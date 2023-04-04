Торговля
Таня Боброва

Производство частично начнут в мае, инвестируют до 3 млрд рублей: новый владелец новгородских заводов IKEA — о планах Статьи редакции

Изготовитель мебельных плит «Слотекс» получил две площадки шведского бренда, ещё две — лесопереработчик «Лузалес».

  • Новый собственник бывшего новгородского актива IKEA («Икеа Индастри Новгород») в ближайшие два-три года планирует инвестировать в развитие площадки 2-3 млрд рублей. Об этом рассказал совладелец группы «Слотекс» Вадим Осипов, его слова приводит «Интерфакс».
  • В 2023 году «Слотекс», которая выпускает столешницы, мебельные плиты и панели, выкупила две фабрики IKEA в Новгородской области как один актив. Ещё две площадки — в Ленинградской и Кировской областях — купила «Лузалес».
  • По словам Осипова, у компании есть трёхлетний план — на первом этапе планируется «рестарт производства», а после «выхода на стабильные технико-экономические параметры» — поэтапное расширение площадки. При этом предприятие будет работать самостоятельно, интеграция со «Слотексом» не предполагается.

На площадке есть достаточно свободной земли для дальнейшего расширения производства мебельных компонентов и мебели. И в части завода ДСП у нас также намечены определённые мероприятия.

Если говорить в цифрах, то можно сказать, что в течение ближайших двух-трёх лет объём инвестиций в этот актив может дополнительно составить ещё 2-3 млрд рублей.

Вадим Осипов
  • Детали сделки с IKEA Осипов не раскрыл, но отметил, что она не предполагает опционов на обратный выкуп.
  • «Икеа Индастри Новгород» — это завод по выпусу ЛДСП и фабрика корпусной мебели, указывает «Интерфакс». Первая площадка возобновит производство во второй половине мая 2023-го, а на «регулярные объёмы» должна выйти в июне. Cейчас стоит задача обеспечить себя сырьём, приводит «Фонтанка» слова директора завода Сергея Емельянова.
  • Для перезапуска выпуска мебели понадобится от трёх до шести месяцев, добавил гендиректор «ИКЕА Индастри Новгород» Вадим Безбородов. При разработке моделей компания обещает «сохранить стиль, философию и ценовую политику шведского бренда», но права на дизайн остались у IKEA. Сама фабрика также должна сменить название в течение восьми недель.
Торговля
Таня Боброва
Модели изменят, создадут отдельный бренд: новый владелец двух заводов IKEA в России — о планах и сделке с ритейлером Статьи редакции

Главное из разговора РБК с председателем совета директоров «Лузалес» Русланом Семенюком.

#новость #ikea #слотекс

2414 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
67 комментариев
Написать комментарий...
 Aleksei M

Будет как со вкусно и точка
Была прибыль раньше
Будет убыток в несколько ярдов
Дайте денег из бюджета (схема автоваз из прошлого воскреснет)

Пс. Это не значит что криворукие - это значит, что простой бизнеса это убытки

Ответить
Развернуть ветку
Ale K

Зачастую много решает правильный менеджмент

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Qwerty54321

С вкусноточка не верится, что они будут работать в убыток. Слишком выгодные у них точки размещения и популярность Макдоналдса так и осталась. Возможно это затраты на открытие.

С Икеей тут уже все сложнее. В новости речь о заводе, а вот будет ли сеть магазинов, с тем же выбором, что у оригинальной Икеи ничего не сказано.

Ответить
Развернуть ветку
6 комментариев
Илья

Там же не написано, что они рестарт делают производства бренда Икеа под другим названием как во Вкусно и дрочка. Они выпускают мебель из ЛДСП свою уже и плиты для дешманской мебели. В стране где люди нищие - это имеет большой спрос. Как дешевое пиво в пятерочке. В этой ситуации в стране - однозначно их продукт будет пользоваться спросом, ровно так как и пользовался.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Sergei Timofeyev
Будет убыток в несколько ярдов

А что такого? Всё нормально в первый год. Через год-два покажет прибыль и это будет мегакруто для такого большого бизнеса.

Другой вопрос, что картошка стала херовой.

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Медведев

Давайте, давайте!

Хотел себе стол купить после ухода Икеи, такое дерьмище все эти икеевские копии. Цены конские при этом.

Кроме шуток, был в икее в Европе, цена того же стола, который хотел купить тут ниже в 5 раз, чем сейчас предлагают кулибины здесь.

Ответить
Развернуть ветку
Вспышка слева вспышка справа

Есть конкретика? Модель и страны для сравнения?

Ответить
Развернуть ветку
fyp

В Ашане неплохая мебель теперь

Ответить
Развернуть ветку
Alexander

Давайте ценник из Европы, прям интересно стало. Приличные столы в ИКЕЕ всегда дорого стоили в РФ. Картонные одноразовые - дешево

Ответить
Развернуть ветку
Добрый Песец

Табурет и точка.

