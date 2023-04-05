Торговля
Евгения Евсеева

Ozon закроет свой сервис объявлений после восьми месяцев работы Статьи редакции

Он работал только для пользователей из Ростовской и Воронежской областей, а также Ставропольского края.

  • Сообщение об этом маркетплейс отправил пользователям, его получил и редактор vc.ru. В Ozon подтвердили редакции vc.ru, что останавливают развитие сервиса — он закроется 13 апреля 2023 года, но для пользователей стал недоступен уже 5 апреля.
  • С этой даты пользователи не смогут посещать раздел, создавать новые объявления и начинать новые чаты с продавцами. Уже начатые беседы будут доступны — но маркетплейс рекомендует завершить сделки до 12 апреля.
  • В этот день Ozon отключит личные кабинеты и у продавцов — но можно будет сохранить фотографии и описания объявлений.
  • В компании рассказали, что перераспределят ресурсы и сфокусируются на развитии сервисов для продавцов. Команды, работавшие над проектом, будут заниматься развитием других сервисов — например, платформы для доставки товаров силами предпринимателей.
  • Ozon запустил сервис объявлений в августе 2022 года: в нём можно было продавать новые, б/у или уценённые товары. Размещать объявления могли как физлица, так и зарегистрированные на платформе продавцы. Раздел был доступен пользователям из Ростовской и Воронежской областей, а также Ставропольского края.
  • Всего, по собственным данным маркетплейса, с момента запуска разделом воспользовались до 60% аудитории Ozon в этих регионах, пользователи разместили объявления о продаже 145 тысяч товаров.

#новость #ozon

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75 комментариев
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Комментарий удален модератором

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Крендель с перцем

Поддерживаю. В последнии два недели не проходит и дня, как кто-то не жалуется на VC на Авито. Авито вообще охерели... точняк нужна атльтернатива.

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11 комментариев
Крендель с перцем

Просто в Ozon нет продакт-менеджеров, способных развивать независимые сервисы. Компанию возглавляютс старые бабки-торгашки

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3 комментария
Paul Brezcuu

Блондин, видимо дефицит айтишников, там нужен приличный штат

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6 комментариев

Комментарий удален модератором

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2 комментария
Александр Рюмин

Авито охреневает с каждым днем все больше и больше. Это факт. Достойных альтернатив пока, к сожалению, нет.

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Илья Свеженцев

Авито дорого берут, охренеть можно

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7 комментариев
Вадим Д.

Только не «остановили развитие», а просто закрыли.
Тут маркетплейс пытался в объявления, там авито тужится в маркетплейс (пардон за каламбур). А на выходе две хрени. Правильно что закрыли.

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Илья Попов

Да, между "остановить" и "закрыть" большая разница.😊

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Крендель с перцем

8 месяцев Ширинкин получал зарплату

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Nikolay Ganin

Ozon Объявлениями руководил совсем другой человек

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4 комментария
Cere8ellum

У Озон был такой сервис?...

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Игорь

Не слышал даже о таком сервисе. То что Я.МА торгует б/у товарами это знал. А про Озон только сейчас узнал.

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ak7tlt

Не видно, что сервис был для минимального количества регионов?

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Невероятный Блондин

@Инспектор а кто сегодня дежурный? Что за избыточная чистка критичных комментариев? Ругать сервисы никогда не воспрещалось. Кто-то явно перебдел на посту.

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Elena N

А что с Авито не так ?

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Крендель с перцем

Много огранечений, неадекватные тарифы, наситкая модерация
https://vc.ru/claim/88759-avito-zabanil-akkaunty-vsey-semi-pod-predlogom-tolko-odin-na-vseh

Avito забанил аккаунты всей семьи под предлогом…
Папа, мама, Я и подруга - наша дружная семья. В один день, аккаунты всех членов семьи…
vc.ru
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Dmitriy Filippov

неудачнечко получилось

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Илья Свеженцев

А зачем закрывают?! Их бизнес ненужны?!

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Крендель с перцем

некому развивать. В Ozon нет продуктовых лидеров

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1 комментарий
Chon Ghuk

Наконец то. Как это доставало, когда ищешь товар, сортируешь, а тебе показывают между лотами объявления невпопад, еще и за несколько сотен километров

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P TM GLADIATOR

И шо это значит маркетплейс будет закрыт навсегда? Жаль

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Nikolay Ganin

Маркетплейс и объявления это разные вещи.

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1 комментарий
Максим Михайлюта

Удивительно но факт: Ставропольский край. Ни я, ни кто-то из моих друзей и знакомых никогда даже не слышал о том, что у озона есть есть (был) сервис объявлений ... Жаль конечно, что свернули проект - авито нужна здравая замена.

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Стас Рогов

Даже и не знал, что у них был такой сервис

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Алена

Вроде в регионах ито трех.если я прально прочла

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Дмитрий Р

Вадим, твой выход )))

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Vania Ivanov

Видимо спит. Тьфу... Не может этого быть 🫢

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1 комментарий
Юлиан Юрьевич

но маркетплейс рекомендует завершить сделки до 12 апреля.
И после 12 апреля скажет пока пока

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Апрель Обормотов

И опять удар по Воронежу!

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Константин Смородский

В первый раз слышу о таком лол

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Алекс

Не доносили...

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Elena N

хххppх

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Anton

А где этот раздел находился?

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Pasha Z

19.08.2022г. Ozon запускает сервис объявлений. Наталия Амелина, руководитель направления Ozon Объявления: «‎Мы запустили Ozon Объявления, чтобы в разы расширить ассортимент товаров для покупателей и дать возможность реализовать товары частным лицам."

Н. Амелину надеюсь уволили за такие прогнозы?

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Сидор

Повысили конечно. Или перевели на другую должность по программе "горизонтальная карьера".

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Маркетолог

Оч жаль, потому что у озона было все для успешного старта: траффик, пользователи, которые приходят за покупками, пвз, которые можно использовать для отправки и для получения товара. А насчет монетизации, могли бы также зарабатывать на комиссиях (за доставку, хранение), как это делают с продавцами остальными

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John Doeman

видать решили сосредоточить свои силы на доставке товаров из-за границы, которые и так можно тут купить

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Алена

Не пойму чет ) закрывается сервис только для Воронеж,ростов и ставропольский края? Или что?)

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Алена

Вот так и сплетни рождаются)

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Данила Коновалов

Узнаю о новых направлениях Ozon по новостям об их закрытии

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