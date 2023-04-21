Производитель батареек Duracell уйдёт с российского рынка Статьи редакции
Но сохранит в стране экологические проекты по утилизации использованных батареек.
- Об уходе компании из России говорится в письме, опубликованном в Telegram-канале Mash. По данным издания, решени принято из-за прекращения поставок батареек с завода в Бельгии.
- Компания продолжит выполнять текущие или новые заказы, пока не распродаст имеющиеся запасы. После ликвидации бизнеса в России Duracell не планирует поставлять свою продукцию на местный рынок.
- Глава Duracell Russia Юрий Коротаев подтвердил изданию «Подъём» подлинность письма. Он отметил, что экологические проекты по утилизации использованных батареек сворачиваться не будут. При этом официальный дилер DuracellShop пока не получал уведомления о прекращении работы в России, сообщило ТАСС.
- В июле 2022 года Минпромторг исключил продукцию Duracell из списка товаров для параллельного импорта. По данным «Контур Фокуса», выручка ООО «Дюраселл Раша» за 2022 год составила 4 млрд рублей, чистая прибыль — 457,6 млн рублей.
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Заместим?
отож!
Давно заметили китайскими. В 10 раз дешевле при той же ёмкости.
заместить чего? дурасел и так не нашо, так чего его замещать то? дюрасел говно потребительское, на рынке давно батарейки дешевле и лучше есть
Большой плюс, что экологические инициативы не свернут. Максимальный респект ребятам.
Молодцы. Но грустно, что все экологические инициативы россии только на бумаге
Пока тут не полились реки слез об уходе напомню, что на рынке куча предложений https://www.youtube.com/watch?v=qd4j4bKgcLA&t=1s
Которые по цене/качество в разы лучше дюраселей
"цене/качество" Это типичное преимущество value-сегмента, и батарейки не исключение. Вопрос только, хотите ли вы экономить на этом? Скажем,
покупать дешевые хлеб и колбасу тоже гораздо выгоднее, но не всем хочется.
Не всем важно только количество энергии подешевле. Дюраселл и жипи дорогих версий - единственные, которые ни разу не потекли в пределах срока годности. Если ваше устройство стоит 1$ - разницы нет, если 1000$ - очень даже есть. Икея, например, протекала массово забирая за собой питаемое устройство.
Давно перешёл на аккумуляторные батарейки чего и Вам советую..
а как мне православные каналы теперь щелкать без прогнивших западных батареек?)
Как в СССР. Ребенка посылать переключать
длинной палочкой :-)
Купить импортозамещённый быдлоящик! Там пульт с проводом будет!
150% подоходного им уже насчитали? Ничего китайцы привезут свои одноразовые батарейки, а утилизировать будут трехголовые внуки теперешних потребителей
Несомненно! Дюраселл делают другие китайцы, праведные и благочестивые, с любовью к демократии и ценностям.
Проще купить аккумулятор и все. А если батарейка используется в том же пульте ее на года хватит.
Такое чувство, что весь тж сюда переехал. Одно глумление в комментариях, хотя тут вроде как радоваться и ерничать зачем? Это же плохо, что уходит один из крупных поставщиков/продавец не самого последнего товара.
А чего бы не порадоваться, что уходит производитель оккупировавший большую часть витрин и продающий пусть и хорошие алкалиновые батарейки втридорого. Люди ведь реально ведутся на их маркетинг.
Возможно потребители перестанут наконец переплачивать за бренд.
так они сами глумятся в официальном письме, в правом нижнем углу
Мы не радуемся! Мы ноем в комментариях!
Щас как импортозаместим!
вот это я понимаю импортозамещение
О! Ссыкалки...
Села батарейка! Эх... Всё-таки он убежал.
П..ец!
ну и катитесь
ну с такими то батарейками мы заживем
Выглядит как банка пива
Правильно! Незачем благословенным россиянам буржуйские батарейки куда попало пихать!
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Наш ответ!
Раз тут все резко переквалифицировались в специалистов по батарейкам, может кто то мне сможет помочь. Жена купила зеркало лампу с сенсорной клавишей включения/выключения на 4 батарейках АА. Я решил, что так использовать батарейки тупость и купил 4 аккумулятора АА. Проблема в том, что подсветка стала включаться/выключаться сама по себе и аккумуляторы быстро садятся. К тому же ночью выглядит кринжово. Вставил обратно обычные батарейки, всё работает норм. Даже не знаю где искать решение этой проблемы в инете.