Ответить
Развернуть ветку
Хэппи милф
Ответить
Развернуть ветку
Крендель с перцем

неправильная, не дизайнерская, без дырки в середине

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
abubas

Придумай что-то по лучше.

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Eli

Дыба и точка

Ответить
Развернуть ветку
Василий Бездижий

Надеюсь не получится как в анекдоте про жигули и проклятое место

Ответить
Развернуть ветку
Jill Can

Купила компания Мерседес завод АвтоВАЗ. Перенастроили производство, запускают конвейер. . . Бац! на выходе Жигули!
Демонтируют оборудование, пригнали новое из Германии, установили, наладили, запускают. ! ! ! снова Жигули!
Увольняют нахер весь персонал завода, привозят работников из Германии, налаживают, проверяют, запускают. СЦУКО! На выходе вновь - Жигули!
Около завода холм, на нём отдыхают гл. инженер и директор завода (оба с приставкой Экс.. Смотрят на всё это. Инженер директору:
- А я тебе говорил - место проклятое! ! ! А то всё "руки из жопы, руки из жопы"

Ответить
Развернуть ветку
BaiGuiKa

С дизайном вопрос решается проще простого, просто отправили ТЗ во все студии дизайна и 5 курсникам, на сайте "Русские Традиции" разместили по 100 вариантов на каждый вид продукции, организовали призовой фонд за 1,2,3 место в млн, два, три и поймали 3 зайцев одновременно, сэкономили на услугах дизайнеров раз, изучили спрос два, разрекламировали продукцию три. В Китае хороший пример футболки мужские Барберри, для коллекции отшивают 10 запланированных моделей, и 90 вариантов с традиционной китайской символикой. В итоге 90% продаётся на местном рынке за 10% от себестоимости оригинальных моделей. Все довольны. И так во всём.

Ответить
Развернуть ветку
KK

Хофф сколько лет на рынке? С 2008 вроде... А инструкции до сих пор не научился рисовать...
Вот гардероб покупал недавно. Так мне 3 раза довозили нужные детали.

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Alex Flints

Што

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Кирилл Артюхов

компания обещает «сохранить стиль, философию и ценовую политику шведского бренда», но права на дизайн остались у IKEA- интересно посмотреть что получится

Ответить
Развернуть ветку
Ами Варджа

Русикеа

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.
у нас есть план и мы будем его придерживаться!

Получится ли что-то повторить — большой вопрос, но пожелаю успеза.

Ответить
Развернуть ветку
Neutron

а чего до этого не могли? если все то же самое, то явно более выгодно должно было быть. А если не так выгодно, то сейчас будет или дороже или менее качественно. А то и все стразу

Ответить
Развернуть ветку
Таир Бакиев

до этого рынок занят был. А если ты хочешь найти место на занятом рынке, тебе нужно быть не таким же по цене-качеству, а лучше.

Ответить
Развернуть ветку
Крендель с перцем
Ответить
Развернуть ветку
Крендель с перцем

А зачем? Концеп ИКЕА уже исжил себя.. сейчас все можно купить онлайн

Ответить
Развернуть ветку
Ivan Mart

Концепция Икеи изначально и была в онлайн продажах, ещё в эпоху до появления интернета. Брал каталог, заказывал по телефону из него стулья и тебе привозили их в разобранном виде.

Ответить
Развернуть ветку
6 комментариев
Таня Боброва
Автор

В тексте про офлайн-магазины ничего и нет. Или вы о чём?

Ответить
Развернуть ветку
Невероятный Блондин

Всё это онлайн имеет название «Машенька» в цвете «венге» и «белёный дуб». Состав: ламинированный ДСП

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Alex Flints

Только дизайнеров нормальных найти будет сложно. Икеа, это не только наладить производство.

Ответить
Развернуть ветку
Невероятный Блондин
отметил, что она не предполагает опционов на обратный выкуп.

Логично.
После того, что они там наворотят, проще будет заново открыть.

Хотя скорее всего, возврата не случится даже при «определенном» сценарии.
Не при нашей жизни.

Ответить
Развернуть ветку
Abyss

интересно какое название они придумают

Ответить
Развернуть ветку
Добрый Песец

ДСП и точка?

Ответить
Развернуть ветку
Gre Li

Гвоздик и досочка.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
OrthoTox

Т.е. промплощадка IKEA была недоинвестирована на 3 млрд.?

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Комягин

Скорее всего у них выпускались ограниченный набор моделей и серий.

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Комягин

Интересно с какими дизайн бюро будут сотрудничать? Есть очень крутые студии в России. Особенно в области лофт.

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

"она не предполагает опционов на обратный выкуп"

Вот это весьма странно.

Ответить
Развернуть ветку
The Popov

Вангую, назовут "Мебель и точка", "прибыль" будет такаяже где то МИНУС 12 лярдов)))

Ответить
Развернуть ветку
Крендель с перцем

"объём инвестиций в этот актив может дополнительно составить ещё 2-3 млрд рублей." а этого хватит?

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 67 комментариев
null