В Госдуму внесли законопроект об ограничении оборота вейпов и жидкостей для них Статьи редакции
Он запрещает продавать электронные сигареты и расходники везде, кроме розницы.
- Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение проект, который разрешает продавать «устройства для потребления никотинсодержащей продукции и их составные части» только в розничных магазинах. Торговля в онлайне, на ярмарках и выставках, через автоматы и «развозными и разносными» способами будет запрещена. Документ подписало почти 400 депутатов.
- Авторы предложили ввести запрет на обращение никотинсодержащей продукции с добавлением ароматизаторов и добавок, которые усиливают её привлекательность и вызывают зависимость. Кроме этого, согласно проекту, устанавливать минимальную цену на никотиновую продукцию будет правительство, а скидки на устройства запретят.
- «Открытая выкладка и демонстрация устройств в торговом объекте» также будет невозможна, но продавать их «с закрытой витрины» не запрещается — так сейчас торгуют сигаретами. Ещё одно положение проекта — необходимость принять меры, которые защитят детей младше 12 лет от рекламы с изображениями, описаниями или эпизодическими упоминаниями устройств.
- Пресс-служба Госдумы обратила внимание в официальном Telegram-канале, что проект также запрещает продажу несовершеннолетним в том числе безникотиновых вейпов и расходников.
- В 2021 году объём продаж электронных сигарет и жидкостей для их заправки составил около 38 млрд рублей, говорится в документе. Цель проекта — «защита жизни и здоровья несовершеннолетних». По словам его авторов, новые изделия вроде вейпов продвигаются как безопасная альтернатива сигаретам, но риск от такого курения не меньше.
- Спикер Госдумы Вячеслав Володин — один из авторов проекта — поручил рассмотреть запрет вейпов в России ещё в январе 2023 года. В феврале «минимизировать тему вейпов» предложил и глава Минздрава Михаил Мурашко.
- 5 апреля Володин сообщил, что Госдума может принять закон о запрете вейпов для несовершеннолетних уже 11 апреля. 6 апреля ТАСС сообщил, что в Думе разработали проект о запрете обращения ароматизированных жидкостей для устройств.
- 10 февраля Wildberries запустил бота для борьбы с «сомнительными товарами»: он находит на маркетплейсе вейпы, жидкости для них и курительные смеси, в том числе безникотиновые, — Wildberries запретил их продажу с 7 февраля.
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борьба с ветряными мельницами и охота на ведьм в разгаре — кроме слов 'запретить/ограничить/бороться' ничего нет и не будет ¯\_(ツ)_/¯
Когда мне было 16, то тоже считал, что какого хрена в магазине запрещена продажа алкоголя и сигарет несовершеннолетним. Прям страна запретов. Никакой свободы.
А к 40 уже привык...
Бедняжка. Как же вы выжили в этом тоталитарном аду?
Ну правильно пускай травятся сигаретами народ. Ведь там акцизы капают в карман. Плюс до пенсии не доживут. Одни плюсы для государства.
Так вроде про сигареты тут ни слова - в части их регулирования ничего не меняется
Именно, то что пополняет казну, то регулировать не хотят.
Начал падать спрос на табак вот и начали крутить гайки.
3аебали
Негативно отношусь к курению и одобряю ограничения на продажу сигаретозаменителей.
Вот из-за таких как ты негативщиков, которые одобряют ограничения на что-либо, мы и докатились до сегодняшнего пиздеца.
Смысл ограничений и запретов курения не в принуждении бросить куренить. Эти меры предназначены для будущих поколений, чтобы среди них было меньше курильщиков. Иностранный опыт подобных запретов уже давно продемонстрировал их эффективность. В 2013 году жесткие ограничения и запреты стали вводить и в России. Можно делать вид, что результата нет и многие, сунув голову в … песок (мягко говоря), так и поступают. А остальные видят, что курильщиков среди молодежи стало сильно меньше. И не только в условно «сытых» мегаполисах. С вейпами примерно такая же история. Насколько я могу понять условия подажи вейпов приравнивают к табачным.
Полностью согласен. Этот законопроект начальный, для построения базы контроля данной продукции. Сделан не против текущей молодёжи, а для будущих поколений
Я сам курю и с тоской вспоминаю времена, когда можно было поесть, выпить и курить в ресторанах не вставая из-за стола. Но здоровье будущих поколений важнее. Можно было бы сделать кафе и рестораны только для курящих с запретом на вход беременным и детям, но это другая тема.
мне, ну прямо очень, хочется увидеть те документы с исследованиями того на чем основано и проработке потенциальных последствий. что там с "фан уйди"? чтобы понять что это сделано не чтобы сделать, а действительно для пользы, и кто понесет наказание в случае если " внезапно" эффект будет негативный. Хотя это риторический вопрос.
Ты так говоришь, как будто в современных реалиях кто-то руководствуется логикой, исследованиями или хотя бы результатами дебатов. :) Пора открыть глаза.
а про то что это риторический вопрос вы не дочитали? Вообще это все было сарказмом) чтобы всерьез что-то пытаться получить от руководства надо очень сильно быть оторванным от реальности)
Хаха, про риторический вопрос я не прочёл, сорики, тогда никаких вопросов нет (кроме риторических)
В чем смысл запрета, если в рознице остались в продаже? Курильщик, если хочет, то дойдёт за 5 км в 30 градусный мороз куда надо, по сути и так и так куда-то топать ножками надо, разве что доставки видимо не будет
Сокращается доля импульсных покупок
Вейпы - яд!
Береги ребят!
Короче, т.н. "запрет вейпов" - это на самом деле не запрет. Просто зарегулировали подобно сигаретам: МРЦ, без визуального контакта. Может чуть позже даже эти вейпы обклеят страшными картинками со вкусом "импотенции" и "мертворождённых детей".
В общем, просто нужно больше деняк.
@Вадим Д. Ну что, радуешься?
А чё, плакать? Ну запретят и запретят. Я сегодня хорошее дело обмываю. Хорошего вечера всем (-:
Как говорил мой дед: По*уй во что ты одет! На покури бамбук!
Я: Спасибо деда!
Ну всё, ликуйте, любители письки дьявола, вы снова в своем сосущем строю
Виталька, залогинься
очень серьезный вопрос ,который требовал незамедлительного принятия решения
подростки попадали в обморок
Ох ща, конечно, у ребят на рынке подгорит...
Фруктовая жижа видимо сильно угрожала России
Проще перечислить разрешённое
В основном в рознице и покупают. Ну или у армян ,но они и алкашку и сигареты как продавали так и продают в продуктах 24
Честно говоря разговоров было больше, чем по факту. Лично я всегда только в розничных магазинах и брал. Смущают только пункты про запрет на ароматические добавки и минимальную цену. Конечно жидкость вообще без вкуса никто курить не будет, как и если сделают цены х10 от обычных.
Цена вопроса какая? Есть оценка теневого рынка?
Для большинства никакая
Деды воевали, получается.
Не будут продаваться жидкости со вкусом - сделают отдельные "бустеры", как с никотином (кто знает, тот поймет, как говорится).
Вообще, тут очень подходит мем с Калигулой. Такая ИБД, шо пипец