Проверьте напряжение на аккумуляторах. Дело в том, что основную емкость Ni-MH аккумуляторы отдают в диапазоне 1,2-1В. А солевые и щелочные батарейки разряжаются с 1,5В
Т.е. аккумуляторы могут быть еще не севшими, но вольтажа уже не хватает.
Решения 3: 1.)Использовать Ni-Zn аккумуляторы
2.)Использовать литиевые аккумуляторы с встроенным преобразователем
3.)Использовать LiFePo4 аккумуляторы в сочетании с пустышками.
причина в том, что аккумы дают чуть меньше 1.5 вольта, 1.2 вроде. добавьте ещё один на проволочках ☺️
Выбрось говнозеркало в помойку и купи нормальное.
Дюраселл свободен. Батарейки, а вас я попрошу остаться!))
А знаете что, недавно опять убедился, что проводные мышки рулят. Так что по возможности переходите на них, и откажитесь от батареек.
Аккумулятор, не не слышал.
пока не распродаст имеющиеся запасы.
Интересно сколько они будут их распродавать
Срок годности указан на упаковке
О теперь у нас только батарейки с течкой останутся...
Почему убрал фамилию из ника? Чтоб не так палевно было?)) у вас то точно только с течкой останутся…
Комментарий удален модератором
Но сохранит в стране экологические проекты по утилизации использованных батареек.
Ну хоть что то от него останется
уже и батарейки уходят ,кошмар какой
Вы о чем, в магазин сходите, там их валом. Дураселл уже давно в попе. Дороже в 10 раз чем аналоги с более лучшими характеристиками.
Дюрассел будет уходить с рынка РФ в 10 раз дольше
Очередной удар по Путину.
плюшевым розовым зайцем
Да, у Путина весь его личная усадьба Кремль освещается от Дюраселла.
Реклама у них была, конечно, эпичная! Да и качество...смутно представляю, какое тут может быть импортозамещение
Стандартное. Китайское. Я честно не знаю, есть у нас производители батареек?
Качество было даже похуже чем другие, садились дюраселлы быстро, потому и не покупал их. Пофиг и теперь.
Ну вот( хотя, я все равно батарейки уже триллион лет покупаю в фикспрайс
Компания продолжит выполнять текущие или новые заказы, пока не распродаст имеющиеся запасы. После ликвидации бизнеса в России Duracell не планирует поставлять свою продукцию на местный рынок.-они то не планируют ,но мы то знаем,что есть обходные пути
Если производил в России, то так и будут только под другим брендом.
Если завозил, то будут завозить другие.
Короче, пох
Компания продолжит выполнять текущие или новые заказы, пока не распродаст имеющиеся запасы-ну так если уходить ,так уходите полностью,а не распродавайте свой продукт и наживайтесь
А товар куда девать?
Ну ушли и ушли, чего бухтеть то? Главное — заводы не продают, а значит в бюджет не заплатят ничего. Но, при этом, путь Циско — лучший и вот его и надо повторять всем :)
Круто, что не забрасывают идею с утилизацией. Уж такие вещи точно не стоит выбрасывать в обычный мусор)
Быдло на природе бросает в лесу и у прудов.
Продолжает работать, работать и работать...
Это ж про другие батарейки была реклама?
да уж работает не дольше других)
Хорошо, что оставят проекты по утилизации батареек, я уже пару лет их собираю и отношу в пункты приема
Зато «Космос» остаётся!
и это прекрасно. Ведь Космос хуже дюраселя только на четверть, а дешевле раза в 2.
У меня печаль.
На днях аккумуляторы Energizer перестали заряжаться в заряднике.
Всего года три проработали, после двух лет хранения в упаковке.
Кто так поступает 😢
На графике нет заряжаемых.
Аккумуляторы Eneloop и Fujitsu в заряднике Maha и через 10 лет заряжаются, но четверть ёмкости теряют и напряжение пониже выдают.
У меня вот часы встали! До этого, там была топ по обзорам аккум из Икеи. Заряжать я конечно не стану лол
"По данным «Контур Фокуса», выручка ООО «Дюраселл Раша» за 2022 год составила 4 млрд рублей, чистая прибыль — 457,6 млн рублей."
Зато теперь у ТОО "Дюраселл Казахсташа" появится больше работы )))
Продам электрокар
GP и Energizer — адекватные аналоги, практически на уровне батареек Duracell. А АКБ даже лучше.
Энерджайзер кстати ушел, причем давно.
Дали волю конкурентам)