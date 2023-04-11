Торговля
Таня Боброва

Госдума ограничила продажи вейпов и жидкостей для них Статьи редакции

Законопроект предусматривает запрет на открытую выкладку, выпуск никотиносодержащей продукции с ароматизаторами и другое.

Обновлено в 16:05 мск. Депутаты приняли законопроект сразу во втором и третьем чтении.
  • Дата рассмотрения документа во втором чтении, на котором предлагаются поправки, на момент написания заметки не определена. Спикер Госдумы Вячеслав Володин говорил в начале апреля 2023 года, что его могут рассмотреть сразу в трёх чтениях.
  • Законопроект предлагает запретить розничные продажи «устройств для потребления никотиносодержащей продукции» и их комплектующих на ярмарках, выставках, в онлайне и через автоматы, «путём развозной и разносной торговли», сообщила Госдума.
  • Будет запрещено выпускать и продавать никотиносодержащие товары с ароматизаторами и добавками, а также открыто выкладывать и демонстрировать устройства в магазинах — такой же запрет сейчас есть для сигарет.
  • Среди других предложений — ограничение рекламы с вейпами и запрет её показа детям младше 12 лет. Законопроект также запрещает продажу несовершеннолетним вейпов, в том числе без никотина, и расходников к ним, добавил Володин.

После принятия этой нормы мы инициируем внесение изменений в налоговое законодательство о многократном увеличении акцизов на вейпы. Так как на сегодняшний день вейпы разрешены в Беларуси и Казахстане, а мы входим в ЕАЭС, понятно, что надо найти решение, позволяющее нам, находясь в правовом поле, сделать вейпы тем товаром, который будет стоить очень дорого.

Вячеслав Володин (цитата с сайта Госдумы)
  • Володин поручил профильным комитетам рассмотреть запрет вейпов в России в январе 2023 года. В феврале «минимизировать употребления вейпов» призвал глава Минздрава Михаил Мурашко. Тогда же Wildberries запретил на маркетплейсе продажи безникотиновых вейпов, жидкостей для них и курительных смесей. Для содержащих никотин товаров запрет уже действовал.

#новость #вейпы #законы

4066 просмотров
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97 комментариев
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 Беженцы с TJ

Я думаю единственная цель этого закона — отвлечь от другого принятого сегодня, про который VC не пишет

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Александр Рюмин

Причём этот закон похлеще будет, просто мы пока о нем не знаем.

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4 комментария
muiren

+100500

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Михаил Желтухин

Кто-то отвлекся?

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Иосиф

они оттуда половину комментов в страхе уже поудаляли)) я такого цензурного зашквара даже на пикабу не видел

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Вадим Д.

Акцизы, конечно, дают кучке людей кучу бабла, но запреты всяческой дряни нужны.

Ценники на вейпо-жижу уже растут?
Принмали в одной сессии с электронными повестками, интересно? И да, электроповестки одобрены. Кто бы сомневался:
https://www.kommersant.ru/doc/5926985?from=top_main_1

Госдума одобрила законопроект об электронных…
Подробнее на сайте
www.kommersant.ru
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muiren

Мой коммент про этот законопроект тут уже потёрли. Новости до сих пор на сайте нет) Выводы очевидны

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5 комментариев

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3 комментария
Alex R

Импортная качественная жижа и так дорого стоит. Хотят всех на сигареты перевести чтоб не доживали до пенсии.

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Beyond Borders Education

Да, запреты - это как диета. Никто не хочет ее придерживаться, но иногда это необходимо, чтобы не сорваться с дороги к здоровому образу жизни.

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2 комментария
Beyond Borders Education

приехали

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Ware Wow

вот это новости! я тоже в шоке.
хорошо, что других новостей из ГД нет.

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8 комментариев

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legacy

а где новость про другой законопроект?

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muiren

Её не будет) Удаляют тут комментарии о ней)

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3 комментария
Пётр Измайлов

Вам их не жалко ?!

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Артем Денисов

А личный кабинет налогоплательщика так настроить и не могут: уже 4ый месяц результаты обрабатываются или что-то типа того. К слову о том, как быстро принимают некоторые из законов.

