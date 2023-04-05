J&J согласилась выплатить $8,9 млрд для урегулирования исков из-за присыпки — клиенты жаловались, что она вызывает рак Статьи редакции
Но производитель не признал нарушений и по-прежнему считает претензии истцов «не имеющими научных оснований».
- Johnson & Johnson заявила, что готова выплатить $8,9 млрд в течение 25 лет для урегулирования всех исков, связанных с её детской присыпкой на основе талька. Истцы утверждали, что присыпка содержит следы асбеста, который увеличивает риск развития онкологических заболеваний. Асбест часто залегает рядом с тальком.
- Для урегулирования всех претензий подразделение компании LTL Management повторно подало заявление о защите от банкротства в соответствии с главой 11 (обычно предполагает реорганизацию для сохранения бизнеса).
- Если суд по делам о банкротстве и подавляющее большинство истцов одобрят план, Johnson & Johnson сможет разрешить тысячи судебных исков, которые преследовали компанию в последние годы и портили её репутацию, отмечает WSJ. Группа юрфирм, которые заявили, что представляют 70 тысяч человек с поданными или ожидающими рассмотрения исками, поддерживают предложение.
- Компания отметила, что несмотря на готовность урегулировать иски, она не признаёт нарушений и по-прежнему считает претензии «не имеющими научных оснований». Но компания заинтересована в «максимально быстром и эффективном решении этого вопроса».
- В 2020 году Johnson & Johnson прекратила продажи присыпки на основе талька в США и Канаде, а с 2023-го планировала остановить продажи продукта во всём мире. Компания решила полностью перейти на производство присыпки на основе кукурузного крахмала.
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Но $8,9 млрд вернёт, чтобы потом не заплатить больше.
100% нарушений нет, обвинения надуманные
видимо расчет, что не все из истцов протянут эти 25 лет )
Собственно, на этом построен весь бизнес всех страховых компаний
Крупный западный бизнес давно потерял остатки совести в погоне за прибылью.
Надо отказываться от их продукции и переходить на натуральные изделия наших мастеров.
тальк это минерал. куда уж натуральнее?
Ага только тальк всегда обитает рядом с азбестом, в этом и претензия
асбест это тоже натуральный минерал, сплошной ЗОЖ и польза
А что еще туда добавляют?
переходить на натуральные изделия наших мастеров
Почему переходить на изделия именно наших мастеров, а не на изделия малого западного бизнеса? Манипулируете, не считаете?
Интересно, а сколько ещё таких скрытых бомб которые вылезут через десятки лет?
Возможно то чем вы пользуетесь каждый день, на самом деле очень опасно.
То есть вы все еще в этом сомневаетесь?
Да вы неисправимый оптимист!
Ну насчёт неисправимого это вы погорячились. Сомнения первый шаг к истине.
Кино ещё не сняли? Аналог "Темных вод".
Давно говорят о том, что их продукция плохо влияет на кожу (сушит). От шампуня детского у меня лично волосы посеклись и стали сухими. Зато запах приятный. Знакомая с двумя детьми сказала, что давно не пользуются люди их продукцией и все знают, что она плохая при том, что маркетинг выстроен хорошо. Масло для массажа тоже критиковали. Рак это вообще ужас. Деньги от онкологии не вылечат. Нужны более серьезные меры.
По этой же причине в Израиле запретили конфеты Порошенко. Люди коробками их на мусорку выбрасывали. Выявили, что там вещества в составе вызывающие онкологию. А у нас об этом молчат.