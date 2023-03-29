Торговля
Таня Боброва

Банк «Точка» запустил сервис поиска товаров и их доставки из Китая для бизнеса Статьи редакции

Сервис бесплатный, но есть минимальная сумма закупки и нужно быть клиентом компании.

  • «Точка» поможет найти товар по запросу, договориться с производителем об изменении под требования клиента (например, нанести логотип бренда на товар, этикетку или упаковку), «получить лучшее предложение от поставщика», рассказали в банке. Для тех, у кого уже есть свои поставщики, — проведёт расчёты, оформит документы и привезёт товар.
  • Партнёры заранее пришлют фотографии и видео товара, сделают видеозвонок с демонстрацией, привезут образцы и проверят партию на брак.
  • Также компания предоставит необходимую документацию для продаж на маркетплейсах и в магазинах — инструкцию на русском язые, сертификаты соответствия, маркировки ЕАЭС и «Честный знак».
  • Сервис бесплатный, но с минимальной суммой закупки — $10 тысяч. Чтобы им воспользоваться, нужно стать клиентом «Точки». Банк проводит платежи в Китай в рублях, юанях и долларах, он также поможет бесплатно открыть валютный счёт.
  • В январе 2023 года «Точка» запустила сервис для поиска поставщиков в Турции, заключения сделок с ними и организации доставки в Россию. Сервис также бесплатный, но минимальная сумма заказа — $25 тысяч.

#новость #точка

6376 просмотров
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102 комментария
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 Крафтовый Душнила

подскажите, кто эта баба и зачем она на этой странице?

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Funpepper

### Серега, да не ебу я что сюда вставить надо, шеф просил какую-нибудь бабу - блять возьми со стоков.

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3 комментария
And Ron

Кошька-жена же

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Alexey

Это Таня, например
https://vk.com/t.malinnikova

Татьяна Малинникова | ВКонтакте
Татьяна Малинникова, Екатеринбург, Россия. Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы связаться…
vk.com
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1 комментарий
TNT Race

Говорят певица хорошая,горло очень хорошо поставлено

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1 комментарий
Иосиф Сталин

девица вполне хороша собой, особенно если 10 детей сделает.

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5 комментариев
Daskonto

Точка - это банк вахтер. Есть производственная компания, обслуживается 100% в Точке, обороты за миллиард. Собственники компании открывают новое ООО для работы с Китаем и всяким параллельным импортом идут открывать счета в Точку. Блок на открытие счетов и блок на переводы из материнской компании. Что, зачем, почему? Точка только шлет смайлики *мы заботимся о вашей безопасности, ничего не скажем*. Плюнули открыли счета в Райфе и Солидарности. Спокойно работаем без этих стикерпаков и мерча с худи.

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Точка

Заявки на дополнительные счета в других филиалах банка рассматриваются как новые, оборот по текущим на их результат не влияет.
Причинами, почему не можем предложить счёт, действительно не всегда есть возможность делиться.
Могли бы написать нам ИНН компании в личных сообщениях? Так сможем проверить, что произошло, и если есть возможность пересмотра, обязательно дадим знать.

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4 комментария
Ильнур Камалов

Как называются то эти сервисы?)

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Sergei Greedusoff

Точка и вкусно

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Ivan Boldyrev

Из Китая и "Точка".

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Александр Рамазанов

По ссылкам в статье перейди, глупыш

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1 комментарий
Невкусно и грустно

Импортозамещение Х АналоГовнет

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Дмитрий Зима

я клиент Точки и что-то совсем не в курсе такого сервиса. Как-то странно работает их служба пиара. И как-то настораживает бесплатность сервиса при таком его функционале

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Alexey Dymov

Если клиент, задайте вопрос в чате, там всегда полно и четко отвечают

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3 комментария
Точка

Добрый день, Дмитрий! Сервис бесплатный, но есть и условия, о них рассказали в статье. Если вы уже клиент Точки, познакомиться с подробностями можно в интернет-банке в разделе "Валютные операции "→"Сервисы ВЭД". Готовы обсудить детали в чате интернет-банка.

