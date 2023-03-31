«Яндекс Маркет» расширит реферальную программу на физлиц и ИП — с выплатами в 10 тысяч рублей и скидками Статьи редакции
Пользователи получат только скидки, юрлица — выплаты.
- В реферальной программе «Маркета» теперь могут участвовать пользователи и юрлица (в том числе и ИП), которые не торгуют товарами на платформе, сообщила компания. До этого «Маркет» платил за привлечение продавцов только магазинам-партнёрам.
- Чтобы поучаствовать в программе, пользователю нужно войти в свой профиль на «Маркете» и зарегистрироваться в ней, скопировать ссылку или промокод и поделиться с продавцом, которого ещё нет на маркетплейсе.
- Юрлицам придётся зарегистрироваться в «Яндекс Дистрибуции» и получить промокод или ссылку в личном кабинете, а затем также передать её магазину.
- По правилам «Яндекса», новый продавец также должен будет работать по модели FBY , FBS или «Экспресс». В первом случае «Яндекс» сам хранит, упаковывает и доставляет товар. Во втором и третьем — берёт на себя только доставку.
- «Маркет» выплатит вознаграждение, когда новичок продаст товары на сумму от 10 тысяч. Для пользователей это скидка в 5000 рублей на маркетплейсе за каждого из первых десяти продавцов, для юрлиц — 10 тысяч рублей на расчётный счёт.
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Кстати заметил, что из редакции практически одна Евгения Е. пишет позитивные новости. Молодчинка!
Возможно, что малое количество позитивных новостей связано далеко не с личностью, которая о новостях сообщает?
Эта новость просто существует ради моей ссылки. Спасибо автор! https://vc.ru/marketing/651370-yandeks-market-zahvatil-top-vydachi
Сделали бы рефералку на все товары для вебмастеров, как у Амазона.
ну прикольно)10 тыс все таки на дороге не валяются
интересно многа физиков ради скидоса в 5к (ещё ж неизвестно какой там талмуд по ограничениям его использования) будет толкать кому то торговать на яше
Детям мороженое, бабе — цветы.
У озона тоже рефералка есть, но унылая. Дают баллы, которые только на рекламу можно тратить
чет как-то мало за привлечение продавца. Напоминает в тиньке 500 рублей за приглашение получить карту))