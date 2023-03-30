Евразийская экономическая комиссия сохранила порог беспошлинного ввоза для онлайн-покупок в €1000 до 1 октября 2023 года Статьи редакции
Речь о товарах, которые физлица приобретают в иностранных интернет-магазинах.
- Вес, перевозимый всеми видами транспорта, кроме воздушного, не должен превышать 31 кг, сообщило Минэкономразвития. Решение вступит в силу через десять дней после публикации и распространится на «правоотношения», заключённые с 1 апреля 2023 года, отметило агентство «Интерфакс».
- Порог беспошлинного ввоза на самолёте сохранили на уровне €10 тысяч и 50 кг. Если посылка в любом из случаев превышает ценовой или весовой лимит, пошлина составит 15% от стоимости заказа, но не менее €2 за 1 кг.
- Страны ЕАЭС постепенно снижали беспошлинный порог с 2018 года. До 2019-го он составлял €1000, а после был сокрашён до €500 и даже €200.
- В марте 2022-го совет ЕЭК утвердил повышение лимита до €1000. В сентябре того же года Россия предложила ей продлить действие порога до 1 июля 2023-го.
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Отлично, россияне могут и дальше заказывать на eBay и прочих иностранных маркетплейсах, оплачивая своими картами Visa и Mastercard!
Да. Через сдэк глобал, бандерольку, pochtoy, boxberry и прочие сервисы посредники почему бы и нет. Хотя сейчас даже в них нет необходимости, тот же озон глобал везет в Россию все те же товары только без танцев с бубном и без переплаты процента посредникам и aliexpress тоже никто не отменял
Скажем так. Тем россиянам, что остались в РФ — заказывать на eBay и прочих иностранных маркетплейсах как это ни парадоксально действительно намного проще, чем россиянам, свалившим в доступные для сваливания страны.
Жаль (нет), что ты не россиянин.
Так и делают кстати.
Многие магазины в США не принимали карты виза и мастер даже 10 лет назад. Так что комиссия посреднику 10% неприятно, но вполне норм.
У вас проблема с картами ? Уже все кто хотел сделал.
Россияне под надёжно защитой от покупок в зарубежных магазинах!
У немцев таможенная пошлина начинается с суммы в 150 евро за посылку? Кто жаднее?
Срочно правь нейросетку. Контекст и историю она не улавливает -)
Просто у тебя нет 1000 евро💩
как сейчас покупать в иностранных интернет магазинах?
А как люди в Северной Корее покупают на Амазон и eBay ?
упс
Байеры на это существуют
Через мейлфорвадов и зарубежную карту.
На бандерольке можно пополнять баланс с кошелька qiwi, российской карты или крипто-кошелька. Потом они выкупают товар с любой площадки и отправляют его вам
Через окольные пути
Я покупаю напрямую, карта не рф.
СдэкШопинг
вопрос не только оплаты, а и получения
достаточно широкая номенклатура попала под запрет, то есть товар из штатов в рф из этого списка просто не отправят.
выход: покупать через промежуточного человека в третьей стране, например в КЗ.
Вместо импортозамещения- китаезамещение
Как будто это что-то новое
Оттепель
А где заказывать с доставкой в Россию? Fafetch нет, dhl не доставляет по России :( зарубежные магазы, при оформлении доставки в Россию, пишут, что туда нет доставки, или в невозможно выбрать свою страну, ее просто нет теперь в списке :(
можно заказать на Казахстан, а оттуда сдеком без таможни)
На дворе северокореезация, а он(она) такой - Fafetch! ))))))))
Распедальте, каких онлайн-площадок в нынешних условиях это коснётся.
Речь про любые посылки из-за рубежа. А там хоть Али, хоть что
Ну хоть одна хорошая новость...
Немного реалий . Понадобилась запчасть для Peugeot Traveller . На сайте в Германии стоит 35 € с доставкой по EU . Попробовал через Shoptam , вышло уже 4600₽, неделю ожидания и…« Товар не подлежит пересылке в Россию» , в итоге заказал через izap24, при цене в Германии 35 €, итого она мне обойдётся 8900 ₽ ( 100 €) , ждать месяц , доедет или нет , вопрос
Иначе сердобольные телезрители не смогли бы дроны жертвовать и пришлось бы на свои закупать.
Казаховский DHL собирает дань за безпошленное оформление
Рашинский также делал, выше 200 евро и плати (даже когда 1000 было)
всегда так было и у нас
Я хз. Покупал в феврале снарягу за 760 евро, Германия - Астана. Все дошло и никто ничего не просил
на КЗ отправляйте обычной авиапочтой, дальше сдеком
Это решение Минэкономразвития поможет контролировать поток товаров, приобретаемых в зарубежных интернет-магазинах, и защитит от недобросовестных продавцов.
То есть не быть 11.11 успешным?
Почему никто не пишет, что в телеге появился ютуббот и охуевши сам вылез, когда никто не просил?
так адепты телеги любят, когда все включено, прогрессивно типо
Так, а если это 6 образцов в пределах указанной суммы и веса, они не попадают под коммерческую партию? И окей от пошлины в 5% я избавлюсь, но что насчёт НДС, кто-нибудь может подсказать?
1. Попадает или не попадает под коммерческую партию — на усмотрение ФТС, а не ваше.
2. О какой пошлине в 5% речь? Таможенная пошлина свыше необлагаемого лимита — 15%.
3. НДС? Если речь о VAT, это зависит не от РФ. Если высылающая сторона готова высылать в РФ напрямую (таких всё меньше) и готова в соответствии с законодательством своей страны (по вашей просьбе) вычесть VAT — вы сэкономили. Не все организации хотят этим заниматься. А если посылка идёт не напрямую в РФ, в особенности с помощью местных mail-forwarders, но основания вычесть VAT нет.
Если везёте сами — оплачиваете с VAT, просите у продавца соответствующие документы, а затем в аэропорту вылета оформляете возврат. Как потом уплаченные средства получить обратно, особенно в текущих реалиях — может быть не очень просто.
Вот только покупать что то дорогое за более 50$, так себе удовольствие. Все может случиться. А так видимо решили народ по мелочам не беспокоить.
Почему нет? Как раз мелочевка, если срочно нужна, можно и переплатить.
Ноут, комп, робот пылесос, лампы разные, несколько телефонов, коптер, часы, кучу железяк, вроде оперативки, материнки и ссд с флешками, жесткие диски по халявной вообще цене. вай нот?
Пока всё нормально заказывается через КЗ, другой вопрос где нарыть 1000 евро в месяц на покупки ))))))))))