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Евгений Лобанов

Я думаю все включено в стоимость товара)

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Владислав Брючко

Вы уже клиент банка, поэтому нет смысла на вас тратить ресурсы) Продукт же бесплатный и нужен для того, чтобы на рко привлекать бизнес

Если бы это была платная услуга, то вы бы конечно получили рассылку с анонсом этого продукта

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Ольга Чубарь

Интересны условия

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Точка

Если интересны закупки из Китая, сервис бесплатен, а сумма поставки должна быть от 10 000$. Можно договориться об отсрочке платежа.
Готовы взять на себя задачи по работе с действующим поставщиком или найти нового: https://rko.tochka.com/zakupki_china
Если же привлекает Турция, то берёмся за заказы от 25 000 $.
Так же готовы найти подходящий товар и предоставить каталог под ваши требования, помочь с валютными платежами и организацией поставки: https://rko.tochka.com/turkey

Можем рассказать о том, что интересно именно вам, в личных сообщениях :)

Tandem: закупки из Турции — сервис от банка Точка
Вышлем каталоги турецких компаний, проведём переговоры и организуем поставку. Возьмём на себя…
rko.tochka.com
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Крамова Настасья

ну то есть изобрели закупки с таобао, 1688 и прочих, просто на официальном уровне?

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Точка

На сайтах как эти часто продают товар торговые компании, со своей наценкой.
Мы же выходим на контакт с производителем напрямую.
Договариваемся с ним о лучших ценах, проверяем компанию поставщика и товар. Всё это возможно благодаря обширной инфраструктуре партнёра, которая включает офисы в Китае, сотрудников, которые говорят на китайском языке и могут наладить переговоры с поставщиком и выехать на фабрику для ее проверки.
То есть в итоге закупка будет под ключ и с выгодными условиями.

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2 комментария
Никита Иванов

Ага, помню такую же новость от Joom.
Joom pro, в итоге менеджеры есть, которые звонили и рассказывали о перспективах их супер-пупер сервиса, а заказы не принимали. Мне кажется так и схлопнулся этот Joom pro. Уж лучше по старинке через транспортную.

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YCbluKOBPbl

Ну обычный джум перезагрузился . Очень отличная альтернатива в поисках оригинала . В брэндстайл24 кроссы заказываю .

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6 комментариев
Екатерина Горкуненко

Подскажите, какие условия?

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шатал устоев

Там по ссылке есть про условия. Но возникает много вопросов и сомнений…

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Фокс Йовович

Сами или все таки через партнёров банка?

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Точка

Услугу оказывают партнеры-логисты, которые специализируются на организации поставок из Китая.

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7 комментариев
Тамара Голубцова

Это нашим шоурумам вообще мед в уши))

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Dark Soul

Выглядит как попытка запрыгнуть в уходящий поезд

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Точка

Держим руку на пульсе и стараемся предлагать актуальные сервисы, которые помогли бы клиентам. От чего же возникло такое ощущение?

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1 комментарий
Murat Oshroev

Ушедший

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Funpepper

кто таможит и сертифицирует?

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Точка

Помогаем организовать закупку под ключ, в том числе при необходимости пройдём сертификацию и таможенную очистку.

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Андрей Вечерний

Сильно, молодцы

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Точка

Благодарим :)

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Алексей Русинов

Компания пробует разные направления, молодцы! Главное не подводить пользователей.

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Точка

Алексей, приятно, что поддерживаете. Надеемся, за всё время успели зарекомендовать себя :)

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Макс Мартин
«Точка» поможет найти товар по запросу, договориться с производителем об изменении под требования клиента (например, нанести логотип бренда на товар, этикетку или упаковку), «получить лучшее предложение от поставщика»

Но ведь всем этим будет заниматься не "Точка", а какой-то непонятный посредник?!

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Точка

С партнёром сотрудничаем с лета, за это время проверили его надёжность.

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6 комментариев
DeepFakescovery channel

есть же алибаба

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Яся Воронцов

Но ведь банки занимаются финансовыми операциями, а не доставкой товаров из Китая. Каким образом «Точка» реализовала данный сервис и что будет с его клиентами, которые не удовлетворены условиями покупок из Китая?

