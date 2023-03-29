Банк «Точка» запустил сервис поиска товаров и их доставки из Китая для бизнеса Статьи редакции
Сервис бесплатный, но есть минимальная сумма закупки и нужно быть клиентом компании.
- «Точка» поможет найти товар по запросу, договориться с производителем об изменении под требования клиента (например, нанести логотип бренда на товар, этикетку или упаковку), «получить лучшее предложение от поставщика», рассказали в банке. Для тех, у кого уже есть свои поставщики, — проведёт расчёты, оформит документы и привезёт товар.
- Партнёры заранее пришлют фотографии и видео товара, сделают видеозвонок с демонстрацией, привезут образцы и проверят партию на брак.
- Также компания предоставит необходимую документацию для продаж на маркетплейсах и в магазинах — инструкцию на русском язые, сертификаты соответствия, маркировки ЕАЭС и «Честный знак».
- Сервис бесплатный, но с минимальной суммой закупки — $10 тысяч. Чтобы им воспользоваться, нужно стать клиентом «Точки». Банк проводит платежи в Китай в рублях, юанях и долларах, он также поможет бесплатно открыть валютный счёт.
- В январе 2023 года «Точка» запустила сервис для поиска поставщиков в Турции, заключения сделок с ними и организации доставки в Россию. Сервис также бесплатный, но минимальная сумма заказа — $25 тысяч.
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подскажите, кто эта баба и зачем она на этой странице?
### Серега, да не ебу я что сюда вставить надо, шеф просил какую-нибудь бабу - блять возьми со стоков.
Кошька-жена же
Это Таня, например
https://vk.com/t.malinnikova
Говорят певица хорошая,горло очень хорошо поставлено
девица вполне хороша собой, особенно если 10 детей сделает.
Точка - это банк вахтер. Есть производственная компания, обслуживается 100% в Точке, обороты за миллиард. Собственники компании открывают новое ООО для работы с Китаем и всяким параллельным импортом идут открывать счета в Точку. Блок на открытие счетов и блок на переводы из материнской компании. Что, зачем, почему? Точка только шлет смайлики *мы заботимся о вашей безопасности, ничего не скажем*. Плюнули открыли счета в Райфе и Солидарности. Спокойно работаем без этих стикерпаков и мерча с худи.
Заявки на дополнительные счета в других филиалах банка рассматриваются как новые, оборот по текущим на их результат не влияет.
Причинами, почему не можем предложить счёт, действительно не всегда есть возможность делиться.
Могли бы написать нам ИНН компании в личных сообщениях? Так сможем проверить, что произошло, и если есть возможность пересмотра, обязательно дадим знать.
Как называются то эти сервисы?)
Точка и вкусно
Из Китая и "Точка".
По ссылкам в статье перейди, глупыш
Импортозамещение Х АналоГовнет
я клиент Точки и что-то совсем не в курсе такого сервиса. Как-то странно работает их служба пиара. И как-то настораживает бесплатность сервиса при таком его функционале
Если клиент, задайте вопрос в чате, там всегда полно и четко отвечают
Добрый день, Дмитрий! Сервис бесплатный, но есть и условия, о них рассказали в статье. Если вы уже клиент Точки, познакомиться с подробностями можно в интернет-банке в разделе "Валютные операции "→"Сервисы ВЭД". Готовы обсудить детали в чате интернет-банка.
Я думаю все включено в стоимость товара)
Вы уже клиент банка, поэтому нет смысла на вас тратить ресурсы) Продукт же бесплатный и нужен для того, чтобы на рко привлекать бизнес
Если бы это была платная услуга, то вы бы конечно получили рассылку с анонсом этого продукта
Интересны условия
Если интересны закупки из Китая, сервис бесплатен, а сумма поставки должна быть от 10 000$. Можно договориться об отсрочке платежа.
Готовы взять на себя задачи по работе с действующим поставщиком или найти нового: https://rko.tochka.com/zakupki_china
Если же привлекает Турция, то берёмся за заказы от 25 000 $.
Так же готовы найти подходящий товар и предоставить каталог под ваши требования, помочь с валютными платежами и организацией поставки: https://rko.tochka.com/turkey
Можем рассказать о том, что интересно именно вам, в личных сообщениях :)
ну то есть изобрели закупки с таобао, 1688 и прочих, просто на официальном уровне?
На сайтах как эти часто продают товар торговые компании, со своей наценкой.
Мы же выходим на контакт с производителем напрямую.
Договариваемся с ним о лучших ценах, проверяем компанию поставщика и товар. Всё это возможно благодаря обширной инфраструктуре партнёра, которая включает офисы в Китае, сотрудников, которые говорят на китайском языке и могут наладить переговоры с поставщиком и выехать на фабрику для ее проверки.
То есть в итоге закупка будет под ключ и с выгодными условиями.
Ага, помню такую же новость от Joom.
Joom pro, в итоге менеджеры есть, которые звонили и рассказывали о перспективах их супер-пупер сервиса, а заказы не принимали. Мне кажется так и схлопнулся этот Joom pro. Уж лучше по старинке через транспортную.
