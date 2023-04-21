Торговля
Артур Томилко

Производитель батареек Duracell уйдёт с российского рынка Статьи редакции

Но сохранит в стране экологические проекты по утилизации использованных батареек.

  • Об уходе компании из России говорится в письме, опубликованном в Telegram-канале Mash. По данным издания, решени принято из-за прекращения поставок батареек с завода в Бельгии.
  • Компания продолжит выполнять текущие или новые заказы, пока не распродаст имеющиеся запасы. После ликвидации бизнеса в России Duracell не планирует поставлять свою продукцию на местный рынок.
  • Глава Duracell Russia Юрий Коротаев подтвердил изданию «Подъём» подлинность письма. Он отметил, что экологические проекты по утилизации использованных батареек сворачиваться не будут. При этом официальный дилер DuracellShop пока не получал уведомления о прекращении работы в России, сообщило ТАСС.
  • В июле 2022 года Минпромторг исключил продукцию Duracell из списка товаров для параллельного импорта. По данным «Контур Фокуса», выручка ООО «Дюраселл Раша» за 2022 год составила 4 млрд рублей, чистая прибыль — 457,6 млн рублей.

#новость #duracell

3673 просмотров
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157 комментариев
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 Зеленый самолетик

Заместим?

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Dennis Prochko

отож!

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5 комментариев
Qq Qq

Давно заметили китайскими. В 10 раз дешевле при той же ёмкости.

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4 комментария
Не очень хороший человек

заместить чего? дурасел и так не нашо, так чего его замещать то? дюрасел говно потребительское, на рынке давно батарейки дешевле и лучше есть

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Pavel Cree

Большой плюс, что экологические инициативы не свернут. Максимальный респект ребятам.

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Sato мать его Nakomura

Молодцы. Но грустно, что все экологические инициативы россии только на бумаге

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3 комментария
Таир Бакиев

Пока тут не полились реки слез об уходе напомню, что на рынке куча предложений https://www.youtube.com/watch?v=qd4j4bKgcLA&t=1s
Которые по цене/качество в разы лучше дюраселей

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Сергей С.

"цене/качество" Это типичное преимущество value-сегмента, и батарейки не исключение. Вопрос только, хотите ли вы экономить на этом? Скажем,
покупать дешевые хлеб и колбасу тоже гораздо выгоднее, но не всем хочется.

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21 комментарий
шатал устоев

Не всем важно только количество энергии подешевле. Дюраселл и жипи дорогих версий - единственные, которые ни разу не потекли в пределах срока годности. Если ваше устройство стоит 1$ - разницы нет, если 1000$ - очень даже есть. Икея, например, протекала массово забирая за собой питаемое устройство.

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3 комментария
Антон Теплоухов
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Александр Пустовалов

Давно перешёл на аккумуляторные батарейки чего и Вам советую..

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3 комментария
Александр Шишкин

а как мне православные каналы теперь щелкать без прогнивших западных батареек?)

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Фоксик

Как в СССР. Ребенка посылать переключать

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Николай Замотаев

длинной палочкой :-)

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1 комментарий
Makar H

Купить импортозамещённый быдлоящик! Там пульт с проводом будет!

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Павел Шкутко

150% подоходного им уже насчитали? Ничего китайцы привезут свои одноразовые батарейки, а утилизировать будут трехголовые внуки теперешних потребителей

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Иван Петров

Несомненно! Дюраселл делают другие китайцы, праведные и благочестивые, с любовью к демократии и ценностям.

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4 комментария
Архаров Петр

Проще купить аккумулятор и все. А если батарейка используется в том же пульте ее на года хватит.

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Иван Васильев

Такое чувство, что весь тж сюда переехал. Одно глумление в комментариях, хотя тут вроде как радоваться и ерничать зачем? Это же плохо, что уходит один из крупных поставщиков/продавец не самого последнего товара.

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Таир Бакиев

А чего бы не порадоваться, что уходит производитель оккупировавший большую часть витрин и продающий пусть и хорошие алкалиновые батарейки втридорого. Люди ведь реально ведутся на их маркетинг.
Возможно потребители перестанут наконец переплачивать за бренд.

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9 комментариев
Dennis Prochko

так они сами глумятся в официальном письме, в правом нижнем углу

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Makar H

Мы не радуемся! Мы ноем в комментариях!

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Невкусно и грустно

Щас как импортозаместим!

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Дима К.

вот это я понимаю импортозамещение

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Makar H

О! Ссыкалки...

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Вадим Д.

Села батарейка! Эх... Всё-таки он убежал.

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Иван Серик

П..ец!

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1 комментарий
Полина Щербакова

ну и катитесь

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Mindful Reading Service

ну с такими то батарейками мы заживем

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1 комментарий
Пьяный кролик

Выглядит как банка пива

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Иван Булочкин

Правильно! Незачем благословенным россиянам буржуйские батарейки куда попало пихать!

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Комментарий удален модератором

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Владис

Наш ответ!

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Куртуазный маньерист

Раз тут все резко переквалифицировались в специалистов по батарейкам, может кто то мне сможет помочь. Жена купила зеркало лампу с сенсорной клавишей включения/выключения на 4 батарейках АА. Я решил, что так использовать батарейки тупость и купил 4 аккумулятора АА. Проблема в том, что подсветка стала включаться/выключаться сама по себе и аккумуляторы быстро садятся. К тому же ночью выглядит кринжово. Вставил обратно обычные батарейки, всё работает норм. Даже не знаю где искать решение этой проблемы в инете.

