Госдума ограничила продажи вейпов и жидкостей для них Статьи редакции
Законопроект предусматривает запрет на открытую выкладку, выпуск никотиносодержащей продукции с ароматизаторами и другое.
- Дата рассмотрения документа во втором чтении, на котором предлагаются поправки, на момент написания заметки не определена. Спикер Госдумы Вячеслав Володин говорил в начале апреля 2023 года, что его могут рассмотреть сразу в трёх чтениях.
- Законопроект предлагает запретить розничные продажи «устройств для потребления никотиносодержащей продукции» и их комплектующих на ярмарках, выставках, в онлайне и через автоматы, «путём развозной и разносной торговли», сообщила Госдума.
- Будет запрещено выпускать и продавать никотиносодержащие товары с ароматизаторами и добавками, а также открыто выкладывать и демонстрировать устройства в магазинах — такой же запрет сейчас есть для сигарет.
- Среди других предложений — ограничение рекламы с вейпами и запрет её показа детям младше 12 лет. Законопроект также запрещает продажу несовершеннолетним вейпов, в том числе без никотина, и расходников к ним, добавил Володин.
- Володин поручил профильным комитетам рассмотреть запрет вейпов в России в январе 2023 года. В феврале «минимизировать употребления вейпов» призвал глава Минздрава Михаил Мурашко. Тогда же Wildberries запретил на маркетплейсе продажи безникотиновых вейпов, жидкостей для них и курительных смесей. Для содержащих никотин товаров запрет уже действовал.
4066 просмотров
Я думаю единственная цель этого закона — отвлечь от другого принятого сегодня, про который VC не пишет
Причём этот закон похлеще будет, просто мы пока о нем не знаем.
+100500
Кто-то отвлекся?
они оттуда половину комментов в страхе уже поудаляли)) я такого цензурного зашквара даже на пикабу не видел
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Акцизы, конечно, дают кучке людей кучу бабла, но запреты всяческой дряни нужны.
Ценники на вейпо-жижу уже растут?
Принмали в одной сессии с электронными повестками, интересно? И да, электроповестки одобрены. Кто бы сомневался:
https://www.kommersant.ru/doc/5926985?from=top_main_1
Мой коммент про этот законопроект тут уже потёрли. Новости до сих пор на сайте нет) Выводы очевидны
Комментарий удален модератором
Импортная качественная жижа и так дорого стоит. Хотят всех на сигареты перевести чтоб не доживали до пенсии.
Да, запреты - это как диета. Никто не хочет ее придерживаться, но иногда это необходимо, чтобы не сорваться с дороги к здоровому образу жизни.
приехали
вот это новости! я тоже в шоке.
хорошо, что других новостей из ГД нет.
Комментарий удален модератором
а где новость про другой законопроект?
Её не будет) Удаляют тут комментарии о ней)
Вам их не жалко ?!
А личный кабинет налогоплательщика так настроить и не могут: уже 4ый месяц результаты обрабатываются или что-то типа того. К слову о том, как быстро принимают некоторые из законов.
А что там не так? Подавал декларацию на получение вычета за покупку квартиры, через 20 дней деньги были на карте. Вроде всё норм, быстро, удобно.
Если другую новость так и не опубликуют, а комменты про нее удаляют, то думаю, что можно удаляться с сайта
Так вот же в теме "право" статья о другом принятом законе.
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Вейпы-то за что ?((
Комментарий удален модератором
Вейп ни у чом не уиноуат))
Все равно за парламентом не успеете, уже в третьем чтении одобрили (быстро читают). *Так, пардон, чтобы не дезинформировать людей напишу, я о другом турбо-законе высказался, хотя думаю тут также будет почти.
“Госдума не место для дискуссий”.
“Зачем вы становились депутатом ГД? Чтобы саботировать решения?”.
На редкость быстро
на кастрацию!
Еб@ть ЗОЖников набежало.
Вреда от вейпов столько же как и от сигарет, нахера блочить вейпы но оставлять сиги - мне не понятно. Либо разрешайте все, либо ничего. Х¥ета какая-то.
Ты о чем? У сигарет аналогичные запреты уже давно.
Именно это и сделали. Приравняли к сигаретам в плане закона.
Раньше можно было продавать открыто в любом месте, сейчас тоже самое, что и сигареты (в магазинах у которых есть лицензия и без выкладки на витрину)
Ураааааа. Хоть что-то стоящее сделали
Ну, это как "слепой найдет орех", но я рад, что вы рады! 😁
Пусть уже курят нормальные сиги, как взрослые люди!
Сигары!
скоро и это запретят
Не-е я не употребляю! Плохо это или хорошо друзья...
У вас в статье слово "несовершеннолетним" куда-то пропало. Поправьте, пожалуйста.
В армии вейпы всё равно запрещены
А что разрешено там вообще ?
Увлажнители воздуха с ароматизаторами ещё бы запретили
или просто освежители воздуха..
лучше бы обязали на освежителях воздуха писать что нибудь полезное а не только состав))) там из истории что-нибудь или статьи из энциклопедий))
это какой освежитель воздуха раскаляет влагу и выбрасывает пополам с тяжелыми металлами?
И дезики типа AXE
Думаю это не так важно. Любой родитель на уровне дома может контролировать своего ребенка. Не стоит это так раздувать.
Правительству лучше знать. Вон в Китае детям запрещено играть в компьютерные игры после 9 часов вечера.
Нет, не может любой родитель контролировать своего ребенка. Если бы это было так, то по улицам не ходили бы толпы несовершенолетних вейперов (а ранее курильщиков сигарет).
Удалено роскомкурением
А обычные сигаретки которые доказано убивают может запретить, не?
Так может прочесть стоит, что написано в новости, не?
Сигаретки давно "запрещены", а вейпы приравняли к ним.
Сатрапы! Не дают развиваться свободной экономике.
Рынок сам должен решить, нужна народу жижа для вейпа или нет!
Так можно и до наркотиков дойти, пусть сам народ решает, колоться ему или нет
@Таня Боброва почему не указываете, что запрет на продажу касается только несовершеннолетних?
ограничение рекламы с вейпами и запрет её показа детям младше 12 лет. а тоесть типо реклама выборочно показывается
с каждым днем все радостнее жить