Торговля
Таня Боброва

Госдума поддержала в первом чтении законопроект об ограничении продаж вейпов и жидкостей для них Статьи редакции

Он предусматривает запрет на открытую выкладку, выпуск никотиносодержащей продукции с ароматизаторами и другое.

  • Дата рассмотрения документа во втором чтении, на котором предлагаются поправки, на момент написания заметки не определена. Спикер Госдумы Вячеслав Володин говорил в начале апреля 2023 года, что его могут рассмотреть сразу в трёх чтениях.
  • Законопроект в нынешнем виде предлагает запретить розничные продажи «устройств для потребления никотиносодержащей продукции» и их комплектующих на ярмарках, выставках, в онлайне и через автоматы, «путём развозной и разносной торговли», сообщила Госдума.
  • Будет запрещено выпускать и продавать никотиносодержащие товары с ароматизаторами и добавками, а также открыто выкладывать и демонстрировать устройства в магазинах — такой же запрет сейчас есть для сигарет.
  • Среди других предложений — ограничение рекламы с вейпами и запрет её показа детям младше 12 лет. Законопроект также запрещает продажу несовершеннолетним вейпов, в том числе без никотина, и расходников к ним, добавил Володин.

После принятия этой нормы мы инициируем внесение изменений в налоговое законодательство о многократном увеличении акцизов на вейпы. Так как на сегодняшний день вейпы разрешены в Беларуси и Казахстане, а мы входим в ЕАЭС, понятно, что надо найти решение, позволяющее нам, находясь в правовом поле, сделать вейпы тем товаром, который будет стоить очень дорого.

Вячеслав Володин (цитата с сайта Госдумы)
  • Володин поручил профильным комитетам рассмотреть запрет вейпов в России в январе 2023 года. В феврале «минимизировать употребления вейпов» призвал глава Минздрава Михаил Мурашко. Тогда же Wildberries запретил на маркетплейсе продажи безникотиновых вейпов, жидкостей для них и курительных смесей. Для содержащих никотин товаров запрет уже действовал.

#новость #вейпы #законы

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30 комментариев
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 muiren

А больше дорогая редакция ничего не хочет опубликовать про Госдуму? Лишение прав собственности мужской части населения — так, пустяк для бизнес-портала?)

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Kate

Это Вы сейчас о чем конкретно? Алименты, домашнее насилие, дети

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muiren
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Вадим Д.

Акцизы, конечно, дают кучке людей кучу бабла, но запреты всяческой дряни нужны.

Ценники на вейпо-жижу уже растут?
Принмали в одной сессии с электронными повестками, интересно? И да, электроповести одобрены. Кто бы сомневался
https://www.kommersant.ru/doc/5926985?from=top_main_1

Госдума одобрила законопроект об электронных…
Подробнее на сайте
www.kommersant.ru
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Николай Верегин

То как они принимают законы показывает приоритеты для россиян на ближайшие годы.

мы не хотим чтобы вы умерли от рака из-за сиг или вейпов, лучше умрите на поле боя где-то под Бахмутом, а то зеки заканчиваются.

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Иван АбрАмович

Астрологи провозгласили неделю аналитиков.

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Николай Верегин

уже год аналитиков, как минимум=)

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Вадим Д.

В году 52 недели, на всех хватит (-:

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Beyond Borders Education

Да, запреты - это как диета. Никто не хочет ее придерживаться, но иногда это необходимо, чтобы не сорваться с дороги к здоровому образу жизни.

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Alex R

Импортная качественная жижа и так дорого стоит. Хотят всех на сигареты перевести чтоб не доживали до пенсии.

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Beyond Borders Education

приехали

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Ware Wow

вот это новости! я тоже в шоке.
хорошо, что других новостей из ГД нет.

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Деда Миша

Вообще нет)

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Андрей Вечерний

Я не увидел на сайте госдумы, что тот закон внесен в принципе

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Пётр Измайлов
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Дмитрий Р.

на кастрацию!

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Makar H

Не-е я не употребляю! Плохо это или хорошо друзья...

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Kate

Ураааааа. Хоть что-то стоящее сделали

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Beyond Borders Education

Ну, это как "слепой найдет орех", но я рад, что вы рады! 😁

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Kate

Здесь Вы правы. Будут жижи бадяжить дома

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Alex Shevchenko

Как в старые добрые, самозамес))

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Beyond Borders Education

Кажется, это будет великолепный домашний коктейльный вечер! 🍸🏡

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Пётр Измайлов

Увлажнители воздуха с ароматизаторами ещё бы запретили

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Марк Наумов

или просто освежители воздуха..

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Дмитрий Р.

лучше бы обязали на освежителях воздуха писать что нибудь полезное а не только состав))) там из истории что-нибудь или статьи из энциклопедий))

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Рулон Абоев

Пусть уже курят нормальные сиги, как взрослые люди!

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Makar H

Сигары!

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Пётр Измайлов

Вейпы-то за что ?((

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Alex Shevchenko

Вейп ни у чом не уиноуат))

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Пётр Измайлов

Вам их не жалко ?!

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