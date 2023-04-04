На площадке есть достаточно свободной земли для дальнейшего расширения производства мебельных компонентов и мебели. И в части завода ДСП у нас также намечены определённые мероприятия.

Если говорить в цифрах, то можно сказать, что в течение ближайших двух-трёх лет объём инвестиций в этот актив может дополнительно составить ещё 2-3 млрд рублей.