«Яндекс Маркет» изменил условия вознаграждения для новых владельцев ПВЗ Статьи редакции
Выплата будет зависеть от количества выданных товаров, а не от оборота пункта.
- Для тех, кто подал заявку на открытие нового пункта выдачи 11 апреля 2023 года или позже, будет действовать новый подход к расчёту вознаграждения, говорится в сообщении «Маркета» для партнёров (есть у vc.ru). Те, кто подал заявку до этого, будут работать по прежним правилам.
- При расчёте вознаграждения для новых ПВЗ будет применяться потоварный расчёт и ставка в 5% от общего объёма выданных товаров. При этом максимальное вознаграждение за выдачу одного товара составит 250 рублей.
- Прежние правила расчёта вознаграждения учитывают местонахождение ПВЗ, срок работы и месячный оборот. Например, пункт, который работал 1-3 месяца, с оборотом до 500 тысяч рублей мог получить до 12% от общего объёма выданных заказов.
- В пресс-службе сервиса рассказали, что с начала 2023 года количество новых ПВЗ увеличилось почти в два раза. Изменения решили внести, чтобы открытие новых не влияло на работу уже действующих. Также на карте с рекомендациями оптимальных мест для открытия пунктов зоны будут отображаться как доступные, если в них работает недостаточное количество ПВЗ.
- В феврале 2023 новую программу выплат партнёрским ПВЗ анонсировал Wildberries. Она должна учитывать количество жителей и их уровень жизни в населённом пункте, расположение ПВЗ относительно торговых центров и транспортных развязок, стоимость аренды, характер застройки и инфраструктуру, размер помещения и его рейтинг.
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Кручу-верчу...
ну яндекс действительно только и путает всех
А когда яндекс маркет изменит условия своего бессовестного нахождения в топе поисковика по всем запросам?
https://vc.ru/marketing/651370-yandeks-market-zahvatil-top-vydachi
Ответ прост: никогда.
А зачем им менять что-то? Они свои сервисы как можно выше будут ставить всегда
а что должно быть по другому? Хозяин барин...
Я совсем не в теме ПВЗ.
Но я думаю, что если условия меняются, то все это делается для улучшения условий, и увеличения заработка пунктов?
Так ведь, правда? ))
всё во имя человека, всё для блага человека
ну 250 рублей за выдачу не так то уж плохо
Конечно, например, продавец заплатит Яндексу за продажу последнего Айфона 15-20тыс комиссии, а ПВЗ получит 250 руб неся полную ответственность за этот товар с момента его приема от службы доставки до выдачи покупателю.
Если раньше был 5% от товара за 100 тыс это было 5 тыс руб, а сейчас 250 руб. В чем смысл открывать пункт выдачи?
Для того, чтобы
"Изменения решили внести, чтобы открытие новых не влияло на работу уже действующих"
нужно просто делать в буквально следующем предложении, т.е.
"зоны будут отображаться как доступные, если в них работает недостаточное количество ПВЗ".
Все. А не вот это все.
Перефразируя мем: "хехе... Яндекс!"
Не понимаю зачем вообще эти пункты открываюи люди. После 5 минут, потраченных на подсчёты становится очевидно, что это не окупается