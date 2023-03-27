«Сбер Еаптека» запустила онлайн-продажи рецептурных лекарств — сначала в Белгороде Статьи редакции
Регион — один из трёх в эксперименте по доставке таких препаратов.
- Сервис начал доставлять рецептурные лекарства из перечня Минздрава России в Белгороде и пригородных районах, сообщила компания.
Для оформления онлайн-заказа пользователю нужно заранее получить электронный рецепт у лечащего врача, а затем найти нужное лекарство в приложении или на сайте «Сбер Еаптеки» и добавить в корзину.
- После этого сервис предложит пройти авторизацию или дать согласие на автоматическую сверку личных данных с реестром рецептов в региональной ЕГИСЗ. Если наличие электронного рецепта подтвердится, пользователь сможет оформить курьерскую доставку.
- Когда курьер привезёт лекарство, пользователь должен будет предъявить ему документ, подтверждающий личность, для сверки данных по электронному рецепту. Получить заказ может и другой человек по доверенности того, на чьё имя выписан рецепт.
- Рецептурные лекарства также можно заказать с самовывозом, добавили в компании. В Белгородской области работают 74 аптеки для получения таких заказов. Теперь «Сбер Еаптека» готовится к запуску онлайн-продаж рецептурных лекарств в Москве и области, но конкретные сроки не называет.
- Госдума разрешила онлайн-продажу рецептурных лекарств в октябре 2022 года. Эксперимент проходит с 1 марта 2023-го до марта 2026-го в Москве, Белгородской и Московской областях. О желании участвовать в эксперименте говорили Ozon, «Яндекс Маркет» и «Сбер». В «Яндексе» в начале марта говорили, что завершают тесты оформления и доставки заказов и готовятся к запуску — на первом этапе доставка рецептурных лекарств появится в Подмосковье.
- Дистанционная торговля безрецептурными лекарствами разрешена в России с 2020 года.
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Yandex.Drug
Где Вадим Д. ?
Где-то рядом (-:
да неужели?! Наконец то дождались. Быстрей бы эксперимент закончился и внедрили эту схему на всю нашу необъятную страну. Люди уже реально замучались искать льготные лекарства по всему городу.
Здесь ключевая фраза "пользователю нужно найти лекарство в приложении"
так главное начать. У нас ведь в случае какой то жопы, чиновники говорят: а мы не знали об этом. Теперь они будут знать. Ведь не так уж и трудно, сделать в приложении функцию: "пожелания", где можно просить в список то, чего нет.
Нормальое приложение должно само находить нужное лекарство, класть его в корзинку для последубщего заказа и оплаты
И все равно экономия времени есть, не ходишь по городу весь день
Что мешает искать лекарство онлайн, потом просто съездил в нужную аптеку и забрал. Более того, у всех аптек есть услуга доставки лекарства в удобную для клиента аптеку.
Чтож, реально надеюсь, что все заработает. Почти все лекарства заказываю себе дистанционно и прихожу забирать - уже забыл что такое бегать по аптекам в поисках чего-то конкретного
Доставлять дронами будут?
Надеюсь, что никогда не заработает. Лекарства, любые, человек должен иметь возможность пойти и сразу же купить, без записи на посещение врача и т. д. Сколько времени пройдет, чтобы пилюлю выписали? Месяц? Дебильный закон.
Отлично, будущее наступило!