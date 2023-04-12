Торговля
Таня Боброва

МВД не поддержало эксперимент по онлайн-торговле вином через «Почту России» — он не учитывает запрет на продажи детям Статьи редакции

Пострадать могут и доставляющие алкоголь сотрудники «Почты», считают в ведомстве.

  • Законопроект не учитывает существующий запрет на продажу алкоголя несовершеннолетним, рассказали в МВД «Интерфаксу». Онлайн-продажа «носит непубличный характер», а значит заказать алкоголь смогут в том числе дети и подростки, считают в ведомстве.
  • Также в документе не учитываются региональные ограничения по месту и времени продажи спиртного. Принятие законопроекта увеличит и вероятность «совершения противоправных действий или посягательств» и в отношении работников «Почты России», доставляющих товар, полагают в министерстве.
  • В МВД добавили, что разработкой законопроекта занимался Минфин, а само ведомство не участвовало в его подготовке.
  • В начале апреля 2023 года правительство России одобрило эксперимент по онлайн-торговле российским вином. По плану, его проведут с 1 ноября 2023-го по 31 июля 2026-го в Москве и Московской области. Список производителей-участников должен составить Минсельхоз.
  • Пользователи смогут заказать вино на специальном сайте «Почты России». Оператор доставит вино на дом или в удобное для покупателя почтовое отделение. Получить алкоголь можно будет по паспорту.

#новость #почтароссии

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67 комментариев
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 Дмитрий Зима

Опа, у кого-то нашелся бизнес в сфере продаж алкоголя

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Куртуазный маньерист

Или заносят долю с других веществ. Алкоголь может снизить продажи.

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Ale K

Владельцы дворовых разлеваек против такой инициативы

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5 комментариев
Пьяный кролик

А он отсутствовал?

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Михаил Барабаш

Этому противостоянию лет 10 уже. Ничего нового

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Вадим Д.

— Чтобы мы свой заводик закрыли из-за почты?!
— Так, скажем, что всё — ради детей.
— А они поведутся, тащ генерал-главначпупс?
— Ну ты ляпнул, всегда ж велись.

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Монументальный Утконос

Сначала прочитал «главчупачупс» 😁

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1 комментарий
Олег Павлов

Заводик ЖБИ в Уфе открывай – нормально будет)

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1 комментарий
Makar H

А что дети почтой пользуются?

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Владимир Лопатин

как выясняется ,когда надо что-то убрать или запретить там ,рядом фигурируют дети

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muiren

Да плевать им на детей, это всегда было предлогом)

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Rex Mundy

Вроде как основная сложность с дистанционной продажей алкоголя всегда и была в том, чтобы как то определять возраст и время суток

В чем был проект эксперимента, если базовые вещи в него не вошли?

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Дмитрий Зима

не вижу проблемы с определением возраста и времени. При получении посылки всегда просят паспорт, а то что касается времени - я очень сомневаюсь что почтальон принесет мне в 3 ночи бутылочку игристого

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10 комментариев
Sergey Mukhin

А в чём вообще проблема с временем суток? Я думал основное предназначение часов продажи, чтобы нельзя было купить, если ты резко под ночь загорелся выпить.
Вряд ли ты такой — «что-то выпить хочется, закажу-ка почтой!».

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Шпуля Шунтиковна

Он лайн винишко купить - запрет. Он лайн повестку получить - конечно да!

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Сергей

Hi there,

Feel very sorry to say that.

I always thought that the word mail came from the word of respect ( Почтение, Уважение )

Thank You Very Much And All The Very Best

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Alexey
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Игорь Протасов

совершения противоправных действий или посягательств» и в отношении работников «Почты России», доставляющих товар, полагают в министерстве.

Ограбят почтальона ради бутылки вина?
Какой-то полет мысли нереальный

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Дмитрий Зима

ну да. Когда он с кучей посылок с айфонами или пенсиями для целого района какой смысл его грабить? а вот бутылка портвейна...

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Roman Orlov

Дрон почтовый будут сетью с неба сшибать.

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Булка хлеба

Кому в здравом уме понадобится через бумажные каталоги заказывать вино у которого даже отзывов нет?

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Mike

почему через бумажные? Они же хотят отдельный раздел на сайте. И не совсем понятно какие вам нужны отзывы) Там же не эксклюзивные бренды собираются продавать, так что отзывы можно найти в vivino или ещё где-нибудь

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3 комментария
Диана Полякова

так а в чем ввести запрет на выдачу алкоголя детям

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неформат

а что много кто рассчитывал заказывать?

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Пьяный кролик

Хорошие лимонад, чипсы и сладости по цене давно в разы дороже алкашки уже. Видимо современные подростки это уже смекнули)

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Anton

Владельцы КБ и дешманский блевотных алкомаркетов:
🗿

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Mike

аудитории КБ и блевотных алкомаркетов подобный сервис вряд ли нужен) Вот если почта каким-то чудом сможет заметно снизить розничную цену бутылки... Но вряд ли у них получится дешевле, чем у КБ, особенно с дешёвым алкоголем. Ну и доставка какое-то время займёт, маргиналу проще сходить до ближайшей точки

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1 комментарий
Gregory Obornev

А как все началось...

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Наталья Тегетаева

В региональном отделении видела консервы всякие, сухари и пр. С нормальной кстати наценкой были

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Roman Orlov

Везде уже так.

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Bacceti Sphodromantis

Могу ошибаться, но Почтой, хоть она и спрогрессировала, из алкоголя можно заказывать только сухое вино. В самом прямом смысле.

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Эмиль Давыдов

Как такое вообще можно обсуждать?
Непонятные идеи рождают известные люди!

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Павел Березин

Кажется, "Почта России" решила добавить новое значение в свой слоган "До ваших рук" - теперь они доставляют и до вашего кровищщщщща!

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Giraffe

Как ребенка в детдом отправлять за рисунок и отца сажать это норм. А если алкоголь кто то купит, то это недопустимо

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Слегка Придурковатый

Давайте, ведомства, рубитесь друг с другом. Один хуй идея в текущем виде нежизнеспособна.

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Иван Саблин

Не нужно допускать малокомпетентное МВД до этого.
Во всем мире 100 раз доказано, что лучшее средство от алкоголизма это пересадка с крепкого алкоголя населения на вино и пиво

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Крендель с перцем

У меня на Почте паспорт спрашивают при каждом пчихе... я его по 10 раз достаю при каждом посещении

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Magistr Architecture

Такое ощущение, что этот запрет лоббируют федсети, которые боятся падения маржи с продаж алкашки

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Апрель Обормотов

Бля, в МВД такие няшки прям. Так о нас заботятся)))

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абсолютный вездеход

тем временем дети

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Иван Саблин

Дети типо будут дорогое вино вить

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vodkomotornik

Через Госуслуги надо было реализовывать, или же авторизацию в приложухе через Госуслуги - вот и вся проблема.
Прикрыли хорошее дело заботой о детях...

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Мискам

Ой , кабута непонятно шо именно кэбэшные да бристоьные уши торчат из мвдешной шапки )

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Michael Petroff

Принятие законопроекта увеличит и вероятность «совершения противоправных действий или посягательств» и в отношении работников «Почты России», доставляющих товар, полагают в министерстве

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noname

А консервами? Сельдь Иваси забыли

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noname

А боярышник по почте рассылать можно?

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