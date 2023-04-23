«Второй Китай»: почему Apple хочет расширяться в Индии Статьи редакции
Коротко о том, какие перспективы есть у индийского рынка и как обстоят дела самой компании на нём.
Чем привлекательна Индия для крупных компаний
В конце 2022 года индийский ритейлер Aditya Birla договорился об открытии в стране универмагов французской сети Galeries Lafayette. В феврале 2023-го американская Boeing заключила сделку с индийской авиакомпанией Air India на поставку более 200 самолётов.
В марте свой первый показ в Индии провёл модный дом Dior. А 18 и 20 апреля в стране заработали первые два розничных магазина Apple — в Мумбаи и Нью-Дели. На открытии присутствовал и глава компании Тим Кук, который заявил, что Индия — один из приоритетных для неё регионов.
Экономическому развитию южноазиатской страны долго мешала внутренняя бюрократия. Теперь «англоговорящая демократия» навёрстывает упущенное, пишет Axios. То же делает и Apple. По словам CNBC, Индия может стать для производителя электроники «вторым Китаем», который играет немаловажную роль в его бизнесе вот уже 15 лет.
По данным платформы World Population Review, в начале 2023-го численность населения Индия превысила показатели Китая, достигнув 1,417 млрд человек. А у местной экономики в этом же году есть шансы показать самый быстрый рост по сравнению с другими государствами, считает Bloomberg и выделяет две основные причины:
- Амбиции действующего правительства. В 2022 году премьер-министр Нарендра Моди призвал нацию устремиться к мировому лидерству, вместо того чтобы довольствоваться малым. С деловым визитом в страну приезжала и министр торговли США Джина Раймондо — чтобы договориться о тесном сотрудничестве в поставках полупроводников.
- Логистические и геополитические проблемы Китая. С конца 2010-х на торговлю с КНР всё большее давление оказывала торговая война с США. Нарушила цепочки поставок и политика нулевой терпимости к Covid-19. Это заставило производителей присмотреться к другим партнёрам, и одним из вариантов стала Индия, так как в будущем она может послужить «мостом между востоком и западом, севером и югом»
Представителей среднего класса в Индии намного меньше, чем в Китае, зато количество зажиточных индийцев будет расти быстрее, чем в других странах мира, подмечает Axios мнение аналитиков.
К тому же чем больше крупных производителей и ритейлеров появится в стране, тем больше шансов, что они привлекут и других игроков. Отчасти поэтому тесно сотрудничать с Apple стремится само индийское правительство — ему выгоден её успех.
Как обстоят дела у Apple на индийском рынке
Торговля готовыми устройствами
По результатам финансового 2022 года продажи компании в Китае, Гонконге и Тайване составили $74 млрд — это примерно 18% от общего объёма выручки Apple, пишет CNBC.
Индии до таких показателей далеко. В отчётах её указывали вместе с другими государствами — в общем списке под названием «Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона». Объём продаж в этих странах за 2022 год составил $29 млрд.
Долю Индии, по данным региональных СМИ, оценили всего в $4 млрд. Сама же компания сообщала, что за год с марта 2022-го выручила в стране $6 млрд.
С одной стороны, Apple может кратно нарастить продажи, «переманив» пользователей операционной системы от Google. И Тим Кук, по словам CNBС, заявлял, что у компании уже получается: в четвёртом квартале 2022 года продажи iPhone в Индии показали рекорд за всю историю работы Apple с индийским рынком.
С другой, препятствием может стать высокая цена. В феврале 2023-го средняя стоимость смартфона в южноазиатском государстве составила $224, уточнили аналитики IDC. В свою очередь, «стартовый» телефон Apple — модель iPhone SE — продаётся в США почти вдвое дороже: за $429.
Среди решений, к которым компании, скорее всего, придётся обращаться — это выдача рассрочек, а также скидок по «трейд-ину», допускает CNBC, вспоминая в том числе и рассуждения самого Кука.
Локализация производства
Планы Apple на Индию не ограничиваются продажами готовых устройств. Ещё одна потенциальная задача — основать в стране полноценное производство, чтобы снизить зависимость от Китая, где компания собирает практически все iPhone.
Без поддержки партнёров-производителей и местного правительства Apple было бы не непросто, но пока проблем нет:
- Foxconn, которая отвечает за большую часть сборки телефонов в Китае, расширяется в Индии.
Министр торговли страны ещё в начале 2023 года говорил, что компания уже собирает на индийской территории iPhone 14 и в будущем хочет выпускать в Индии до 25% всех своих смартфонов.
Инвесторам радоваться рано, считают участники рынка. Масштабирование в «англоговорящей демократии» действительно может положительно сказаться на финансовых показателях Apple, но на это может уйти десятилетие.
К тому же компания не застрахована от непредвиденных проблем — вроде забастовок и бунтов, как было в 2020 году, когда индийские работники устроили погром на фабрике Wistron из-за плохих условий труда.
Впрочем, долгосрочность стратегии развития Apple в Индии признавал и сам Тим Кук ещё в 2016 году. «Мы пришли в страну не на квартал или два и даже не на год, а на тысячу лет», — заключил он.
По фото ощущается лицемерие капитализма
Зато настоящий коммунизм всегда честно и искренне истребляет собственных граждан, с суровым честным выражением на лице
Коммунизм не был построен. Не знаю почему у многих с пониманием этого проблемы. То что одни люди захватили власть обещая светлое будущее и стали оппортунистами прикрываясь коммунизмом не означает, что коммунизм, как теоретический строй плох. И поскольку коммунизм на практике никогда не существовал - то и граждан не истреблял, в отличие от капитализма. Сейчас самой "коммунистической" страной считают Китай, хотя коммунизмом там не пахнет. П.С. товарищ Си не снижайте социальный рейтинг
потому что Индия это следующий пузырь, который будут надувать жулики типа Гейтса. А потом на плечах Китая и Индии будут накидывать НМП на весь мир.
нанятые клоуны. Все как обычно.