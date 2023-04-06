В Госдуме разработали законопроект о запрете торговли ароматизированными жидкостями для вейпов — ТАСС Статьи редакции
В том числе безникотиновыми.
- Документ запрещает обращение никотинсодержащей и безникотиновой жидкостей, растворов никотина с веществами, «направленными на повышение привлекательности продукции», а также добавок, которые усиливают никотиновую зависимость», сообщило ТАСС со ссылкой на текст законопроекта. Точный перечень добавок определит правительство.
- Депутаты предлагают внести поправки в закон о защите населения от потребления никотиносодержащей продукции. Они также коснутся рекламы: «демонстрация использования устройств» для потребления никотина будет запрещена. Авторы проекта предлагают заодно уточнить и места, пригодные для продажи таких устройств.
- Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил рассмотреть возможный запрет вейпов в России в январе 2023 года. В феврале «минимизировать тему вейпов» предложил и глава Минздрава Михаил Мурашко. 5 апреля Володин сообщил, что Госдума может принять закон о запрете вейпов для несовершеннолетних уже 11 апреля.
- 10 февраля Wildberries запустил бота для борьбы с «сомнительными товарами»: он находит на маркетплейсе вейпы, жидкости для них и курительные смеси, в том числе безникотиновые, — Wildberries запретил их продажу с 7 февраля.
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Всё запретить, всех закрыть, всё заблокировать и отключить. Вот тогда заживём
Ба, неужели что-то адекватное могут сделать? День чудес, не иначе.
Чот сомневаюсь , может это рекламная акция шоб остатки гавёные слить и получше закупиться )
Да, пусть лучше школьники сиги курят. Хоть умрут быстрее и не будут видеть всего происходящего пиздеца.
Пусть не курят, это тоже выбор.
Как удобно, но так не работает. По себе знаю, что в школе курили огромное количество детей и лучше уж вейпы, чем сигареты.
да тут уж как посмотреть, лучше ли вейпы.
По мне так лучше хороший самокруточный табак, чем жижу эту.
Пусть обычные сигареты курят, заебали хипсторы проклятые, для кого заводы строили. А водочки попить через затяг вообще сказка.
при этом как раз курение никто не запрещал, и тут вопрос, цель в том чтобы выручка у торговцев обычными сигаретами не падала или в чем? на заботу о гражданах что-то не похоже
Вейпы и все эти устройства производят те же компании🤦♂️
Нет. Жижа как раз производятся маленькими компаниями. Тем самым малым бизнесом за поддержку которого так радеет наше правительство)
Это не бизнес, это вредительство
Как и сигареты и алкоголь, но сколько не пытайся с этим бороться курить и пить люди не перестанут.
Абсолютное.
Качество этой жижи какое? Как по мне, так нахрен такой малый бизнес, который построен на зависимостях и прямом вреде здоровью.
Ну так может заняться составлением ГОСТов на жижу, и контроля качества? Зависимости это часть жизни человека, и ничего не сделаешь. Несколько провалившихся сухих законов, тому доказательство.
только они? фабрик табачных крайне мало, а вейпов и жидкостей для них?
Как уберечь детей от наркотиков? Пиздить..Нужно ли пиздить ногами? Конечно конечно только ногами
Наконец-то Госдума перестала заниматься глупостями и начала заботиться здоровьем граждан, чтобы они не потеряли его пока не доедут до передовых позиций в зоне СВО
А в чем смысл?
народ слезает с табака -> меньше бабла
Ну все, закупаемся)
А обычные сигареты безопаснее типо?
ждем продажи наборов "сделай сам"?
Табачное лобби победило. А то офигели покупать не у крупных корпораций и ещё и тратить меньше денег на курение
Надо же, в этом государстве наконец нормальный закон. 😵💫
Если лишить людей вэйпов, они перейдут на сигареты. Но это не удивительно, поскольку государство собирает акцизы именно с сигарет