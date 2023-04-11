Дубайский YallaHub с основателями из России привлёк $600 тысяч — сервис помогает другим компаниям масштабироваться в ОАЭ Статьи редакции
Деньги потратят на расширение в другие страны — первыми станут Саудовская Аравия и Катар.
- Сервис привлёк инвестиции от экосистемы финансовых и инвестиционных инструментов Regolith, рассказали в компании. Условия сделки она не раскрывает.
- YallaHub — это запущенный в декабре 2022 года логистический проект дубайского сервиса экспресс-доставки продуктов YallaMarket. Он позволяет предпринимателям масштабироваться на рынке ОАЭ с помощью инфраструктуры и экспертизы последнего.
- Сервис работает по подписке, в которую входят официальный импорт и сертификация, юридическое оформление, логистика и растаможка, хранение на складах, создание магазинов на маркетплейсах, управление ростом продаж, доставка клиентам и служба поддержки. Сколько стоит подписка, в компании не раскрыли.
- По собственным данным на апрель 2023-го, у YallaHub более 45 российских и иностранных брендов-клиентов, в том числе «Вкусвилл» и кофе Ingresso.
- YallaMarket в 2021 году запустили в Дубае Леонид Довбенко, Станислав Селезнёв и Вадим Дубровин. Сервис доставляет продукты и товары повседневного спроса из собственных дарксторов. К апрелю 2023-го YallaHub и YallaMarket привлекли более $12,6 млн от Wamda Capital, Doha Tech Angels, Fry One Ventures, AngelsDeck, Dubai Angel Investors, Regolith и бизнес-ангелов, рассказали в компании.
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Эх, если б он позволял переадресовывать повестку из госуслуг на детей военкома — привлёк бы гораздо больше.
Пока та новость актуальнее. Татьяна, прошу извинить.
ну да, о таком только мечтать можно
Ну ты напиши Хорошая идея может что нибудь придумают 😄
ща будут срочно накидывать мусорные новости чтобы сбить повесточку
Ну зря Вы так. Такие публикации готовятся заранее и выходят, как правило, по графику.
Опять же, новость про "повесточки" крайне важна, к тому же редакция разместила её, что с "политическими" крайне редко происходит.
Интересно, можно будет по такой схеме в дубайские дарксторы поставлять, например кедровые орехи или мёд?
Что такое $600к для такого проекта, зарплата 8 человек на 15 месяцев?
для начала это пожалуй нормально ,плошадка развивается постепенно
сейчас многие сервисы взяли курс на Дубай ,понятно почему
а можно в ОАЭ масштабировать госуслуги ?
Масштабировать в России уже бессмысленно