Ну обычный джум перезагрузился . Очень отличная альтернатива в поисках оригинала . В брэндстайл24 кроссы заказываю .
Подскажите, какие условия?
Там по ссылке есть про условия. Но возникает много вопросов и сомнений…
Сами или все таки через партнёров банка?
Услугу оказывают партнеры-логисты, которые специализируются на организации поставок из Китая.
Это нашим шоурумам вообще мед в уши))
Выглядит как попытка запрыгнуть в уходящий поезд
Держим руку на пульсе и стараемся предлагать актуальные сервисы, которые помогли бы клиентам. От чего же возникло такое ощущение?
Ушедший
кто таможит и сертифицирует?
Помогаем организовать закупку под ключ, в том числе при необходимости пройдём сертификацию и таможенную очистку.
Сильно, молодцы
Благодарим :)
Компания пробует разные направления, молодцы! Главное не подводить пользователей.
Алексей, приятно, что поддерживаете. Надеемся, за всё время успели зарекомендовать себя :)
Но ведь всем этим будет заниматься не "Точка", а какой-то непонятный посредник?!
С партнёром сотрудничаем с лета, за это время проверили его надёжность.
есть же алибаба
Но ведь банки занимаются финансовыми операциями, а не доставкой товаров из Китая. Каким образом «Точка» реализовала данный сервис и что будет с его клиентами, которые не удовлетворены условиями покупок из Китая?
Понимаем, что ожидаете от Точки качественную помощь, поэтому тщательно выбирали партнёра, который специализируется на закупке и умеет привозить вбелую, с сертификатами. А мы, как банк, поддерживаем оплатой и финансированием.
А как же все эти девчонки, рекламирующие вои услуги по поиску и закупке товаров Китайских магазинов? бедняжки, вот и бизнес весь прогорел
Закупка минимум на 10 000$? Для начинающих предпринимателей?! Славная поддержка!
Вовсе не акцентируем внимание, что этот сервис подойдёт тем, кто только начинает своё дело. При этом сказать, что у каждого бизнеса на старте всегда равные позиции, было бы неверно, не так ли?
В целом в Точке есть разные сервисы и условия обслуживания. Если клиенту интересно что-то кроме счёта, всегда готовы подобрать варианты, которые принесут пользу и выгоду именно ему.
Экономика же, не все сразу
Сервису больше года. Добрый вечерочек! 👋🏻
Уход Точки из Открытия на свою лицензию очень настораживает. Так они были в составе дефакто государственного непотопляемого банка. А теперь это мелкий банк с неизвестной ликвидностью, за которым непонятно кто стоит. Мы пока все платежи от покупателей переводим в другие банки, посмотрим, что будет.
Александр, понимаем, любые изменения могут настораживать. Но можно взглянуть на это и с другой стороны. То, что мы получили собственною лицензию, говорит о том, что и мы, и ЦБ верим в Точку и её стабильность как банка. Процесс получения лицензии — сложный и долгий, и мы с успехом выполнили все требования. Все вклады застрахованы Агентством по страхованию вкладов и защищены. Иметь отношение к системообразующему банку не обязательно, чтобы оказывать высокий уровень сервиса и растить свой бизнес. Новая лицензия — это не риски, а новые возможности.
Ну, Открытие продал Точку своей бывшей «маме». Собственник теперь ЦБ. Выше только звезды )
Был клиентом Точки по ВЭД, пока Открытие не попало под санкции. Впечатления только положительные. Впечатления лучше чем от Тинькова, где был после. Сейчас, после получения лицензии от ЦБ и отделения от Открытия, обычный Свифт всё так же не работает? Т.е. эта работа с Китаем и Турцией идёт по "своим каналам"?
Спасибо за похвалу Игорь, приятно её заслужить!
Сейчас платежи в валюте возможны в филиала Точка Киви, в том числе юани и лиры ходят оттуда.
Запуск ВЭДа на собственной лицензии пока ещё только в возможных планах.
Как называются то эти сервисы?)
Закупки из Турции — это Tandem. А поставки из Поднебесной пока просто закупки из Китая. Если у вас есть идеи по названию, обязательно делитесь, обсудим их с командой 😉
Не совсем понял с каким сервисом они сотрудничают
пишут что с поставщиками напрямую налаживают контакт
Была недавно новость про такую же услугу с Турцией.
Какие результаты, кто тестил?
Но ведь банки занимаются финансовыми операциями, а не доставкой товаров из Китая. Каким образом «Точка» реализовала данный сервис и что будет с его клиентами, которые не удовлетворены условиями покупок из Китая?
Мы не только помогаем с расчётными счетами, но и сами создаём сервисы, которые могут пригодиться бизнесу. Иногда для решения задач находим партнёров, которые уже прекрасно оказывают услугу. И так было в этот раз. Весь процесс закупки идёт кропотливо, каждый этап обсуждается с клиентом, чтобы результат был ожидаемым. Если же вдруг что-то случится, можно будет обсудить с партнёром и прийти к общему решению.