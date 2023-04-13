Wildberries ввёл новую систему контроля за тем, как ПВЗ соблюдают стандарты работы и обслуживания Статьи редакции
Она распространяется на нарушения вроде отсутствия видеокамер в пункте, невыдачи пакета клиенту или незапланированного закрытия ПВЗ.
- Правила согласовали с инициативной группой партнёров маркетплейса, рассказала компания. При первом нарушении предпринимателя либо предупредят на словах, либо «депремируют» на небольшую сумму. Например, за отсутствие пакетов для клиентов выдадут предупреждение.
- Если в ПВЗ не установлены камеры, владелец будет вынужден заплатить сначала 10 тысяч рублей. Если же он повторно проигнорирует правило, его начнут штрафовать по системе грейда — увеличивая сумму с каждым последующим нарушением. Так, на второй раз ему придётся заплатить уже 50 тысяч рублей, уточнили vc.ru в компании.
- Wildberries также согласовал новый порядок, по которому ПВЗ должен уведомлять компанию о закрытии из-за непредвиденной ситуации: например, из-за пожара в соседнем доме или прорванных труб. Владельца не будут «депремировать» за несоблюдение графика работы, если он пришлёт подтверждающие документы от правительственных служб вроде МЧС.
- Помимо этого, компания установила новый порядок инвентаризации при закрытии пункта. Провести её нужно в течение 24 часов, включив камеры видеонаблюдения, «чтобы исключить потери товаров». Владельцы ПВЗ также могут помогать с инвентаризацией соседским пунктам, за что будут получать вознаграждение. Сумма будет зависеть от «объёма выдачи или приёмки товаров», рассказали в Wildberries.
- Инициативная группа партнёров маркетплейса также добилась того, чтобы компания вернула возможность менеджеров отмечать товары как бракованные сразу при приёмке. Такая функция была, но потом её отменили.
- В марте 2023 года между Wildberies и владельцами ПВЗ произошёл конфликт из-за новой системы штрафов. По ней они должны были возместить полную стоимость бракованного или подменённого товара.
- После этого маркетплейс отменил «некорректные штрафы», перестал начислять новые и организовал комиссию по разрешению вопросов между ПВЗ и Wildberries на базе «Опоры России».
- В Госдуме также прошли встречи Wildberries, инициативной группы владельцев ПВЗ и представителей «Справедливой России». Тогда в компании говорили Forbes, что представят «точную информацию» о достигнутых договорённостях в апреле.
- Кроме этого, маркетплейс обсуждал проблемы продавцов и с ФАС — регулятор потребовал от Wildberries доработать оферту и сделать её «максимально ясной и подробной».
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С госдумой подвигались, научились делать как надо.
Бакальчук абсолютно ебанутая.
Полагаю через пару лет их схавает ЯМаркет и Ozon
да они сами схавают, кого захотят
Вам штраф за отсутствие заглавной буквы в комментарии
Принят региональным менеджером WB! (-:
И точки в конце😁
А это уже мне штраф
И второй сразу.
Ёмана, точно.
Бакальчук? А е"ая она с какой стороны? С точки зрения бизнеса она эффективный управленец и бенефициар.
Так уметь высуха выдоить всех своих контрагентов - пвзшки, откровенно маневрируя между легальной деятельностью и прямым нарушением закона надо уметь. И по итогу это приносит огромные прибыли.
В чем ее е***сть?
И да, не забывайте, "сраный" вб дает заработок сотням тысяч людей.
каким сотням) там в нули еле выходят или со скрипом среднюю по россии зарабатывают
Тем не менее люди при работе. Сотня тысяч рабочих мест. Не думаю что их туда под дулом загнали работать или похитили их семью.
я думаю Бакальчук вобще не приделах. Подставное лицо.
Опять Байден?
Самое быстрое расследование в истории!)
Байденчук, же, ну..
да ладно!
