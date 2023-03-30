Wildberries начал скрывать продавцов с общим рейтингом ниже трёх баллов Статьи редакции
Оспорить рейтинг можно через поддержку, а повысить — за счёт доставки товаров, которые покупатели успели заказать.
- Критерием для скрытия продавца и его товаров станет средний рейтинг на основе отзывов покупателей, рассказал маркетплейс. Если общий рейтинг — три балла и выше, изменений не будет. Данные опубликованы в личном кабинете.
- Товары продавца, которые покупатели заказали до скрытия, доставят. Если их «оценят высоко, вес плохих оценок снизится, а рейтинг вырастет», добавили vc.ru представители маркетплейса. Компания «тестирует решение и скрывает продавцов очень точечно, не массово». Оспорить оценку можно через поддержку Wildberries.
- Отвечая на вопрос о контроле накруток рейтинга, в компании сказали, что оставить отзыв могут только реальные клиенты, которые что-то купили: «Накрутки сведены к нулю». Сколько всего сейчас на Wildberries товаров с рейтингом ниже трёх баллов, маркетплейс не раскрыл.
- С помощью этой меры ритейлер хочет бороться с товарами «низкого качества» на площадке. В марте 2023 года компания уже перестала принимать ювелирные изделия без подтверждения документов на них в госсистеме драгметаллов, до этого — запретила продажу БАДов без верификации их свидетельства о госрегистрации.
- Также на маркетплейсе есть интеграция с реестрами Роскачества и Росаккредитации. В августе 2022-го площадка анонсировала сервис «Цифровой арбитраж» для защиты правообладателей от подделок.
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Такое чувство, что у ВБ есть специальный отдел "Хуёвый", куда стекаются все самые хуёвые идеи, и в итоге реализуется самая-самая хуёвая. Впрочем, похуй на эту помойку.
В каждой теме про wb вам по...й)
а четко ты их взял за хуй на похуй. 👍 Не спиздел истину разглядел, пощупал то, сам не зная что.. похуй не похуй, но запах хуйни у тя хуй стоит! 👍👍👍👍👍 👍 приятно читать? )
Такое чувство, что все они попадают ко мне в рекомендации
Такое чувство, что в РФ есть специальный маркетплейс "Хуевый", где стекаются все самые хуёвые идеи, и в итоге реализуется самая-самая хуёвая.
Можно ввести платный супер дизлайк для магазинов, чтобы покупатель покупал подписку преимиум и мог банить магазины
И очень платный одноразовый иммунитет для магазинов
А ещё подписка за большую анимированную автарку и возможность писать <h1>
У меня ещё много идей для развития крутых маркетплейсов. Пишите.
Ещё можно большую физическую кнопку продавать, как из соседней темы в подсайте "Еда" от "Ёбидоёби". Жмакнул по ней - у конкурента рейтинг снизился, а с баланса кнопки списалось 5 тыщ. Если ВБ продаст каждому конкуренту, то буквально из воздуха будет получать бесконечный профит.
Вы из маил ру?
Продавцы wb объединяются в банды и топят конкурентов. Бокальчук жаждет сесть на железный трон, разжигая игру престолов?
В вашем слове "трон" допущено 4 ошибки
Отвечая на вопрос о контроле накруток рейтинга, в компании ответили, что оставить отзыв могут только реальные клиенты, которые что-то купили: «Накрутки сведены к нулю».-что то уж мало верится ,что нет накрутки
да там легко проверяется.
если отзыв "купил данный товар себе и своей собаке, чтобы..." - это накрутка
если отзыв "получил, еще не вскрывал, 5 баллов за быструю доставку и минус балл за то, что нахамили в пвз" - это настоящий
Я за маркетплейсами слежу только как сторонний наблюдатель и то знаю про «самовыкуп». Теперь к нему добавится выкуп у конкурентов.
Помойный маркетплейс вносит очередные ограничения. Когда уже клиенты поймут, что есть альтернативы с лучшим сервисом: Озон, Маркет.
