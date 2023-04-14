Торговля
Евгения Евсеева

Гендиректор «Авито» Владимир Правдивый уйдёт из компании — его заменит команда топ-менеджеров Статьи редакции

Он планирует посвятить время здоровью и семье.

  • Владимир Правдивый объявил в видеообращении, что работает в «Авито» до 29 апреля. Он решил сделать «перерыв в рабочей деятельности» и заняться вопросами здоровья и семьи.
  • Руководство компанией останется у членов её правления: в него входят все топ-менеджеры «Авито» — руководители вертикалей «Товары», «Авто», «Недвижимость», «Работа», «Услуги», а также лидеры бизнес-юнитов — «Продукт», «Технологии», «Продажи», «Маркетинг».
  • За развитие бизнеса будет отвечать бывший заместитель гендиректора Иван Гуз, за его поддержку — финансовый директор Сергей Пивень.
  • Правление также будет разрабатывать общую стратегию развития компании и ежегодный бюджет, а затем согласовывать их со своим акционером — Kismet Capital Group.

Я — играющий тренер, а не артефакт. Гендиректор, который работает больше 10 лет в одной компании — редкий случай. Знаю, что оставляю «Авито» в надёжных руках большой и сплочённой команды из 6000 человек. Уверен, что у неё есть поддержка в лице акционера в самых амбициозных и прорывных планах.

Сейчас я должен сфокусироваться на семье и собственном здоровье. Когда-то я принял компанию у основателей Филиппа и Йонаса и относился к «Авито» как к ребёнку. Ребёнку, который сейчас уже вырос и окреп, в то время как мои собственные дети ещё растут. Уже потом я буду думать, что дальше. И какой должна быть новая история, которая будет вдохновлять меня так же, как «Авито».

Владимир Правдивый
  • В свою очередь Иван Таврин, основатель Kismet Capital Group, которой «Авито» принадлежит с октября 2022 года, пообещал не вмешиваться в операционную деятельность компании.
  • Правдивый пришёл «Авито» в 2014 году — сначала в роли финансового директора. В 2015-м он стал исполнительным директором компании, в 2016-м — её гендиректором.

#новость #авито

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3 комментария
Ale K

Ушёл Максим - да и х... с ним

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Пропащий Муму
Правдивый

Хочется верить...

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Вадим Д.

Одного человека заменят целой командой. Не питаю последние годы к Авито положительных эмоций, но надеюсь, у него там не очень серьёзно со здоровьем.

А возможно и на пользу организации пойдёт.

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