Вы ошибаетесь. Говорю как бывший сотрудник офиса ВБ
Так уже лет 6 многие полагают
По нашей информации, все происходящее - PR-акция. Думаем Вам стоит расследовать этот инцидент
А СберМегаМаркет?
Странно, что ещё нет штрафов для владельцев ПВЗ за недостаточный трепет и уважение во взгляде во время утреннего просмотра портрета бокальчук.
WB со своими штрафами пробивает новые уровни дна, хотя казалось бы — ну что ещё можно придумать? Ан нет же, можно.
Да хотяб трепет и уважение во взгляде на клиентов, а то такие кислые мины у работников ПВЗ.
Лучший пвз это почтамат
чет мне кажется, что если у WB появятся постаматы, то ад с возвратами и подменами достигнет апогея
Забрать - можно, вернуть - нельзя
"вернуть - нельзя" - аудитории wb такое и в страшном сне не может присниться
В нашем районе ПВЗ Wildberries, это узкие складские помещения, где ни сесть, ни померить, ни распаковаться. Нулевое удовольствие от покупки. У других правда, так же, а у Яндекс.Маркет вообще нет ПВЗ
Как удовольствие от пвз должно выглядеть-там зал с колоннами и заказ на бархатной подушечке выносить должны?
ПВЗ это ж пришел, забрал ,ушел.Техническое помещение
ну вот тебе пвз крупнейшего маркетплейса в Украине ;) табло электронные, очереди по билетикам, при этом за заказов 200 ни разу не видел чтоб не работало, сотрудники все вежливые, улыбаются, сами распаковать-запаковать помогут если нет запары, один увидел маленькую трещинку на чашках с двойным дном которую я б и не заметил и сам вернуть предложил ;)
но это загнивающие нацисты конечно, пока далеко до величия
Ещелюбят какой то супермаркет выкладывать и с магнитом сравнивать
Супермаркет в 150 магазинов и магнит в 20 тысяч)
Так и здесь
так это крупнейший маркетплейс в Украине, а ВБ один из крупнейших в россии. в чем плохое сравнение? как раз какой-то премиальный и не показываю, этот вся страна знает, даже в Польше скоро будут открываться говорят
Форбс.юа на 2023 год Розетка -297 торговых точек, это про это?
Как в магазине: Пришел, сел, разложился.. просторная примерочная, осещение, чисто, красиво, вкусно пахнет
ОК,Повторяйте за мной
-Пункт!
-Пункт
-Выдачи!
-Выдачи
-Заказа!
-Заказа
-Ок,а теперь попробуем вместе
Пункт выдачи заказа!
-Как в магазине,освещение,вкусно пахнет,красиво!
твой любимый магазин наверное светофор.. товары есть касса есть что еще надо.. а телефон нокиа 3310, звонки есть смс есть батарею держит, что еще надо.. страна терпил страна рабов
Светофор охрененный магазин!
Т.е. вещи мерить не надо, заказ проверить не надо?
Вы где живёте, простите? Вы видели как это устроено у нормальных людей? Или живете на деревне с деревянным туалетом во дворе, где за счастье считается уже то, что бухой сосед с вилами нах не посылает?
Насколько же ВБ безнадежен
цифры не подтверждают безнадежность
Краткое содержание: ещё больше штрафов для ПВЗ.
Бакальчук не прощает.
пусть систему платных возвратов отменят и штрафы с сотрудников снимут
Чувак на фотке выглядит так, как будто он собрался либо уснуть либо умереть.
У вб что не статья так штраф
Лучше бы они за своими складами следили, чем за ПВЗ.
нехилые у них там штрафы за отсутствие камер
Вполне нормальные.
Потеряется айфон, а потом вб как-то искать где. Может его и клиент спер
Оттепель
Можно короче: "Wildberries ввёл новую систему штрафов для ПВЗ"
С пакетами не понял.
Они же платные.
Или если не продал пакет, то штраф?