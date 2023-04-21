Wildberries согласовал новую систему штрафов за подмены товаров в ПВЗ Статьи редакции
Механизм был «заморожен» после конфликта компании с владельцами пунктов самовывоза.
- Маркетплейс утвердил с согласительной комиссией решение о перезапуске обновлённой системы списаний за подмены товаров. Она пересмотрена «с учётом пожеланий партнёров», отметили в компании.
- Срок оспаривания начислений за подмену товара увеличен с семи дней до 14. В случае ошибок в определении виновного в подмене партнёры могут создать заявку в личном кабинете. Деньги за подмену не будут списаны, пока тикет не закрыт.
- В Wildberries заявили, что будут придерживаться «принципа нулевого эффекта». Маркетплейс перед запуском новой системы штрафов «увеличил доходы контрагентов на 15%». Наличие штрафов не должно повлиять на привычный уровень заработка ПВЗ, а отсутсвие подмен увеличит его, считают в маркетплейсе. Также компания пообещала направлять взыскания за подмену в её собственных ПВЗ на премии сотрудникам самовывозов «за бдительность при проверке товаров».
- В начале марта 2023 года владельцы ПВЗ Wildberries пожаловались на новую систему штрафов: по ней надо было возместить полную стоимость бракованного или подменённого товара. 14 марта они пришли к московскому офису Wildberries, а 15 марта начали «забастовку» — часть пунктов не открылась, в ответ маркетплейс отключил некоторые ПВЗ и начал вывозить из них товары.
- После этого Wildberries отменил «некорректные штрафы», перестал начислять новые и организовал согласительную комиссию по разрешению вопросов между ПВЗ и компанией на базе «Опоры России». По собственным данным маркетплейса, после «заморозки» механизма списания доля подмен товаров в ПВЗ выросла на 50%.
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Ура! Новый день — новые штрафы от WB. Ни дня впустую!отсутствие подмен увеличит уровень заработка ПВЗ
Давно так не смеялся.
Пора им ребрендинг сделать: Shtrafberies
Traxaldberries)
ага, осталось только челлендж запустить. Ни дня без штрафов от ВБ. А за каждый пропущенный день - штраф
Странное решение: с одной стороны, у ПВЗ нет возможности качественно валидировать заказ, а с другой, если подмена произошла именно в ПВЗ, то не штраф нужно брать, а дело заводить
Начни свой день с новых штрафов от Wildberries
ПВЗ должен работать как почта. Выдали посылку или приняли посылку. Посылка должна быть в фирменном запаяном пакете.
Что внутри пакета айфон или кирпич не должно касаться ПВЗ.
Все проблемы с товарами должны разруливать покупатель и маркетплейс.
больше штрафов богу штрафов
Пока вы смеётесь, штрафники плачут
Платят
Готов вызвать Бакальчук на реп-батл-расследование
На этой неделе был свидетелем, как в местном ПВЗ ВБ девушка вышла из примерочной с горой вещей, сказала, что ничего не будет брать и сотрудник просто каждую вещь просматривал...народа собралось - полный ПВЗ. С такими правилами очереди в вб скоро будут как на почте!
Вот из-за таких особ и сделали 100р за возврат
А с точки зрения покупателя, она действует рационально. Нафига тебе по сто-пятьсот раз ходить в ПВЗ мерить одни и теже шмотки, кому от этого будет хорошо.
Ну это не тц все же, другой формат.
Ну так уберите примерочные, пусть меряют дома
А какая разница, что она выйдет с горой шмоток на возврат из примерочной, или придёт из дома?
надо было ей в спину плюнуть
Бизнес Гуру кто продаст мне курс "1 млн за 2 месяца на валберис без вложений"
Есть курс получи 1 млн за 2 млн 👌
1 миллион штрафов за 2 месяца? — легко!
Вайлдберриз найдут способ налюбить ПВЗ
Почему у вас с Makar Sokolov одинаковый комментарий?
Сука страна одних штрафов, пиздец! Депутаты придумывают как еще штрафовать стадо, так и эти сука туда же. Вас всех нужно на баржу посадить и в открытый океан от людей подальше
При этом Озон и Валдбериз в упор не видят покупателей, которые занимаются подменой и кражей товаров. Что вы, наши покупатели самые честные и никогда не воруют, только гады продавцы и капиталисты пвз-шники.
Что стало с пунктом «бракованного»?
Всё тоже самое, просто срок с 7 до 14 дней изменили?
им что исков и протестов не хватает? соскучились?
Интересно посмотреть, может это от такой хорошей жизни вырос процент мошенничества, вот и закручивают гайки
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
там еще и товары подменяют)
Теперь можно оформить годовую подписку, скидка на штрафы 10%. Торопитесь, предложение ограничено!