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Точка

Понимаем, что ожидаете от Точки качественную помощь, поэтому тщательно выбирали партнёра, который специализируется на закупке и умеет привозить вбелую, с сертификатами. А мы, как банк, поддерживаем оплатой и финансированием.

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Сергей Буров

А как же все эти девчонки, рекламирующие вои услуги по поиску и закупке товаров Китайских магазинов? бедняжки, вот и бизнес весь прогорел

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Антон Поспелов

Закупка минимум на 10 000$? Для начинающих предпринимателей?! Славная поддержка!

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Точка

Вовсе не акцентируем внимание, что этот сервис подойдёт тем, кто только начинает своё дело. При этом сказать, что у каждого бизнеса на старте всегда равные позиции, было бы неверно, не так ли?

В целом в Точке есть разные сервисы и условия обслуживания. Если клиенту интересно что-то кроме счёта, всегда готовы подобрать варианты, которые принесут пользу и выгоду именно ему.

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Иосиф Сталин

Экономика же, не все сразу

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Станислав Себин

Сервису больше года. Добрый вечерочек! 👋🏻

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Александр Кузнецов

Уход Точки из Открытия на свою лицензию очень настораживает. Так они были в составе дефакто государственного непотопляемого банка. А теперь это мелкий банк с неизвестной ликвидностью, за которым непонятно кто стоит. Мы пока все платежи от покупателей переводим в другие банки, посмотрим, что будет.

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Точка

Александр, понимаем, любые изменения могут настораживать. Но можно взглянуть на это и с другой стороны. То, что мы получили собственною лицензию, говорит о том, что и мы, и ЦБ верим в Точку и её стабильность как банка. Процесс получения лицензии — сложный и долгий, и мы с успехом выполнили все требования. Все вклады застрахованы Агентством по страхованию вкладов и защищены. Иметь отношение к системообразующему банку не обязательно, чтобы оказывать высокий уровень сервиса и растить свой бизнес. Новая лицензия — это не риски, а новые возможности.

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Murat Oshroev

Ну, Открытие продал Точку своей бывшей «маме». Собственник теперь ЦБ. Выше только звезды )

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Игорь

Был клиентом Точки по ВЭД, пока Открытие не попало под санкции. Впечатления только положительные. Впечатления лучше чем от Тинькова, где был после. Сейчас, после получения лицензии от ЦБ и отделения от Открытия, обычный Свифт всё так же не работает? Т.е. эта работа с Китаем и Турцией идёт по "своим каналам"?

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Точка

Спасибо за похвалу Игорь, приятно её заслужить!
Сейчас платежи в валюте возможны в филиала Точка Киви, в том числе юани и лиры ходят оттуда.
Запуск ВЭДа на собственной лицензии пока ещё только в возможных планах.

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Todro Modro

Как называются то эти сервисы?)

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Точка

Закупки из Турции — это Tandem. А поставки из Поднебесной пока просто закупки из Китая. Если у вас есть идеи по названию, обязательно делитесь, обсудим их с командой 😉

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Артемий Горлов

Не совсем понял с каким сервисом они сотрудничают

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Wega

пишут что с поставщиками напрямую налаживают контакт

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Чингиз

Была недавно новость про такую же услугу с Турцией.
Какие результаты, кто тестил?

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Todro Modro

Но ведь банки занимаются финансовыми операциями, а не доставкой товаров из Китая. Каким образом «Точка» реализовала данный сервис и что будет с его клиентами, которые не удовлетворены условиями покупок из Китая?

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Точка

Мы не только помогаем с расчётными счетами, но и сами создаём сервисы, которые могут пригодиться бизнесу. Иногда для решения задач находим партнёров, которые уже прекрасно оказывают услугу. И так было в этот раз. Весь процесс закупки идёт кропотливо, каждый этап обсуждается с клиентом, чтобы результат был ожидаемым. Если же вдруг что-то случится, можно будет обсудить с партнёром и прийти к общему решению.

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