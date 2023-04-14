Гендиректор «Авито» Владимир Правдивый уйдёт из компании — его заменит команда топ-менеджеров Статьи редакции
Он планирует посвятить время здоровью и семье.
- Владимир Правдивый объявил в видеообращении, что работает в «Авито» до 29 апреля. Он решил сделать «перерыв в рабочей деятельности» и заняться вопросами здоровья и семьи.
- Руководство компанией останется у членов её правления: в него входят все топ-менеджеры «Авито» — руководители вертикалей «Товары», «Авто», «Недвижимость», «Работа», «Услуги», а также лидеры бизнес-юнитов — «Продукт», «Технологии», «Продажи», «Маркетинг».
- За развитие бизнеса будет отвечать бывший заместитель гендиректора Иван Гуз, за его поддержку — финансовый директор Сергей Пивень.
- Правление также будет разрабатывать общую стратегию развития компании и ежегодный бюджет, а затем согласовывать их со своим акционером — Kismet Capital Group.
- В свою очередь Иван Таврин, основатель Kismet Capital Group, которой «Авито» принадлежит с октября 2022 года, пообещал не вмешиваться в операционную деятельность компании.
- Правдивый пришёл «Авито» в 2014 году — сначала в роли финансового директора. В 2015-м он стал исполнительным директором компании, в 2016-м — её гендиректором.
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Ушёл Максим - да и х... с ним
Хочется верить...
Одного человека заменят целой командой. Не питаю последние годы к Авито положительных эмоций, но надеюсь, у него там не очень серьёзно со здоровьем.
А возможно и на пользу организации пойдёт.