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Рамиль Ринатович

А что там не так? Подавал декларацию на получение вычета за покупку квартиры, через 20 дней деньги были на карте. Вроде всё норм, быстро, удобно.

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1 комментарий
Деда Миша

Если другую новость так и не опубликуют, а комменты про нее удаляют, то думаю, что можно удаляться с сайта

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Артем Денисов

Так вот же в теме "право" статья о другом принятом законе.

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1 комментарий

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Пётр Измайлов

Вейпы-то за что ?((

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Alex Shevchenko

Вейп ни у чом не уиноуат))

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Игорь Каргаполов

Все равно за парламентом не успеете, уже в третьем чтении одобрили (быстро читают). *Так, пардон, чтобы не дезинформировать людей напишу, я о другом турбо-законе высказался, хотя думаю тут также будет почти.

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Ware Wow

“Госдума не место для дискуссий”.
“Зачем вы становились депутатом ГД? Чтобы саботировать решения?”.

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Kate

На редкость быстро

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Пётр Измайлов
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Дмитрий Р.

на кастрацию!

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3 комментария
Александр Рюмин

Еб@ть ЗОЖников набежало.
Вреда от вейпов столько же как и от сигарет, нахера блочить вейпы но оставлять сиги - мне не понятно. Либо разрешайте все, либо ничего. Х¥ета какая-то.

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Kayji

Ты о чем? У сигарет аналогичные запреты уже давно.

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Ivan Mart

Именно это и сделали. Приравняли к сигаретам в плане закона.
Раньше можно было продавать открыто в любом месте, сейчас тоже самое, что и сигареты (в магазинах у которых есть лицензия и без выкладки на витрину)

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Kate

Ураааааа. Хоть что-то стоящее сделали

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Beyond Borders Education

Ну, это как "слепой найдет орех", но я рад, что вы рады! 😁

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9 комментариев
Рулон Абоев

Пусть уже курят нормальные сиги, как взрослые люди!

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Makar H

Сигары!

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5 комментариев
Владлен Битков

скоро и это запретят

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Makar H

Не-е я не употребляю! Плохо это или хорошо друзья...

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g1mb0s

У вас в статье слово "несовершеннолетним" куда-то пропало. Поправьте, пожалуйста.

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Иван Касаткин

В армии вейпы всё равно запрещены

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При себе ничего нет

А что разрешено там вообще ?

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Пётр Измайлов

Увлажнители воздуха с ароматизаторами ещё бы запретили

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Марк Наумов

или просто освежители воздуха..

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Дмитрий Р.

лучше бы обязали на освежителях воздуха писать что нибудь полезное а не только состав))) там из истории что-нибудь или статьи из энциклопедий))

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Даниил Терентьев

это какой освежитель воздуха раскаляет влагу и выбрасывает пополам с тяжелыми металлами?

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Foma Kiniaev

И дезики типа AXE

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Carter Dwayne

Думаю это не так важно. Любой родитель на уровне дома может контролировать своего ребенка. Не стоит это так раздувать.

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При себе ничего нет

Правительству лучше знать. Вон в Китае детям запрещено играть в компьютерные игры после 9 часов вечера.

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3 комментария
Kayji

Нет, не может любой родитель контролировать своего ребенка. Если бы это было так, то по улицам не ходили бы толпы несовершенолетних вейперов (а ранее курильщиков сигарет).

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1 комментарий
George Berezkin

Удалено роскомкурением

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Dimm Debrov

А обычные сигаретки которые доказано убивают может запретить, не?

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Ivan Mart

Так может прочесть стоит, что написано в новости, не?
Сигаретки давно "запрещены", а вейпы приравняли к ним.

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Dima Alexeev

Сатрапы! Не дают развиваться свободной экономике.
Рынок сам должен решить, нужна народу жижа для вейпа или нет!

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Kayji

Так можно и до наркотиков дойти, пусть сам народ решает, колоться ему или нет

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unknown

@Таня Боброва почему не указываете, что запрет на продажу касается только несовершеннолетних?

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От Себя Добавлю

ограничение рекламы с вейпами и запрет её показа детям младше 12 лет. а тоесть типо реклама выборочно показывается

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Yan Pimenov

с каждым днем все радостнее жить

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