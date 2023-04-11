Госдума поддержала в первом чтении законопроект об ограничении продаж вейпов и жидкостей для них Статьи редакции
Он предусматривает запрет на открытую выкладку, выпуск никотиносодержащей продукции с ароматизаторами и другое.
- Дата рассмотрения документа во втором чтении, на котором предлагаются поправки, на момент написания заметки не определена. Спикер Госдумы Вячеслав Володин говорил в начале апреля 2023 года, что его могут рассмотреть сразу в трёх чтениях.
- Законопроект в нынешнем виде предлагает запретить розничные продажи «устройств для потребления никотиносодержащей продукции» и их комплектующих на ярмарках, выставках, в онлайне и через автоматы, «путём развозной и разносной торговли», сообщила Госдума.
- Будет запрещено выпускать и продавать никотиносодержащие товары с ароматизаторами и добавками, а также открыто выкладывать и демонстрировать устройства в магазинах — такой же запрет сейчас есть для сигарет.
- Среди других предложений — ограничение рекламы с вейпами и запрет её показа детям младше 12 лет. Законопроект также запрещает продажу несовершеннолетним вейпов, в том числе без никотина, и расходников к ним, добавил Володин.
- Володин поручил профильным комитетам рассмотреть запрет вейпов в России в январе 2023 года. В феврале «минимизировать употребления вейпов» призвал глава Минздрава Михаил Мурашко. Тогда же Wildberries запретил на маркетплейсе продажи безникотиновых вейпов, жидкостей для них и курительных смесей. Для содержащих никотин товаров запрет уже действовал.
580 просмотров
А больше дорогая редакция ничего не хочет опубликовать про Госдуму? Лишение прав собственности мужской части населения — так, пустяк для бизнес-портала?)
Это Вы сейчас о чем конкретно? Алименты, домашнее насилие, дети
Акцизы, конечно, дают кучке людей кучу бабла, но запреты всяческой дряни нужны.
Ценники на вейпо-жижу уже растут?
Принмали в одной сессии с электронными повестками, интересно? И да, электроповести одобрены. Кто бы сомневался
https://www.kommersant.ru/doc/5926985?from=top_main_1
То как они принимают законы показывает приоритеты для россиян на ближайшие годы.
мы не хотим чтобы вы умерли от рака из-за сиг или вейпов, лучше умрите на поле боя где-то под Бахмутом, а то зеки заканчиваются.
Астрологи провозгласили неделю аналитиков.
уже год аналитиков, как минимум=)
В году 52 недели, на всех хватит (-:
Да, запреты - это как диета. Никто не хочет ее придерживаться, но иногда это необходимо, чтобы не сорваться с дороги к здоровому образу жизни.
Импортная качественная жижа и так дорого стоит. Хотят всех на сигареты перевести чтоб не доживали до пенсии.
приехали
вот это новости! я тоже в шоке.
хорошо, что других новостей из ГД нет.
Вообще нет)
Я не увидел на сайте госдумы, что тот закон внесен в принципе
на кастрацию!
Не-е я не употребляю! Плохо это или хорошо друзья...
Ураааааа. Хоть что-то стоящее сделали
Ну, это как "слепой найдет орех", но я рад, что вы рады! 😁
Здесь Вы правы. Будут жижи бадяжить дома
Как в старые добрые, самозамес))
Кажется, это будет великолепный домашний коктейльный вечер! 🍸🏡
Увлажнители воздуха с ароматизаторами ещё бы запретили
или просто освежители воздуха..
лучше бы обязали на освежителях воздуха писать что нибудь полезное а не только состав))) там из истории что-нибудь или статьи из энциклопедий))
Пусть уже курят нормальные сиги, как взрослые люди!
Сигары!
Вейпы-то за что ?((
Вейп ни у чом не уиноуат))
Вам их не жалко ?!