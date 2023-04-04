Торговля
Артур Томилко

Правительственная комиссия одобрила эксперимент по онлайн-продаже вина через «Почту России» Статьи редакции

Его планируют начать в Москве и Московской области с 1 ноября 2023 года.

  • Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила два проекта законов, которые разрешают протестировать дистанционную продажу произведённого в России вина, пишет РБК. Теперь документы будут рассмотрены на заседании правительства и внесены в Госдуму, пояснили в Минфине.
  • Эксперимент пройдёт в Москве и Московской области с 1 ноября 2023 года по 31 июля 2026 года, следует из последней версии законопроекта о онлайн-торговле вина. При этом правительство может расширить его и на другие регионы.
  • К продаже через интернет будут разрешены только тихие, игристые и креплёные вина, произведённые из выращенного в России винограда. Список производителей для участия в эксперименте составит Минсельхоз.
  • Сделать заказ можно будет на специальном сайте «Почты России». Она доставит вино на дом или в почтовое отделение, которое покупатель укажет при оформлении. Получить товар можно будет не ранее чем через 24 часа после заказа, а подтвердить личность — через Единую систему идентификации и аутентификации на Госуслугах.
  • Эксперты и представители винодельческого рынка отметили, что бизнес не участвовал в обсуждении последней версии законопроекта, но поддержал инициативу.
  • Дистанционная продажа алкоголя в России запрещена с 2007 года. В 2017 году Минфин разработал законопроект, по которому торговля алкоголем в интернете могла начаться в 2020 году, но против него выступили Минздрав и МВД.
  • В 2021 году Минфин по поручению президента подготовил законопроект о проведение эксперимента по онлайн-продаже российского вина и поправки к закону об обороте этилового спирта. Планировалось, что пилотная доставка через «Почту России» начнётся 31 марта 2022 года.
  • В сентябре 2022 года в «Почте России» пожаловались на медленное обсуждение законопроекта и отметили, что запуск эксперимента сдвигается на неопределённый срок.

#новость #почтароссии

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39 комментариев
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 Revenant

Пока вино дойдет до потребителя, его выдержка увеличится на пару лет.

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Вадим Д.

Как бы покупатель уксус не получил.

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Ale K

Как и стоимость соответственно

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A Afonin

Если дойдет-кто-то будет меньше пить.

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Вадим Д.

Теперь не почтальоны, а сомелье? Отделение почты в скором времени.

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джага джага

Для Бизнес Клиентов

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Охотник

Уже баннеры рисуют!

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Слегка Придурковатый

Требуется почтолье - работник почты России, который выдаёт посылки, сервирует вино и помогает выдавать пенсию.

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енот
Требуется почтолье

Сомельон!

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Makar H

Почтальюн!

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Владимир Логинов

Обязательное требование к кандидату: Фунфурье

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Cyril Ruzanov

Заодно в отделении почты можно купить тушенку и макарошки к вину, а также получить пенсию, на которое это все и купит. У «Почты России» самый диверсифицированный набор услуг 🫣

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Игорь Протасов

Или оформить кредит под это

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Makar H

"Его планируют начать в Москве и Московской области с 1 ноября 2023 года."
А почему не в регионах?

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Beyond Borders Education

Ну, наверное, потому что в Москве и Московской области больше всего людей, кто любит начинать всё первым делом!

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Zloy Marketolog

А можно почте эксперимент по доставке посылок вовремя? 😄

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Forgotten Games

В последнее время волею судеб получаю очень много посылок со всей страны. И как то не совсем понимаю ваш термин "вовремя". У меня дольше 10 дней ни одна посылка из России не ходила. В общем что за эксперимент вы имеете ввиду?

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unknown

А так все жалуются, которые Почтой не пользуются.

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Айнур

«что бы такое поделать, чтобы почту не доставлять вовремя?»

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Слегка Придурковатый

Вот если одобрят онлайн-продажу любого бухла - тогда я буду рукоплескать этому решению 14 минут без остановки. Клянусь.

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sunblade

Интересно, у Почты РФ есть ночная доставка по выходным дням? Буду готов поднять бокал за Правкомиссию и Почту РФ.

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Дмитрий Зима

онлайн продажи и Почта России. Я один не понимаю что эти термины делают в одном предложении

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sunblade

Чему удивляться? В отделениях Почты РФ даже закусь продают

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Makar H

Надо бары в отделениях открывать и комнаты ожидания!

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Vasiliy Terkin

И комнаты отдыха, проснулся опохмелился

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sunblade

Уже все есть! Даже барменша.

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енот

Не - нужны отдельные lounge-зоны

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Дмитрий Зима

Чем только Почта России не торговала. Когда уже они поймут что нужно сосредоточиться на почтовых услугах, а не вот это вот все. На полки магнита со всяким дерьмом в убогих отделениях стыдно смотреть

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sunblade

Мужики, дождались!

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Forgotten Games

Чего дождались-то? Получить можно не ранее чем через 24 часа после заказа. Для нормальных мужиков такой срок ожидания весьма критичен. И исключает качественный "догон":-)

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Yuri

Так так так😉

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Илья Ярухин

То, чего всем так не хватало

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Beyond Borders Education

Ну что же, у нас теперь есть шанс получить не только посылку с вином, но и новый уровень стресса от службы доставки! 🍷📦😅

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Апрель Обормотов

Хорошая новость

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Alexey Dymov

Если в Почте будет хорошо работать всё, что должно, то не придётся придумывать новые способы загрузки персонала

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Крендель с перцем

У нас на почте явно перегружен

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Руслан Астафьев

вообще алкоголь доставка это вполне даже идея хорошая.
а эксперимент покажет - маршрут реализации верный или нет

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Крендель с перцем

Кто последний за винчиком?

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Leo Uvarov

интересная страна. Сначала устанавливают забор (запрет дистанционной продажи алкахи), а потом начинают проводить "эксперименты" по проделыванию дыр в этом заборе.

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