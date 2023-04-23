Коротко о том, какие перспективы есть у индийского рынка и как обстоят дела самой компании на нём.

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Тим Кук на открытии первого магазина Apple в Индии. Источник: ET

Конспект заметок CNBC и Axios.

Чем привлекательна Индия для крупных компаний

В конце 2022 года индийский ритейлер Aditya Birla договорился об открытии в стране универмагов французской сети Galeries Lafayette. В феврале 2023-го американская Boeing заключила сделку с индийской авиакомпанией Air India на поставку более 200 самолётов.

В марте свой первый показ в Индии провёл модный дом Dior. А 18 и 20 апреля в стране заработали первые два розничных магазина Apple — в Мумбаи и Нью-Дели. На открытии присутствовал и глава компании Тим Кук, который заявил, что Индия — один из приоритетных для неё регионов.

Экономическому развитию южноазиатской страны долго мешала внутренняя бюрократия. Теперь «англоговорящая демократия» навёрстывает упущенное, пишет Axios. То же делает и Apple. По словам CNBC, Индия может стать для производителя электроники «вторым Китаем», который играет немаловажную роль в его бизнесе вот уже 15 лет.

По данным платформы World Population Review, в начале 2023-го численность населения Индия превысила показатели Китая, достигнув 1,417 млрд человек. А у местной экономики в этом же году есть шансы показать самый быстрый рост по сравнению с другими государствами, считает Bloomberg и выделяет две основные причины:

Амбиции действующего правительства . В 2022 году премьер-министр Нарендра Моди призвал нацию устремиться к мировому лидерству, вместо того чтобы довольствоваться малым. С деловым визитом в страну приезжала и министр торговли США Джина Раймондо — чтобы договориться о тесном сотрудничестве в поставках полупроводников.

. В 2022 году премьер-министр Нарендра Моди призвал нацию устремиться к мировому лидерству, вместо того чтобы довольствоваться малым. С деловым визитом в страну приезжала и министр торговли США Джина Раймондо — чтобы договориться о тесном сотрудничестве в поставках полупроводников. Логистические и геополитические проблемы Китая. С конца 2010-х на торговлю с КНР всё большее давление оказывала торговая война с США. Нарушила цепочки поставок и политика нулевой терпимости к Covid-19. Это заставило производителей присмотреться к другим партнёрам, и одним из вариантов стала Индия, так как в будущем она может послужить «мостом между востоком и западом, севером и югом»

Представителей среднего класса в Индии намного меньше, чем в Китае, зато количество зажиточных индийцев будет расти быстрее, чем в других странах мира, подмечает Axios мнение аналитиков.

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К тому же чем больше крупных производителей и ритейлеров появится в стране, тем больше шансов, что они привлекут и других игроков. Отчасти поэтому тесно сотрудничать с Apple стремится само индийское правительство — ему выгоден её успех.

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Как обстоят дела у Apple на индийском рынке

Торговля готовыми устройствами

По результатам финансового 2022 года продажи компании в Китае, Гонконге и Тайване составили $74 млрд — это примерно 18% от общего объёма выручки Apple, пишет CNBC.

Индии до таких показателей далеко. В отчётах её указывали вместе с другими государствами — в общем списке под названием «Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона». Объём продаж в этих странах за 2022 год составил $29 млрд.

Долю Индии, по данным региональных СМИ, оценили всего в $4 млрд. Сама же компания сообщала, что за год с марта 2022-го выручила в стране $6 млрд.

На индийском рынке смартфонов Apple занимает долю в менее чем 5%, подсчитали исследователи CFRA Research. Остальные 95% делят между собой производители и продавцы устройств на базе Android.

С одной стороны, Apple может кратно нарастить продажи, «переманив» пользователей операционной системы от Google. И Тим Кук, по словам CNBС, заявлял, что у компании уже получается: в четвёртом квартале 2022 года продажи iPhone в Индии показали рекорд за всю историю работы Apple с индийским рынком.

С другой, препятствием может стать высокая цена. В феврале 2023-го средняя стоимость смартфона в южноазиатском государстве составила $224, уточнили аналитики IDC. В свою очередь, «стартовый» телефон Apple — модель iPhone SE — продаётся в США почти вдвое дороже: за $429.

Среди решений, к которым компании, скорее всего, придётся обращаться — это выдача рассрочек, а также скидок по «трейд-ину», допускает CNBC, вспоминая в том числе и рассуждения самого Кука.

Тим Кук на открытии первого магазина Apple в Индии. Источник: Money Control

Локализация производства

Планы Apple на Индию не ограничиваются продажами готовых устройств. Ещё одна потенциальная задача — основать в стране полноценное производство, чтобы снизить зависимость от Китая, где компания собирает практически все iPhone.

Без поддержки партнёров-производителей и местного правительства Apple было бы не непросто, но пока проблем нет:

Foxconn, которая отвечает за большую часть сборки телефонов в Китае, расширяется в Индии.

Министр торговли страны ещё в начале 2023 года говорил, что компания уже собирает на индийской территории iPhone 14 и в будущем хочет выпускать в Индии до 25% всех своих смартфонов.

Инвесторам радоваться рано, считают участники рынка. Масштабирование в «англоговорящей демократии» действительно может положительно сказаться на финансовых показателях Apple, но на это может уйти десятилетие.

К тому же компания не застрахована от непредвиденных проблем — вроде забастовок и бунтов, как было в 2020 году, когда индийские работники устроили погром на фабрике Wistron из-за плохих условий труда.

Впрочем, долгосрочность стратегии развития Apple в Индии признавал и сам Тим Кук ещё в 2016 году. «Мы пришли в страну не на квартал или два и даже не на год, а на тысячу лет», — заключил он.