама например принимает рецептурные таблетки, которые есть в СберЕаптеке, и еще в одной аптеке на другом конце города. Но ранее сбераптека не могла доставлять рецептурные лекарства, а самовывоз из нее так же на другом конце города. А теперь куда хочешь будет доставка) Побыстрее бы и на другие города распространили
На самом деле - здравое решение. Когда-то требовалось по рецепту лекарства покупать. Полгорода пришлось обойти, лишь бы достать нужный препарат
О, неужели в итоге нашли все таки тех, кто согласился продавать? Вроде как была проблема с поиском участников пилота со стороны аптек
Кажется что немного лукавства есть. Не нашла ни одного лекарства с возможностью доставки курьером (рецептурного). все доставляется только в аптеку, куда потом нужно сходить со своим рецептом, что в принципе и раньше было возможно. И если рецептура есть в заказе при оформлении надпись что "доставка курьером невозможна тк есть рецептурный препарат". Тогда в чем смысл?
Это пилотный проект, чисто юридически такая возможность появилась только недавно. Поэтому в ближайшее время онлайн-продажа рецептурных лекарств широко не будет доступна пока обкатывают технологию в трех регионах. Если пойдет нормально, то будут распространять дальше.
это понятно, что не широко. заявлено что в Белгороде такая возможность появилась. фактически ее нет.
Классно. В Германии, несмотря на вопиющую отсталость некоторых отраслей, электронная рецептура и доставка таких препаратов очень развита. Если не ошибаюсь, во многих сервисах можно по видеоконференции перед заказом получить онлайн рецепт. Удобно.
Да, удобно. К сожалению, в России телемедицина полулегальна. Полноценные консультации с постановкой диагноза и назначением лечения возможны только в формате врач-врач.
Может это начала удобного сервиса? Так нахватает много препаратов.
Новость крутая. Главное, чтобы потом не оказалось, что врачи не знают, что такое "электронный рецепт" и как его выписывать, как это обычно бывает
Сбер последние три года наверно пытался продавить этот закон, и вот наконец сделал. Главное что бы исполнение не подкачало. Во-первых температуры хранения, у препаратов есть три терморежима. 2-8, 8-15, 15-25. Т.е для доставки нужно минимум два мобильных холодильнка, в которые вставляются хладогенты. Во вторых разрушаемость оболочнк лекарств. Ну например при доставке ее сложнее повредить, и все препарат не работает так как задумывалось. В третьих, а зачем это нужно, когда есть куча вариантов заказывать препараты в аптеку у дома, это аптека ру, здрав сити, польза ру, итд... Можно просто прийти в аптеку и заказать нужные лекарства.
Да и средний чек у аптеки небольшой, наценка на препараты маленькая, доставлять лекарства будет тупо не выгодно, мне кажется даже расходы на содержание этого сервиса не покроет