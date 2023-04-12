Торговля
Евгения Евсеева

Ozon назначил руководителем маркетплейса Сергея Гончарова — бывшего главу «Пятёрочки» Статьи редакции

Он будет курировать его развитие во всех категориях.

  • Сергей Гончаров возглавит маркетплейс — «крупнейший и ключевой» блок бизнеса Ozon, сообщили в компании. Среди других блоков, например, финансовый и логистический — у каждого есть свой руководитель.
  • Главной задачей Гончарова будет развитие всех категорий и бизнес-моделей маркетплейса. Среди них — развитие собственных продаж и торговых марок, привлечение нового ассортимента, работа с продавцами и брендами и другое.
  • До января 2022 года Гончаров работал в X5 Group — возглавлял сеть магазинов «Пятёрочка». До 2013 года он работал директором по стратегии и развитию бизнеса Sony. После — руководил сетью «Магнит Косметик».
  • Кроме того, компанию покинул коммерческий директор Ozon Cергей Паньков, — чтобы «реализовать новые карьерные возможности». Его обязанности также заберёт Гончаров.
Сергей Гончаров

#новость #ozon

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43 комментария
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 Trade Scum

ну это на мой взгляд для озона просто подарок.

топы х5 последнего поколения просто убер мощные.

пятерка и перек реально красавцы (пожалуйста не надо тут кукарекать что вас обматерила уборщица Люба, я смотрю стратегически)

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Вася Пражкин
я смотрю стратегически

Жили-были мыши. Все их обижали. Однажды пришли мыши к сове:
- Мудрая сова, помоги! Все нас едят. Скоро нас не останется. Что делать ?

Подумала сова и говорит:
- Мыши! Станьте ежами! Будете колючими и для охотников недоступны.

Побежали мыши радостно:
- Станем ежами! Станем ежами!

Вдруг одна остановилась:
- А кто-нибудь знает: как стать ежами?

Никто. Побежали обратно к сове.
- Сова! А как нам стать ежами???
- Мыши! Идите на хуй! Я не тактик, я - стратег !

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Никита
просто убер мощные
не надо тут кукарекать

Чего?

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Алек Борисовский

Озончик - выручает!

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Апрель Обормотов

Голос Озооночки

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Pavel Cree

Понятно, продукты на Озоне можно больше не заказывать.

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Дмитрий Гордеев

Почему ?

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Георгий Ska

Это написал просто тролль, которому нужно хоть что-то написать)) не обращайте внимания

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Кабаре-дуэт Академия

Просто у него на слово пятерочка сработали стереотипы 10 летней давности

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Pavel Cree

Примерно той же давности овощи в пятерочках.

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неформат

овощи в магните с вами не согласны

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Никита

А кто из них старше?

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Mike V. Gorbunov

Я уже очень давно не встречал там лежалых овощей.

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Gre Li

С Ашаном перепутал. Вот там полный треш.

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Trade Scum

Это ваше утверждение, на мой взгляд, малоправдиво (пиздеж)

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Василий Сафонов

да нормальный магазин, овощи не совсем свежие могут попасться везде

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Сергей Ф

Ну все теперь селлерам вообще гайки закрутят🤣 ретробонус за полку введут, уверен)

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Удивленный

Пока он будет погружаться в масштабы той жопы,которая творится на озоне,уже и продавцов возможно не останется к тому времени.Будут только бесконтрольно плодящиеся пвз с мальчиками и девочками,ковыряющими в носу

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Trade Scum

А что с озоном? Я просто селлер и за исключением мелких проблем которые всегда решаются я доволен.

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Сергей Ф

Ну значит вам повезло, я вот давно уже не доволен) продажи падают, а покатушки съедают очень большой процент от маржи.

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Basil

Продажи падают не из за того, что проблемы на озоне. А из-за того, что конкуренция растет и маркетинг решает

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Удивленный

Ну значит вы счастливчик

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Митроченков Дмитрий

Да, я тоже доволен. Всё чётко, мелкие вопросы решают, поддержка туповата, как и везде. Скидки покупателям раздают. Пусть так и будет!)

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А.Т.

Да мы тоже были довольны до постоплаты. Потом начались покатушки за наш счет. И теперь отмен 80%, а выкупа 20%

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Сергей Ф

Да не, не дадут ему сопли жевать, учитывая зарплаты на таких должностях, результата захотят сразу, может месяц-два, а за это время не все разбегутся)

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Observer

Yep, для продвижения собственных продаж и торговых марок.

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Evgeniy Polyakov

давайте подождем и не будем делать преждевременные выводы

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АВР

Ну, проверим формат жёсткого дискаунтера в рамках ПВЗ..)))

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Кабаре-дуэт Академия

Так пятерочка себя вроде не позиционирует как жесткий дискаунтер

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АВР

это понятно, но тренд в ритейле сейчас таков)

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Лара Бёрд

надеюсь, сервис хуже не станет! Будем верить в лучшее

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Удивленный

Куда хуже-то?

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Вадим Д.

Ого, сразу во всех... Вспомнился фильм «человек — швейцарский нож» (-:

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Доктор Богомол Тобогган

Так фильм же вообще не об этом

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Доктор Богомол Тобогган

Пацан к успеху пришел

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Слегка Придурковатый

Похож на Дастина Хоффмана.

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Vlad Samsonov

Это по этому доставка товаров в Мск со склада Пушкино 1 - послезавтра, а с Пушкино 2 - завтра

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Влад

Можете показать успех x5 групп о котором все говорят?

Я вижу только
- плохие магазины пятерочка, где ничего практически нет
- странную интернет торговлю: 2 интернет магазина перекрестка
- провалившийся запуск агригатора доставки
- суперстранная подписка Пакет?
- цены дороже чем в других магазинах

Где достижения этого руководителя то?

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Ildar G

Вы вероятно смотрите не туда..

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vobla

как будто символично

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oleg.pimenov

внушительный опыт у человека, надеюсь специфику маркетплейса прочувсвует

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g1mb0s

TL;DR: Озон будет наращивать частоту доставок. "Самокату" и "Лавке" Яндекса придётся немного напрячься.

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Angela Litvinenko

развитие собственных - вся наработанная селлерами статистика позволяет зайти в самые выгодные товарные ниши. И вытеснить из них мелких продавцов, монополизируя продажи. Будет жёстко, готовьтесь, ведь в Озон миллиардные убытки по результатам года

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