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Таир Бакиев

Проверьте напряжение на аккумуляторах. Дело в том, что основную емкость Ni-MH аккумуляторы отдают в диапазоне 1,2-1В. А солевые и щелочные батарейки разряжаются с 1,5В
Т.е. аккумуляторы могут быть еще не севшими, но вольтажа уже не хватает.

Решения 3: 1.)Использовать Ni-Zn аккумуляторы
2.)Использовать литиевые аккумуляторы с встроенным преобразователем
3.)Использовать LiFePo4 аккумуляторы в сочетании с пустышками.

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4 комментария
Dennis Prochko

причина в том, что аккумы дают чуть меньше 1.5 вольта, 1.2 вроде. добавьте ещё один на проволочках ☺️

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8 комментариев
Qq Qq

Выбрось говнозеркало в помойку и купи нормальное.

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Alex Shevchenko

Дюраселл свободен. Батарейки, а вас я попрошу остаться!))

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Пропащий Муму

А знаете что, недавно опять убедился, что проводные мышки рулят. Так что по возможности переходите на них, и откажитесь от батареек.

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Vitaly Ya

Аккумулятор, не не слышал.

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13 комментариев
Kim Fink

пока не распродаст имеющиеся запасы.
Интересно сколько они будут их распродавать

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Поручик молчать

Срок годности указан на упаковке

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Makar H

О теперь у нас только батарейки с течкой останутся...

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Арина

Почему убрал фамилию из ника? Чтоб не так палевно было?)) у вас то точно только с течкой останутся…

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3 комментария

Комментарий удален модератором

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Ruslan Zorya

Но сохранит в стране экологические проекты по утилизации использованных батареек.
Ну хоть что то от него останется

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Лера Змеева

уже и батарейки уходят ,кошмар какой

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Qq Qq

Вы о чем, в магазин сходите, там их валом. Дураселл уже давно в попе. Дороже в 10 раз чем аналоги с более лучшими характеристиками.

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Alex Tramp

Дюрассел будет уходить с рынка РФ в 10 раз дольше

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Igor Chimbur

Очередной удар по Путину.

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Кузьмич

плюшевым розовым зайцем

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Aaron Zipfer

Да, у Путина весь его личная усадьба Кремль освещается от Дюраселла.

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Федор Русаков

Реклама у них была, конечно, эпичная! Да и качество...смутно представляю, какое тут может быть импортозамещение

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Фоксик

Стандартное. Китайское. Я честно не знаю, есть у нас производители батареек?

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Aaron Zipfer

Качество было даже похуже чем другие, садились дюраселлы быстро, потому и не покупал их. Пофиг и теперь.

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Гриша Колесников

Ну вот( хотя, я все равно батарейки уже триллион лет покупаю в фикспрайс

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Жан Жак

Компания продолжит выполнять текущие или новые заказы, пока не распродаст имеющиеся запасы. После ликвидации бизнеса в России Duracell не планирует поставлять свою продукцию на местный рынок.-они то не планируют ,но мы то знаем,что есть обходные пути

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Цой жив

Если производил в России, то так и будут только под другим брендом.
Если завозил, то будут завозить другие.
Короче, пох

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Иван Бирюк

Компания продолжит выполнять текущие или новые заказы, пока не распродаст имеющиеся запасы-ну так если уходить ,так уходите полностью,а не распродавайте свой продукт и наживайтесь

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Oleg Shirochenkov

А товар куда девать?

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Роботы из зубной пасты

Ну ушли и ушли, чего бухтеть то? Главное — заводы не продают, а значит в бюджет не заплатят ничего. Но, при этом, путь Циско — лучший и вот его и надо повторять всем :)

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Тот самый чел

Круто, что не забрасывают идею с утилизацией. Уж такие вещи точно не стоит выбрасывать в обычный мусор)

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Aaron Zipfer

Быдло на природе бросает в лесу и у прудов.

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1 комментарий
Михаил Барабаш

Продолжает работать, работать и работать...
Это ж про другие батарейки была реклама?

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Trepolsky Dmitry

да уж работает не дольше других)

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Амина Дрим

Хорошо, что оставят проекты по утилизации батареек, я уже пару лет их собираю и отношу в пункты приема

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Nikita Tareev

Зато «Космос» остаётся!

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Таир Бакиев

и это прекрасно. Ведь Космос хуже дюраселя только на четверть, а дешевле раза в 2.

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1 комментарий
Невероятный Блондин

У меня печаль.
На днях аккумуляторы Energizer перестали заряжаться в заряднике.
Всего года три проработали, после двух лет хранения в упаковке.

Кто так поступает 😢

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Oleg Shirochenkov

На графике нет заряжаемых.
Аккумуляторы Eneloop и Fujitsu в заряднике Maha и через 10 лет заряжаются, но четверть ёмкости теряют и напряжение пониже выдают.

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1 комментарий
Michael Sazonov

У меня вот часы встали! До этого, там была топ по обзорам аккум из Икеи. Заряжать я конечно не стану лол

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Arsenii

"По данным «Контур Фокуса», выручка ООО «Дюраселл Раша» за 2022 год составила 4 млрд рублей, чистая прибыль — 457,6 млн рублей."
Зато теперь у ТОО "Дюраселл Казахсташа" появится больше работы )))

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Поручик молчать

Продам электрокар

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Вектореан Элон

GP и Energizer — адекватные аналоги, практически на уровне батареек Duracell. А АКБ даже лучше.

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Таир Бакиев

Энерджайзер кстати ушел, причем давно.

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Хомякова Надежда

Дали волю конкурентам)

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