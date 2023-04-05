Правкомиссия одобрила продажу российского бизнеса владельца Zara и Massimo Dutti компании из ОАЭ Статьи редакции
Магазины откроются под новыми брендами в апреле–мае 2023 года.
- Сделка по продаже российского бизнеса Inditex, которая владеет брендами Zara, Pull&Bear, Bershka и Massimo Dutti, согласована правительственной комиссией, сообщил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.
- Покупателем 100% АО «Новая мода» (владеет активами Inditex в России) выступит Fashion And More Management «с офисом в одной из дружественных стран», заявил Евтухов, не раскрыв сумму сделки и других подробностей. Как выяснило РБК, компания с таким же названием зарегистрирована в свободной зоне ОАЭ.
- По словам замминистра, Inditex передаст новым владельца все торговые площади в России, — на их месте откроют магазины под брендами MAAG, DUB, ECRU, VILET. Он добавил, что «коллекции с новыми бирками уже отшиты и завезены в Россию». Открытие должно состояться в апреле–мае 2023 года.
- Inditex объявила о временном закрытии больше 500 своих магазинов и онлайн-продаж в России в начале марта 2022 года. В октябре компания сообщила, что ведёт переговоры с «заинтересованными сторонами» относительно своего бизнеса.
- В октябре компания объявила, что договорилась о продаже бизнеса в России компании Daher Group из ОАЭ, которая планировала открыть магазины под собственными брендами весной 2023 года.
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«Новая мода» — это не АО, а действительно новая мода на перепродажу активов.
😂😂😂 Что ж, кто бы мог подумать, что новой модой станет не что-то стильное и модное, а перепродажа активов! Какой следующий шаг - перепродажа воздуха? 💸💸💸
Написано же:Fashion And More Management
Это тот самый More Management, который все активы по $1-2 скупает (:
Zara, Massimo Dutti и др бренды они известны и популярны. В Европе полно магазинов. С ними все понятно..
Но на что делают ставку бизнесмены из ОАЭ, открывая MAAG, DUB, ECRU, VILET ?? Не будут же писать на табличке на входе мелким шрифтом, что это Zara с другой этикеткой. Как можно будет на этом заработать? Это же фактически новый вход на рынок.
Но ведь люди покупают качество,удобство и дизайн а не бирку с названием?Ведь так да?
Конечно, совершенно верно! Бирка с названием это ведь всего лишь дополнительный бонус, как воздушные шарики на детском празднике 🎈. Главное, чтобы продукт был качественным, удобным и красивым, как самый солнечный день ☀️.
не конечно, иначе никто бы за эти бирки не переплачивал
А бизнесмены скорее всего и не с ОАЭ совсем
А как работает добрый кола? Просто все сарафаном друг другу рассказали или посмотрели в макдо..вкусно и точке, что на тот же товар вешают другую бирку теперь
Так это же все бренды масс маркета, там без разницы это Zara или ZVO, поскольку покупают дизайн / удобство / цену.
Ну и (по секрету) народ вроде как быстро узнает, что это не условно новый игрок "Вкусно и точка" вышел на рынок и ему надо заново завоевывать рынок, а это старый Мак с тем же меню, где можно быстро поесть.
Ну впринципе есть мерседес и есть лада. Оба автомобили и оба привезут куда надо. Это примерно так сравнивать
У Зары основная ЦА это молодежь, а они не идиоты, разберутся.
На что делают ставку всякие нонейм-аутлеты, в которых в итоге продаются те же самые зары с армянами?
🤔 Ох, значит теперь Zara и Massimo Dutti станут более доступными для жителей ОАЭ? 🧐 Вот бы еще правкомиссия одобрила продажу солнца - наверное, тогда стало бы еще жарче 😅
Тоесть тупо аренду переоформят? А как же продукция?Он добавил, что «коллекции с новыми бирками уже отшиты и завезены в Россию»
А, теперь понятно...
Так вот это самое главное и не понятно- это всё абсолютно то же что и в Испании? Только этикетка другая?
То есть будет по факту зара только с перешитыми этикетками и тройным ценником по сравнению с европой
А что значит бизнес Zara в России? Долги за аренду?
Интересно, какой частью этой эмиратской F&MM владеет сам Inditex?