Торговля
Полина Лааксо

В Госдуме разработали законопроект о запрете торговли ароматизированными жидкостями для вейпов — ТАСС Статьи редакции

В том числе безникотиновыми.

  • Документ запрещает обращение никотинсодержащей и безникотиновой жидкостей, растворов никотина с веществами, «направленными на повышение привлекательности продукции», а также добавок, которые усиливают никотиновую зависимость», сообщило ТАСС со ссылкой на текст законопроекта. Точный перечень добавок определит правительство.
  • Депутаты предлагают внести поправки в закон о защите населения от потребления никотиносодержащей продукции. Они также коснутся рекламы: «демонстрация использования устройств» для потребления никотина будет запрещена. Авторы проекта предлагают заодно уточнить и места, пригодные для продажи таких устройств.
Источник: «РИА Новости»
  • Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил рассмотреть возможный запрет вейпов в России в январе 2023 года. В феврале «минимизировать тему вейпов» предложил и глава Минздрава Михаил Мурашко. 5 апреля Володин сообщил, что Госдума может принять закон о запрете вейпов для несовершеннолетних уже 11 апреля.
  • 10 февраля Wildberries запустил бота для борьбы с «сомнительными товарами»: он находит на маркетплейсе вейпы, жидкости для них и курительные смеси, в том числе безникотиновые, — Wildberries запретил их продажу с 7 февраля.

#новость #вейпы

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28 комментариев
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 Михаил Толстых

Всё запретить, всех закрыть, всё заблокировать и отключить. Вот тогда заживём

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Вадим Д.

Ба, неужели что-то адекватное могут сделать? День чудес, не иначе.

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Мискам

Чот сомневаюсь , может это рекламная акция шоб остатки гавёные слить и получше закупиться )

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Алексей ПротКот

Да, пусть лучше школьники сиги курят. Хоть умрут быстрее и не будут видеть всего происходящего пиздеца.

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Вадим Д.

Пусть не курят, это тоже выбор.

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Алексей ПротКот

Как удобно, но так не работает. По себе знаю, что в школе курили огромное количество детей и лучше уж вейпы, чем сигареты.

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Yury

да тут уж как посмотреть, лучше ли вейпы.
По мне так лучше хороший самокруточный табак, чем жижу эту.

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Аккаунт отморожен

Пусть обычные сигареты курят, заебали хипсторы проклятые, для кого заводы строили. А водочки попить через затяг вообще сказка.

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Neutron

при этом как раз курение никто не запрещал, и тут вопрос, цель в том чтобы выручка у торговцев обычными сигаретами не падала или в чем? на заботу о гражданах что-то не похоже

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Виктор Исаков

Вейпы и все эти устройства производят те же компании🤦‍♂️

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Алексей ПротКот

Нет. Жижа как раз производятся маленькими компаниями. Тем самым малым бизнесом за поддержку которого так радеет наше правительство)

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А10

Это не бизнес, это вредительство

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Алексей ПротКот

Как и сигареты и алкоголь, но сколько не пытайся с этим бороться курить и пить люди не перестанут.

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Виктор Исаков

Абсолютное.

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Виктор Исаков

Качество этой жижи какое? Как по мне, так нахрен такой малый бизнес, который построен на зависимостях и прямом вреде здоровью.

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Алексей ПротКот

Ну так может заняться составлением ГОСТов на жижу, и контроля качества? Зависимости это часть жизни человека, и ничего не сделаешь. Несколько провалившихся сухих законов, тому доказательство.

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Neutron

только они? фабрик табачных крайне мало, а вейпов и жидкостей для них?

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Шурупова Мелания

Как уберечь детей от наркотиков? Пиздить..Нужно ли пиздить ногами? Конечно конечно только ногами

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Sergey Folps

Наконец-то Госдума перестала заниматься глупостями и начала заботиться здоровьем граждан, чтобы они не потеряли его пока не доедут до передовых позиций в зоне СВО

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Fred Han

А в чем смысл?

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Leo Uvarov

народ слезает с табака -> меньше бабла

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Zloy Marketolog
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Александр Пустовалов

Ну все, закупаемся)

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Алла Нечаева

А обычные сигареты безопаснее типо?

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Leo Uvarov

ждем продажи наборов "сделай сам"?

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Egor Savelyev

Табачное лобби победило. А то офигели покупать не у крупных корпораций и ещё и тратить меньше денег на курение

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alexstellar

Надо же, в этом государстве наконец нормальный закон. 😵‍💫

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Владислав Писарев

Если лишить людей вэйпов, они перейдут на сигареты. Но это не удивительно, поскольку государство собирает акцизы именно с сигарет

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