МВД не поддержало эксперимент по онлайн-торговле вином через «Почту России» — он не учитывает запрет на продажи детям Статьи редакции
Пострадать могут и доставляющие алкоголь сотрудники «Почты», считают в ведомстве.
- Законопроект не учитывает существующий запрет на продажу алкоголя несовершеннолетним, рассказали в МВД «Интерфаксу». Онлайн-продажа «носит непубличный характер», а значит заказать алкоголь смогут в том числе дети и подростки, считают в ведомстве.
- Также в документе не учитываются региональные ограничения по месту и времени продажи спиртного. Принятие законопроекта увеличит и вероятность «совершения противоправных действий или посягательств» и в отношении работников «Почты России», доставляющих товар, полагают в министерстве.
- В МВД добавили, что разработкой законопроекта занимался Минфин, а само ведомство не участвовало в его подготовке.
- В начале апреля 2023 года правительство России одобрило эксперимент по онлайн-торговле российским вином. По плану, его проведут с 1 ноября 2023-го по 31 июля 2026-го в Москве и Московской области. Список производителей-участников должен составить Минсельхоз.
- Пользователи смогут заказать вино на специальном сайте «Почты России». Оператор доставит вино на дом или в удобное для покупателя почтовое отделение. Получить алкоголь можно будет по паспорту.
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Опа, у кого-то нашелся бизнес в сфере продаж алкоголя
Или заносят долю с других веществ. Алкоголь может снизить продажи.
Владельцы дворовых разлеваек против такой инициативы
А он отсутствовал?
Этому противостоянию лет 10 уже. Ничего нового
— Чтобы мы свой заводик закрыли из-за почты?!
— Так, скажем, что всё — ради детей.
— А они поведутся, тащ генерал-главначпупс?
— Ну ты ляпнул, всегда ж велись.
Сначала прочитал «главчупачупс» 😁
Заводик ЖБИ в Уфе открывай – нормально будет)
А что дети почтой пользуются?
как выясняется ,когда надо что-то убрать или запретить там ,рядом фигурируют дети
Да плевать им на детей, это всегда было предлогом)
Вроде как основная сложность с дистанционной продажей алкоголя всегда и была в том, чтобы как то определять возраст и время суток
В чем был проект эксперимента, если базовые вещи в него не вошли?
не вижу проблемы с определением возраста и времени. При получении посылки всегда просят паспорт, а то что касается времени - я очень сомневаюсь что почтальон принесет мне в 3 ночи бутылочку игристого
А в чём вообще проблема с временем суток? Я думал основное предназначение часов продажи, чтобы нельзя было купить, если ты резко под ночь загорелся выпить.
Вряд ли ты такой — «что-то выпить хочется, закажу-ка почтой!».
Он лайн винишко купить - запрет. Он лайн повестку получить - конечно да!
Hi there,
Feel very sorry to say that.
I always thought that the word mail came from the word of respect ( Почтение, Уважение )
Thank You Very Much And All The Very Best
совершения противоправных действий или посягательств» и в отношении работников «Почты России», доставляющих товар, полагают в министерстве.
Ограбят почтальона ради бутылки вина?
Какой-то полет мысли нереальный
ну да. Когда он с кучей посылок с айфонами или пенсиями для целого района какой смысл его грабить? а вот бутылка портвейна...
Дрон почтовый будут сетью с неба сшибать.
Кому в здравом уме понадобится через бумажные каталоги заказывать вино у которого даже отзывов нет?
почему через бумажные? Они же хотят отдельный раздел на сайте. И не совсем понятно какие вам нужны отзывы) Там же не эксклюзивные бренды собираются продавать, так что отзывы можно найти в vivino или ещё где-нибудь
так а в чем ввести запрет на выдачу алкоголя детям
а что много кто рассчитывал заказывать?
Хорошие лимонад, чипсы и сладости по цене давно в разы дороже алкашки уже. Видимо современные подростки это уже смекнули)
Владельцы КБ и дешманский блевотных алкомаркетов:
🗿
аудитории КБ и блевотных алкомаркетов подобный сервис вряд ли нужен) Вот если почта каким-то чудом сможет заметно снизить розничную цену бутылки... Но вряд ли у них получится дешевле, чем у КБ, особенно с дешёвым алкоголем. Ну и доставка какое-то время займёт, маргиналу проще сходить до ближайшей точки
А как все началось...
В региональном отделении видела консервы всякие, сухари и пр. С нормальной кстати наценкой были
Везде уже так.
Могу ошибаться, но Почтой, хоть она и спрогрессировала, из алкоголя можно заказывать только сухое вино. В самом прямом смысле.
Как такое вообще можно обсуждать?
Непонятные идеи рождают известные люди!
Кажется, "Почта России" решила добавить новое значение в свой слоган "До ваших рук" - теперь они доставляют и до вашего кровищщщщща!
Как ребенка в детдом отправлять за рисунок и отца сажать это норм. А если алкоголь кто то купит, то это недопустимо
Давайте, ведомства, рубитесь друг с другом. Один хуй идея в текущем виде нежизнеспособна.
Не нужно допускать малокомпетентное МВД до этого.
Во всем мире 100 раз доказано, что лучшее средство от алкоголизма это пересадка с крепкого алкоголя населения на вино и пиво
У меня на Почте паспорт спрашивают при каждом пчихе... я его по 10 раз достаю при каждом посещении
Такое ощущение, что этот запрет лоббируют федсети, которые боятся падения маржи с продаж алкашки
Бля, в МВД такие няшки прям. Так о нас заботятся)))
тем временем дети
Дети типо будут дорогое вино вить
Через Госуслуги надо было реализовывать, или же авторизацию в приложухе через Госуслуги - вот и вся проблема.
Прикрыли хорошее дело заботой о детях...
Ой , кабута непонятно шо именно кэбэшные да бристоьные уши торчат из мвдешной шапки )
Принятие законопроекта увеличит и вероятность «совершения противоправных действий или посягательств» и в отношении работников «Почты России», доставляющих товар, полагают в министерстве
А консервами? Сельдь Иваси забыли
А боярышник по почте рассылать можно?