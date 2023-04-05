Ozon закроет свой сервис объявлений после восьми месяцев работы Статьи редакции
Он работал только для пользователей из Ростовской и Воронежской областей, а также Ставропольского края.
- Сообщение об этом маркетплейс отправил пользователям, его получил и редактор vc.ru. В Ozon подтвердили редакции vc.ru, что останавливают развитие сервиса — он закроется 13 апреля 2023 года, но для пользователей стал недоступен уже 5 апреля.
- С этой даты пользователи не смогут посещать раздел, создавать новые объявления и начинать новые чаты с продавцами. Уже начатые беседы будут доступны — но маркетплейс рекомендует завершить сделки до 12 апреля.
- В этот день Ozon отключит личные кабинеты и у продавцов — но можно будет сохранить фотографии и описания объявлений.
- В компании рассказали, что перераспределят ресурсы и сфокусируются на развитии сервисов для продавцов. Команды, работавшие над проектом, будут заниматься развитием других сервисов — например, платформы для доставки товаров силами предпринимателей.
- Ozon запустил сервис объявлений в августе 2022 года: в нём можно было продавать новые, б/у или уценённые товары. Размещать объявления могли как физлица, так и зарегистрированные на платформе продавцы. Раздел был доступен пользователям из Ростовской и Воронежской областей, а также Ставропольского края.
- Всего, по собственным данным маркетплейса, с момента запуска разделом воспользовались до 60% аудитории Ozon в этих регионах, пользователи разместили объявления о продаже 145 тысяч товаров.
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Поддерживаю. В последнии два недели не проходит и дня, как кто-то не жалуется на VC на Авито. Авито вообще охерели... точняк нужна атльтернатива.
Просто в Ozon нет продакт-менеджеров, способных развивать независимые сервисы. Компанию возглавляютс старые бабки-торгашки
Блондин, видимо дефицит айтишников, там нужен приличный штат
Комментарий удален модератором
Авито охреневает с каждым днем все больше и больше. Это факт. Достойных альтернатив пока, к сожалению, нет.
Авито дорого берут, охренеть можно
Только не «остановили развитие», а просто закрыли.
Тут маркетплейс пытался в объявления, там авито тужится в маркетплейс (пардон за каламбур). А на выходе две хрени. Правильно что закрыли.
Да, между "остановить" и "закрыть" большая разница.😊
8 месяцев Ширинкин получал зарплату
Ozon Объявлениями руководил совсем другой человек
У Озон был такой сервис?...
Не слышал даже о таком сервисе. То что Я.МА торгует б/у товарами это знал. А про Озон только сейчас узнал.
Не видно, что сервис был для минимального количества регионов?
@Инспектор а кто сегодня дежурный? Что за избыточная чистка критичных комментариев? Ругать сервисы никогда не воспрещалось. Кто-то явно перебдел на посту.
А что с Авито не так ?
Много огранечений, неадекватные тарифы, наситкая модерация
https://vc.ru/claim/88759-avito-zabanil-akkaunty-vsey-semi-pod-predlogom-tolko-odin-na-vseh
неудачнечко получилось
А зачем закрывают?! Их бизнес ненужны?!
некому развивать. В Ozon нет продуктовых лидеров
Наконец то. Как это доставало, когда ищешь товар, сортируешь, а тебе показывают между лотами объявления невпопад, еще и за несколько сотен километров
И шо это значит маркетплейс будет закрыт навсегда? Жаль
Маркетплейс и объявления это разные вещи.
Удивительно но факт: Ставропольский край. Ни я, ни кто-то из моих друзей и знакомых никогда даже не слышал о том, что у озона есть есть (был) сервис объявлений ... Жаль конечно, что свернули проект - авито нужна здравая замена.
Даже и не знал, что у них был такой сервис
Вроде в регионах ито трех.если я прально прочла
Вадим, твой выход )))
Видимо спит. Тьфу... Не может этого быть 🫢
но маркетплейс рекомендует завершить сделки до 12 апреля.
И после 12 апреля скажет пока пока
И опять удар по Воронежу!
В первый раз слышу о таком лол
Не доносили...
хххppх
А где этот раздел находился?
19.08.2022г. Ozon запускает сервис объявлений. Наталия Амелина, руководитель направления Ozon Объявления: «Мы запустили Ozon Объявления, чтобы в разы расширить ассортимент товаров для покупателей и дать возможность реализовать товары частным лицам."
Н. Амелину надеюсь уволили за такие прогнозы?
Повысили конечно. Или перевели на другую должность по программе "горизонтальная карьера".
Оч жаль, потому что у озона было все для успешного старта: траффик, пользователи, которые приходят за покупками, пвз, которые можно использовать для отправки и для получения товара. А насчет монетизации, могли бы также зарабатывать на комиссиях (за доставку, хранение), как это делают с продавцами остальными
видать решили сосредоточить свои силы на доставке товаров из-за границы, которые и так можно тут купить
Не пойму чет ) закрывается сервис только для Воронеж,ростов и ставропольский края? Или что?)
Вот так и сплетни рождаются)
Узнаю о новых направлениях Ozon по новостям об их закрытии