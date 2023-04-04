Правительственная комиссия одобрила эксперимент по онлайн-продаже вина через «Почту России» Статьи редакции
Его планируют начать в Москве и Московской области с 1 ноября 2023 года.
- Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила два проекта законов, которые разрешают протестировать дистанционную продажу произведённого в России вина, пишет РБК. Теперь документы будут рассмотрены на заседании правительства и внесены в Госдуму, пояснили в Минфине.
- Эксперимент пройдёт в Москве и Московской области с 1 ноября 2023 года по 31 июля 2026 года, следует из последней версии законопроекта о онлайн-торговле вина. При этом правительство может расширить его и на другие регионы.
- К продаже через интернет будут разрешены только тихие, игристые и креплёные вина, произведённые из выращенного в России винограда. Список производителей для участия в эксперименте составит Минсельхоз.
- Сделать заказ можно будет на специальном сайте «Почты России». Она доставит вино на дом или в почтовое отделение, которое покупатель укажет при оформлении. Получить товар можно будет не ранее чем через 24 часа после заказа, а подтвердить личность — через Единую систему идентификации и аутентификации на Госуслугах.
- Эксперты и представители винодельческого рынка отметили, что бизнес не участвовал в обсуждении последней версии законопроекта, но поддержал инициативу.
- Дистанционная продажа алкоголя в России запрещена с 2007 года. В 2017 году Минфин разработал законопроект, по которому торговля алкоголем в интернете могла начаться в 2020 году, но против него выступили Минздрав и МВД.
- В 2021 году Минфин по поручению президента подготовил законопроект о проведение эксперимента по онлайн-продаже российского вина и поправки к закону об обороте этилового спирта. Планировалось, что пилотная доставка через «Почту России» начнётся 31 марта 2022 года.
- В сентябре 2022 года в «Почте России» пожаловались на медленное обсуждение законопроекта и отметили, что запуск эксперимента сдвигается на неопределённый срок.
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Пока вино дойдет до потребителя, его выдержка увеличится на пару лет.
Как бы покупатель уксус не получил.
Как и стоимость соответственно
Если дойдет-кто-то будет меньше пить.
Теперь не почтальоны, а сомелье? Отделение почты в скором времени.
Для Бизнес Клиентов
Уже баннеры рисуют!
Требуется почтолье - работник почты России, который выдаёт посылки, сервирует вино и помогает выдавать пенсию.
Сомельон!
Почтальюн!
Обязательное требование к кандидату: Фунфурье
Заодно в отделении почты можно купить тушенку и макарошки к вину, а также получить пенсию, на которое это все и купит. У «Почты России» самый диверсифицированный набор услуг 🫣
Или оформить кредит под это
"Его планируют начать в Москве и Московской области с 1 ноября 2023 года."
А почему не в регионах?
Ну, наверное, потому что в Москве и Московской области больше всего людей, кто любит начинать всё первым делом!
А можно почте эксперимент по доставке посылок вовремя? 😄
В последнее время волею судеб получаю очень много посылок со всей страны. И как то не совсем понимаю ваш термин "вовремя". У меня дольше 10 дней ни одна посылка из России не ходила. В общем что за эксперимент вы имеете ввиду?
А так все жалуются, которые Почтой не пользуются.
«что бы такое поделать, чтобы почту не доставлять вовремя?»
Вот если одобрят онлайн-продажу любого бухла - тогда я буду рукоплескать этому решению 14 минут без остановки. Клянусь.
Интересно, у Почты РФ есть ночная доставка по выходным дням? Буду готов поднять бокал за Правкомиссию и Почту РФ.
онлайн продажи и Почта России. Я один не понимаю что эти термины делают в одном предложении
Чему удивляться? В отделениях Почты РФ даже закусь продают
Надо бары в отделениях открывать и комнаты ожидания!
И комнаты отдыха, проснулся опохмелился
Уже все есть! Даже барменша.
Не - нужны отдельные lounge-зоны
Чем только Почта России не торговала. Когда уже они поймут что нужно сосредоточиться на почтовых услугах, а не вот это вот все. На полки магнита со всяким дерьмом в убогих отделениях стыдно смотреть
Мужики, дождались!
Чего дождались-то? Получить можно не ранее чем через 24 часа после заказа. Для нормальных мужиков такой срок ожидания весьма критичен. И исключает качественный "догон":-)
Так так так😉
То, чего всем так не хватало
Ну что же, у нас теперь есть шанс получить не только посылку с вином, но и новый уровень стресса от службы доставки! 🍷📦😅
Хорошая новость
Если в Почте будет хорошо работать всё, что должно, то не придётся придумывать новые способы загрузки персонала
У нас на почте явно перегружен
вообще алкоголь доставка это вполне даже идея хорошая.
а эксперимент покажет - маршрут реализации верный или нет
Кто последний за винчиком?
интересная страна. Сначала устанавливают забор (запрет дистанционной продажи алкахи), а потом начинают проводить "эксперименты" по проделыванию дыр в этом заборе.