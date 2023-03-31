Tesla открыла продажи пива под своим брендом по €89 за набор из трёх бутылок Статьи редакции
Пиво сварено в Берлине из «эксклюзивного сорта Cyberhops».
- Илон Маск анонсировал выпуск собственного пива ещё в 2021 году, и теперь производитель электромобилей объявил о старте продаж лимитированного напитка под названием Giga Bier.
- На сайте Tesla пиво продаётся набором из трёх бутылок по 330 мл и с содержанием алкоголя 5%. Цена за набор — €89 (около 7500 рублей по курсу ЦБ на 31 марта 2023 года).
- В описании говорится, что пиво сварено в Берлине из «эксклюзивного сорта Cyberhops и с нотами цитрусовых, бергамота и сладких фруктов». Продажами занимается дистрибутор пива BrouwUnie.
- Это не первый алкоголь, который продавала Tesla, — в 2020 году она запускала продажи текилы под своим брендом по $250 за бутылку в 750 мл. Среди других нетипичных для автопроизводителя продуктов у компании были «киберсвисток» и детский квадроцикл в стиле пикапа Cybertruck.
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За эти деньги можно купить более 70 литров пиваса "Охота крепкое" и улететь в космос. Как тебе такое, Илон?
Тем временем VR туса наслаждается пивом будущего
т.е. и батут не нужен уже?
Напиток богов!
Порошковый калл со спиртом, отличный вариант для обедневших и ободранных граждан.
Адская барматуха. Еще Б9 и пиво Дракон )))
Чот дорого, я его раньше по 60 брал за 1.5.
Смузихлебы не знают классики
заверните три!
Народное!
Правда, один раз
Пфф, вот удивил. У нас уже была машина Жигули и одноименное пиво выпускалось, так что пусть что-то свое придумывает, а не идеи ворует
А потом в честь пива ещё и речку также назвали, ага.
Ничего своего придумать не может, все идеи у СССР своровал
Пиво выпустил, остались пельмени и онлайн-банк, чтоб по классике.
Хм, они ебанутые? В пиве ценится пиво, никак не бутылка. Я на пивоварне разливное покупаю, тара своя, стеклянная двухлитровая бутылка купленная на этой же пивоварне. Они только в них наливают.
С чего маск решил что бутылка стала важнее напитка?
Расскажи Илону как продавать 😅😂
Тесладрочерам хоть понос туда налей - купят и сожрут
Так?
Пикап тоже зубилом обозвали и стебались после презентации. Но проблем со спросом на него не наблюдается.
Очевидно, что Маск не планирует делать продажу пива существенной частью компании
походу это пиво для девушек, которые без ума от красивых бутылочек
да это очевидно коллекционная херня, никто пить это говно не будет. Чисто на полку поставить.
Так Илья Мэдисон развлекается, выпуская пиво со вкусом соленого огурца или торпеды, тупо для фанатов своих
Кстати, я был первым в мире, кто придумал варить своё пиво.
где-то я вас уже видел. Пельмени не вы придумали случайно?
Да-да, подтверждаю.
А.Г.
Выглядит как флакон от духов, а не пиво
На вкус тоже как тройный одеколон
Какой стиль-то хоть? Мерзкий американский лагер или достойная американская IPA? Хотя всё равно крайне дорого. Даже за прикольные бутылки.
Потом банк без офисов откроет?
Сначала пельмени сделает, а потом уже и банк
Дешёвка. Въебу-ка православной девятки.
Жигули барное. 🤤
Красивое...
Красивое
В стиле Хищника бутылка)
Маск умеет в пиар😅
Что-то это напоминает проект пиво от Олег Т.
Чем напоминает? Тем, что тоже пиво?
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Комментарий удален модератором
85 евро из которых - за бутылку
Бутылки выглядят как, скорее, по саке какое-нибудь, но точно не под пиво
Скорее всего будет простое премиальное пиво, вроде шампанского Dom Perignon. Который употребляют молодые и счастливые вкуснопахнущие юноши и девушки в клубах.
Принесет ли ему это какую-то сверх прибыль, скорее всего - нет, станет напиток мировым брендом, выиграет международные вкусовые конкурсы и войдет в историю, скорее всего - нет... но если небольшое производство будет работать в +, работники будут рады и Илону нравится вкус напитка, то почему бы и нет.
*полагаю когда-нибудь он дойдет до того, что будет делать какие-то обыденные вещи из уже отработанного металла побывавшего в космосе, который нельзя использовать повторно, например скейты или велосипеды. Тогда это придаст еще один виток популярности бренда.
Это нейросеть написала?
через неделю будет висеть в инсте у всяких зажиточных пиздюков, которые уже сейчас ищут перекупов, готовых привезти его в рф по тройной цене
Класс! А оно заряженное?
На рост огурца
29 евро за одну банку...И почему бутылка так выглядит, пиво -напиток не для таких аристократов
Скажи это калифорнийским и московским хипарям)
Для ЦА Маска нужно наверное часик или даже меньше поработать, чтобы попробовать новую приколюху.
Не удивлюсь если он заказал варку этого пива на тех же пивоварнях что наши розничные сети псевдо-немецкое пиво заказывают, и продает их потом по цене 10 ящиков Хадыженского на Мытищинском рынке
я конечно все понимаю, но что такого необычного в этом пиве, что такая цена, конечно кроме того, что это детище Илона