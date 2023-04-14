Я — играющий тренер, а не артефакт. Гендиректор, который работает больше 10 лет в одной компании — редкий случай. Знаю, что оставляю «Авито» в надёжных руках большой и сплочённой команды из 6000 человек. Уверен, что у неё есть поддержка в лице акционера в самых амбициозных и прорывных планах.

Сейчас я должен сфокусироваться на семье и собственном здоровье. Когда-то я принял компанию у основателей Филиппа и Йонаса и относился к «Авито» как к ребёнку. Ребёнку, который сейчас уже вырос и окреп, в то время как мои собственные дети ещё растут. Уже потом я буду думать, что дальше. И какой должна быть новая история, которая будет вдохновлять меня так же, как «Авито».