Торговля
Таня Боброва

«Сбер Еаптека» запустила онлайн-продажи рецептурных лекарств — сначала в Белгороде Статьи редакции

Регион — один из трёх в эксперименте по доставке таких препаратов.

  • Сервис начал доставлять рецептурные лекарства из перечня Минздрава России в Белгороде и пригородных районах, сообщила компания.

  • Для оформления онлайн-заказа пользователю нужно заранее получить электронный рецепт у лечащего врача, а затем найти нужное лекарство в приложении или на сайте «Сбер Еаптеки» и добавить в корзину.

  • После этого сервис предложит пройти авторизацию или дать согласие на автоматическую сверку личных данных с реестром рецептов в региональной ЕГИСЗ. Если наличие электронного рецепта подтвердится, пользователь сможет оформить курьерскую доставку.
  • Когда курьер привезёт лекарство, пользователь должен будет предъявить ему документ, подтверждающий личность, для сверки данных по электронному рецепту. Получить заказ может и другой человек по доверенности того, на чьё имя выписан рецепт.
  • Рецептурные лекарства также можно заказать с самовывозом, добавили в компании. В Белгородской области работают 74 аптеки для получения таких заказов. Теперь «Сбер Еаптека» готовится к запуску онлайн-продаж рецептурных лекарств в Москве и области, но конкретные сроки не называет.
  • Госдума разрешила онлайн-продажу рецептурных лекарств в октябре 2022 года. Эксперимент проходит с 1 марта 2023-го до марта 2026-го в Москве, Белгородской и Московской областях. О желании участвовать в эксперименте говорили Ozon, «Яндекс Маркет» и «Сбер». В «Яндексе» в начале марта говорили, что завершают тесты оформления и доставки заказов и готовятся к запуску — на первом этапе доставка рецептурных лекарств появится в Подмосковье.
  • Дистанционная торговля безрецептурными лекарствами разрешена в России с 2020 года.
Источник: «Сбер Еаптека»

#новость #сбереаптека

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14 комментариев
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 Вадим Демидов

Yandex.Drug

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Ale K

Где Вадим Д. ?

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Вадим Демидов

Где-то рядом (-:

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Император Нолимоций
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PobedaV

да неужели?! Наконец то дождались. Быстрей бы эксперимент закончился и внедрили эту схему на всю нашу необъятную страну. Люди уже реально замучались искать льготные лекарства по всему городу.

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sunblade

Здесь ключевая фраза "пользователю нужно найти лекарство в приложении"

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PobedaV

так главное начать. У нас ведь в случае какой то жопы, чиновники говорят: а мы не знали об этом. Теперь они будут знать. Ведь не так уж и трудно, сделать в приложении функцию: "пожелания", где можно просить в список то, чего нет.

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sunblade

Нормальое приложение должно само находить нужное лекарство, класть его в корзинку для последубщего заказа и оплаты

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Timur

И все равно экономия времени есть, не ходишь по городу весь день

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Алёна

Что мешает искать лекарство онлайн, потом просто съездил в нужную аптеку и забрал. Более того, у всех аптек есть услуга доставки лекарства в удобную для клиента аптеку.

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Timur

Чтож, реально надеюсь, что все заработает. Почти все лекарства заказываю себе дистанционно и прихожу забирать - уже забыл что такое бегать по аптекам в поисках чего-то конкретного

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Den Kotov

Доставлять дронами будут?

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Не очень хороший человек

Надеюсь, что никогда не заработает. Лекарства, любые, человек должен иметь возможность пойти и сразу же купить, без записи на посещение врача и т. д. Сколько времени пройдет, чтобы пилюлю выписали? Месяц? Дебильный закон.

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Анастасия Мартынова

Отлично, будущее наступило!

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