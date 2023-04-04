Производство частично начнут в мае, инвестируют до 3 млрд рублей: новый владелец новгородских заводов IKEA — о планах Статьи редакции
Изготовитель мебельных плит «Слотекс» получил две площадки шведского бренда, ещё две — лесопереработчик «Лузалес».
- Новый собственник бывшего новгородского актива IKEA («Икеа Индастри Новгород») в ближайшие два-три года планирует инвестировать в развитие площадки 2-3 млрд рублей. Об этом рассказал совладелец группы «Слотекс» Вадим Осипов, его слова приводит «Интерфакс».
- В 2023 году «Слотекс», которая выпускает столешницы, мебельные плиты и панели, выкупила две фабрики IKEA в Новгородской области как один актив. Ещё две площадки — в Ленинградской и Кировской областях — купила «Лузалес».
- По словам Осипова, у компании есть трёхлетний план — на первом этапе планируется «рестарт производства», а после «выхода на стабильные технико-экономические параметры» — поэтапное расширение площадки. При этом предприятие будет работать самостоятельно, интеграция со «Слотексом» не предполагается.
- Детали сделки с IKEA Осипов не раскрыл, но отметил, что она не предполагает опционов на обратный выкуп.
- «Икеа Индастри Новгород» — это завод по выпусу ЛДСП и фабрика корпусной мебели, указывает «Интерфакс». Первая площадка возобновит производство во второй половине мая 2023-го, а на «регулярные объёмы» должна выйти в июне. Cейчас стоит задача обеспечить себя сырьём, приводит «Фонтанка» слова директора завода Сергея Емельянова.
- Для перезапуска выпуска мебели понадобится от трёх до шести месяцев, добавил гендиректор «ИКЕА Индастри Новгород» Вадим Безбородов. При разработке моделей компания обещает «сохранить стиль, философию и ценовую политику шведского бренда», но права на дизайн остались у IKEA. Сама фабрика также должна сменить название в течение восьми недель.
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Будет как со вкусно и точка
Была прибыль раньше
Будет убыток в несколько ярдов
Дайте денег из бюджета (схема автоваз из прошлого воскреснет)
Пс. Это не значит что криворукие - это значит, что простой бизнеса это убытки
Зачастую много решает правильный менеджмент
С вкусноточка не верится, что они будут работать в убыток. Слишком выгодные у них точки размещения и популярность Макдоналдса так и осталась. Возможно это затраты на открытие.
С Икеей тут уже все сложнее. В новости речь о заводе, а вот будет ли сеть магазинов, с тем же выбором, что у оригинальной Икеи ничего не сказано.
Там же не написано, что они рестарт делают производства бренда Икеа под другим названием как во Вкусно и дрочка. Они выпускают мебель из ЛДСП свою уже и плиты для дешманской мебели. В стране где люди нищие - это имеет большой спрос. Как дешевое пиво в пятерочке. В этой ситуации в стране - однозначно их продукт будет пользоваться спросом, ровно так как и пользовался.
А что такого? Всё нормально в первый год. Через год-два покажет прибыль и это будет мегакруто для такого большого бизнеса.
Другой вопрос, что картошка стала херовой.
Давайте, давайте!
Хотел себе стол купить после ухода Икеи, такое дерьмище все эти икеевские копии. Цены конские при этом.
Кроме шуток, был в икее в Европе, цена того же стола, который хотел купить тут ниже в 5 раз, чем сейчас предлагают кулибины здесь.
Есть конкретика? Модель и страны для сравнения?
В Ашане неплохая мебель теперь
Давайте ценник из Европы, прям интересно стало. Приличные столы в ИКЕЕ всегда дорого стоили в РФ. Картонные одноразовые - дешево
Табурет и точка.
неправильная, не дизайнерская, без дырки в середине
Придумай что-то по лучше.
Дыба и точка
Надеюсь не получится как в анекдоте про жигули и проклятое место
Купила компания Мерседес завод АвтоВАЗ. Перенастроили производство, запускают конвейер. . . Бац! на выходе Жигули!
Демонтируют оборудование, пригнали новое из Германии, установили, наладили, запускают. ! ! ! снова Жигули!
Увольняют нахер весь персонал завода, привозят работников из Германии, налаживают, проверяют, запускают. СЦУКО! На выходе вновь - Жигули!
Около завода холм, на нём отдыхают гл. инженер и директор завода (оба с приставкой Экс.. Смотрят на всё это. Инженер директору:
- А я тебе говорил - место проклятое! ! ! А то всё "руки из жопы, руки из жопы"
С дизайном вопрос решается проще простого, просто отправили ТЗ во все студии дизайна и 5 курсникам, на сайте "Русские Традиции" разместили по 100 вариантов на каждый вид продукции, организовали призовой фонд за 1,2,3 место в млн, два, три и поймали 3 зайцев одновременно, сэкономили на услугах дизайнеров раз, изучили спрос два, разрекламировали продукцию три. В Китае хороший пример футболки мужские Барберри, для коллекции отшивают 10 запланированных моделей, и 90 вариантов с традиционной китайской символикой. В итоге 90% продаётся на местном рынке за 10% от себестоимости оригинальных моделей. Все довольны. И так во всём.
Хофф сколько лет на рынке? С 2008 вроде... А инструкции до сих пор не научился рисовать...
Вот гардероб покупал недавно. Так мне 3 раза довозили нужные детали.
Што
компания обещает «сохранить стиль, философию и ценовую политику шведского бренда», но права на дизайн остались у IKEA- интересно посмотреть что получится
Русикеа
Получится ли что-то повторить — большой вопрос, но пожелаю успеза.
а чего до этого не могли? если все то же самое, то явно более выгодно должно было быть. А если не так выгодно, то сейчас будет или дороже или менее качественно. А то и все стразу
до этого рынок занят был. А если ты хочешь найти место на занятом рынке, тебе нужно быть не таким же по цене-качеству, а лучше.
А зачем? Концеп ИКЕА уже исжил себя.. сейчас все можно купить онлайн
Концепция Икеи изначально и была в онлайн продажах, ещё в эпоху до появления интернета. Брал каталог, заказывал по телефону из него стулья и тебе привозили их в разобранном виде.
В тексте про офлайн-магазины ничего и нет. Или вы о чём?
Всё это онлайн имеет название «Машенька» в цвете «венге» и «белёный дуб». Состав: ламинированный ДСП
Комментарий удален модератором
Только дизайнеров нормальных найти будет сложно. Икеа, это не только наладить производство.
Логично.
После того, что они там наворотят, проще будет заново открыть.
Хотя скорее всего, возврата не случится даже при «определенном» сценарии.
Не при нашей жизни.
интересно какое название они придумают
ДСП и точка?
Гвоздик и досочка.
Т.е. промплощадка IKEA была недоинвестирована на 3 млрд.?
Скорее всего у них выпускались ограниченный набор моделей и серий.
Интересно с какими дизайн бюро будут сотрудничать? Есть очень крутые студии в России. Особенно в области лофт.
"она не предполагает опционов на обратный выкуп"
Вот это весьма странно.
Вангую, назовут "Мебель и точка", "прибыль" будет такаяже где то МИНУС 12 лярдов)))
"объём инвестиций в этот актив может дополнительно составить ещё 2-3 млрд рублей." а этого хватит?