Торговля
Евгения Евсеева

«Яндекс Маркет» расширит реферальную программу на физлиц и ИП — с выплатами в 10 тысяч рублей и скидками Статьи редакции

Пользователи получат только скидки, юрлица — выплаты.

  • В реферальной программе «Маркета» теперь могут участвовать пользователи и юрлица (в том числе и ИП), которые не торгуют товарами на платформе, сообщила компания. До этого «Маркет» платил за привлечение продавцов только магазинам-партнёрам.
  • Чтобы поучаствовать в программе, пользователю нужно войти в свой профиль на «Маркете» и зарегистрироваться в ней, скопировать ссылку или промокод и поделиться с продавцом, которого ещё нет на маркетплейсе.
  • Юрлицам придётся зарегистрироваться в «Яндекс Дистрибуции» и получить промокод или ссылку в личном кабинете, а затем также передать её магазину.
  • По правилам «Яндекса», новый продавец также должен будет работать по модели FBY , FBS или «Экспресс». В первом случае «Яндекс» сам хранит, упаковывает и доставляет товар. Во втором и третьем — берёт на себя только доставку.
  • «Маркет» выплатит вознаграждение, когда новичок продаст товары на сумму от 10 тысяч. Для пользователей это скидка в 5000 рублей на маркетплейсе за каждого из первых десяти продавцов, для юрлиц — 10 тысяч рублей на расчётный счёт.

#новость #яндекс #яндексмаркет

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9 комментариев
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 Axel Denisenko

Кстати заметил, что из редакции практически одна Евгения Е. пишет позитивные новости. Молодчинка!

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Pavel Cree

Возможно, что малое количество позитивных новостей связано далеко не с личностью, которая о новостях сообщает?

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Domorost

Эта новость просто существует ради моей ссылки. Спасибо автор! https://vc.ru/marketing/651370-yandeks-market-zahvatil-top-vydachi

Яндекс Маркет захватил топ выдачи — Маркетинг на…
Я довольно часто наблюдаю за топом поисковой выдачи по широкому спектру тематик. Честно говоря…
vc.ru
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Артур Малосиев

Сделали бы рефералку на все товары для вебмастеров, как у Амазона.

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Angelica

ну прикольно)10 тыс все таки на дороге не валяются

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неформат

интересно многа физиков ради скидоса в 5к (ещё ж неизвестно какой там талмуд по ограничениям его использования) будет толкать кому то торговать на яше

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Вадим Д.

Детям мороженое, бабе — цветы.

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Мигель Маркин

У озона тоже рефералка есть, но унылая. Дают баллы, которые только на рекламу можно тратить

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Стерлядка Вяленая

чет как-то мало за привлечение продавца. Напоминает в тиньке 500 рублей за приглашение получить карту))

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