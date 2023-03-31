Торговля
Таня Боброва

Tesla открыла продажи пива под своим брендом по €89 за набор из трёх бутылок Статьи редакции

Пиво сварено в Берлине из «эксклюзивного сорта Cyberhops».

  • Илон Маск анонсировал выпуск собственного пива ещё в 2021 году, и теперь производитель электромобилей объявил о старте продаж лимитированного напитка под названием Giga Bier.
Tesla Europe @tesla_europe

Brewed for cyborgs, made by humans—Giga Bier now available → https://gigabier.tesla.com/en_ie/gigabier

Сварено для киборгов, сделано людьми — Giga Bier теперь доступно.
  • На сайте Tesla пиво продаётся набором из трёх бутылок по 330 мл и с содержанием алкоголя 5%. Цена за набор — €89 (около 7500 рублей по курсу ЦБ на 31 марта 2023 года).
  • В описании говорится, что пиво сварено в Берлине из «эксклюзивного сорта Cyberhops и с нотами цитрусовых, бергамота и сладких фруктов». Продажами занимается дистрибутор пива BrouwUnie.
  • Это не первый алкоголь, который продавала Tesla, — в 2020 году она запускала продажи текилы под своим брендом по $250 за бутылку в 750 мл. Среди других нетипичных для автопроизводителя продуктов у компании были «киберсвисток» и детский квадроцикл в стиле пикапа Cybertruck.

#tesla #новость

3335 просмотров
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97 комментариев
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 Слегка Придурковатый

За эти деньги можно купить более 70 литров пиваса "Охота крепкое" и улететь в космос. Как тебе такое, Илон?

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Malina Krasnaya

Тем временем VR туса наслаждается пивом будущего

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2 комментария
Anatoly Gurbanov

т.е. и батут не нужен уже?

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11 комментариев
Монументальный Утконос

Напиток богов!

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Beton

Порошковый калл со спиртом, отличный вариант для обедневших и ободранных граждан.

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2 комментария
M-S-R

Адская барматуха. Еще Б9 и пиво Дракон )))

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6 комментариев
Сексорцист Милфхантерович

Чот дорого, я его раньше по 60 брал за 1.5.

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2 комментария
Космический крейсер И.Сталин

Смузихлебы не знают классики

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Roll Null

заверните три!

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Makar Homenko

Народное!

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Азамат Багатов

Правда, один раз

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Педро Гонсалес

Пфф, вот удивил. У нас уже была машина Жигули и одноименное пиво выпускалось, так что пусть что-то свое придумывает, а не идеи ворует

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unknown

А потом в честь пива ещё и речку также назвали, ага.

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5 комментариев
Кузьмич

Ничего своего придумать не может, все идеи у СССР своровал

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Michael Petroff

Пиво выпустил, остались пельмени и онлайн-банк, чтоб по классике.

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Dark Soul

Хм, они ебанутые? В пиве ценится пиво, никак не бутылка. Я на пивоварне разливное покупаю, тара своя, стеклянная двухлитровая бутылка купленная на этой же пивоварне. Они только в них наливают.
С чего маск решил что бутылка стала важнее напитка?

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Волоцкой Дмитрий

Расскажи Илону как продавать 😅😂

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Космический крейсер И.Сталин

Тесладрочерам хоть понос туда налей - купят и сожрут

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Jiu and vali

Так?

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3 комментария
Михаил Барабаш

Пикап тоже зубилом обозвали и стебались после презентации. Но проблем со спросом на него не наблюдается.

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12 комментариев
Март Свитшотов

Очевидно, что Маск не планирует делать продажу пива существенной частью компании

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Антон Монин

походу это пиво для девушек, которые без ума от красивых бутылочек

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Артур Маслов

да это очевидно коллекционная херня, никто пить это говно не будет. Чисто на полку поставить.
Так Илья Мэдисон развлекается, выпуская пиво со вкусом соленого огурца или торпеды, тупо для фанатов своих

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Pavel Cree

Кстати, я был первым в мире, кто придумал варить своё пиво.

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Сергей Мазур

где-то я вас уже видел. Пельмени не вы придумали случайно?

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2 комментария
unknown

Да-да, подтверждаю.
А.Г.

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Яковенко Марта

Выглядит как флакон от духов, а не пиво

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Ксения Евсюкова

На вкус тоже как тройный одеколон

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2 комментария
Вадим Д.

Какой стиль-то хоть? Мерзкий американский лагер или достойная американская IPA? Хотя всё равно крайне дорого. Даже за прикольные бутылки.

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John Doe

Потом банк без офисов откроет?

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Ксения Евсюкова

Сначала пельмени сделает, а потом уже и банк

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unknown

Дешёвка. Въебу-ка православной девятки.

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Сексорцист Милфхантерович

Жигули барное. 🤤

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Монументальный Утконос

Красивое...

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Март Свитшотов

Красивое

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Двигаю

В стиле Хищника бутылка)
Маск умеет в пиар😅

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Александр

Что-то это напоминает проект пиво от Олег Т.

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Alexey Dymov

Чем напоминает? Тем, что тоже пиво?

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Стерлядка Вяленая

85 евро из которых - за бутылку

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Таисия Игнатьева

Бутылки выглядят как, скорее, по саке какое-нибудь, но точно не под пиво

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Axel Denisenko

Скорее всего будет простое премиальное пиво, вроде шампанского Dom Perignon. Который употребляют молодые и счастливые вкуснопахнущие юноши и девушки в клубах.

Принесет ли ему это какую-то сверх прибыль, скорее всего - нет, станет напиток мировым брендом, выиграет международные вкусовые конкурсы и войдет в историю, скорее всего - нет... но если небольшое производство будет работать в +, работники будут рады и Илону нравится вкус напитка, то почему бы и нет.

*полагаю когда-нибудь он дойдет до того, что будет делать какие-то обыденные вещи из уже отработанного металла побывавшего в космосе, который нельзя использовать повторно, например скейты или велосипеды. Тогда это придаст еще один виток популярности бренда.

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unknown

Это нейросеть написала?

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Да-Это-Же-Арнольд-Шварценеггер Актёр-И-Просто-Хороший-Мужик

через неделю будет висеть в инсте у всяких зажиточных пиздюков, которые уже сейчас ищут перекупов, готовых привезти его в рф по тройной цене

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Makar Homenko

Класс! А оно заряженное?

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Make Luv

На рост огурца

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Abyss

29 евро за одну банку...И почему бутылка так выглядит, пиво -напиток не для таких аристократов

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unknown

Скажи это калифорнийским и московским хипарям)

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Beton

Для ЦА Маска нужно наверное часик или даже меньше поработать, чтобы попробовать новую приколюху.

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Иван Афанасьев

Не удивлюсь если он заказал варку этого пива на тех же пивоварнях что наши розничные сети псевдо-немецкое пиво заказывают, и продает их потом по цене 10 ящиков Хадыженского на Мытищинском рынке

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Юрий Долгоруков

я конечно все понимаю, но что такого необычного в этом пиве, что такая цена, конечно кроме того, что это детище Илона

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