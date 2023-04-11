После принятия этой нормы мы инициируем внесение изменений в налоговое законодательство о многократном увеличении акцизов на вейпы. Так как на сегодняшний день вейпы разрешены в Беларуси и Казахстане, а мы входим в ЕАЭС, понятно, что надо найти решение, позволяющее нам, находясь в правовом поле, сделать вейпы тем товаром, который будет стоить очень дорого.