У всех своя специализация. Озон для мальчиков, ягодки для девочек) вряд ли что то изменится
А как они поймут? Они vc не читают, все основные проблемы на себе ощущает бизнес. Рядовой клиент разок зашел в приложение, купил что-то, ему пришло. Остался доволен.
На озоне и яде часто цены задраны
в Аремении озона нет, приходится wb пользоваться
...тем временем продавцы с рейтингом ниже 3 звезд...
Ещё раз оплатят 30к взнос и все?
Понял, спасибо, пошел просить друзей занижать рейтинг моих конкурентов.
Рейтинг продавцу могут ставить только купившие у него что либо
Вы этого не знаете,значит на wb ничем не торгуете и никаких конкурентов у вас нет))
Весьма дерьмовый маркетплейс, заграничные в сто раз лучше. А этот сервис по русски уже задолбал. Безответственное отношение, ложь, потерянные товары, нерадивые курьеры... Желаю г-же Байкальчук скорейшего разорения и чтобы завалили исками эту поганую контору
"Ну и сидели бы дома тогда!"
Так они и сидят, лол.
И маркетплейс - дерьмо, и заграничные лучше, и бизнес этот бляцкий русский, а нахуя ты заказываешь-то, если в курсе, что это говно?
Например, можно сговориться с другими продавцами и организовать выкупы у особо неприятных конкурентов.
Как-то меня дернул черт купить на озоне паровую швабру за 4000 рублей. Мне бы задуматься, но рейтинг 5 был убедителен. А когда она отработала ровно один бачок, а потом перестала что-то генерировать, поняла, что совершила ошибку, поленившись почитать отзывы.
И так и оказалась: первый же найденный отзыв был размещен на ВБ тем же покупателем, что на озоне теми же словами. Найди я это раньше, не купила бы. Вот так продавец купил 2 своих швабры и создал рейтинг 5. И как это помогло реальному покупателю?
Здравствуйте. Простите, что швабра оказалась некачественной. Напишите номер заказа, пожалуйста. Хотим подробнее разобраться с отзывами и помочь с возвратом.
Все очень просто решается:
отзывы можно писать только через год, и показывать как выглядит товар.
Остается ждать, когда вб появится какой-то сервис, чтобы повысить рейтинг
За сервисами не заржавеет :))
А временно - пользоваться лазейкой, специально оставленной WB: "оставить отзыв могут только реальные клиенты, которые что-то купили".
Если самовыкуп не спалили, то это не "самовыкуп", а "покупка"!
Гайки крутятся, бабосы мутятся, а у селеров кактус самое вкусное блюдо)
А как будет продаваться новый товар, у которого и рейтинга вообще нет? Если будут брать средний рейтинг по больнице, то продавец может какую то дешевую мелочь на продавать, своим покупателям и так отзывы на крутить.
заходишь на Вайлдберриз - а там никого. Все самозабанились
Хм, бороться с подделками будут? То есть, удалят 90% шмоток с площадки?
Сломать можно любую систему, особенно если есть желание и жажда прибыли. Рейтинги и отзывы уже тоже становятся ком.инструментом, а соответственно их регулируют "заинтересованные" лица.
Продавцы "тестеров" парфюма и паленых адиков напряглись. Вообще, давно хочу пользовательский фильтр "только магазины с рейтингом от ...", хорошо бы помог отсечь контрафакт в выдаче
Скорее всего таких продавцов очень мало. Те, кто там хоть что-то зарабатывают, имеют рейтинг выше.
Не специалист по статистике, но по такой системе три покупателя поставившие 1, 3 и 5 баллов приравниваются к сотне, поставившей 3, десятку, поставившему 2 и одному-двум, поставившему 5?
Я про качество выборки
На месте WB я бы уже открыл сервис РосПолуГосНеСамоВыкупВБ, хотя у нах такой наверное уже есть