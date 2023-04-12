Ozon назначил руководителем маркетплейса Сергея Гончарова — бывшего главу «Пятёрочки» Статьи редакции
Он будет курировать его развитие во всех категориях.
- Сергей Гончаров возглавит маркетплейс — «крупнейший и ключевой» блок бизнеса Ozon, сообщили в компании. Среди других блоков, например, финансовый и логистический — у каждого есть свой руководитель.
- Главной задачей Гончарова будет развитие всех категорий и бизнес-моделей маркетплейса. Среди них — развитие собственных продаж и торговых марок, привлечение нового ассортимента, работа с продавцами и брендами и другое.
- До января 2022 года Гончаров работал в X5 Group — возглавлял сеть магазинов «Пятёрочка». До 2013 года он работал директором по стратегии и развитию бизнеса Sony. После — руководил сетью «Магнит Косметик».
- Кроме того, компанию покинул коммерческий директор Ozon Cергей Паньков, — чтобы «реализовать новые карьерные возможности». Его обязанности также заберёт Гончаров.
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ну это на мой взгляд для озона просто подарок.
топы х5 последнего поколения просто убер мощные.
пятерка и перек реально красавцы (пожалуйста не надо тут кукарекать что вас обматерила уборщица Люба, я смотрю стратегически)
Жили-были мыши. Все их обижали. Однажды пришли мыши к сове:
- Мудрая сова, помоги! Все нас едят. Скоро нас не останется. Что делать ?
Подумала сова и говорит:
- Мыши! Станьте ежами! Будете колючими и для охотников недоступны.
Побежали мыши радостно:
- Станем ежами! Станем ежами!
Вдруг одна остановилась:
- А кто-нибудь знает: как стать ежами?
Никто. Побежали обратно к сове.
- Сова! А как нам стать ежами???
- Мыши! Идите на хуй! Я не тактик, я - стратег !
не надо тут кукарекать
Чего?
Озончик - выручает!
Голос Озооночки
Понятно, продукты на Озоне можно больше не заказывать.
Почему ?
Это написал просто тролль, которому нужно хоть что-то написать)) не обращайте внимания
Просто у него на слово пятерочка сработали стереотипы 10 летней давности
Примерно той же давности овощи в пятерочках.
овощи в магните с вами не согласны
А кто из них старше?
Я уже очень давно не встречал там лежалых овощей.
С Ашаном перепутал. Вот там полный треш.
Это ваше утверждение, на мой взгляд, малоправдиво (пиздеж)
да нормальный магазин, овощи не совсем свежие могут попасться везде
Ну все теперь селлерам вообще гайки закрутят🤣 ретробонус за полку введут, уверен)
Пока он будет погружаться в масштабы той жопы,которая творится на озоне,уже и продавцов возможно не останется к тому времени.Будут только бесконтрольно плодящиеся пвз с мальчиками и девочками,ковыряющими в носу
А что с озоном? Я просто селлер и за исключением мелких проблем которые всегда решаются я доволен.
Ну значит вам повезло, я вот давно уже не доволен) продажи падают, а покатушки съедают очень большой процент от маржи.
Продажи падают не из за того, что проблемы на озоне. А из-за того, что конкуренция растет и маркетинг решает
Ну значит вы счастливчик
Да, я тоже доволен. Всё чётко, мелкие вопросы решают, поддержка туповата, как и везде. Скидки покупателям раздают. Пусть так и будет!)
Да мы тоже были довольны до постоплаты. Потом начались покатушки за наш счет. И теперь отмен 80%, а выкупа 20%
Да не, не дадут ему сопли жевать, учитывая зарплаты на таких должностях, результата захотят сразу, может месяц-два, а за это время не все разбегутся)
Yep, для продвижения собственных продаж и торговых марок.
давайте подождем и не будем делать преждевременные выводы
Ну, проверим формат жёсткого дискаунтера в рамках ПВЗ..)))
Так пятерочка себя вроде не позиционирует как жесткий дискаунтер
это понятно, но тренд в ритейле сейчас таков)
надеюсь, сервис хуже не станет! Будем верить в лучшее
Куда хуже-то?
Ого, сразу во всех... Вспомнился фильм «человек — швейцарский нож» (-:
Так фильм же вообще не об этом
Пацан к успеху пришел
Похож на Дастина Хоффмана.
Это по этому доставка товаров в Мск со склада Пушкино 1 - послезавтра, а с Пушкино 2 - завтра
Можете показать успех x5 групп о котором все говорят?
Я вижу только
- плохие магазины пятерочка, где ничего практически нет
- странную интернет торговлю: 2 интернет магазина перекрестка
- провалившийся запуск агригатора доставки
- суперстранная подписка Пакет?
- цены дороже чем в других магазинах
Где достижения этого руководителя то?
Вы вероятно смотрите не туда..
как будто символично
внушительный опыт у человека, надеюсь специфику маркетплейса прочувсвует
TL;DR: Озон будет наращивать частоту доставок. "Самокату" и "Лавке" Яндекса придётся немного напрячься.
развитие собственных - вся наработанная селлерами статистика позволяет зайти в самые выгодные товарные ниши. И вытеснить из них мелких продавцов, монополизируя продажи. Будет жёстко, готовьтесь, ведь в Озон миллиардные убытки по результатам года